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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Halo Campaign Evolved : trailer de lancement


Le remake de ce monument du jeu vidéo sortira le 28 juillet sur Xbox Series S|X, PlayStation 5 et Steam.
https://www.youtube.com/watch?v=3t3kF5rlrOM
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    mithrandir
    posted the 07/23/2026 at 03:19 PM by yanssou
    comments (8)
    zboubi480 posted the 07/23/2026 at 03:30 PM
    Le 28 pour moi
    vyse posted the 07/23/2026 at 03:38 PM
    Sans moi, j'ai adoré la trilogie dans les années 2000 mais je ne me vois pas repartir pour un tour
    taiko posted the 07/23/2026 at 03:41 PM
    Je l'ai pris mais franchement ça fait chier pour la vf.
    En plus apparemment les nouvelles voix, c'est entre du vrai acteur et des passages en IA qui utilisent leurs voix. Et apparemment c'est catastrophique ces passages parfois. Encore un manque de respect envers les clients et la fanbase.
    apollokami posted the 07/23/2026 at 03:42 PM
    taiko Il y a des voix IA en VO ?
    Hallucinant de chercher à faire des économies pareilles sur une licence majeure.
    vyse posted the 07/23/2026 at 04:25 PM
    taiko raison de plus qui me démotive d'y retourner ; si en plus y'a pas cette Super VF que j'aimais tant
    ratchet posted the 07/23/2026 at 04:34 PM
    Pas de VF j’ai appris ça trop déçu…
    negan posted the 07/23/2026 at 04:34 PM
    ratchet Il y a une VF
    ratchet posted the 07/23/2026 at 04:45 PM
    negan on m’a dis le contraire du coup il y en a une ou pas ? (Qu’elle soit nouvelle ou non m’en fiche )
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