Je pense que les éditions physiques des jeux sont très importantes.



Pour les fans, pouvoir conserver un jeu qu’ils aiment sous forme d’objet peut avoir une grande valeur. Cela devient un souvenir ou un objet de collection lié à quelque chose qui compte pour eux.



Ils peuvent également apporter ce jeu physique à un événement comme celui-ci et demander à quelqu’un de le dédicacer. Ensuite, ils peuvent le ramener chez eux, l’exposer et l’utiliser pour décorer leur chambre. Les jeux physiques sont importants car ils peuvent revêtir ce genre de signification.



D’un point de vue purement commercial, je peux comprendre pourquoi les responsables de Sony ont pris cette décision. Cependant, les dirigeants qui en ont décidé ainsi n’ont probablement jamais vécu l’expérience de se rendre à un événement comme l’Anime Expo et de voir quelqu’un s’approcher d’eux avec un jeu physique pour leur demander un autographe.



Je ne pense pas qu’ils comprennent les sentiments de ces fans, et ils n’ont peut-être jamais réfléchi à ce que les éditions physiques représentent pour ceux qui y accordent de l’importance.



S'ils vont jusqu'à supprimer les supports physiques, autant supprimer le matériel aussi. Un téléviseur suffirait. Pourquoi aurait-on besoin d'une console ?



Si l'on supprime les jeux physiques, autant aller jusqu'au bout.

Après Yoko Taro, le créateur de la série NieR pour les 2-3 du fond qui ne sont pas au courant, un autre créateur de la scène JV s'exprime en défaveur de Sony qui arrête le support physique pour 2028.Sohei Niikawa le créateur de la série Disgaea a partagé son avis auprès du site web Noisy Pixel sur le sujet lors de l'Anime Expo 2026 à Los Angeles au début du mois de juillet :Et oui, souvenez-vous de Google Stadia qui ne demandait qu'un petit boitier cloud. Ça n'avait pas marché oui, mais demain ça pourrait être Microsoft et Sony et on sait que pour Microsoft le jeu sur cloud reste un investissement. Quand le jeu video devient le jeu service (Plouf en parle très bien dans sa dernière vidéo)...