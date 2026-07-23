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Halo : Campaign Evolved
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PC
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Xbox Game Studios
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Halo Studios
genre :
FPS
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yanssou
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Halo Campaign Evolved : trailer de lancement
Le remake de ce monument du jeu vidéo sortira le 28 juillet sur Xbox Series S|X, PlayStation 5 et Steam.
https://www.youtube.com/watch?v=3t3kF5rlrOM
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mithrandir
posted the 07/23/2026 at 03:19 PM by
yanssou
comments (
8
)
zboubi480
posted
the 07/23/2026 at 03:30 PM
Le 28 pour moi
vyse
posted
the 07/23/2026 at 03:38 PM
Sans moi, j'ai adoré la trilogie dans les années 2000 mais je ne me vois pas repartir pour un tour
taiko
posted
the 07/23/2026 at 03:41 PM
Je l'ai pris mais franchement ça fait chier pour la vf.
En plus apparemment les nouvelles voix, c'est entre du vrai acteur et des passages en IA qui utilisent leurs voix. Et apparemment c'est catastrophique ces passages parfois. Encore un manque de respect envers les clients et la fanbase.
apollokami
posted
the 07/23/2026 at 03:42 PM
taiko
Il y a des voix IA en VO ?
Hallucinant de chercher à faire des économies pareilles sur une licence majeure.
vyse
posted
the 07/23/2026 at 04:25 PM
taiko
raison de plus qui me démotive d'y retourner ; si en plus y'a pas cette Super VF que j'aimais tant
ratchet
posted
the 07/23/2026 at 04:34 PM
Pas de VF j’ai appris ça trop déçu…
negan
posted
the 07/23/2026 at 04:34 PM
ratchet
Il y a une VF
ratchet
posted
the 07/23/2026 at 04:45 PM
negan
on m’a dis le contraire du coup il y en a une ou pas ? (Qu’elle soit nouvelle ou non m’en fiche
)
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En plus apparemment les nouvelles voix, c'est entre du vrai acteur et des passages en IA qui utilisent leurs voix. Et apparemment c'est catastrophique ces passages parfois. Encore un manque de respect envers les clients et la fanbase.
Hallucinant de chercher à faire des économies pareilles sur une licence majeure.