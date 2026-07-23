Xbox lance un test qui permettrait aux joueurs de jouer en streaming gratuitement, mais avec des publicités.( bon ça c'est au débutpour ceux qui ont déjà vécu au Japon, regarder un film à la télé c'est un choc culturel, entre pratiquement chaque scène y'a une page de pubOn comprends le plan, on attire pas les mouches avec du vinaigre, attirer des joueurs pour que par la suite ils finissent par prendre un abonnement.On imagine les rats qui feront une session de jeu d'1 heure par jour et sauvegarderont... la publicité en mode parle à ma main.On sera curieux de voir les résultats...quand tu vois que le succès de la pause Fraicheur de la coupe du monde.