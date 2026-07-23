qu'est-ce que c'est que ça ou c'est moi qui avait pas fait attention.
l'IA déjà au taquet chez Sony
Un commentaire sur X: "Il a tout à fait l'air du conservateur rural typique des États-Unis : fermé d'esprit et colérique, mais aussi profondément désorienté. "
c'est tout a fait ça
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posted the 07/23/2026 at 09:19 AM by newtechnix
C'est sûr c'est pas Hugh Jackman
Au pays des Comics c'est étonnant qu'ils ont pas trouvé un bon artiste
vyse oui mais désolé toi tu ne connais pas l'histoire de Marvel, je t'invite à te renseigner...
A l'époque y avait eu "scandale" quant aux design des gardiens de la galaxie plus proche de celui des Comics que du MCU.
Ça a participé à plomber et invisibiliser un jeu qui avait des qualités indiscutables. Heureusement que le temps lui a donné raison et réhabilité par des joueurs curieux.
Qui est l'acteur pris pour pouvoir faire la comparaison..perso j'en ai pas la moindre idée.
Dis moi de qui il s'agit et je te donnerai mon avis.
Alors que la plupart des persos féminin inspirées d'actrices on nous annonce toujours en grandes pompes que c'est telle ou telle actrice..
Wolverine n'a jamais été beau...c'est un des perso les plus charismatique de l'univers Marvel... vous pensez beauté parce que sans doute vous avez l'idée dans votre tête de l'acteur Hugh qui plait bien aux demoiselles.
C'est la totale absence de charisme qui nous est servi là.
Là on est devant un perso qu'une IA va te pondre en fait y'a même pas de volonté de créer un perso attachant.
Le prompt a du être tellement motivant à faire.
mwaka971 : c'est ça, faut vraiment pas connaître le matériel de base pour venir dire que c'est étrange que les gens ne l'attaque par sur son physique, le gars en a juste rien à foutre de ressembler à une gravure de mode ou s'épiler pour répondre à un standard de beauté
Et pour le coup de ce côté là, il est plutôt réussi, c'est juste un animal qui se comporte comme tel et qui s’en tape de plaire ou non aux autres...
Le cancer du monde moderne.
Quand la machine remplacera l'humain....terminator ne sera plus très loin.....
Il a tout à fait l'air du conservateur rural typique des États-Unis : fermé d'esprit et colérique, mais aussi profondément désorienté
ça tombe bien, c'est exactement sa personnalité dans les comics
Les films de super héros sont un fléau qui a totalement faussé la perception des gens sur certains personnages
Il est très loin le temps du Devil May Cry de Kamiya où un personnage Badass avait réellement l'air Badass et donc on devrait accepter tranquille qu'un des perso les plus charismatique de Marvel deviennent un no name fait par une IA? Et tu parles de passion...
Gamekyo c'est tout mignon à côté.
Franchement quoi..
et je rigole rien qu'en repensant à minchoo par exemple (petit ange parti trop tôt)
Les discussions étaient bien plus amusante aussi, les membres se prenaient moins aux sérieux également
Les forum c'était le top niveau ambiance pour sur des topics comme la PGW, élections miss/mister JF...
Quand au JFM
romgamer6859 je suis pas fan plus que ça de la licence, mais ça l'air bien rythmé et amusant donc à voir
romgamer6859 après je te dirais que le jeu le hype pas des masses non plus. Après Insomniac font de bons jeux en principe.
Je préfère une licence comme Ratchet
Tu vois il y a toute différence que je fais par exemple avec le fil de Kratos qui n'a aucune référence à tenir, je peux te dire ok il ressemble à rien mais bon c'est tout voilà...là, il y a une référence importante c'est censé être Wolverine dont on parle.
Mais bon si on va au bout de votre raisonnement, si demain Marvel Disney embauchait Gérard Jugnot pour être l'acteur pour jouer Wolverine dans Avengers Secret Wars j'imagine bien que là aussi vous seriez ok
wickette comme je l'ai dis à Jenicris si on part du principe qu'on ne parle pas de Wolverine alors c'est ok!
jenicris tu te souviens quand arrivait la période des élections
Le site devenait INFERNAL...
Là en vérité l'audience a du baisser y'a moins de jeune car on le sait: ils sont tous sur tiktok...
la chute de tous les sites de news le prouve donc y'aura plus cette légèreté qu'on retrouve chez les collégiens et lycéens...
Paradoxalement je retiens demon's souls ou rachet oui.
Bien sûr le temps de dev joue aussi dans l'histoire.
newtechnix pas tous sur tik tok faut pas généraliser non plus.