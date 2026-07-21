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[Ps5] Aux USA, seulement 7 jeux ont vendu plus de 100 000 copies physiques en 2026


Selon Circana, seuls 7 jeux PlayStation ont dépassé les 100 000 exemplaires physiques vendus aux États-Unis depuis le début de l'année 2026.

La plupart des ventes de jeux PlayStation aux États-Unis cette année concernent des versions numériques.

Voici les 7 jeux :

• Resident Evil: Requiem
• Crimson Desert
• MLB The Show 26
• 007 First Light
• LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
• WWE 2K26
• Call of Duty: Black Ops 7

Source : https://www.reddit.com/r/PS5/comments/1v21j9o/mat_piscatella_circana_only_7_games_sold_more/
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    aeris201
    posted the 07/21/2026 at 03:23 AM by link49
    comments (17)
    suzukube posted the 07/21/2026 at 04:10 AM
    Ca ne m'étonne pas, les jeux physiques y sont souvent plus chers que sur le store PlayStation... Après, y'a pas mal de joueurs qui louent leurs jeux en boutique aussi ^^ ! Avecv GameFly par exemple.
    suzukube posted the 07/21/2026 at 04:13 AM
    Exemple de témoignage :
    "I want to buy saros, I just can't afford to pay the full price on the digital store, because there are no physical copies in my area that are cheaper.

    I'd imagine there are many people out there that are similar.

    I generally will wait 6-12 months on a new release before buying, mainly to make it more affordable, but also for most of the major issues to be patched out."

    Bon, après en vrai, pour eux, c'est quand même moins pire que dans la Caraïbe. Je ne sais même pas si Amazon livre à nouveau sur notre île par exemple
    ravyxxs posted the 07/21/2026 at 04:21 AM
    Comme j'ai dis, les joueurs mènent le mauvais combat, vous allez le perdre, ça prouve à quel point, aux yeux du monde, comparer à d'autres, que les concernés sont bêtes ! Le problème c'est pas le digital....va falloir que ça rentre dans la tête des hypocrites qui depuis la PS3 ont déjà téléchargé plus de 200 GIGA de donnée non physique

    Sony observe, les tiers,les éditeurs, personne n'a ouvert sa bouche contre Sony sur X parce qu'ils savent trèèèèès très bien, que Sony mène la danse et qu'il y aura AUCUNE répercussion...pendant ce temps Gabe observe aussi...et ils pensent comme moi : Vous perdez votre temps...c'est pas le digital le problème...
    aerithlazyqueen posted the 07/21/2026 at 04:32 AM
    ravyxxs LMAO ! Sony mène que Dalle faut arrêter de voir Sucer & voir Sony comme une entités supérieur Sony sont entrain de se faire défoncer depuis leur annonce si il font pas marche arrière c'est Game Over pour eux ! déja leur image de Marque est complètement destroy est ce n'est que le début
    kratoszeus posted the 07/21/2026 at 04:50 AM
    Le physique est mort.
    derno posted the 07/21/2026 at 04:57 AM
    Là on parle des jeux les plus vendeur sortit en 2026, bien sur qu'ils dépassent les 100 000....et puis c'est quoi se chiffre? ils sont juste à 100 000 ou explose se chiffre? c'était quoi les autres jeux qui avaient le potentiel de dépasser cette barre?

    Perso, je ne suis pas convaincu que saros se soit plus vendu en demat qu'en boite.

    Je ne doute pas qu'un monster hunter world ou un devil may cry 4 puissent à la faveur d'un youtubeur ou d'une serié netflix dépasser se score sur la période mais perso je range ça dans de l'occasion en promo à la faveur de léditeur....si je n'ai pas la possibilité de revendre, jamais de la vie j'achète un jeu au prix dayone, il attendra la promo à 75% maxi et si tout le monde fait ça, la question de la rentabilité du dev se posera inexorablement.
    cyr posted the 07/21/2026 at 05:18 AM
    derno ce que tu crois est une choses, la réalité est tous autre.

    Ouvrer les yeux. Et c'est assez clair. La plupart des jeux vendu au état unis en 2026 sont en démat.

    C'est plier d'avance.....


    aerithlazyqueen 20% a tous casser
    Sans compter ceux qui vont se faire une raison et tourner la page. Tu a raison, sony sont foutu. Dans tes rêve.
    aerithlazyqueen posted the 07/21/2026 at 05:25 AM
    cyr Bien plus c'est une tempêtes il se font raids en masse sur toute leur news faut que cela dur s’intensifie .
    derno posted the 07/21/2026 at 05:27 AM
    cyr
    Je ne dit pas que je suis infaillible dans mon raisonnement mais eux non plus ne le sont pas, si c'était le cas on vivraient aujourd'hui dans un monde full jeux service où chaque nouvelles sortie serait un carton, le gamepass aurait sauvé microsoft et le parc de joueurs aurait doublé.
    keiku posted the 07/21/2026 at 05:38 AM
    Je tiens quand même a préciser au passage que cette liste est en fait l'ensemble des jeux grand publique sortit cette année un physique au USA

    voici en comparaison le top 10 des jeux les plus vendu au USA en 2026

    1 Resident Evil: Requiem
    2 Crimson Desert
    3 MLB The Show 26
    4 007 First Light
    5 Forza Horizon 6
    6 Pokémon: Pokopia
    7 LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
    8 Tomodachi Life: Living the Dream
    9 WWE 2K26
    10 Call of Duty: Black Ops 7

    donc dans les 10 jeux le plus vendu au USA, 7 sont ceux qui ont fait le plus de vente en physique, et je précise que nintendo ne transmet pas ses chiffres de vente donc on peu les retirer des classement de circada...

    donc les 7 jeux le plus vendu au usa en 2026 se sont vendu surement plus en physique qu'en démat.... merci circada d'avoir confirmer la chose
    keiku posted the 07/21/2026 at 05:53 AM
    donc pour bien expliquer la chose, c'est 7 jeux ( nintendo non compris car pokopia a fait plus de 100 000 vente physique au usa) qui se sont vendu a plus de 100 000 (mais qui veut dire aussi peut être en millions)

    on compte donc sur l'année 2026, 15 jeux qui ont dépassé les 100 000 vente (en prenant les jeux nintendo) sans ces jeux on descend a moins de 10 jeux qui ont fait plus de 100 000 vente en 2026 au USA

    Donc encore des chiffres trompeur... et chaque article qui dira le contraire pourra être aisément démonter
    keiku posted the 07/21/2026 at 06:02 AM
    link49 corrige ton titre , c'est 7 jeux qui ont dépasser les 100 000 vente sur ps5 uniquement en 2026
    jenicris posted the 07/21/2026 at 06:03 AM
    Biensur, le physique représente plus grand chose. Et c'est bien triste.
    C'est pour cela que je pense pas que Sony fera machine arrière
    keiku posted the 07/21/2026 at 06:04 AM
    jenicris sauf qu'encore une fois les chiffres indique l'inverse en vrai...
    sur la majorité des jeux qui ont fait plus de 100 000 vente au USA, la totalité ou presque se sont bien vendu en physique...
    hyoga57 posted the 07/21/2026 at 06:06 AM
    jenicris Sauf qu’une grosse majorité de jeux se vendent mieux en physique.

    Tu prends les jeux de niche Japonais, jamais le démat surpassera le physique.

    Les récents chiffres vont dans ce sens.
    jenicris posted the 07/21/2026 at 06:08 AM
    keiku deja tu affirmes des choses alors qu'il ne dit pas cela:

    donc les 7 jeux le plus vendu au usa en 2026 se sont vendu surement plus en physique qu'en démat.... merci circada d'avoir confirmer la chose

    C'est exactement le contraire qu'il veut dire, étant donné qu'il répondait à un article de Kotaku.

    https://bsky.app/profile/matpiscatella.bsky.social/post/3mr3tijrlts2w

    hyoga57 je suis pas certains de cela pour les gros titres surtout. Ceux qui se vendent le plus.
    Et même leak de Insomniac ça date d'il y a quelques années, ça du changer depuis
    guyllan posted the 07/21/2026 at 06:13 AM
    Encore des données partielles, qui ne permettent pas de comparer correctement les ventes physiques et digitales...
    Quels sont les jeux ayant dépassé les 100 000 ventes digitales aux USA en 2026 ? Y en a-t-il plus que 7 ? Est-ce que ces jeux dématérialisés étaient également disponibles en version disque, sans problèmes d’approvisionnement ?...
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