HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
profile
newtechnix
12
Likes
Likers
newtechnix
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 621
visites since opening : 1141010
newtechnix > blog
GAME en grosse difficulté
La chaine de magasin Britannique GAME a été placé en administration Judiciaire (ce qui doit être le pendant Français au redressement judiciaire).

La chute n'en fini plus, on se souviendra de son départ de France dans la douleur des magasins GAME avec une période de déstockage massif avant fermeture.

Alors bien évidemment la fin du marché physique vient rajouter à la concurrence des boutiques en ligne qui avait déjà fortement affaiblie le business...

Mais on va quand même montrer autre chose sur la situation:

En vérité pour ceux qui ne sortent jamais de chez eux, une promenade en centre ville même de grosse agglomération montre que l'économie dite classique avec des magasins est en crise totale...entre loyer trop élevé, une inflation qui plombe le pouvoir d'achat, des villes qui ont décidé que les parkings gratuits deviendront tous payants,etc etc... on a vu fleurir de partout des pancartes de fermetures de magasins, de magasin à vendre ou à louer.... d'une certaines manières seuls les cafés résistent ( avec des expresso minimum à 4 euros ).

l'économie est asphyxié... Micromania tente la mutation en se découvrant maintenant magasin de cartes à collectionner...des grandes librairies décident de maintenant vendre du livre d'occasion...et de même pour les Auchan qui se sont mis à vendre du JV d'occasion ou même des vêtements d'occasion.

GAME a donc aujourd'hui une dette de £15,8 millions de livres sterling.

Le physique s'est juste tout un pan entier de la distribution qui va disparaitre, des emplois et de l'argent qui ira directement sur un compte off-shore pour mieux défiscaliser les gains ramassés (Hollande ou Irlande en europe, à vous de choisir) qui ne serviront pas à financer des hôpitaux (enfin si il y avait une volonté de sauver l'hopital ou l'école ou refaire les routes cela se saurait depuis longtemps, hein? ).

Mais là je pointe la perte financière mais on parle jamais du lien physique "social"....quand on démonte tout un pan de l'économie de marché, un vendeur, un client, un rayon, un magasin...pour ne plus avoir qu'un site internet où l'on insert son numéro de carte bleue....recevant de tant à autres un bon d'achat à durée limité sur son mail afin de vous convaincre de dépenser vite parce qu'en fait vous avez moins dépenser la semaine dernière...voilà qu'on oublie le caractère humain de l'activité...se déplacer croiser des gens, discuter voir pire juste un simple regard...

on essayera de se rassurer avec l'exemple suivant, Apple avait détruit le modèle de l'industrie musicale...bah oui quand au final on décide d'imposer qu'un seule chanson vaut 0.99 dollars où est donc la valeur affective, la musique un art est devenu un vulgaire produit...puis sont arrivés les abonnements spotify,etc ...mais un dommage collatéral est apparu comme un grain dans les engrenages d'un monde parfait, alors cela provoqué la destruction de l'ancien modèle avec le diktat des majors du disque permettant une émancipation...plus besoin des maisons de disques et autres producteurs...juste convaincre le client final en direct! Mais la vraie particularité c'est que maintenant les cocenrts en live ont trouvé une voie de développement inattendu, la vraie valeur est aujourd'hui là plus que jamais un concert est l'expérience ultime, endroit de rencontre entre fans et artistes...mais bon on pointera pour être honnête aujourd'hui les prix totalement délirant pour assister à un concert. Alors oui la musique a évolué pour le meilleur et aussi pour le pire.
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/21/2026 at 01:29 PM by newtechnix
    comments (4)
    blindzorro posted the 07/21/2026 at 01:36 PM
    Moi je me rapelle surtout de la fermeture du magasin game dans un grand centre comercial de Marseille. Il y avais Game et Micromania 50m plus loint. à la fermeture il faisais des prix genre -90 voir -95%. Les vendeur espérer voir des joutueur, surtout que l'info était dèja passer sur plain de forum... Mais non, ils se sont fait dévaliser à l'ouverture par le magasin Micromania qui acheter les jeux genre moins de 5 balles pour les revendre à 40. Les caissier était dégouté, il m'avais d'ailleurs tout raconté quand j'était arrivé au magasin genre 1h après l'ouverture et que els rayon était vidé. En bref, je suis triste de la fermeture des magasin Game qui avais des prix parfois compétitif, mais Micromania, ils peuvent crever. (Même si les employé de Micromania n'y était évidement pour rien, c'est leur supérieur qui leur avais dis de faire de coup de gros enfoiré)
    nigel posted the 07/21/2026 at 01:56 PM
    blindzorro Ouais, quand Game était encore en France, je n'ai jamais compris pourquoi les gens mettaient les pieds dans un Micromania.

    Les prix chez Game étaient plus compétitifs, les vendeurs généralement meilleurs pour donner des conseils, et les avantages de leur carte fidélité étaient vraiment bon.
    blindzorro posted the 07/21/2026 at 02:05 PM
    nigel Je me suis toujours demandé si ça venais de ma ville mais le fait que toi aussi t'es ce souvenir de vendeur plus compétent chez Game fait que ca devais surement etre un critére d'embauche chez eux contrairement à Micromania ou on te demande juste de savoir vendre un produit. Chez Game c'était des Gamer, j'avais souvent des discution avec eux. la dernière fois que je suis dans un Micromania je lui ais demandé un yakuza puis un Persona, qui sont quand même pas les license les plus de niche non plus, et le mec m'a regardé comme si j'inventais des nom, puis à vue en cherche sur son ordie que ces jeux existait... En gros les gars coneisse Call of et Fifa mais pas plus. Et je voyais cette diférence dans chaque Game et Micromania à l'époque.
    ravyxxs posted the 07/21/2026 at 02:10 PM
    GAME c'était Scoregame pour ceux qui ignorent, ils étaient là à peu près au même moment que Micromania si ce n'est un peu avant eux..
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo