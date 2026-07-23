Longtemps considéré comme la porte d'entrée idéale vers le PC gaming portable grâce à son excellent rapport qualité/prix, le Steam Deck traverserait aujourd'hui une période bien plus compliquée. D'après une estimation publiée par le site Boiling Steam, les ventes de la machine de Valve auraient plongé d'environ 80% depuis les importantes augmentations tarifaires appliquées plus tôt cette année.L'analyse repose sur une méthode indirecte : le média s'est appuyé sur la position du Steam Deck dans le classement des meilleures ventes de Steam afin d'estimer les volumes écoulés. Avant la hausse des prix, la console occupait régulièrement les 4ème ou 5ème places du classement. Depuis le mois de mai, elle oscille davantage entre la 10ème et la 15ème position, une baisse qui se traduirait par un recul d'environ 72% du chiffre d'affaires et de 80 à 82% des ventes hebdomadaires.En se basant sur ses précédentes estimations, Boiling Steam avance que le Steam Deck serait passé d'environ 11.000 à 18.000 unités vendues par semaine à seulement 1400 à 3000 exemplaires aujourd'hui. Le site estime que la combinaison d'une hausse des prix de plus de 50% et d'une forte contraction des revenus aurait considérablement réduit la demande.Il convient toutefois de prendre ces chiffres avec prudence. Valve ne communique aucun chiffre officiel et cette estimation repose sur plusieurs hypothèses, notamment concernant le prix moyen des différents modèles vendus ainsi que l'interprétation du classement Steam. D'autres facteurs, comme d'éventuelles ruptures de stock selon les régions, peuvent également avoir influencé la position de la machine dans le classement.Quoi qu'il en soit, cette tendance illustre les difficultés actuelles du marché des PC portables. La flambée des coûts de la mémoire et du stockage a entraîné une hausse généralisée des prix chez de nombreux constructeurs, réduisant fortement l'accessibilité d'un segment qui avait justement séduit grâce à son excellent rapport qualité/prix.Reste à voir si Valve maintiendra sa stratégie actuelle ou envisagera de nouveaux ajustements afin de redonner au Steam Deck son statut de référence du jeu PC portable. Pour l'heure, en l'absence de données officielles, ces estimations restent à considérer avec les précautions d'usage.