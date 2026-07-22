Selon les estimations de Dataintelo (relayées par CNBC), le marché mondial des jeux vidéo d'occasion était évalué à 7,2 milliards de dollars l'année dernière, avec une prévision de croissance le portant à 13,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les consoles représentaient 42,3 % du chiffre d'affaires de ce marché, l'Amérique du Nord en constituant la part la plus importante. Et comme on pouvait s'y attendre, GameStop et CEX dominaient le paysage concurrentiel en 2025.
IGNFrance
Selon Dataintelo, ce marché de l'occasion a été stimulé par des préoccupations liées au coût des jeux (un point sur lequel nous sommes sans doute tous d'accord), par l'essor de la culture "retrogaming" et par ce que l'entreprise a qualifié de "transition du numérique vers le physique" dans le domaine du jeu vidéo.
Toutefois, la décision controversée de Sony d'abandonner les disques physiques pour les futurs jeux PlayStation menace de détruire ce marché. Kazunori Ito, directeur de la recherche sur les actions chez Morningstar, a effectivement déclaré à CNBC que le marché des jeux d'occasion allait "continuer à se réduire pour finir par disparaître". De son côté, Michael Pachter, directeur général de la planification stratégique chez Wedbush Securities, a affirmé, toujours à CNBC, que "la vente au détail physique de jeux vidéo [était] condamnée", alors même qu'historiquement, au moins un tiers des jeux étaient vendus d'occasion.
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L'association britannique ERA (Digital Entertainment and Retail Association) a de son côté qualifié la décision de Sony de "triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs".
Dans un communiqué publié en ligne, Kim Bayley, la PDG de l'ERA, a indiqué que les données de l'association révèlent que 25 % des moins de 25 ans utilisent encore des disques pour jouer, et que ce format devrait rester une option aux côtés du numérique.
"L'annonce de PlayStation, selon laquelle les jeux majeurs ne seront plus disponibles sur disque, est un triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs", a déclaré Mme Bayley.
"Chaque année, des millions de joueurs continuent d'acheter des copies physiques de leurs jeux car ils tiennent à la notion de véritable propriété. Un disque peut être partagé en famille, revendu, collectionné, conservé et, point crucial, utilisé encore des années plus tard. Une licence de téléchargement n'offre souvent aucune de ces libertés", rappelle-t-elle.
À ce moment la ils vont sans doute comprendre et ça sera trop tard. Ça causera leur chute.
Surtout qu'ils vont se baser uniquement sur GTA 6 pour continuer dans leur delire mais je vous garantie qu'ils vont tomber de haut sur le moyen et long terme
Et je le redis, ça sera trop tard contrairement à la PS3 qui avait juste un probleme de prix de lancement.
La c'est beaucoup plus profond.
Bref, c'est bien de balancer le chiffre de 7.2 milliards mais il faudrait peut être rentrer plus dans les détails : retrogaming comme les jeux neo.geo ou des pièces rares qui font vite grimper la facture, les jeux de la gen précédente (PS4, 3DS,...), ...
Ils vont apprendre à leur dépend que ce n’est pas leur population de joueurs asociaux et décérébrés de moins de 25 ans, qui ont trop la flemme de prendre 15 secondes de leur temps de vie misérable pour changer un disque , qui les sauveront de la merde dans laquelle ils vont plonger.
Le plus marrant serait que Sony music qui fait du JV de manière très anecdotique, se mette à voir plus grand
on va passé toute la phase les gens se plaigne et les gouvernement intente des procès, avant que ca ne se tasse mais que les console vont chuter violemment sur cette fin de gen
donc 2028 :
ils avoirs l'obligation d'ouvrir leur store, donc perdre une grosse partie de leur marge sur les tier mais également sur leur first
une bonne partie des joueurs vont migrer vers d'autre plateforme
2030
la base de joueurs étant réduite, ils vont augmenter les prix (avant 2030) et réduire leur risque sur les développements
ils vont vouloir se mettre aux service et mobile mais vu que leur base de joueurs aura été réduite vont devoir s'ouvrir a d'autre plateforme (comme xbox en gros)
2031
continuant a perdre petit a petit leur joueurs et ne pouvant plus les récuperer, enchainant leur échec couteux sur leur gaas, ils vont commencer a vouloir integrer des pub dans leurs jeux... ce qui va faire fuir les abonné qui leur reste, et puis grand reset facon xbox, on va faire notre méa culpa et dire qu'on reprend tous de zero car la stratégie etait mauvaise... mais cette fois comme pour xbox les joueurs ne reviendront pas
2032
après se sera une suite de licenciement et de déclaration bidon jusqu'a ce qu'il se décide de se retirer du marché d'ici max 15 ans (mais je pense d'ici 10 )
2036 fin de sony
voila ce que leur suite de décision a la con auront provoquer... et les japonais se foutrons de leur gueule... de plus ce n'est pas le seul secteur qui va se casser la gueule chez sony , vu qu'il devront récupérer de l'argent ailleurs, toute les plateforme a la crunchy roll et autre vont tomber peu après également...
Voir un poisson qui se prends pour un requin se faire bouffer par plusieurs requins serait très drôle je trouve.
Je rappelle que Xnox qui a subi la même chose en plus ou moins pire vie encore 13 ans
Donc bon même si on peut me faire croire que sony peut se prendre un râteau ça m'étonnerai qu'il meurt
la 2 eme était continuer a soutenir le physique
leur 2 bouée de sauvetage sont aujourd'hui percée, ils ont perdu leur immunité et les joueurs qui était avec, les seul qui resteront dans un premier temps chez sony, sont les ex joueurs xbox (car mentalement les plus faible) mais même eux vont finir par s'en aller
deathegg non les gaas ne vont pas les faire vivre, les GAAS c'est 0.01
% de succes pour 99.99% d'échec et ce ratio ne fait qu'augmenter, et en plus le publique sony ce n'est pas le publique gaas vu que moins de la moitié des joueurs sont abonné au ps+
triplewater sauf que xbox c'est 10% du ca de microsoft , sony c'est 33%... mais je t'ai déja dis de ne plus me parler le bot...
On va quand même pas suivre ceux qui nous retirent ce mode de consommation non ?
SONY a intérêt de bien profiter du temps qu’il lui reste, winter is coming
keiku
Et encore tu sous estime les grosse marque dans toute les discipline que je connais il y en à aucune qui a ferme et ça va du jeux de carte ça continue vers le jeux vidéo et en passant même par le streaming
Et tous font de n'importe quoi en ce moment et aucun à disparu
Ps : tu peux ferme ta bouche le bot
bref comme a chaque fois a coté de la plaque
Oui donc tu confirme ce que j'ai dir vu que Sega est pas mort
Donc oui ça rejoint bien ce que j'ai dit et comme à chaque fois que j'ai raison Monsieur est la à 'Nan mais tes en tort '
Genre tiens bizarrement j'ai EXACTEMENT le même avis que le mec de nier automata mais tiens lui il a raison mais la personne a côté qui a le même avis ' nan mais il est en tort'
Genre tiens bizarrement j'ai EXACTEMENT le même avis que le mec de nier automata mais tiens lui il a raison mais la personne a côté qui a le même avis ' nan mais il est en tort'
faut arreter la drogue mec, j'ai que ca a te dire, j'arrive même pas a comprendre la moitié de tes phrase, en plus qu'elle sont a chaque fois 15 km a coté du sujet
Pendant les soldes ou autres, ont fait tous un stock de jeux qu'on fera plutard, on les prend maintenant car le prix est attractif et il se peut que les jeux ne soient plus trouvables après.
Avec le tout démat, pas besoin de faire un stock, tu prendras que ce que tu veux faire à l'instant T, si un jeu t'intéresse mais que tu n'as pas le temps de le faire tout de suite, tu attendras d'autres promos pour le faire plutard dans l'année.
'
Donc est ce qu'ils ont mort ? parce que tout ton argumentation se base sur ' ils ont mort purement et simplement'
La c'est toi qui veut modifier parce que tu sais que tu à fais une boulette et que tu veux pas l'avouer parce que ta fierté mal place t'empeche de le dire
Tu à très bien compris je peux relire 200 fois ma phrase elle fait sens tes juste un bot à rien comprendre
marger plus ? exemple gta sors en code en boite, donc 15% de marge + téléchargement de 200 giga soit -9% de marge , donc en dehors des ventes uniquement démat , les marges qu'il feront sur gta 6 en boite sont proche de 0 et tous les jeux qu'il sortiront en code en boite se sera pareil