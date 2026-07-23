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Wolverine...Allo? Houston on a un problème




qu'est-ce que c'est que ça ou c'est moi qui avait pas fait attention.

l'IA déjà au taquet chez Sony

Un commentaire sur X: "Il a tout à fait l'air du conservateur rural typique des États-Unis : fermé d'esprit et colérique, mais aussi profondément désorienté. "

c'est tout a fait ça
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    posted the 07/23/2026 at 09:19 AM by newtechnix
    comments (43)
    jeanouillz posted the 07/23/2026 at 09:22 AM
    C'est un rat !
    shinz0 posted the 07/23/2026 at 09:24 AM
    Dans la même veine des designs Insomniac Games, pas surpris, pas déçu
    C'est sûr c'est pas Hugh Jackman
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 09:27 AM
    shinz0 une volonté claire et évidente que se joue une bataille pour faire disparaître le mot charisme des dictionnaires.
    shinz0 posted the 07/23/2026 at 09:34 AM
    newtechnix
    Au pays des Comics c'est étonnant qu'ils ont pas trouvé un bon artiste
    rider288 posted the 07/23/2026 at 09:35 AM
    Newtechnix Juger le charisme en 2 Images. On disait pareil pour Arthur Morgan dans Red Dead Redemption 2.
    jenicris posted the 07/23/2026 at 09:36 AM
    C'est quoi le soucis ? Et comme dit rider288 sur deux images
    vyse posted the 07/23/2026 at 09:38 AM
    jenicris rider288 c'est gamekyo les gars vous esperez quoi ici ?
    jenicris posted the 07/23/2026 at 09:41 AM
    vyse plus grand chose malheureusement
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 09:41 AM
    jenicris oui si on part du principe que ce n'est pas Wolverine alors je suis ok

    vyse oui mais désolé toi tu ne connais pas l'histoire de Marvel, je t'invite à te renseigner...
    mwaka971 posted the 07/23/2026 at 09:47 AM
    Putain ça se voit y en a vous avez que ça à foutre, Wolverine n'a jamais été un bel homme ou modèle de séduction dans les comics, il se fait appeller le nabot, s en fout d etre sale et rempli de crasse. C'est pas un métrosexuel désolé pour vous, y a que quand il est à Madripoor et qu il se fait surnommer Patch qu'il a un peu de classe.
    yanssou posted the 07/23/2026 at 09:48 AM
    Plus j'en vois moins je suis surpris par rapport au titre, ça sent tellement mauvais.
    killia posted the 07/23/2026 at 09:48 AM
    Ce sempiternel débat sur la modélisation des perso Marvel dans le JV.
    A l'époque y avait eu "scandale" quant aux design des gardiens de la galaxie plus proche de celui des Comics que du MCU.
    Ça a participé à plomber et invisibiliser un jeu qui avait des qualités indiscutables. Heureusement que le temps lui a donné raison et réhabilité par des joueurs curieux.
    gasmok2 posted the 07/23/2026 at 09:50 AM
    bennj
    Qui est l'acteur pris pour pouvoir faire la comparaison..perso j'en ai pas la moindre idée.
    Dis moi de qui il s'agit et je te donnerai mon avis.

    Alors que la plupart des persos féminin inspirées d'actrices on nous annonce toujours en grandes pompes que c'est telle ou telle actrice..
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 09:55 AM
    mwaka971 t'es à coté de la plaque ce n'est pas la beauté qui est pointé du doigt...et donc tu dis tout haut ce que tu penses tout bas là?

    Wolverine n'a jamais été beau...c'est un des perso les plus charismatique de l'univers Marvel... vous pensez beauté parce que sans doute vous avez l'idée dans votre tête de l'acteur Hugh qui plait bien aux demoiselles.

    C'est la totale absence de charisme qui nous est servi là.

    Là on est devant un perso qu'une IA va te pondre en fait y'a même pas de volonté de créer un perso attachant.
    Le prompt a du être tellement motivant à faire.
    tripy73 posted the 07/23/2026 at 09:56 AM
    Perso je trouve qu’il ressemble plus à Dents de Sabre des derniers films Wolverine et ça me gêne vraiment mais c'est loin d'être le seul problème du jeu à mes yeux...

    mwaka971 : c'est ça, faut vraiment pas connaître le matériel de base pour venir dire que c'est étrange que les gens ne l'attaque par sur son physique, le gars en a juste rien à foutre de ressembler à une gravure de mode ou s'épiler pour répondre à un standard de beauté

    Et pour le coup de ce côté là, il est plutôt réussi, c'est juste un animal qui se comporte comme tel et qui s’en tape de plaire ou non aux autres...
    walterwhite posted the 07/23/2026 at 10:01 AM
    Il a grandi le gamin singe de JUMANJI
    cyr posted the 07/23/2026 at 10:01 AM
    L'ia...quel belle saloperie. C'est contre l'ia (dans tous les secteurs) qui faut se battre.

    Le cancer du monde moderne.

    Quand la machine remplacera l'humain....terminator ne sera plus très loin.....
    aozora78 posted the 07/23/2026 at 10:05 AM
    walterwhite putain oui OMG
    rider288 posted the 07/23/2026 at 10:05 AM
    Le seul truc que je reprocherais au jeu, c'est le moteur d'Insomniac que je trouve vieillissant. Va falloir l'améliorer. Déjà sur Spiderman 2 sur certain truc (Eau et Feu ) J'avais pas trouver ca ouf.
    zboubi480 posted the 07/23/2026 at 10:09 AM
    ce jeu......ca donne envie........
    stardustx posted the 07/23/2026 at 10:24 AM
    Wolverine, dans les comics, c'est pas Hugh Jackman et c'est loin d'être un beau gosse, il est extrêmement petit, pas très beau, présente une pilosité assez énorme, tout le monde l'appelle le nabot, il passe son temps à trainer dans les bars et s'habille comme un redneck américain moyen

    Il a tout à fait l'air du conservateur rural typique des États-Unis : fermé d'esprit et colérique, mais aussi profondément désorienté

    ça tombe bien, c'est exactement sa personnalité dans les comics


    Les films de super héros sont un fléau qui a totalement faussé la perception des gens sur certains personnages
    ouken posted the 07/23/2026 at 10:25 AM
    Mdr ça ce rassure sur un jeux d insomniac qui fait que des bon jeux sauf ce truc là et les spider que j'aime pas ...mes la celui là dégueulasse la DA les combat... Et ça vas ce vendre malheureusement
    vyse posted the 07/23/2026 at 10:26 AM
    jenicris mdrr bah oui entre le michaeljackson raciste décomplexé, les décérébrés pro-constructeur (dont je te cache pas j'ai bien rit a l'annonce du full demat de sony) les fanatiques lunaires nintendo et autres anti-woke, on est loin des années 2005 où le site foisonnait de membres passioné de game design..
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 10:42 AM
    vyse oui sauf quand 2026 ton Game Design est made in IA et après tu plains que les gens se plaignent, ho really?

    Il est très loin le temps du Devil May Cry de Kamiya où un personnage Badass avait réellement l'air Badass et donc on devrait accepter tranquille qu'un des perso les plus charismatique de Marvel deviennent un no name fait par une IA? Et tu parles de passion...
    jenicris posted the 07/23/2026 at 10:43 AM
    vyse ah oui l'époque JF, la commu était globalement plus jeune, mais paradoxalement plus mâture
    djfab posted the 07/23/2026 at 10:47 AM
    newtechnix : pourquoi tu parles d'ia exactement, alors que c'est un acteur justement ?
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 10:48 AM
    jenicris bha désolé ayant vécu ces années là... les gens n'étaient pas plus mature bien au contraire...si des sujets ont été blacklistés et que des règles ont été mise en place c'est justement parce que c'était open bar et ingérable

    Gamekyo c'est tout mignon à côté.
    romgamer6859 posted the 07/23/2026 at 10:49 AM
    jenicris je trouve la DA degueulasse perso et le gameplay qu’on a vu au state of play ne m’a pas convaincu, c’est pas grave après
    wickette posted the 07/23/2026 at 10:52 AM
    Pas du tout convaincu par ce jeu perso mais vous exagérez là, surtout que je ne vois pas d’ia ici…juste parce que c’est un design qui ne vous plait pas c’est de l’ia ?

    Franchement quoi..
    stardustx posted the 07/23/2026 at 10:54 AM
    newtechnix les gens semblent avoir oublié que c'était une époque ou y avait 5 articles par jour sur soral et dieudonné et que c'était littéralement la guerre civile dans les commentaires à chaque fois

    et je rigole rien qu'en repensant à minchoo par exemple (petit ange parti trop tôt)
    jenicris posted the 07/23/2026 at 10:54 AM
    newtechnix la différence c'est que la commu était beaucoup plus jeune et surtout moins vulgaire
    Les discussions étaient bien plus amusante aussi, les membres se prenaient moins aux sérieux également
    Les forum c'était le top niveau ambiance pour sur des topics comme la PGW, élections miss/mister JF...

    Quand au JFM

    romgamer6859 je suis pas fan plus que ça de la licence, mais ça l'air bien rythmé et amusant donc à voir
    vyse posted the 07/23/2026 at 11:03 AM
    jenicris et le hype train de l'E3 ahaha ;stardustx ahah ouai mais on avait KyoGamer !!! tout le monde nous l'envie !
    romgamer6859 posted the 07/23/2026 at 11:04 AM
    jenicris ouais ça a l'air ok, mais pas assez pour que je le prenne c'est ça que je veux dire
    jenicris posted the 07/23/2026 at 11:07 AM
    vyse ah oui c'était énorme ça, comme le reveal de la Wii

    romgamer6859 après je te dirais que le jeu le hype pas des masses non plus. Après Insomniac font de bons jeux en principe.
    Je préfère une licence comme Ratchet
    kikoo31 posted the 07/23/2026 at 11:08 AM
    Ou ça de l IA ?
    fan2jeux posted the 07/23/2026 at 11:09 AM
    2 images, 1 jugement
    vers0 posted the 07/23/2026 at 11:10 AM
    Autant son visage ne me gêne pas mais sa couleur de cheveux wolverine est brun il me semble .
    goat posted the 07/23/2026 at 11:11 AM
    Putain la gueule
    mwaka971 posted the 07/23/2026 at 11:12 AM
    newtechnix mais n importe quoi avec votre IA c'est juste le choix des photos qui sont éclatés c'est tt, attendez de voir le perso en mouvement ou s exprimer, meme le mec le plus charismatique au monde tu pourras tj avoir des photos éclatés ou il aura 0 charisme selon la frame choisit
    zboubi480 posted the 07/23/2026 at 11:14 AM
    Ça me rappelle Craig de Halo Infinite
    newtechnix posted the 07/23/2026 at 11:26 AM
    djfab pour faire la motion capture ou le doublage...c'est ça que tu veux dire? Parce le modèle ne ressemble même pas à l'acteur (en gros pour parodier un certains sketch c'est plus Alain Deloin qu'Alain Delon ) et 2. on va faire semblant qu'il lui ressemble on serait vraiment dans un fond de cuve dans l'acting: ton avis? sur le visage de ce Wolverine qu'on voit glisser sur le toit (image du haut)... si c'est pas du foutage de gueule c'est quoi?

    Tu vois il y a toute différence que je fais par exemple avec le fil de Kratos qui n'a aucune référence à tenir, je peux te dire ok il ressemble à rien mais bon c'est tout voilà...là, il y a une référence importante c'est censé être Wolverine dont on parle.

    Mais bon si on va au bout de votre raisonnement, si demain Marvel Disney embauchait Gérard Jugnot pour être l'acteur pour jouer Wolverine dans Avengers Secret Wars j'imagine bien que là aussi vous seriez ok

    wickette comme je l'ai dis à Jenicris si on part du principe qu'on ne parle pas de Wolverine alors c'est ok!

    jenicris tu te souviens quand arrivait la période des élections
    Le site devenait INFERNAL...

    Là en vérité l'audience a du baisser y'a moins de jeune car on le sait: ils sont tous sur tiktok...
    la chute de tous les sites de news le prouve donc y'aura plus cette légèreté qu'on retrouve chez les collégiens et lycéens...
    romgamer6859 posted the 07/23/2026 at 11:28 AM
    jenicris c'est surtout que je fais le bilan des exclues ps5 en ce moment, je dis pas que les jeux sont nuls, je suis nuancé. Je dis juste que je n'ai pas trouvé ce qu'il y avait sur ps4 (davantage de variété, new IP...). J'ai pas trouvé les suites des jeux qu'on a eus incroyables (ragnarok, horizon 2).

    Paradoxalement je retiens demon's souls ou rachet oui.
    Bien sûr le temps de dev joue aussi dans l'histoire.
    yanssou posted the 07/23/2026 at 11:29 AM
    jenicris de bon jeu en principe mais là on dirai surtout que c'est le projet qu'il voulait sortir rapidement pour passer à autre chose.

    newtechnix pas tous sur tik tok faut pas généraliser non plus.
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