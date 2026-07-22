Après Yoko Taro, le créateur de la série NieR pour les 2-3 du fond qui ne sont pas au courant, un autre créateur de la scène JV s'exprime en défaveur de Sony qui arrête le support physique pour 2028.
Sohei Niikawa le créateur de la série Disgaea a partagé son avis auprès du site web Noisy Pixel sur le sujet lors de l'Anime Expo 2026 à Los Angeles au début du mois de juillet :
Je pense que les éditions physiques des jeux sont très importantes.
Pour les fans, pouvoir conserver un jeu qu’ils aiment sous forme d’objet peut avoir une grande valeur. Cela devient un souvenir ou un objet de collection lié à quelque chose qui compte pour eux.
Ils peuvent également apporter ce jeu physique à un événement comme celui-ci et demander à quelqu’un de le dédicacer. Ensuite, ils peuvent le ramener chez eux, l’exposer et l’utiliser pour décorer leur chambre. Les jeux physiques sont importants car ils peuvent revêtir ce genre de signification.
D’un point de vue purement commercial, je peux comprendre pourquoi les responsables de Sony ont pris cette décision. Cependant, les dirigeants qui en ont décidé ainsi n’ont probablement jamais vécu l’expérience de se rendre à un événement comme l’Anime Expo et de voir quelqu’un s’approcher d’eux avec un jeu physique pour leur demander un autographe.
Je ne pense pas qu’ils comprennent les sentiments de ces fans, et ils n’ont peut-être jamais réfléchi à ce que les éditions physiques représentent pour ceux qui y accordent de l’importance.
S'ils vont jusqu'à supprimer les supports physiques, autant supprimer le matériel aussi. Un téléviseur suffirait. Pourquoi aurait-on besoin d'une console ?
Si l'on supprime les jeux physiques, autant aller jusqu'au bout.
Et oui, souvenez-vous de Google Stadia qui ne demandait qu'un petit boitier cloud. Ça n'avait pas marché oui, mais demain ça pourrait être Microsoft et Sony et on sait que pour Microsoft le jeu sur cloud reste un investissement. Quand le jeu video devient le jeu service (Plouf en parle très bien dans sa dernière vidéo)...
A part nintendo qui joue sa partition, on en arrive inéluctablement la
Ah bah merde alors, et moi qui pensait qu'il avait fait que le chara-designe de Mario Party, c'est fou ça
Heureusement qi'l y reste encore beaucoup de jeux que je n'ai pas encore fait et que je vais commencer à me les prendre en boite pour les faire plus tard.
Et j'ai grandi aussi. Je ne peut pas accorder de l'importance a du matériel, qui de toute manière si j'ai plus une consoles en état de marche, les boîtes me serviront a rien.
Avant le démat ça existait pas.
C'est comme les photos. Avant tu faisait des photos sur pellicule, ru les faisait devellopé et on te rendait les négatifs.
Aujourd'hui 99,99% des photos sont sous forme numérique. Il existe des automate qui permet de les imprimer dans les centres commercial, mais je vois rarement quelqu'un a la borne....
J'ai regarder pour voir sur ebay combien pouvais se revendre la trilogie metroid prime sur wii, et j'ai plusieurs prix qui passe d'une centaine d'euros a 200€ et plus.
Je cherche pas a avoir le max, mais je veux pas non plus être trop en dessous la côte.
https://www.gamekult.com/actualite/le-president-de-nis-america-publie-un-communique-d-excuses-aupres-de-sony-et-snk-3050804257.html
Sony n'aime pas le jeu vidéo.
Jai trouvé ça qui est dans la fourchette des prix que tu croise
https://www.pricecharting.com/game/wii/metroid-prime-trilogy-collector%27s-edition?q=metroid+prime+trilogy+%5Bcollector%27s+edition%5D
Et le manuel seul c'est 30 euro, et la boite 40.
Donc il serait plus rentable de vendre la boite, le livret, et le disque séparément en faite....
Pour moi un jeux en pas complet, ça devrait baisser de 50% d'office. Jamais je n'ai acheter un jeux en loose. C'est comme acheter une voiture sans moteur.
Vu que le physique va mourir inévitablement, autant essayer de le vendre tant que ça vaud quelque choses avant l'effondrement des prix faute de client.
Le témoignage simple d’un joueur.
Je ne partage pas sa vision de l’objet mais je comprends tout à fait.
Étant pas un pur joueur rétro ou collectionneur dans l'âme j'ai aucune idée de la différence de prix entre du lose et du complet
Après il y aura toujours des collectionneurs de jeux rétro donc je pense qu'il devrait rester encore pas mal de temps avant que la génération actuel nous remplace
en fait les Japonais ont une culture du physique...quand tu vois les éditions collectors et avec quel soin il y a toujours un pack de CD soundtrack alors qu'on pourrait penser que le CD c'est dead.
Quand tu vois Sakurai et sa collection incroyable et comment il en prends soin!
Mais Sony va se mordre les doigts quand l'IA va servir de "console"...hop un prompt et l'IA te feras le jeu de tes rêves et selon tes envies...terminé le Playstation store! ils auront voulu tuer le physique, le demat absolu aura leur peau!
Playstation 7 pourrait n'être qu'une simple application à installer sur une télévision, un PC ou tout autre appareil compatible. Le compte de l'utilisateur regrouperait l'ensemble de ses jeux, accessibles en cloud gaming
Allez Sony, allez dans un Car Wash, faites peau neuve, excusez vous et remettez le physique
On n’oubliera pas mais sur longueur, on "pardonnera"
D'ailleurs dans l'article ils parlent bien d'une décision prise par NIS America sans consulter la maison mère du Japon et non pas de choix stratégique décidé par cette dernière, ce qui montre surtout des conflits entre les deux branches quand au rapport avec les constructeurs, sans pour autant revenir sur le fait que ces dernières années Sony c'était détourné des petits éditeurs au profit des gros ou des rachats de studios.