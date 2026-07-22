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Xbox : le nouveau vice-président de l’ingénierie quitte déjà Microsoft


Un départ surprise secoue une nouvelle fois la division Xbox. Jared Palmer, vice-président de l’ingénierie récemment intégré à l’équipe dirigeante de la marque, quitte Microsoft pour rejoindre Cognition, une entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle.

Jared Palmer avait pourtant été recruté dans un contexte important pour Xbox. Arrivé au sein de l’équipe CoreAI de Microsoft en octobre dernier, il avait été placé directement sous la responsabilité d’Asha Sharma lors d’une réorganisation interne annoncée en mai. Son rôle consistait notamment à améliorer les outils destinés aux développeurs ainsi que l’infrastructure technique de la plateforme.

Dans une communication interne, Asha Sharma présentait Jared Palmer comme un profil capable de simplifier le travail des équipes grâce à de meilleurs outils. Elle expliquait vouloir s’appuyer sur son expérience dans la création de solutions permettant aux développeurs de gagner en efficacité, en particulier sur les aspects liés aux technologies et à la productivité.

Trois mois seulement après cette nomination, Jared Palmer a annoncé son départ sur les réseaux sociaux. Il rejoint désormais Cognition en tant que responsable de l’ingénierie, aux côtés de son dirigeant Scott Wu.

L’ancien cadre de Xbox n’a pas donné de raison précise concernant cette décision, se contentant de remercier les équipes de Microsoft pour son passage au sein de l’entreprise.

Ce changement intervient alors que Cognition connaît une forte progression dans le secteur de l’intelligence artificielle. La société est notamment connue pour Devin, un outil présenté comme un assistant capable d’aider à réaliser des tâches de programmation.

Soutenue par plusieurs investisseurs, la start-up a rapidement attiré l’attention du marché et affiche aujourd’hui une valorisation de plusieurs milliards de dollars.

Le départ de Jared Palmer ne signifie pas forcément que les projets Xbox concernés sont en difficulté. Il est toutefois révélateur de l’attraction grandissante exercée par les entreprises spécialisées dans l’IA, qui cherchent à recruter des profils expérimentés venant des géants de la technologie.

Avant son arrivée chez Xbox, Jared Palmer s’était déjà intéressé à l’évolution du développement logiciel avec l’arrivée des agents d’intelligence artificielle. Il comparait notamment cette transformation à une transition où les développeurs passeraient d’une pratique traditionnelle à une nouvelle manière d’interagir avec le code, un peu comme apprendre un jeu musical plutôt que jouer réellement d’un instrument.

Pour Xbox, ce départ représente en tout cas un nouveau mouvement dans une période où Microsoft restructure régulièrement ses équipes et tente d’accélérer l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses différents services.
Kotaku - https://kotaku.com/new-xbox-vp-helping-ceo-with-our-most-complex-product-and-engineering-problems-is-already-leaving-three-months-later-2000718135
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    posted the 07/22/2026 at 02:09 PM by altendorf
    comments (6)
    keiku posted the 07/22/2026 at 02:24 PM
    il y a un vice-président de l’ingénierie chez xobx ? tu es sur que ce n'est pas juste un monteur pc ?
    cyr posted the 07/22/2026 at 02:59 PM
    Il a peut-être mis des cheval de troie un peu partous pendant 3 mois avant de se barrer.

    Ou alors il a étais débaucher avec le chèque qui va avec....
    edarn posted the 07/22/2026 at 03:11 PM
    cyr
    Dans la vidéo de Lusty qui en parle, il a été débauché par une boite IA montante.
    zoske posted the 07/22/2026 at 03:12 PM
    Le marché du jeu vidéo devient de moins en moins intéressant d'un point de vue carrière dans la tech. Avec les milliards de fonds pour cette bulle qu'est l'IA. Pas de grand intérêt de travailler dans des boites qui licencies la plupart de du temps qu'elles ne recrutent
    jaysennnin posted the 07/22/2026 at 03:14 PM
    une boite IA lui a fait une offre que peu de mortels pourraient refuser, donc ça n'a rien à avoir avec XBOX
    cail2 posted the 07/22/2026 at 04:05 PM
    Pour une fois pas besoin de licencier, le mec part de lui-même. Au suivant.

    jaysennnin
    Pour payer mieux que M$ (royalties et petits à côté inclus) je serai curieux de connaitre le montant sur le chèque.
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