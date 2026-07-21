L’histoire se déroule dans un futur cyberpunk dystopique, juste avant les événements du premier Fear Effect.
Hana et Rain sont engagées par un intermédiaire, Jin, pour un gros coup : infiltrer le siège ultra-sécurisé de la corporation Wing Chune à Hong Kong lors d’une soirée de gala.
Leur mission est de voler le code génétique pur du Retro Helix, une découverte du Dr Liu qui pourrait être le remède à une maladie dégénérative qui attaque directement l’ADN humain et qui a déjà tué des centaines de millions de personnes.
Ce qui commence comme une histoire d’espionnage corporatiste et de trahisons, bascule rapidement dans le surnaturel.
Les héros se retrouvent confrontés à des forces issues de la mythologie chinoise : esprits anciens, démons, dirigeants des enfers et entités immémoriales.
L’aventure les emmène à travers un Hong Kong futuriste et bien plus...
Les 4 personnages doivent s’allier pour survivre, affronter des épreuves mystiques, et résoudre des énigmes.
Dommage que le projet de remake soit tombé à l'eau, c'était une licence intéressante. Le nombre de nouvelles licences sur la PS1 c'était impressionnant... Les nouvelles possibilités de la 3D et du format CD a amené tellement de créativité.
Créativité qu'on a du mal à retrouver d'ailleurs... On se contente bien souvent d'exploiter toutes les idées de cette époque qui ont fonctionnées.