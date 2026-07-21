La chaine de magasin Britannique GAME a été placé en administration Judiciaire (ce qui doit être le pendant Français au redressement judiciaire).La chute n'en fini plus, on se souviendra de son départ de France dans la douleur des magasins GAME avec une période de déstockage massif avant fermeture.Alors bien évidemment la fin du marché physique vient rajouter à la concurrence des boutiques en ligne qui avait déjà fortement affaiblie le business...Mais on va quand même montrer autre chose sur la situation:En vérité pour ceux qui ne sortent jamais de chez eux, une promenade en centre ville même de grosse agglomération montre que l'économie dite classique avec des magasins est en crise totale...entre loyer trop élevé, une inflation qui plombe le pouvoir d'achat, des villes qui ont décidé que les parkings gratuits deviendront tous payants,etc etc... on a vu fleurir de partout des pancartes de fermetures de magasins, de magasin à vendre ou à louer.... d'une certaines manières seuls les cafés résistent ( avec des expresso minimum à 4 euros).l'économie est asphyxié... Micromania tente la mutation en se découvrant maintenant magasin de cartes à collectionner...des grandes librairies décident de maintenant vendre du livre d'occasion...et de même pour les Auchan qui se sont mis à vendre du JV d'occasion ou même des vêtements d'occasion.GAME a donc aujourd'hui une dette de £15,8 millions de livres sterling.Le physique s'est juste tout un pan entier de la distribution qui va disparaitre, des emplois et de l'argent qui ira directement sur un compte off-shore pour mieux défiscaliser les gains ramassés (Hollande ou Irlande en europe, à vous de choisir) qui ne serviront pas à financer des hôpitaux (enfin si il y avait une volonté de sauver l'hopital ou l'école ou refaire les routes cela se saurait depuis longtemps, hein? ).Mais là je pointe la perte financière mais on parle jamais du lien physique "social"....quand on démonte tout un pan de l'économie de marché, un vendeur, un client, un rayon, un magasin...pour ne plus avoir qu'un site internet où l'on insert son numéro de carte bleue....recevant de tant à autres un bon d'achat à durée limité sur son mail afin de vous convaincre de dépenser vite parce qu'en fait vous avez moins dépenser la semaine dernière...voilà qu'on oublie le caractère humain de l'activité...se déplacer croiser des gens, discuter voir pire juste un simple regard...on essayera de se rassurer avec l'exemple suivant, Apple avait détruit le modèle de l'industrie musicale...bah oui quand au final on décide d'imposer qu'un seule chanson vaut 0.99 dollars où est donc la valeur affective, la musique un art est devenu un vulgaire produit...puis sont arrivés les abonnements spotify,etc ...mais un dommage collatéral est apparu comme un grain dans les engrenages d'un monde parfait, alors cela provoqué la destruction de l'ancien modèle avec le diktat des majors du disque permettant une émancipation...plus besoin des maisons de disques et autres producteurs...juste convaincre le client final en direct! Mais la vraie particularité c'est que maintenant les cocenrts en live ont trouvé une voie de développement inattendu, la vraie valeur est aujourd'hui là plus que jamais un concert est l'expérience ultime, endroit de rencontre entre fans et artistes...mais bon on pointera pour être honnête aujourd'hui les prix totalement délirant pour assister à un concert. Alors oui la musique a évolué pour le meilleur et aussi pour le pire.