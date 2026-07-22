Après un bref avant-goût, Hasbro a dévoilé en intégralité sa nouvelle gamme de jouets The Legend of Zelda: Heroes of Hyrule.
Ils correspondent exactement à ce à quoi nous pouvions nous attendre. Cette première vague comprend trois figurines : Link, Zelda et Ganondorf. Ce qui surprend peut-être davantage, c'est qu'elles sont inspirées de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, délaissant ainsi la tenue plus emblématique de Link avec sa tunique verte. Une partie d'entre nous espérait sincèrement y voir un premier aperçu du prochain film. Eh bien, peut-être que c'est le cas après tout...
Mesurant environ 15 cm de haut, les figurines de Link et Zelda coûteront 27,99 $ chacune, tandis que celle de Ganondorf, haute d'environ 19 cm, sera vendue 42,99 $. Toutes disposent de multiples points d'articulation et sont accompagnées de nombreux petits accessoires sympathiques. Elles seront disponibles à partir du printemps 2027.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/07/hasbro-reveals-its-new-legend-of-zelda-toys-and-yeah-we-want-them/
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posted the 07/22/2026 at 05:46 PM by link49