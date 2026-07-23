Xbox lance un test qui permettrait aux joueurs de jouer en streaming gratuitement sans abonnement au Game Pass
, mais avec des publicités.
Chaque heure de jeu comprendra au moins 2 minutes de publicités.
( bon ça c'est au début
pour ceux qui ont déjà vécu au Japon, regarder un film à la télé c'est un choc culturel, entre pratiquement chaque scène y'a une page de pub
)
On comprends le plan, on attire pas les mouches avec du vinaigre
, attirer des joueurs pour que par la suite ils finissent par prendre un abonnement.
On imagine les rats qui feront une session de jeu d'1 heure par jour et sauvegarderont... la publicité en mode parle à ma main.
On sera curieux de voir les résultats...quand tu vois que le succès de la pause Fraicheur de la coupe du monde.
des abonnés Game Pass qui vont clôturer leur abonnement pour se contenter de ce mode de consommation ...sur 30 millions d'abonnés cela pourrait tenter 1 ou 2 millions de passer en mode rat.
vu qu'il y a des pub tous les 3-10 min
Si une mauvaise idée arrive sur le marché microsoft est la...
Pas contre un jeu ou tu peux pas mettre la pause, t'es baisé
Après disons que je le vois un peu comme ce qu'ils ont fait avec le gamepass en fait: ils tentent un truc en se disant et si ça marche c'ets le jackpot...pourtant tout le monde savait que le Gamepass était déjà un truc bancale rien qu'avec l'aspect triple AAA.
Donc là je sais pas trop où cela va nous mener (enfin si un peu l'idée est facile à comprendre) mais pour moi ils tentent un truc un peu au doigt mouillé, ils naviguent vraiment à vu et c'est cela qui est flippant.
Sharma n'a pas de vision d'avenir du Jv, elle est juste là pour tenter d'en faire un business juteux sauf qu'elle prend le truc à l'envers, elle veut appliquer des méthodes du monde du commerce pour imposer Xbox...alors que normalement elle devrait proposer du contenu ou une philosophie pour le JV.
C'est une personne qui ta parle de faire réussir Xbox mais dans son discours elle ne parle quasiment jamais de JV en fait.
Si cela ne marche pas, elle proposera le plan T.... avec des réunions Tupperware, où les joueurs xbox devront organiser des réunions chez eux pour convaincre leurs amis d'acheter aussi une Xbox, ils recevront 10% de chaque vente et les autres deviendront des filleuls qui devront à leur tout trouver d'autres clients...etc
cyr 2 minutes c'est au tout début peut-être que par la suite ce sera 20 ou 30 minutes... en vérité ils doivent sans lorgner youtube pour avoir une idée
C’est ouvrir la boîte de pandore là.
Faut ne retenez finalement aucune leçons c’est dingue.
Xbox qui coule , Sony qui nous encule, vous allez arrêter quand de vous satisfaire de ce genre d’idée de merde?
Non parce que à un moment va bien falloir réfléchir à consommer de façon plus intelligente car les carottes dans le cul ça commence un peu à gaver
À consommer comme des mongoles le monde du jv est dans un état lamentable.
Quand tu es pris dans le jeu, si au bout d'une heure t'as de la pub, ça va bien te casser les couilles (et je parle même pas d'un jeu en multi : imagine sur le prochain Gears, t'es en mode Horde avec tes potes, et en plein milieu d'une vague, vlan une page de pub bah tu peux dire au revoir à ta session).
Donc moi je vais continuer de payer pour ne pas etre coupé pendant ma session. On est déjà bien assez agressé par la pub partout, pas besoin d'en avoir encore plus