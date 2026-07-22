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Fantômas - Le nouveau monde / teaser


Paris, 1914, une série de meurtres spectaculaires secoue la ville. Sur chaque scène de crime, une signature tracée à la craie comme une déclaration de guerre : la lettre « F »… La presse s’emballe, l’opinion publique vacille.

L’inspecteur Juve se lance à la poursuite d’un ennemi sans visage, insaisissable, dont les méthodes défient toute logique, toute morale… Fantômas.

Le combat s’engage entre les deux hommes avant que le monde ne bascule dans le chaos…
https://www.youtube.com/watch?v=WiuB-y7JxPc
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    bogsnake
    posted the 07/22/2026 at 05:02 PM by yanssou
    comments (8)
    nicolasgourry posted the 07/22/2026 at 05:12 PM
    Par rapport aux versions avec Louis de Funès, je ne suis pas sur que l'on va se "Marais"
    micheljackson posted the 07/22/2026 at 05:22 PM
    C'est Edouard Philippe qui va remplacer Jean Marais ?
    altendorf posted the 07/22/2026 at 05:25 PM
    Casting :

    - Guillaume Canet
    - Romain Duris
    - Ana Girardot
    - Louis Peres
    - Daphné Patakia
    - Jean-Louis Garçon

    Donc c'est Canet qui va jouer Fantomas ?
    victornewman posted the 07/22/2026 at 05:26 PM
    1914 , donc pas de DS volante :'(
    micheljackson posted the 07/22/2026 at 05:36 PM
    altendorf
    Un film français "moderne", je ne serais pas surpris que ce soit Daphné Patakia qui le joue, en plus elle a un regard flippant
    angelsduck posted the 07/22/2026 at 05:37 PM
    altendorf Vu la voix je dirais plus Romain Duris
    altendorf posted the 07/22/2026 at 05:39 PM
    angelsduck J'ai pas reconnu son timbre de voix justement ^^
    magneto860 posted the 07/22/2026 at 05:42 PM
    Mais pourquoi faire un film ? Pas assez de matière pour faire une série ?
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