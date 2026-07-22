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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
genre : tactical-RPG
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[Mutli] Digital Foundry a critiqué l'attitude de Sony et de Microsoft envers leurs employés et les joueurs


Digital Foundry a critiqué l'attitude de Sony et de Microsoft envers leurs employés et les joueurs, soulignant que Nintendo est la seule entreprise parmi ses concurrentes à se distinguer positivement à cet égard.



Il a également été souligné que le service juridique de Nintendo constitue son point faible.

Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch2/comments/1v2beqb/huge_praise_from_df/
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    aerithlazyqueen, ghouledheleter, aeris201
    posted the 07/22/2026 at 03:27 AM by link49
    comments (15)
    eljugador posted the 07/22/2026 at 05:51 AM
    Tellement respectueuse que les prix des jeux ne baissent quasiment jamais, premier éditeur à avoir franchi la barre des 90€ pour un jeu, a longtemps fait la sourde oreille pour le Joy Con drift, vend des remaster qui n en sont pas (Mario Galaxy 1+2) plein tarif.....

    Pour moi le consollier qui a été le plus player friendly a été Microsoft, sur cette génération. Xbox Series S la moins chère du marché, le Gamepass excellent rapport qualité prix pour les joueurs.
    Microsoft avait une voie royale pour être un concurrent important sur cette génération et je n arrive toujours pas à comprendre comment un GAFAM est aussi mauvais en marketing.
    Absence de publicité et très faible présence dans les rayons ont conduit à cette situation critique.

    Cette boulemie d acquisition de studios et l absence de stratégie durable a fait un mal fou à tout Xbox , grosse pensée pour les employés.

    Cette génération restera paradoxalement comme l une des meilleures niveau jeux et hardware et celle qui aura dégoûté le plus de joueurs à continuer à jouer , que ce soit le constructeur
    ghouledheleter posted the 07/22/2026 at 06:07 AM
    eljugador quelque tu raconte? cette Gen est la pire niveau jeu. Une vrai catastrophe
    cyr posted the 07/22/2026 at 06:14 AM
    eljugador justement en maintenant les prix , ça permet de pas léser les joueurs.
    Sauf si tu es content qu'après avoir acheter un jeux il se retrouve en promo quelque semaine après.....

    Et ça permet aussi d'avoir des finances saines.

    Tu a vu où les studio en sont? A licencié massivement.

    Nintendo c'est une autre façon de faire, et qui marche.

    Après si tu trouve un jeux trop chère, libre a toi de pas l'acheter.
    C'est ce que je fais.
    jenicris posted the 07/22/2026 at 06:26 AM
    ghouledheleter y a des tonnes de bons jeux cette gen!
    hyoga57 posted the 07/22/2026 at 06:40 AM
    jenicris Et l’autre en train de justifier les jeux a 90€. J’en peux plus bordel.
    walterwhite posted the 07/22/2026 at 06:50 AM
    hyoga57 Une perte pour la France ce type...
    taiko posted the 07/22/2026 at 06:57 AM
    eljugador j'étais d'accord avec ton avis... Mais par contre le catalogue de jeux est évidemment le pire qu'on ait jamais eu sur cette gen. C'est une catastrophe.
    bennj posted the 07/22/2026 at 07:20 AM
    eljugador en fait vous croyez que vous pouvez avoir un tarif bas, du physique etc. Je préfère largement payer 10e de plus pour avoir une vrai version physique (avec tout le contenu sur la cartouche) que de devoir renoncer entièrement au physique. Le demat en vente a l'unité leur rapporte beaucoup plus. Avoir une taxe de 10 balles supplémentaires oui ca fait chier, mais si ca leur permet de continuer a se faire de la thune grâce au physique et de ne pas se dire comme Sony que ca rapporte plus rien et donc d'arrêter moi ca me va. Ya que dans le jeux vidéo que le physique est au meme prix (ou meme moins cher dans certains pays). Pour les bouquins, les films / series, musiques, etc le demat est toujours largement moins cher que le physique et personne ne trouve rien a dire.
    hypermario posted the 07/22/2026 at 07:21 AM
    Nintendo les GOAT !
    jenicris posted the 07/22/2026 at 07:50 AM
    hyoga57 de sacrés pigeons pour justifier ces prix!
    nicolasgourry posted the 07/22/2026 at 07:52 AM
    bennj , d'ailleurs, pendant longtemps, il me semble que le prix physique/dématérialisé était le même pour que les vendeurs physiques ne soient pas désavantagés.
    aerithlazyqueen posted the 07/22/2026 at 07:53 AM
    bennj Du coup nous en sommes la maintenant ... je payerais plus chére si cela me permet d'avoir une version Physique.

    j
    rogeraf posted the 07/22/2026 at 08:04 AM
    Ce que dit DF, Sony et Microsoft n'en ont pas grand chose à faire franchement ...
    cyr posted the 07/22/2026 at 08:04 AM
    jenicris les jeux coute de plus en plus chère, et ne se vendent pas plus qu'avant. Il y a un déséquilibre. Qui se traduit par des licenciement massif.

    Mais j'ai acheter un jeux a 90€ et je compte pas le faire.

    Si tu trouve trop chère, achète pas, tous simplement.
    51love posted the 07/22/2026 at 08:05 AM
    Se dire que PlayStation et Xbox sont devenus des marques encore moins consommateur friendly que Nintendo, ça en dit long sur le marché console....

    Mais c'est mon sentiment, et c'est pas parce que Nintendo a progressé dans ce domaine quand on voit leur politique déjà franchement assez mauvaise
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