Selon Circana, seuls 7 jeux PlayStation ont dépassé les 100 000 exemplaires physiques vendus aux États-Unis depuis le début de l'année 2026.
La plupart des ventes de jeux PlayStation aux États-Unis cette année concernent des versions numériques.
Voici les 7 jeux :
• Resident Evil: Requiem
• Crimson Desert
• MLB The Show 26
• 007 First Light
• LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
• WWE 2K26
• Call of Duty: Black Ops 7
Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1v21j9o/mat_piscatella_circana_only_7_games_sold_more/
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posted the 07/21/2026 at 03:23 AM by link49
"I want to buy saros, I just can't afford to pay the full price on the digital store, because there are no physical copies in my area that are cheaper.
I'd imagine there are many people out there that are similar.
I generally will wait 6-12 months on a new release before buying, mainly to make it more affordable, but also for most of the major issues to be patched out."
Bon, après en vrai, pour eux, c'est quand même moins pire que dans la Caraïbe. Je ne sais même pas si Amazon livre à nouveau sur notre île par exemple
Sony observe, les tiers,les éditeurs, personne n'a ouvert sa bouche contre Sony sur X parce qu'ils savent trèèèèès très bien, que Sony mène la danse et qu'il y aura AUCUNE répercussion...pendant ce temps Gabe observe aussi...et ils pensent comme moi : Vous perdez votre temps...c'est pas le digital le problème...
Perso, je ne suis pas convaincu que saros se soit plus vendu en demat qu'en boite.
Je ne doute pas qu'un monster hunter world ou un devil may cry 4 puissent à la faveur d'un youtubeur ou d'une serié netflix dépasser se score sur la période mais perso je range ça dans de l'occasion en promo à la faveur de léditeur....si je n'ai pas la possibilité de revendre, jamais de la vie j'achète un jeu au prix dayone, il attendra la promo à 75% maxi et si tout le monde fait ça, la question de la rentabilité du dev se posera inexorablement.
Ouvrer les yeux. Et c'est assez clair. La plupart des jeux vendu au état unis en 2026 sont en démat.
C'est plier d'avance.....
aerithlazyqueen 20% a tous casser
Sans compter ceux qui vont se faire une raison et tourner la page. Tu a raison, sony sont foutu. Dans tes rêve.
Je ne dit pas que je suis infaillible dans mon raisonnement mais eux non plus ne le sont pas, si c'était le cas on vivraient aujourd'hui dans un monde full jeux service où chaque nouvelles sortie serait un carton, le gamepass aurait sauvé microsoft et le parc de joueurs aurait doublé.
voici en comparaison le top 10 des jeux les plus vendu au USA en 2026
1 Resident Evil: Requiem
2 Crimson Desert
3 MLB The Show 26
4 007 First Light
5 Forza Horizon 6
6 Pokémon: Pokopia
7 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
8 Tomodachi Life: Living the Dream
9 WWE 2K26
10 Call of Duty: Black Ops 7
donc dans les 10 jeux le plus vendu au USA, 7 sont ceux qui ont fait le plus de vente en physique, et je précise que nintendo ne transmet pas ses chiffres de vente donc on peu les retirer des classement de circada...
donc les 7 jeux le plus vendu au usa en 2026 se sont vendu surement plus en physique qu'en démat.... merci circada d'avoir confirmer la chose
on compte donc sur l'année 2026, 15 jeux qui ont dépassé les 100 000 vente (en prenant les jeux nintendo) sans ces jeux on descend a moins de 10 jeux qui ont fait plus de 100 000 vente en 2026 au USA
Donc encore des chiffres trompeur... et chaque article qui dira le contraire pourra être aisément démonter
C'est pour cela que je pense pas que Sony fera machine arrière
sur la majorité des jeux qui ont fait plus de 100 000 vente au USA, la totalité ou presque se sont bien vendu en physique...
Tu prends les jeux de niche Japonais, jamais le démat surpassera le physique.
Les récents chiffres vont dans ce sens.
donc les 7 jeux le plus vendu au usa en 2026 se sont vendu surement plus en physique qu'en démat.... merci circada d'avoir confirmer la chose
C'est exactement le contraire qu'il veut dire, étant donné qu'il répondait à un article de Kotaku.
https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mr3tijrlts2w
hyoga57 je suis pas certains de cela pour les gros titres surtout. Ceux qui se vendent le plus.
Et même leak de Insomniac ça date d'il y a quelques années, ça du changer depuis
Quels sont les jeux ayant dépassé les 100 000 ventes digitales aux USA en 2026 ? Y en a-t-il plus que 7 ? Est-ce que ces jeux dématérialisés étaient également disponibles en version disque, sans problèmes d’approvisionnement ?...