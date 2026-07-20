FFX est sorti sur PS2 au Japon le 19 juillet 2001 (24 mai 2002 en Europe)Pour célébrer les 25 ans, Square Enix a mis en ligne une video, et il ressort sur Switch 2 (avec le X-2) le 23 juillet 2026 en demat (le 27 aout 2026 en GKC uniquement au Japon)Je considere FFX comme le dernier episode canonique "digne de ce nom", tout ce qui est sorti apres c'est compliqué