FFX est sorti sur PS2 au Japon le 19 juillet 2001 (24 mai 2002 en Europe)
Pour célébrer les 25 ans, Square Enix a mis en ligne une video, et il ressort sur Switch 2 (avec le X-2) le 23 juillet 2026 en demat (le 27 aout 2026 en GKC uniquement au Japon)
Je considere FFX comme le dernier episode canonique "digne de ce nom", tout ce qui est sorti apres c'est compliqué
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posted the 07/20/2026 at 05:02 PM by aeris201
même chose, mais avec FF7.
Bon imagine Michael dire hi hi. C'est plus drôle pour le coup.
Au Japon par contre c'est FFX-2 le dernier FF par Squaresoft. C'est meme le dernier jeu Squaresoft tout court car il est sorti en mars 2003 au Japon et la fusion entre Square et Enix a eu lieu un mois plus tard, le 1er avril 2003. Chez nous c'est Square Enix qui l'a publié, forcement.