Famitsu Sales: Week 29, 2026 (Jul 13 - Jul 19)
01./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 76.786 / 596.237 (-39%)
02./00. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 (Konami) {2026.07.16} (¥7.980) - 20.661 / NEW
03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 18.608 / 1.476.557 (-11%)
04./00. [NSW] Kyoto Xanadu # (Nihon Falcom) {2026.07.16} (¥7.200) - 15.431 / NEW
05./00. [PS5] Kyoto Xanadu # (Nihon Falcom) {2026.07.16} (¥7.200) - 13.206 / NEW
06./00. [NS2] Culdcept Begins: Nintendo Switch 2 Edition # (Neos) {2026.07.16} (¥6.800) - 12.734 / NEW
07./00. [NSW] 70s-style Robot Anime Geppy-X # (Bliss Brain) {2026.07.16} (¥9.000) - 8.674 / NEW
08./10. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.496 / 176.009 (-16%)
09./00. [NSW] Culdcept Begins # (Neos) {2026.07.16} (¥5.800) - 6.940 / NEW
10./13. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 4.503 / 1.086.699 (-19%)
Top 10
NSW - 6
NS2 - 2
PS5 - 2
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posted the 07/23/2026 at 01:08 PM by aeris201
Seulement 4503 exemplaire pour rentrer dans le top.