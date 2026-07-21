À mon tour de jeter un pavé dans la mare.
L'avenir du physique après 2028 fait débat, et chacun théorise sur la stratégie de Sony. Puisque chaque sortie de console ou de jeu pousse la communauté à décortiquer la technique pixel par pixel, penchons-nous sur un élément crucial : le support de stockage. Le Blu-ray n'est-il pas devenu totalement obsolète ?
Rappelons que la grande promesse de la PS5 était l'éradication des temps de chargement et le streaming instantané de mondes gigantesques. Dès lors, comment les développeurs parviennent-ils à ce miracle technique ?
Pour réussir ce tour de force dans Ratchet & Clank: Rift Apart
(notamment lors des sauts instantanés d'une dimension à l'autre), Insomniac Games n'utilise pas de magie, mais une architecture matérielle et logicielle entièrement pensée autour du SSD de la PS5.
La PS5 utilise un SSD NVMe personnalisé capable de lire 5,5 Go de données par seconde. Mais le SSD seul ne suffit pas. Sony a intégré un processeur secondaire dédié uniquement à la décompression des données (le puce Kraken).
Le secret : Les fichiers du jeu sont stockés de manière ultra-compressée. Quand Ratchet traverse un portail, le SSD envoie les données compressées à la vitesse de l'éclair, et la puce Kraken les décompresse en un clin d'œil directement dans la mémoire RAM (GDDR6). Le processeur principal (CPU) de la console n'est même pas fatigué par cette tâche.
Partant de là, une évidence s'impose : il est techniquement impossible d'exploiter la pleine puissance de la console en lisant nativement un jeu depuis le Blu-ray. Ratchet & Clank: Rift Apart l'a prouvé dès 2021 en mettant en lumière la rupture totale entre les limites du support physique et la modernité de l'architecture de la PS5.
Aujourd'hui, il n'est plus possible pour un jeu moderne de tourner en lisant ses données en temps réel directement depuis un disque Blu-ray.
Pourquoi la lecture directe depuis le Blu-ray est impossible aujourd'hui ?
C'est une pure question de débit (vitesse).
- Un lecteur Blu-ray
standard (même de dernière génération comme le Blu-ray 4K de la PS5) lit les données à une vitesse maximale d'environ 27 à 50 Mo/s.
- À l'inverse, le SSD
de la PS5 lit les données à 5 500 Mo/s (soit plus de 100 fois plus vite).
Les moteurs de jeu modernes (comme l'Unreal Engine 5 avec sa technologie Nanite ou le Decima Engine d'Horizon) font du streaming d'actifs en temps réel. Ils ont besoin de charger instantanément des gigaoctets de textures et de géométries au millième de seconde à mesure que le joueur tourne la caméra. Si un jeu moderne essayait de lire ces données directement depuis le laser du Blu-ray, le jeu se figerait à chaque pas, les textures mettraient des minutes à s'afficher, et les temps de chargement dureraient une éternité.
Les technologies et moteurs du passé (L'époque où on le faisait)
Il fut un temps où les moteurs de jeu étaient précisément conçus pour optimiser la lecture directe sur disque (CD, DVD, puis Blu-ray).
La duplication de données :
Pour éviter que la lentille du lecteur Blu-ray ne fasse de trop grands bonds physiques (ce qui ralentissait la lecture), les développeurs dupliquaient les mêmes fichiers (comme un modèle d'arbre ou une texture de route) des dizaines de fois à différents endroits du disque.
Les moteurs phares de cette époque :
L'Id Tech 5
(utilisé pour le jeu Rage en 2011) avait introduit le MegaTexture, une technologie qui gérait le streaming de textures massives directement depuis le disque.
Le Naughty Dog Engine
(sur PS3 avec Uncharted et The Last of Us) était le roi absolu de cette technique. Il chargeait les données en continu ("streaming") depuis le Blu-ray pendant que tu jouais, supprimant ainsi les écrans de chargement visibles.
Existe-t-il des jeux récents qui le font ?
Aucun jeu PS5 ou Xbox Series X ne tourne depuis le disque.
Si tu supprimes le jeu de ton SSD, tu ne peux pas y jouer, même si le disque est inséré.
La frontière s'est dessinée à la génération précédente :
Sur PS3 :
C'était la dernière console où beaucoup de jeux lisaient en direct. Certains imposaient une petite installation (comme GTA V), mais beaucoup lisaient directement les données pour économiser le disque dur (qui était très lent à l'époque).
Sur PS4 / Xbox One :
L'installation complète est devenue obligatoire. Les jeux étaient trop lourds pour le débit du Blu-ray.
Aujourd'hui, le Blu-ray dans le jeu vidéo a le même rôle qu'une cartouche rétro : il contient les données d'usine pour éviter d'avoir à télécharger 100 Go sur internet, mais le matériel moderne (le SSD) exige que tout soit transféré en mémoire flash pour pouvoir fonctionner.
Si l'on regarde vers l'avenir, s'accrocher au disque semble presque anachronique. Ce support, déjà dépassé techniquement, est en totale rupture avec les méthodes modernes de développement et les nouvelles habitudes de consommation.
qu'il s'agisse des jeux connectés, des patchs réguliers ou des modèles free-to-play. Dès lors, une question se pose : ce combat pour le physique n'est-il pas déjà perdu d'avance ?
Comme tu le dit dans l'article, les consoles gèrent déjà ça très bien via l'installation du jeu sur console, et ça n'a jamais vraiment été un problème de notre côté, surtout que les consoles gèrent déjà des installations de façon assez intelligente (pouvoir lancer le jeu sans que tout soit installé à 100%), donc ça me paraît un peu hors sujet.
Que quelqu'un s'y colle à ma place hein? j'en ai marre de répéter les mêmes trucs à des gens qui veulent croire qu'ils ont la science infuse.
On possède son jeu et on peut l'installer pour avoir de meilleurs temps d'accès. Je vois pas le problème. Posséder son jeu n'a rien d'obsolète.
Même pas envie d'aller plus loin et de répéter en boucle tout ce qu'on a déjà dit à ce sujet (liberté du choix, prêt, boutique d'occaz, prix du stockage, être attaché à un store, gestion des données perso…).
C'est bon, c'est rompiche.
Le ne suis pas d'accord. Le support fait partie intégrante de l'architecture de la console. Qu'il s'agisse du CD-ROM, du DVD, du Blu-ray ou de la carte mémoire, ce sont des choix technologiques cruciaux qui, par le passé, ont souvent fait la différence.
notamment dans l'histoire de Sony et de PlayStation.
Pourquoi Nintendo a-t-il fait le choix de la cartouche (type carte SD) pour la Switch ? Tout simplement parce qu'au-delà des limites du Blu-ray, il existe d'autres supports bien plus adaptés. La vraie question est donc : n'y a-t-il pas aujourd'hui un format physique moderne qui justifierait de laisser le disque de côté ?
fiveagainstone
Ta démonstration met en lumière une distinction essentielle : le problème n'est pas lié à la technologie, mais à l'économie et au droit. Le support physique n'est qu'un prétexte ; le véritable enjeu réside dans la propriété et la gestion des droits d'utilisation face au dématérialisé. Finalement, la communauté ne regrette pas le plastique de l'objet, elle cherche à préserver les libertés et les droits souverains du consommateur que le format physique garantissait. Ce sont deux combats bien different.
Et devant un juge ca se defend
Et j'ai constaté aussi d'expérience utilisateur que la ps3 est la dernière console à utiliser directement le bluray.
Sur ps5, que ce soit sur disque ou en téléchargement, le fichier jeu est le même, Le jeu se télécharge soit du disque, soit du serveur mais il doit etre sur le disque dur SSD pour qu'il soit utilisé.
Le bluray ne sert qu'apres que de clef d'acces pour lancer le jeu ou l'achat numerique.
Je l'ai constaté quand j'ai pris la version numerique de tekken 8 alors que je l'avais sur disque. Le jeu s'est lancé directement depuis le fichier du jeu téléchargé du disque.
CE QUE, je vais nuancé sur la ps4.
Car j'avais deja fait ce test achat disque puis numérique pour street fighter 5.
Le cas ps4 est assez différent, peut etre parce que le ssd n'est pas pris en compte.
Mais le version disque et numerique du même jeu sont différentes. Lancé une version numerique d'un jeu a partir des donnée venue du disque n'est pas possible.
La ps4 demande de supprimé la version disque pour téléchargé la version numerique et vice versa.
Autre point étrange pour le stockage de donné des jeux sur des disque dur externes:
Une fois, les données de jeu ps4 passées de la console au disque, il n'est pas possible de lancer le jeu si le disque dur n'est pas branché, à moins de repasser les données du disque dur à la console.
Les données passent de l'un à l'autre pour que ça fonctionne MAIS CE SONT PAS DES COPIES.
Ce qui est très différent avec les jeux ps5, car même copier sur un disque dur externe, la console propose toujours de telecharger le jeu sur le seveur ou le disque comme SI C ETAIT DES COPIES
Arrête de croire que parce que tu as pondu un message un jeudi entre midi et deux au fin fond de Gamekyo, que la terre entière t'a lu.
Descends de ton piédestal. Tu parles de science infuse, mais relis-toi : tu te prends pour un mec important ou quoi ?
C'est le stockage du jeu; qu'il soit sur disque ou sur un serveur, ce n'est pas un problème, au contraire nous avons le choix des modalités d'acquisition et de conservation.
ps: je modère sur le disque car tout n'est pas dessus bien entendu, à moins de trouver un nouveau mode de stockage plus performant
C'est cool d'avoir un article comme ça