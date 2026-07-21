L’histoire se déroule dans un futur cyberpunk dystopique, juste avant les événements du premier Fear Effect.



Hana et Rain sont engagées par un intermédiaire, Jin, pour un gros coup : infiltrer le siège ultra-sécurisé de la corporation Wing Chune à Hong Kong lors d’une soirée de gala.

Leur mission est de voler le code génétique pur du Retro Helix, une découverte du Dr Liu qui pourrait être le remède à une maladie dégénérative qui attaque directement l’ADN humain et qui a déjà tué des centaines de millions de personnes.



Ce qui commence comme une histoire d’espionnage corporatiste et de trahisons, bascule rapidement dans le surnaturel.

Les héros se retrouvent confrontés à des forces issues de la mythologie chinoise : esprits anciens, démons, dirigeants des enfers et entités immémoriales.

L’aventure les emmène à travers un Hong Kong futuriste et bien plus...



Les 4 personnages doivent s’allier pour survivre, affronter des épreuves mystiques, et résoudre des énigmes.