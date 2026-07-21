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Fear Effect 2 Retro Helix : Le Préquel Incontournable



L’histoire se déroule dans un futur cyberpunk dystopique, juste avant les événements du premier Fear Effect.

Hana et Rain sont engagées par un intermédiaire, Jin, pour un gros coup : infiltrer le siège ultra-sécurisé de la corporation Wing Chune à Hong Kong lors d’une soirée de gala.
Leur mission est de voler le code génétique pur du Retro Helix, une découverte du Dr Liu qui pourrait être le remède à une maladie dégénérative qui attaque directement l’ADN humain et qui a déjà tué des centaines de millions de personnes.

Ce qui commence comme une histoire d’espionnage corporatiste et de trahisons, bascule rapidement dans le surnaturel.
Les héros se retrouvent confrontés à des forces issues de la mythologie chinoise : esprits anciens, démons, dirigeants des enfers et entités immémoriales.
L’aventure les emmène à travers un Hong Kong futuriste et bien plus...

Les 4 personnages doivent s’allier pour survivre, affronter des épreuves mystiques, et résoudre des énigmes.
https://store.steampowered.com/app/3509140/Fear_Effect_2_Retro_Helix/
    tags : action horror rain eidos jin survival horror survival ps1 fear effect hana fear effect fear effect 2 fear effect retro helix fear effect 2: retro helix fear effect 2 : retro helix fear effect 2 retro helix glas deke kronos digital
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    posted the 07/21/2026 at 07:01 AM by adamjensen
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    sussudio posted the 07/21/2026 at 07:27 AM
    J'ai fini le premier, très innovant techniquement avec son cell shading bien avant JSR et ses décors en FMV. C'était une époque où les limitations techniques des consoles poussaient les développeurs à être d'une grande ingéniosité, il suffit de voir l'évolution graphique des grandes séries de la PS1 pour voir l'écart béant entre les premiers jeux de la console en 94/95 puis les derniers sortis en 2000/2001
    pharrell posted the 07/21/2026 at 08:21 AM
    Je me souviens pas avoir fait cet épisode. J'avais fait le premier.

    Dommage que le projet de remake soit tombé à l'eau, c'était une licence intéressante. Le nombre de nouvelles licences sur la PS1 c'était impressionnant... Les nouvelles possibilités de la 3D et du format CD a amené tellement de créativité.

    Créativité qu'on a du mal à retrouver d'ailleurs... On se contente bien souvent d'exploiter toutes les idées de cette époque qui ont fonctionnées.
    sussudio posted the 07/21/2026 at 09:42 AM
    je kiff le son du menu au passage: https://www.youtube.com/watch?v=jSAB-44vyVg
    sussudio posted the 07/21/2026 at 09:43 AM
    pharrell Je confirme, cette période était ultra créative. Un plaisir de fouiller dans les romset Redump et de dénicher des pépites.
    bladagun posted the 07/21/2026 at 12:42 PM
    Rolalala qu'est ce que c'était cool ce jeu, la mort de deke m'avais bien marqué
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