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Sohei Niikawa (Disgaea) "Quitte à arrêter les jeux en physique, Sony devrait carrément supprimer la console"


Après Yoko Taro, le créateur de la série NieR pour les 2-3 du fond qui ne sont pas au courant, un autre créateur de la scène JV s'exprime en défaveur de Sony qui arrête le support physique pour 2028.

Sohei Niikawa le créateur de la série Disgaea a partagé son avis auprès du site web Noisy Pixel sur le sujet lors de l'Anime Expo 2026 à Los Angeles au début du mois de juillet :

Je pense que les éditions physiques des jeux sont très importantes.

Pour les fans, pouvoir conserver un jeu qu’ils aiment sous forme d’objet peut avoir une grande valeur. Cela devient un souvenir ou un objet de collection lié à quelque chose qui compte pour eux.

Ils peuvent également apporter ce jeu physique à un événement comme celui-ci et demander à quelqu’un de le dédicacer. Ensuite, ils peuvent le ramener chez eux, l’exposer et l’utiliser pour décorer leur chambre. Les jeux physiques sont importants car ils peuvent revêtir ce genre de signification.

D’un point de vue purement commercial, je peux comprendre pourquoi les responsables de Sony ont pris cette décision. Cependant, les dirigeants qui en ont décidé ainsi n’ont probablement jamais vécu l’expérience de se rendre à un événement comme l’Anime Expo et de voir quelqu’un s’approcher d’eux avec un jeu physique pour leur demander un autographe.

Je ne pense pas qu’ils comprennent les sentiments de ces fans, et ils n’ont peut-être jamais réfléchi à ce que les éditions physiques représentent pour ceux qui y accordent de l’importance.

S'ils vont jusqu'à supprimer les supports physiques, autant supprimer le matériel aussi. Un téléviseur suffirait. Pourquoi aurait-on besoin d'une console ?

Si l'on supprime les jeux physiques, autant aller jusqu'au bout.


Et oui, souvenez-vous de Google Stadia qui ne demandait qu'un petit boitier cloud. Ça n'avait pas marché oui, mais demain ça pourrait être Microsoft et Sony et on sait que pour Microsoft le jeu sur cloud reste un investissement. Quand le jeu video devient le jeu service (Plouf en parle très bien dans sa dernière vidéo)...
Noisy Pixel - https://noisypixel.net/disgaea-creator-playstation-end-physical-games-hardware/
    tags : sony
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    posted the 07/22/2026 at 08:04 AM by masharu
    comments (39)
    gamerdome posted the 07/22/2026 at 08:06 AM
    C'est la prochaine étape.
    fdestroyer posted the 07/22/2026 at 08:07 AM
    Ahh j'aime lire ça. Enfin une analyse qui ne cible pas que le côté commercial, évidemment que c'est sentimental aussi.
    nicolasgourry posted the 07/22/2026 at 08:13 AM
    Le physique c'est un tout : Console (avec lecteur physique) + Gameplay (interactivité physique) + Jeu en boite (avec les données physique sur le support DVD/Cartouche).
    vyse posted the 07/22/2026 at 08:28 AM
    gamerdome clairement, il n'yaura pas de ps7 ni de xbox suivante, c'est la suite logique ; on va vers l'uniformisation des plateformes de telechargement steam etc..
    A part nintendo qui joue sa partition, on en arrive inéluctablement la
    khazawi posted the 07/22/2026 at 08:45 AM
    vyse Playstation ne peut plus exister sans son système fermé car les ventes de jeux tiers et ce qui va avec permettent de financer les jeux playstation. Si une éventuelle PS7 s'ouvrait aux stores comme Steam, ce serait le début de la fin pour PS, c'est aussi cette même logique qui a amené le retrait sur PC des jeux solos (en plus des résultats mitigés)
    sussudio posted the 07/22/2026 at 09:04 AM
    J'ai juste HÂTE que les hackeurs se déchaînent sur la PS5 et la future PS6 histoire de l'ouvrir aux stores concurrents. Imaginez pouvoir installer les Skidrow et autres Fitgirl Repack
    khazawi posted the 07/22/2026 at 09:11 AM
    sussudio A part pirater des jeux PS5, ce que tu dis n'a pas de sens. Les stores concurrents n'ont pas de jeux formats PS et donc comment veux-tu que même un piratage de console fasse tourner des jeux non prévus dessus ? Mettre des repacks pour mettre Steam et cie, c'est impossible sur PS5
    rogeraf posted the 07/22/2026 at 09:14 AM
    Un jour peu etre, une PSX qu'en cloud ? ... Mais sans moi si c'est ca. Sony s'est tellement américanisé qu'on sait plus vraiment ou ils vont
    shirou posted the 07/22/2026 at 09:14 AM
    Yoko Taro, le créateur de la série NieR

    Ah bah merde alors, et moi qui pensait qu'il avait fait que le chara-designe de Mario Party, c'est fou ça
    supasaiyajin posted the 07/22/2026 at 09:14 AM
    Avec le cloud gaming, plus de console, plus de problème de composants, plus de R&D, plus de chaîne de prod. Une app PlayStation que tu peux lancer partout. Payer un abonnement pour jouer à tes jeux démat achetés 100 balles sur leur store. Ca va être chouette.
    gasmok2 posted the 07/22/2026 at 09:18 AM
    Quand je vois le monde du JV aujourd'hui et vers quoi il se dirige, je me dis que je suis vraiment trop vieux pour ces conneries...
    Heureusement qi'l y reste encore beaucoup de jeux que je n'ai pas encore fait et que je vais commencer à me les prendre en boite pour les faire plus tard.
    walterwhite posted the 07/22/2026 at 09:26 AM
    Merci pour ces paroles sages Monsieur
    tripy73 posted the 07/22/2026 at 09:32 AM
    Et c'est un créateur qui a l'origine proposait ses jeux uniquement sur les consoles Sony, ça en dit long sur le ressenti de certains développeurs envers la décision d'arrêter le physique...
    amario posted the 07/22/2026 at 09:37 AM
    Ça fait plaisir à lire
    cyr posted the 07/22/2026 at 09:38 AM
    Ouai ben au tous début j'étais attaché a ses boîtes. Mais les livrets on disparu, donc en loose, donc quitte a acheter un jeux en loose, autant aller a la loose total.

    Et j'ai grandi aussi. Je ne peut pas accorder de l'importance a du matériel, qui de toute manière si j'ai plus une consoles en état de marche, les boîtes me serviront a rien.


    Avant le démat ça existait pas.

    C'est comme les photos. Avant tu faisait des photos sur pellicule, ru les faisait devellopé et on te rendait les négatifs.

    Aujourd'hui 99,99% des photos sont sous forme numérique. Il existe des automate qui permet de les imprimer dans les centres commercial, mais je vois rarement quelqu'un a la borne....
    cyr posted the 07/22/2026 at 09:42 AM
    Quelqu'un connais un bon site qui permet de connaître la cote d'un vieux jeux? (Avant cette gen)

    J'ai regarder pour voir sur ebay combien pouvais se revendre la trilogie metroid prime sur wii, et j'ai plusieurs prix qui passe d'une centaine d'euros a 200€ et plus.

    Je cherche pas a avoir le max, mais je veux pas non plus être trop en dessous la côte.
    hyoga57 posted the 07/22/2026 at 09:46 AM
    tripy73 Ouais enfin, NIS est en embrouille avec Sony depuis des années. Ce qui était drôle, car Sony fut le seul constructeur à l’époque à leur avoir tendu la main.

    https://www.gamekult.com/actualite/le-president-de-nis-america-publie-un-communique-d-excuses-aupres-de-sony-et-snk-3050804257.html
    keiku posted the 07/22/2026 at 09:47 AM
    fin du physique = fin des consoles... les acteurs se rejoignent tous vers la même conclusion
    sardinecannibale posted the 07/22/2026 at 09:50 AM
    Merci monsieur. Ça fait plaisir de voir un développeur qui comprends encore un minimum les joueurs.
    Sony n'aime pas le jeu vidéo.
    triplewater posted the 07/22/2026 at 09:51 AM
    cyr

    Jai trouvé ça qui est dans la fourchette des prix que tu croise
    https://www.pricecharting.com/game/wii/metroid-prime-trilogy-collector%27s-edition?q=metroid+prime+trilogy+%5Bcollector%27s+edition%5D
    cyr posted the 07/22/2026 at 10:06 AM
    triplewater je suis choquée de voir la différence de prix entre un jeux en loose et un complet. Quelque euro.

    Et le manuel seul c'est 30 euro, et la boite 40.

    Donc il serait plus rentable de vendre la boite, le livret, et le disque séparément en faite....

    Pour moi un jeux en pas complet, ça devrait baisser de 50% d'office. Jamais je n'ai acheter un jeux en loose. C'est comme acheter une voiture sans moteur.
    cyr posted the 07/22/2026 at 10:08 AM
    triplewater mais merci pour le site. Je pense me défaire de ma collection en physique prochainement.

    Vu que le physique va mourir inévitablement, autant essayer de le vendre tant que ça vaud quelque choses avant l'effondrement des prix faute de client.
    akinen posted the 07/22/2026 at 10:12 AM
    Enfin un plaidoyer sincère, sans militer pour une quelconque vision politique ou conservatrice du media.

    Le témoignage simple d’un joueur.

    Je ne partage pas sa vision de l’objet mais je comprends tout à fait.
    triplewater posted the 07/22/2026 at 10:15 AM
    cyr

    Étant pas un pur joueur rétro ou collectionneur dans l'âme j'ai aucune idée de la différence de prix entre du lose et du complet

    Après il y aura toujours des collectionneurs de jeux rétro donc je pense qu'il devrait rester encore pas mal de temps avant que la génération actuel nous remplace
    kurosu posted the 07/22/2026 at 10:22 AM
    Sa conclusion est vite expédiée, on en est pas au full cloud gaming encore
    yanssou posted the 07/22/2026 at 10:29 AM
    L'anime expo de la semaine dernière ?
    masharu posted the 07/22/2026 at 10:34 AM
    yanssou Je corrige j'avais la flemme de check les dates
    yanssou posted the 07/22/2026 at 10:35 AM
    masharu
    newtechnix posted the 07/22/2026 at 10:41 AM
    Si c'est vrai, respect ce mec a du courage

    en fait les Japonais ont une culture du physique...quand tu vois les éditions collectors et avec quel soin il y a toujours un pack de CD soundtrack alors qu'on pourrait penser que le CD c'est dead.

    Quand tu vois Sakurai et sa collection incroyable et comment il en prends soin!

    Mais Sony va se mordre les doigts quand l'IA va servir de "console"...hop un prompt et l'IA te feras le jeu de tes rêves et selon tes envies...terminé le Playstation store! ils auront voulu tuer le physique, le demat absolu aura leur peau!
    xylander posted the 07/22/2026 at 10:44 AM
    C'est l'étape ultime ; quand les joueurs seront piégés dans l'écosystème et devront payer un ou plusieurs abonnements pour garder un accès à leur backlog au nom de l'usage des serveurs, des licences... On va se marrer !
    ducknsexe posted the 07/22/2026 at 10:54 AM
    Playstation 6 dernière console physique, jeux en dématérialisé

    Playstation 7 pourrait n'être qu'une simple application à installer sur une télévision, un PC ou tout autre appareil compatible. Le compte de l'utilisateur regrouperait l'ensemble de ses jeux, accessibles en cloud gaming
    icebergbrulant posted the 07/22/2026 at 11:04 AM
    Quel plaisir de voir Sony se faire malmener

    Allez Sony, allez dans un Car Wash, faites peau neuve, excusez vous et remettez le physique
    On n’oubliera pas mais sur longueur, on "pardonnera"
    kikoo31 posted the 07/22/2026 at 11:07 AM
    ducknsexe no juste une boîte pour le cloud et la manette
    zephon posted the 07/22/2026 at 11:10 AM
    masharu "Après Yoko Taro, le créateur de la série NieR pour les 2-3 du fond qui ne sont pas au courant" cette balle perdu
    tripy73 posted the 07/22/2026 at 11:23 AM
    hyoga57 : une époque où Sony n'était pas dirigé par la branche américaine et où ils accueillaient tous les éditeurs (même petits) vu qu'il se lançait dans l'industrie du JV en cherchant à ratisser large. Je pense pas qu'on puisse comparer cette période à celle où il y a eu cette rupture entre les deux sociétés au profit de Nintendo comme on le voit dans ton lien.

    D'ailleurs dans l'article ils parlent bien d'une décision prise par NIS America sans consulter la maison mère du Japon et non pas de choix stratégique décidé par cette dernière, ce qui montre surtout des conflits entre les deux branches quand au rapport avec les constructeurs, sans pour autant revenir sur le fait que ces dernières années Sony c'était détourné des petits éditeurs au profit des gros ou des rachats de studios.
    ducknsexe posted the 07/22/2026 at 11:24 AM
    kikoo31 La manette, c'est tout simplement ta vieille télécommande de télévision.
    legend83 posted the 07/22/2026 at 11:30 AM
    newtechnix Quand on sera là. Tu auras plus de console, mais aussi 50% de chômage, et plus de pognon pour te payer la télévision et l'abonnement pour l'IA. Tu gratteras la terre de tes seigneurs et tu seras heureux.
    cidkageno posted the 07/22/2026 at 11:51 AM
    cyr Avec la disparition du physique le retro va encore plus prendre en valeur c'est une certitude.
    sussudio posted the 07/22/2026 at 12:07 PM
    khazawi Tu peut installer Steam sur PS4 et cette dernière ainsi que la PS5 sont des PC optimisés
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