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The Legend of Zelda : Breath of the Wild
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name : The Legend of Zelda : Breath of the Wild
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Zelda: Tears of the Kingdom] Des nouvelles figurines annoncées


Après un bref avant-goût, Hasbro a dévoilé en intégralité sa nouvelle gamme de jouets The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule.

Ils correspondent exactement à ce à quoi nous pouvions nous attendre. Cette première vague comprend trois figurines : Link, Zelda et Ganondorf. Ce qui surprend peut-être davantage, c'est qu'elles sont inspirées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, délaissant ainsi la tenue plus emblématique de Link avec sa tunique verte. Une partie d'entre nous espérait sincèrement y voir un premier aperçu du prochain film. Eh bien, peut-être que c'est le cas après tout...



Mesurant environ 15 cm de haut, les figurines de Link et Zelda coûteront 27,99 $ chacune, tandis que celle de Ganondorf, haute d'environ 19 cm, sera vendue 42,99 $. Toutes disposent de multiples points d'articulation et sont accompagnées de nombreux petits accessoires sympathiques. Elles seront disponibles à partir du printemps 2027.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/07/hasbro-reveals-its-new-legend-of-zelda-toys-and-yeah-we-want-them/
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    aeris201
    posted the 07/22/2026 at 05:46 PM by link49
    comments (3)
    jf17 posted the 07/22/2026 at 05:49 PM
    Le chara design de Ganondorf est juste parfait pour moi
    micheljackson posted the 07/22/2026 at 06:28 PM
    C'est le seul avenir des magasins de jeux, avec le tout dématérialisé, ils deviendront des vendeurs de goodies.
    cyr posted the 07/22/2026 at 07:00 PM
    Ok, mais un peu tard. Ganondorf claqué quans même. Pas fan des bras de zelda. Ça fait poupee style Bratz. OK c'est les articulations, mais bon.trop voyant.
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