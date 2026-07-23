Famitsu Sales: Week 29, 2026 (Jul 13 - Jul 19)01./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 76.786 / 596.237 (-39%)03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 18.608 / 1.476.557 (-11%)08./10. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.496 / 176.009 (-16%)10./13. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 4.503 / 1.086.699 (-19%)Top 10NSW - 6NS2 - 2PS5 - 2