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Le tout numérique, une occasion en or chez Sony ?
Selon les estimations de Dataintelo (relayées par CNBC), le marché mondial des jeux vidéo d'occasion était évalué à 7,2 milliards de dollars l'année dernière, avec une prévision de croissance le portant à 13,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les consoles représentaient 42,3 % du chiffre d'affaires de ce marché, l'Amérique du Nord en constituant la part la plus importante. Et comme on pouvait s'y attendre, GameStop et CEX dominaient le paysage concurrentiel en 2025.

Selon Dataintelo, ce marché de l'occasion a été stimulé par des préoccupations liées au coût des jeux (un point sur lequel nous sommes sans doute tous d'accord), par l'essor de la culture "retrogaming" et par ce que l'entreprise a qualifié de "transition du numérique vers le physique" dans le domaine du jeu vidéo.

Toutefois, la décision controversée de Sony d'abandonner les disques physiques pour les futurs jeux PlayStation menace de détruire ce marché. Kazunori Ito, directeur de la recherche sur les actions chez Morningstar, a effectivement déclaré à CNBC que le marché des jeux d'occasion allait "continuer à se réduire pour finir par disparaître". De son côté, Michael Pachter, directeur général de la planification stratégique chez Wedbush Securities, a affirmé, toujours à CNBC, que "la vente au détail physique de jeux vidéo [était] condamnée", alors même qu'historiquement, au moins un tiers des jeux étaient vendus d'occasion.

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L'association britannique ERA (Digital Entertainment and Retail Association) a de son côté qualifié la décision de Sony de "triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs".

Dans un communiqué publié en ligne, Kim Bayley, la PDG de l'ERA, a indiqué que les données de l'association révèlent que 25 % des moins de 25 ans utilisent encore des disques pour jouer, et que ce format devrait rester une option aux côtés du numérique.

"L'annonce de PlayStation, selon laquelle les jeux majeurs ne seront plus disponibles sur disque, est un triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs", a déclaré Mme Bayley.

"Chaque année, des millions de joueurs continuent d'acheter des copies physiques de leurs jeux car ils tiennent à la notion de véritable propriété. Un disque peut être partagé en famille, revendu, collectionné, conservé et, point crucial, utilisé encore des années plus tard. Une licence de téléchargement n'offre souvent aucune de ces libertés", rappelle-t-elle.

IGNFrance
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    momotaros
    posted the 07/22/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    magneto860 posted the 07/22/2026 at 06:14 PM
    Premier bilan (fiscal) en 2029.
    malroth posted the 07/22/2026 at 06:14 PM
    Ils vont tellement tomber de haut quand ils verront les ventes des exclu AAA PS6 Full demat.

    À ce moment la ils vont sans doute comprendre et ça sera trop tard. Ça causera leur chute.

    Surtout qu'ils vont se baser uniquement sur GTA 6 pour continuer dans leur delire mais je vous garantie qu'ils vont tomber de haut sur le moyen et long terme

    Et je le redis, ça sera trop tard contrairement à la PS3 qui avait juste un probleme de prix de lancement.

    La c'est beaucoup plus profond.
    tripy73 posted the 07/22/2026 at 06:18 PM
    La seule chose qu’ils vont réussir c'est pousser les gens vers le piratage, qu’ils ne viennent pas chialer après...
    jobiwan posted the 07/22/2026 at 06:19 PM
    Cette analyse manque clairement de profondeur !!! Déjà faire une estimation jusqu'à 2034 quand on a déjà du mal à faire une prévision sur 1 an... Mieux, quand les analystes invitent à investir dans les jeux vidéos car en plein expansion, nous voyons le résultat aujourd'hui.
    Bref, c'est bien de balancer le chiffre de 7.2 milliards mais il faudrait peut être rentrer plus dans les détails : retrogaming comme les jeux neo.geo ou des pièces rares qui font vite grimper la facture, les jeux de la gen précédente (PS4, 3DS,...), ...
    benichou posted the 07/22/2026 at 06:24 PM
    malroth c’est exact et le retour de bâton ne sera que plus jouissif.
    Ils vont apprendre à leur dépend que ce n’est pas leur population de joueurs asociaux et décérébrés de moins de 25 ans, qui ont trop la flemme de prendre 15 secondes de leur temps de vie misérable pour changer un disque , qui les sauveront de la merde dans laquelle ils vont plonger.
    linkstar posted the 07/22/2026 at 06:24 PM
    Il se passera rien. Sony misera sur les GaaS et c'est tout. Faut se faire une raison.
    e3ologue posted the 07/22/2026 at 06:39 PM
    Je pense aussi que certain surestime l'impact que ça peut avoir, les exclues AAA n'étaient là que pour attirer le public, mais les choses ont changées, la marque Playstation est rentré dans le quotidien de notre époque, le grand public finira forcement par y aller juste par appartenance ou pour pour faire comme les autres. Les exclues ils en feront moins, avec peut être moins de budget tout en mettant la max sur les collab avec des influenceurs connus. Derrière il continueront leur stratégie Gaas tout en renflouant les caisse en augmentant les prix, et si ça doit mourir ils laisseront mourir, faut se rappeler que Playstation est géré par les américains et que les investisseurs étaient prêt à sacrifier la marque Sony pour pouvoir maximiser les profits de la branche Playstation. Donc si ça pète il n'y aura pas de sauvetage de leur part comme à l'époque de la PS3.

    Le plus marrant serait que Sony music qui fait du JV de manière très anecdotique, se mette à voir plus grand
    keiku posted the 07/22/2026 at 06:42 PM
    Ca sera juste leur fin : je fais la chronologie anticipée

    on va passé toute la phase les gens se plaigne et les gouvernement intente des procès, avant que ca ne se tasse mais que les console vont chuter violemment sur cette fin de gen

    donc 2028 :

    ils avoirs l'obligation d'ouvrir leur store, donc perdre une grosse partie de leur marge sur les tier mais également sur leur first

    une bonne partie des joueurs vont migrer vers d'autre plateforme

    2030

    la base de joueurs étant réduite, ils vont augmenter les prix (avant 2030) et réduire leur risque sur les développements

    ils vont vouloir se mettre aux service et mobile mais vu que leur base de joueurs aura été réduite vont devoir s'ouvrir a d'autre plateforme (comme xbox en gros)

    2031

    continuant a perdre petit a petit leur joueurs et ne pouvant plus les récuperer, enchainant leur échec couteux sur leur gaas, ils vont commencer a vouloir integrer des pub dans leurs jeux... ce qui va faire fuir les abonné qui leur reste, et puis grand reset facon xbox, on va faire notre méa culpa et dire qu'on reprend tous de zero car la stratégie etait mauvaise... mais cette fois comme pour xbox les joueurs ne reviendront pas

    2032

    après se sera une suite de licenciement et de déclaration bidon jusqu'a ce qu'il se décide de se retirer du marché d'ici max 15 ans (mais je pense d'ici 10 )

    2036 fin de sony

    voila ce que leur suite de décision a la con auront provoquer... et les japonais se foutrons de leur gueule... de plus ce n'est pas le seul secteur qui va se casser la gueule chez sony , vu qu'il devront récupérer de l'argent ailleurs, toute les plateforme a la crunchy roll et autre vont tomber peu après également...
    nicolasgourry posted the 07/22/2026 at 06:43 PM
    keiku tu veux dire que l'on peut poser la question "Est-ce que Playstation va mourir ?"
    keiku posted the 07/22/2026 at 06:45 PM
    nicolasgourry c'est pas une question c'est une affirmation
    deathegg posted the 07/22/2026 at 06:46 PM
    keiku J'aurai rajouter le faites que les Gaas qui vont les faire vivre vont renégocier leur part quand ils vont voir qu'ils tiennent la survie d'une grosse part des revenus de Sony dans leurs mains.

    Voir un poisson qui se prends pour un requin se faire bouffer par plusieurs requins serait très drôle je trouve.
    triplewater posted the 07/22/2026 at 06:49 PM
    keiku

    Je rappelle que Xnox qui a subi la même chose en plus ou moins pire vie encore 13 ans
    Donc bon même si on peut me faire croire que sony peut se prendre un râteau ça m'étonnerai qu'il meurt
    xynot posted the 07/22/2026 at 06:50 PM
    Une occasion en or qui sent le bronze.
    keiku posted the 07/22/2026 at 06:52 PM
    nicolasgourry il y avait 2 conditions pour que sony ne meures pas, 1 continuer a prioriser le marché japonais face a l'américain

    la 2 eme était continuer a soutenir le physique

    leur 2 bouée de sauvetage sont aujourd'hui percée, ils ont perdu leur immunité et les joueurs qui était avec, les seul qui resteront dans un premier temps chez sony, sont les ex joueurs xbox (car mentalement les plus faible) mais même eux vont finir par s'en aller

    deathegg non les gaas ne vont pas les faire vivre, les GAAS c'est 0.01
    % de succes pour 99.99% d'échec et ce ratio ne fait qu'augmenter, et en plus le publique sony ce n'est pas le publique gaas vu que moins de la moitié des joueurs sont abonné au ps+

    triplewater sauf que xbox c'est 10% du ca de microsoft , sony c'est 33%... mais je t'ai déja dis de ne plus me parler le bot...
    walterwhite posted the 07/22/2026 at 06:54 PM
    Sauf que ceux qui achètent d’occasion n’iront pas se foutre exclusivement chez SONY quand il n’y aura que le démat.

    On va quand même pas suivre ceux qui nous retirent ce mode de consommation non ?

    SONY a intérêt de bien profiter du temps qu’il lui reste, winter is coming
    triplewater posted the 07/22/2026 at 06:58 PM
    keiku
    keiku

    Et encore tu sous estime les grosse marque dans toute les discipline que je connais il y en à aucune qui a ferme et ça va du jeux de carte ça continue vers le jeux vidéo et en passant même par le streaming

    Et tous font de n'importe quoi en ce moment et aucun à disparu
    Ps : tu peux ferme ta bouche le bot
    cyr posted the 07/22/2026 at 06:58 PM
    Mouai. Toute façon si c'était pas sur la prochaine génération, ça aurait étais a la prochaine. Inévitable.
    keiku posted the 07/22/2026 at 06:59 PM
    triplewater mais tu raconte n'importe quoi encore une fois, va voir le nombre de faillite dans le secteurs..., sinon séga ils on quitter le marché aussi et c'était le 2 marché a l'époque... et encore ils avait l'arcade a l'époque qui les a en partie sauver...

    bref comme a chaque fois a coté de la plaque
    triplewater posted the 07/22/2026 at 07:03 PM
    keiku

    Oui donc tu confirme ce que j'ai dir vu que Sega est pas mort
    Donc oui ça rejoint bien ce que j'ai dit et comme à chaque fois que j'ai raison Monsieur est la à 'Nan mais tes en tort '

    Genre tiens bizarrement j'ai EXACTEMENT le même avis que le mec de nier automata mais tiens lui il a raison mais la personne a côté qui a le même avis ' nan mais il est en tort'
    keiku posted the 07/22/2026 at 07:06 PM
    triplewater bah si en tant que constructeur ils sont mort... va pas changer l'histoire... donc oui tu es en tors et en plus tu insiste dans ta bêtise...

    Genre tiens bizarrement j'ai EXACTEMENT le même avis que le mec de nier automata mais tiens lui il a raison mais la personne a côté qui a le même avis ' nan mais il est en tort'

    faut arreter la drogue mec, j'ai que ca a te dire, j'arrive même pas a comprendre la moitié de tes phrase, en plus qu'elle sont a chaque fois 15 km a coté du sujet
    momotaros posted the 07/22/2026 at 07:10 PM
    Ils vont marger plus mais vendre beaucoup moins de jeux.

    Pendant les soldes ou autres, ont fait tous un stock de jeux qu'on fera plutard, on les prend maintenant car le prix est attractif et il se peut que les jeux ne soient plus trouvables après.

    Avec le tout démat, pas besoin de faire un stock, tu prendras que ce que tu veux faire à l'instant T, si un jeu t'intéresse mais que tu n'as pas le temps de le faire tout de suite, tu attendras d'autres promos pour le faire plutard dans l'année.
    triplewater posted the 07/22/2026 at 07:13 PM
    keiku

    '
    Donc est ce qu'ils ont mort ? parce que tout ton argumentation se base sur ' ils ont mort purement et simplement'

    La c'est toi qui veut modifier parce que tu sais que tu à fais une boulette et que tu veux pas l'avouer parce que ta fierté mal place t'empeche de le dire


    Tu à très bien compris je peux relire 200 fois ma phrase elle fait sens tes juste un bot à rien comprendre
    keiku posted the 07/22/2026 at 07:14 PM
    momotaros Ils vont marger plus mais vendre beaucoup moins de jeux.

    marger plus ? exemple gta sors en code en boite, donc 15% de marge + téléchargement de 200 giga soit -9% de marge , donc en dehors des ventes uniquement démat , les marges qu'il feront sur gta 6 en boite sont proche de 0 et tous les jeux qu'il sortiront en code en boite se sera pareil
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