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Rhythm Paradise Groove
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name : Rhythm Paradise Groove
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : music
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aeris201 > blog
[Charts Japon] Rhythm Paradise domine toujours en attendant l'arrivée de Splatoon
Famitsu Sales: Week 29, 2026 (Jul 13 - Jul 19)

01./01. [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo) {2026.07.02} (¥5.909) - 76.786 / 596.237 (-39%)
02./00. [PS5] eBaseball: Pro Spirit 2026 (Konami) {2026.07.16} (¥7.980) - 20.661 / NEW
03./03. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 18.608 / 1.476.557 (-11%)
04./00. [NSW] Kyoto Xanadu # (Nihon Falcom) {2026.07.16} (¥7.200) - 15.431 / NEW
05./00. [PS5] Kyoto Xanadu # (Nihon Falcom) {2026.07.16} (¥7.200) - 13.206 / NEW
06./00. [NS2] Culdcept Begins: Nintendo Switch 2 Edition # (Neos) {2026.07.16} (¥6.800) - 12.734 / NEW
07./00. [NSW] 70s-style Robot Anime Geppy-X # (Bliss Brain) {2026.07.16} (¥9.000) - 8.674 / NEW
08./10. [NSW] Power Pros 2026-2027 (Konami) {2026.06.11} (¥7.700) - 7.496 / 176.009 (-16%)
09./00. [NSW] Culdcept Begins # (Neos) {2026.07.16} (¥5.800) - 6.940 / NEW
10./13. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 4.503 / 1.086.699 (-19%)

Top 10

NSW - 6
NS2 - 2
PS5 - 2

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    lak3
    posted the 07/23/2026 at 01:08 PM by aeris201
    comments (3)
    cyr posted the 07/23/2026 at 01:14 PM
    Le top jap ......a une époque c'etais une dinguerie de par les chiffres, mais la.....les ventes hebdomadaires sont affreusement bas. Et le ticket d'entrée du top 10 est vraiment très bas...

    Seulement 4503 exemplaire pour rentrer dans le top.
    escobar posted the 07/23/2026 at 02:07 PM
    cyr pas oublier aussi que le demat prends de l'ampleur malheureusement
    hypermario posted the 07/23/2026 at 02:09 PM
    Je comprends pas que si les vente demate deviennent majoritaire, il n'y ai pas de comptabilisation et diffusion de ces chiffres....
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