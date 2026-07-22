Digital Foundry a critiqué l'attitude de Sony et de Microsoft envers leurs employés et les joueurs, soulignant que Nintendo est la seule entreprise parmi ses concurrentes à se distinguer positivement à cet égard.
Il a également été souligné que le service juridique de Nintendo constitue son point faible.
Pour moi le consollier qui a été le plus player friendly a été Microsoft, sur cette génération. Xbox Series S la moins chère du marché, le Gamepass excellent rapport qualité prix pour les joueurs.
Microsoft avait une voie royale pour être un concurrent important sur cette génération et je n arrive toujours pas à comprendre comment un GAFAM est aussi mauvais en marketing.
Absence de publicité et très faible présence dans les rayons ont conduit à cette situation critique.
Cette boulemie d acquisition de studios et l absence de stratégie durable a fait un mal fou à tout Xbox , grosse pensée pour les employés.
Cette génération restera paradoxalement comme l une des meilleures niveau jeux et hardware et celle qui aura dégoûté le plus de joueurs à continuer à jouer , que ce soit le constructeur
Sauf si tu es content qu'après avoir acheter un jeux il se retrouve en promo quelque semaine après.....
Et ça permet aussi d'avoir des finances saines.
Tu a vu où les studio en sont? A licencié massivement.
Nintendo c'est une autre façon de faire, et qui marche.
Après si tu trouve un jeux trop chère, libre a toi de pas l'acheter.
C'est ce que je fais.
j
Mais j'ai acheter un jeux a 90€ et je compte pas le faire.
Si tu trouve trop chère, achète pas, tous simplement.
Mais c'est mon sentiment, et c'est pas parce que Nintendo a progressé dans ce domaine quand on voit leur politique déjà franchement assez mauvaise