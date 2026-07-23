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Steam Deck : les hausses de prix auraient plombé les ventes


Longtemps considéré comme la porte d'entrée idéale vers le PC gaming portable grâce à son excellent rapport qualité/prix, le Steam Deck traverserait aujourd'hui une période bien plus compliquée. D'après une estimation publiée par le site Boiling Steam, les ventes de la machine de Valve auraient plongé d'environ 80% depuis les importantes augmentations tarifaires appliquées plus tôt cette année.

L'analyse repose sur une méthode indirecte : le média s'est appuyé sur la position du Steam Deck dans le classement des meilleures ventes de Steam afin d'estimer les volumes écoulés. Avant la hausse des prix, la console occupait régulièrement les 4ème ou 5ème places du classement. Depuis le mois de mai, elle oscille davantage entre la 10ème et la 15ème position, une baisse qui se traduirait par un recul d'environ 72% du chiffre d'affaires et de 80 à 82% des ventes hebdomadaires.

En se basant sur ses précédentes estimations, Boiling Steam avance que le Steam Deck serait passé d'environ 11.000 à 18.000 unités vendues par semaine à seulement 1400 à 3000 exemplaires aujourd'hui. Le site estime que la combinaison d'une hausse des prix de plus de 50% et d'une forte contraction des revenus aurait considérablement réduit la demande.

Il convient toutefois de prendre ces chiffres avec prudence. Valve ne communique aucun chiffre officiel et cette estimation repose sur plusieurs hypothèses, notamment concernant le prix moyen des différents modèles vendus ainsi que l'interprétation du classement Steam. D'autres facteurs, comme d'éventuelles ruptures de stock selon les régions, peuvent également avoir influencé la position de la machine dans le classement.

Quoi qu'il en soit, cette tendance illustre les difficultés actuelles du marché des PC portables. La flambée des coûts de la mémoire et du stockage a entraîné une hausse généralisée des prix chez de nombreux constructeurs, réduisant fortement l'accessibilité d'un segment qui avait justement séduit grâce à son excellent rapport qualité/prix.

Reste à voir si Valve maintiendra sa stratégie actuelle ou envisagera de nouveaux ajustements afin de redonner au Steam Deck son statut de référence du jeu PC portable. Pour l'heure, en l'absence de données officielles, ces estimations restent à considérer avec les précautions d'usage.
Boiling Steam - https://boilingsteam.com/the-great-steam-deck-volume-crash/
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    retrostew
    posted the 07/23/2026 at 12:13 PM by altendorf
    comments (10)
    vyse posted the 07/23/2026 at 12:32 PM
    qu'est ce qu'ils leur a pris de se prendre pour sony microsfot ou nintendo, qu'ils se concentrent sur half life 3 et steam au lieu de nous chier leur brique sur le coin du front...
    rogeraf posted the 07/23/2026 at 12:38 PM
    Saloperie cette hausse de prix de la ram. Y a les reconditionnées moins chere, c'est ce que j'ai fait il y a 3 ans.

    Attention a ne pas faire tomber par terre le bouzin, j'ai failli la casser sur le carrelage
    5120x2880 posted the 07/23/2026 at 12:40 PM
    Les ventes de la Ayn Thor ont du exploser par contre
    cyr posted the 07/23/2026 at 01:10 PM
    En même temps, cette consoles intéresse un public de niche. Alors forcément les ventes aller pas augmenter après la hausse....logique.
    ganon29 posted the 07/23/2026 at 01:20 PM
    Non ??? Comment c'est possible ?????
    nyseko posted the 07/23/2026 at 01:23 PM
    Tu m'étonnes, déjà que c'était compliqué de vouloir acheter un Steam Deck en 2026...
    jeanouillz posted the 07/23/2026 at 01:44 PM
    J'ai vraiment eu de la moule en la prenant via le blackfriday l'an passé pour 336€ (lcd 256Go. Pas ouf mais avec une microSD ça fonctionne très bien et pour faire du jeu léger/streaming c'est top)
    alozius posted the 07/23/2026 at 02:02 PM
    Chèh. Quand les consommateurs comprendront que c’est eux qui ont tous les pouvoirs dont ceux sur les prix, ce genre de consoles coûteront 300€ neuves.
    retrostew posted the 07/23/2026 at 02:12 PM
    De mon côté j'ai pris la Retroid Pocket 6, bien plus polyvalente et ergonomique (et sexy), et elle fait tourner la plupart des jeux Steam pas trop gourmands grace à l'appli GameHub.
    Je pense que beaucoup de gens se sont tournés comme moi vers des consoles Android moins chères, pour faire tourner des jeux Steams indés ou rétros.
    hypermario posted the 07/23/2026 at 02:12 PM
    jeanouillz Pas ouf ? MGS 5 tourne nikel, et bien d'autre, moi j'aime beaucoup, meme si apres la switch 2, elle prend la poussiere.
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