Paris, 1914, une série de meurtres spectaculaires secoue la ville. Sur chaque scène de crime, une signature tracée à la craie comme une déclaration de guerre : la lettre « F »… La presse s’emballe, l’opinion publique vacille.



L’inspecteur Juve se lance à la poursuite d’un ennemi sans visage, insaisissable, dont les méthodes défient toute logique, toute morale… Fantômas.



Le combat s’engage entre les deux hommes avant que le monde ne bascule dans le chaos…