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Final Fantasy X & X-2 HD
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name : Final Fantasy X & X-2 HD
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
[Anniversaire] Final Fantasy X est sorti sur PS2 il y a 25 ans
FFX est sorti sur PS2 au Japon le 19 juillet 2001 (24 mai 2002 en Europe)

Pour célébrer les 25 ans, Square Enix a mis en ligne une video, et il ressort sur Switch 2 (avec le X-2) le 23 juillet 2026 en demat (le 27 aout 2026 en GKC uniquement au Japon)

Je considere FFX comme le dernier episode canonique "digne de ce nom", tout ce qui est sorti apres c'est compliqué

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    momotaros
    posted the 07/20/2026 at 05:02 PM by aeris201
    comments (10)
    vyse posted the 07/20/2026 at 05:04 PM
    annonce du remake poru les 30 ans
    keiku posted the 07/20/2026 at 05:07 PM
    déja 25 ans... toujours aussi bon d'ailleurs
    aeris201 posted the 07/20/2026 at 05:14 PM
    A noter que c'est aussi les 25 ans du film en image de synthèse, Final Fantasy The Spirits Within, qui est sorti a la meme periode (11 juillet 2001), mais bon osef
    cort posted the 07/20/2026 at 05:37 PM
    Si seulement j'avais le temps
    cyr posted the 07/20/2026 at 05:49 PM
    Pas fait a l'époque. Et je compte pas rattraper mon retard.
    micheljackson posted the 07/20/2026 at 05:49 PM
    Je considere FFX comme le dernier episode canonique "digne de ce nom"

    même chose, mais avec FF7.
    micheljackson posted the 07/20/2026 at 05:53 PM
    cyr Et tu as bien raison.
    cyr posted the 07/20/2026 at 05:58 PM
    micheljackson hi hi

    Bon imagine Michael dire hi hi. C'est plus drôle pour le coup.
    aeris201 posted the 07/20/2026 at 06:30 PM
    A noter que Final Fantasy X est le dernier FF a etre sorti chez nous sous le label mythique "Squaresoft" (paix a son ame)

    Au Japon par contre c'est FFX-2 le dernier FF par Squaresoft. C'est meme le dernier jeu Squaresoft tout court car il est sorti en mars 2003 au Japon et la fusion entre Square et Enix a eu lieu un mois plus tard, le 1er avril 2003. Chez nous c'est Square Enix qui l'a publié, forcement.
    micheljackson posted the 07/20/2026 at 08:01 PM
    En tout cas c'est bien triste, ils ont réussi à tuer la licence, tout le monde s'en fout aujourd'hui de FF, ça ne fait plus rêver personne (tout comme Star Wars d'ailleurs) et dire qu'à une époque c'était un system seller
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