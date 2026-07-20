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Elden Ring
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Switch 2
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Bandai Namco Games
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FromSoftware
genre :
action-aventure
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aeris201
> blog
[Switch 2] Elden Ring : Game Key Card de 50Go
Pour rappel ca sort le 28 aout 2026
Plus qu'un mois a patienter
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posted the 07/20/2026 at 03:32 PM by
aeris201
comments (
46
)
nigel
posted
the 07/20/2026 at 03:34 PM
Finalement jvais me tourner vers Lies Of Pi qui a tout le contenu sur la cartouche
rogeraf
posted
the 07/20/2026 at 03:49 PM
Moi je vais me tourner vers l'avenir, des jeux pas déja sorti quoi ..
edgar
posted
the 07/20/2026 at 03:53 PM
J’espère qu’il tournera nickel-chrome, le dernier retour qu’on a eu était plutôt rassurant de ce côté-là, donc je reste confiant.
aeris201
posted
the 07/20/2026 at 03:54 PM
edgar
J’espere qu’il sera nickel en mode portable car c’est le principal interet de cette version
liberty
posted
the 07/20/2026 at 03:58 PM
aeris201
tu peux modifier le titre. C'est une game key card qui demande de télécharger 50 go, pas une cartouche de 50 go qui demande une mise a jours
soulfull
posted
the 07/20/2026 at 04:12 PM
Et downgrade de ouf en plus. Quelle arnaque.
thelastone
posted
the 07/20/2026 at 04:13 PM
Prix max, 50go et sûrement 25 fps osef
fdestroyer
posted
the 07/20/2026 at 04:13 PM
Game Key Card de 2 MB qui télécharge 50 GO plutôt
Et donc ils auraient sans autre pu le sortir sur cartouche complète, la nullité absolue quoi
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 04:18 PM
Parait que c'est Sony le vilain méchant
Même Nintendo, depuis la Switch 2 prépare plus lentement que les autres le terrain mais ils y viendront au demat.
Déjà quand on voit des prix inférieur sur le demat par rapport à la cartouche, ça indique clairement la direction.
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 04:23 PM
levieuxjoueur
Nintendo ne force personne. Et concernant les cartouches, il y a un réel impact de prix.
Sony force tout le monde en dématérialisé alors que le BR ne coûte presque rien à produire.
La différence entre les deux est assez simple à comprendre je pense.
blindzorro
posted
the 07/20/2026 at 04:24 PM
50go ça tenais sur la cartouche de 64giga. Si il était en cartouche et bien optimisé j'en aurais volontier profité pour le refaire en mode portable, mais la c'est sans moi.
aeris201
posted
the 07/20/2026 at 04:30 PM
fdestroyer
Tout les jeux Bandai Namco sont en GKC peu importe la taille du jeu
On n'est pas dans du cas par cas c'est une politique pour tout leurs jeux sur Switch 2
fdestroyer
posted
the 07/20/2026 at 04:33 PM
aeris201
Oui comme SE, une belle politique de M.....
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 04:34 PM
nyseko
Nintendo ne force personne.
Pour le moment
Et concernant les cartouches, il y a un réel impact de prix.
Ah parce que produire un BD non?
Sony force tout le monde en dématérialisé alors que le BR ne coûte presque rien à produire.
Qu'en sais-tu?
La différence entre les deux est assez simple à comprendre je pense.
Pour le moment sur le choix oui. Sur les coûts de production ej demande à voir quand même.
Mais au delà de ça, crois que si les prix de la RAM ne baissent pas, il est pas exclu que Nintendo vienne au tout demat aussi.
De plus rien ne nous dit que que Sony n'a pas une stratégie concernant l'arrêt de production de disque physique à la Nintendo.
Une sorte de GKC mais sans disque et sans cartouche.
Je le répète, mais la blockchain pour ça pourrait être un bon move de Sony.
Permettre de revendre la licence et racheter des licences à d'autres joueurs.
Pour le moment on sait juste que Sony veut stop le physique. Et j'ose pas croire qu'ils ont pas de chiffres solides pour faire un tel magré ce que pense les détracteurs.
Même si tu me dis qu'un jeu Switch est plus cher à produire qu'un jeu BD (ce qui je le répète reste à prouver), je reste persuader que Sony, a dû voir que produire un BD pour une minorité les impactent plus que perdre une partie de ces mêmes joueurs minoritaires.
aeris201
posted
the 07/20/2026 at 04:41 PM
fdestroyer
Oui comme Square Enix, comme Atlus, comme Capcom et plein d'autres
Ils ne s'embarassent pas de savoir si ca tient sur une cartouche ou pas, c'est GKC direct sans se poser de question.
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 04:41 PM
nyseko
Alors j'ai trouvé des chiffres :
PS4/5 coût d'un BD: 1.5€ à 3€
cartouche Switch 2: 15 à 16€
GKC: 2 à 4€
ça va de 5 à 10 fois plus cher pour une cartouche, mais Nintendo ayant un public encore plus grand public que PlayStation qui achète plus en masse que sur PlayStation du physique (quand c'est dispo chez Nintendo aussi d'ailleurs)au vu de ce même public.
Pour ma part je continue de penser que Sony perd plus à fabriquer du BD que Nintendo produire une cartouche. Y'a qu'à voir les charts des jeux Nintendo.
liberty
posted
the 07/20/2026 at 04:45 PM
Ce qu'on essaye de t'expliquer avec
fdestroyer
c'est que la GKC n'as rien, elle demande de télécharger 50 go au minimum. Ça va même augmenter avec les mises à jours
aeris201
. Donc est pas une Game Key Card de 50 go sinon ça serait une cartouche. C'est juste une game key card qui demande un téléchargement minimum de 50 GO.
aeris201
posted
the 07/20/2026 at 04:50 PM
levieuxjoueur
cartouche Switch 2: 15 à 16€
GKC: 2 à 4€
Ah ouais quand meme, enorme difference
Je comprend les tiers qui proposent que des GKC, a leurs place je ferai pareil. Et ceux qui sortent leurs jeux en cartouche font un gros sacrifice, c'est louable mais sans doute pas tres rentable
keiku
posted
the 07/20/2026 at 04:53 PM
levieuxjoueur
je rajoute le cout pour le démat pour une entreprise et qui se situe entre 0.09 et 0.12$/giga
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 04:56 PM
aeris201
Surtout que 30% de royalties sur 2 ou 4€ c'est pas pareil que 30% sur 15 à 16
keiku
posted
the 07/20/2026 at 04:58 PM
aeris201
donc pour compléter mon message au dessus,
pour une gkc, d'est 2 a 4 euro + 4.5 a 6 euro de cout de téléchargement donc entre 6.5 et 10.5 euro le cout total
masharu
posted
the 07/20/2026 at 04:59 PM
levieuxjoueur
Combien le cout d'un blueray key disc comme les jeux Ubisoft, Crimson Desert, Doom The Dark Ages ou encore le prochain Halo ?
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:00 PM
masharu
Bah je sais pas mais je dirais même que pour une GKC je pense.
derno
posted
the 07/20/2026 at 05:02 PM
j'étais chaud mais en GKC ça attendra de le trouver dans un bac d'occasion....de toute façon durant sa période de sortie je serais sur fire emblem et orbital qui eux respecte mon argent.
jobiwan
posted
the 07/20/2026 at 05:12 PM
levieuxjoueur
Les jeux en physique moins cher que le démat, c'est spécifique en France. Va chez Micromania, le prix sera identique à la version démat. Et si le jeu était sur une cartouche de 64 Go, il aurait été surement plus cher sauf si l'éditeur est prêt à rogner sa marge comme CD Projekt l'a fait).
La plupart des personnes savent que le blu-ray, les coûts de production sont ridicules, face à GKC (qui reste tout de même à un prix très contenu , en raison de la faible capacité mémoire mais cela reste un composant électronique)) ou une cartouche de 64 GO. Et encore, nous ne ramenons pas le prix au Go car là, c'est encore pire.
C'est quoi le rapport avec les charts? Tout produit vendu, ne peut être vendu à perte donc que Sony vends 10 ou 100 exemplaires de ses jeux ou ceux d'éditeurs-tiers dans tout les cas ils rentrent dans ses frais. Par contre, Nintendo dans la situation actuelle, c'est très tendu avec la crise des composants électroniques : en particulier sur la mémoire et le stockage. Au cas tu ne le savais pas, les cartouches font parties de la famille des composants électroniques.
Surtout que 30% de royalties sur 2 ou 4€ c'est pas pareil que 30% sur 15 à 16
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
masharu
Combien le cout d'un blueray key disc comme les jeux Ubisoft, Crimson Desert, Doom The Dark Ages ou encore le prochain Halo ?
Réponse facile : Ca dépendra de la taille du jeux s'il faut un BR-50 ou un BR-100. Est-ce que Sony propose c'est deux tailles de BR ? La différence de prix doit être ridicule entre BR-50 et un BR-100.
Sinon, le coût est identique que tu mettes 1 Go de données (GKD) ou 48 Go de données (Full Version)
cyr
posted
the 07/20/2026 at 05:19 PM
levieuxjoueur
une gkc aurai un coût similaire a un bluray, donc c'est bien ce que j'ai toujours dit. La gkc permet d'éviter des code in the box massif. Qui sont non revendable.
Un compromis. Mais 15€ la cartouche switch2...je pensais que c'était 10 balle....
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 05:25 PM
levieuxjoueur
Pour ma part je continue de penser que Sony perd plus à fabriquer du BD que Nintendo produire une cartouche. Y'a qu'à voir les charts des jeux Nintendo.
PS4/5 coût d'un BD: 1.5€ à 3€
cartouche Switch 2: 15 à 16€
GKC: 2 à 4€
Ce n'est pas Nintendo le problème. Ce sont les éditeurs tiers.
Lorsque Bandai Namco sort
Elden Ring
sur PS5 en physique, le BD leur revient à 3€ (allez, mettons le prix le plus élevé).
Lorsqu'ils sortent
Elden Ring
sur Nintendo Switch 2, la cartouche leur revient à 16€.
Ils gagnent donc 13€ de moins sur un jeu sortant sur NS2 que sur un jeu sortant sur PS5 s'il le sorte en cartouche.
S'ils sortent le jeu en GKC, il gagnent (allez prenons la encore le cas le pire) 1€ de moins que sur la version PS5.
Et cela n'a juste rien à voir avec Nintendo et le nombre de jeux que Nintendo sort, sachant qu'a l'exception de Pokopia tout les jeux Nintendo sont en cartouche.
La GKC est sortie afin de permettre aux éditeurs tiers d'avoir la même rentabilité sur NS2 que sur PS5.
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 05:28 PM
levieuxjoueur
Combien le cout d'un blueray key disc comme les jeux Ubisoft, Crimson Desert, Doom The Dark Ages ou encore le prochain Halo
?
Bah je sais pas mais je dirais même que pour une GKC je pense.
Bah non. Le prix d'un BD dépend de sa capacité. Plus il peut contenir de données, plus il est chère.
Donc le prix d'un BR Key Disc, c'est le prix le plus bas d'un BR, soit 1,5€ dans ce que Gemini t'as donnée. Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:34 PM
jobiwan
Les jeux en physique moins cher que le démat, c'est spécifique en France. Va chez Micromania, le prix sera identique à la version démat. Et si le jeu était sur une cartouche de 64 Go, il aurait été surement plus cher sauf si l'éditeur est prêt à rogner sa marge comme CD Projekt l'a fait).
Non!
C'est la politique tarifaire depuis le lancement de la machine.
https://mcetv.ouest-france.fr/2026/nintendo-baisse-le-prix-de-ses-jeux-switch-2-en-version-numerique-des-mai-2026/
Tu trouves moins cher en physique dans les grandes surfaces mais ça c'est une exception française.
C'est quoi le rapport avec les charts? Tout produit vendu, ne peut être vendu à perte donc que Sony vends 10 ou 100 exemplaires de ses jeux ou ceux d'éditeurs-tiers dans tout les cas ils rentrent dans ses frais. Par contre, Nintendo dans la situation actuelle, c'est très tendu avec la crise des composants électroniques : en particulier sur la mémoire et le stockage. Au cas tu ne le savais pas, les cartouches font parties de la famille des composants électroniques.
Le rapport est que:
Nintendo vend 10 millions de jeux avec un coût de 16€ en le vendant 70€ en moyenne (hors mario vendu 90€): on a donc 54 *10 millions
Sony vend 2-3 millions dans le meilleur des cas avec un coût de production de 3€ en le vendant 70€ en moyenne: on a donc 67 * 3 millions
Tu vois le différentiel?
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
J'étais même trop gentil car les royalties c'est sur le pri final et non pas le format (même si suivant le format c'est pas pareil)
[url=https://gamemarket.pt/fr/content/royalties-desenvolvimento-jogos#:~:text=Le%20royalty%20est%20un%20facteur%20critique%20qui,ligne%20et%20l'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20base%20d'utilisateurs]Royalties de Plateforme: La taxe la plus courante est celle facturée par des distributeurs comme Steam, PlayStation, Xbox ou Nintendo (généralement 30% du prix net de vente). Cette taxe couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs.[/url]
flom
posted
the 07/20/2026 at 05:35 PM
Bon. J aurai pris sur une vrai cartouche. Tant pis pour eux.
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:36 PM
nyseko
Bah non. Le prix d'un BD dépend de sa capacité. Plus il peut contenir de données, plus il est chère.
Donc le prix d'un BR Key Disc, c'est le prix le plus bas d'un BR, soit 1,5€ dans ce que Gemini t'as donnée. Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
Bah techniquement une GKC ou BR key disc ne contiennent rien en data.
Donc quand je dis même prix qu'une GKC, je pense qu'effectivement on peut prendre la fourchette basse du prix des 2
jobiwan
posted
the 07/20/2026 at 05:41 PM
cyr
Le prix de la mémoire flash même sort que la mémoire classique.
nyseko
Ils ont du mal à comprendre que les éditeurs veulent rentrer dans leur frais. S'ils adoptent la solution 'full cartouche' sans vouloir rogner leur marge donc conserver la même marge qu'avec une GKC, c'est le tarif de base + 15 € et là les gens gueuleraient car le jeu est trop cher.
Peut-être certains souhaitent connaître l'ère Neo.Geo où le prix des cartouches étaient inaccessibles ? Car ce n'est pas le jeu qui coutaît cher mais bien le support. Lorsque les même jeux furent transposés sur CD, les tarifs étaient nettement plus accessibles.
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 05:44 PM
levieuxjoueur
Donc quand je dis même prix qu'une GKC, je pense qu'effectivement on peut prendre la fourchette basse du prix des 2
Dire "
au même prix qu'une GKC
" n'est absolument pas synonyme de "
au prix le plus bas de la fourchette de BR
".
Je croyais que tu reconnaissais quand tu te trompais ?
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:44 PM
nyseko
Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
Résultat:
1. Blu-ray "Clé" (PlayStation / Xbox)Coût de fabrication :
~0,50 € à 1 € par disque.
Packaging complet (Boîte + Disque + Impression) : ~2 € à 3 € au total.
Pourquoi c'est si peu cher ?Le coût du disque Blu-ray est fixe, qu'il contienne 100 Go de données ou seulement 10 Mo avec un fichier d'installation qui déclenche un téléchargement.
2. Cartouche "Game Key Card" (Nintendo Switch)Coût de fabrication :
~1,50 € à 3 € par carte.
Packaging complet (Boîte + Cartouche clé) : ~3 € à 5 € au total.
Pourquoi ce coût reste faible ?Une carte clé (Game Key Card) ne contient pas le jeu complet mais uniquement une toute petite mémoire flash (quelques mégaoctets) avec un certificat d'activation. Elle n'a pas besoin de puces haute vitesse de grande capacité (comme les cartouches de 64 Go qui coûtent environ 15 € à 16 € l'unité aux éditeurs).
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:45 PM
nyseko
Et toi vas tu reconnaitre ton erreur
?
Car au final c'est même plus cher sur GKC
levieuxjoueur
posted
the 07/20/2026 at 05:47 PM
nyseko
Mais comme sur l'autre Thread:
Passe une bonne soirée quand même (j'ai pas envie d'avoir une boucle infini avec l'omniscient qui sait tout (enfin crois tout savoir sur la vie mais bref...) )
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 05:50 PM
levieuxjoueur
Quelle erreur ? Le prix de 1.5€ ? Je me suis basé sur TA fourchette, j'ai eu la flemme de vérifier, ce qu'évidemment j'aurais du faire.
Mais le point important est que tu te base sur le prix de la GKC pour donner le prix du BRKC hors il faut se baser sur le prix des BR pour donner le prix d'un BRKC (et donc tu prix le plus bas).
Toi, tu fais une erreur de raisonnement. Moi j'ai repris ta fourchette et j'ai fait l'erreur de ne pas la vérifier
cyr
posted
the 07/20/2026 at 05:55 PM
jobiwan
tous ce bordel a cause du type de la mémoire.....a. cause de l'adoption des SDD .....
Mais bon nintendo a pas eu le choix d'écouter les tiers sur le choix de la memoire sinon pas se jeux
nyseko
posted
the 07/20/2026 at 05:55 PM
levieuxjoueur
Mais je note au final qu'ici tu n'as reconnu toi aucune des tes erreurs
jobiwan
posted
the 07/20/2026 at 05:55 PM
levieuxjoueur
Désolé de te décevoir mais c'est interdit !!!
Tu peux pas mettre une commission sur un produit que tu vends ou tu fournis toi-même. Dans ce cas là, Nintendo a tout intérêt de faire la promotion auprès des éditeurs de carte de jeux ayant une mémoire flash à 128 Go qui coûte quasi 2 fois plus cher que la 64 Go. Je me demande même quel intérêt d'avoir pendu la GKC?
Dans 2 secondes, tu vas me dire aussi qu'ils mettent les 30% sur la TVA, Vu que tu te bases sur le prix final?
Par contre Sony ou Nintendo, peuvent proposer un package ou une solution clef-en main qui inclus la commission, le coût de production et la logistique. Et ceux sont bien 3 choses distinctes et qui doivent être reprises distinctement sur la facture. La commission ne s'applique que sur la valeur du jeu en lui-même, c'est pour cela que cette même commission grimpe à 30% chez Playstation pour les jeux en version démat.
cyr
posted
the 07/20/2026 at 05:56 PM
jobiwan
tous ce bordel a cause du type de la mémoire.....a. cause de l'adoption des SDD .....
Mais bon nintendo a pas eu le choix d'écouter les tiers sur le choix de la memoire sinon pas de jeux de la part des tiers.....
jaeg01
posted
the 07/20/2026 at 06:36 PM
Retour verse passé !!!
jobiwan
posted
the 07/20/2026 at 06:37 PM
levieuxjoueur
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
J'étais même trop gentil car les royalties c'est sur le pri final et non pas le format (même si suivant le format c'est pas pareil)
[url=https://gamemarket.pt/fr/content/royalties-desenvolvimento-jogos#:~:text=Le%20royalty%20est%20un%20facteur%20critique%20qui,ligne%20et%20l'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20base%20d'utilisateurs]Royalties de Plateforme: La taxe la plus courante est celle facturée par des distributeurs comme Steam, PlayStation, Xbox ou Nintendo (généralement 30% du prix net de vente). Cette taxe couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs.[/url]
Au passage, il faudra aussi que tu apprennes à lire deux fois.
Royalties de Plateforme
, ce qui se traduit par
le store
. Ce qui explique pourquoi, Steam apparaît dans la liste. Mais peut-être que celui-ci produit également du physique ?
Cette
taxe
couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs. Taxe qui peut-être assimilée à une commission ou des royalties et
qui
englobe
tout
soit un package.
jasonduval
posted
the 07/20/2026 at 07:25 PM
Sympa un jeu de 2022 ca doit être la superior version nan?
bennj
posted
the 07/20/2026 at 07:49 PM
levieuxjoueur
"Pour ma part je continue de penser que Sony perd plus à fabriquer du BD que Nintendo produire une cartouche. Y'a qu'à voir les charts des jeux Nintendo."
Ca n'a strictement aucun sens ce que tu dis.
jeanouillz
posted
the 07/20/2026 at 08:08 PM
Donc ils auraient très bien pu le mettre sur une cartouche entière (64 Go) comme Cyberpunk 2077...
Ça aurait au moins justifié le full price
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Et donc ils auraient sans autre pu le sortir sur cartouche complète, la nullité absolue quoi
Même Nintendo, depuis la Switch 2 prépare plus lentement que les autres le terrain mais ils y viendront au demat.
Déjà quand on voit des prix inférieur sur le demat par rapport à la cartouche, ça indique clairement la direction.
Sony force tout le monde en dématérialisé alors que le BR ne coûte presque rien à produire.
La différence entre les deux est assez simple à comprendre je pense.
On n'est pas dans du cas par cas c'est une politique pour tout leurs jeux sur Switch 2
Nintendo ne force personne.
Pour le moment
Et concernant les cartouches, il y a un réel impact de prix.
Ah parce que produire un BD non?
Sony force tout le monde en dématérialisé alors que le BR ne coûte presque rien à produire.
Qu'en sais-tu?
La différence entre les deux est assez simple à comprendre je pense.
Pour le moment sur le choix oui. Sur les coûts de production ej demande à voir quand même.
Mais au delà de ça, crois que si les prix de la RAM ne baissent pas, il est pas exclu que Nintendo vienne au tout demat aussi.
De plus rien ne nous dit que que Sony n'a pas une stratégie concernant l'arrêt de production de disque physique à la Nintendo.
Une sorte de GKC mais sans disque et sans cartouche.
Je le répète, mais la blockchain pour ça pourrait être un bon move de Sony.
Permettre de revendre la licence et racheter des licences à d'autres joueurs.
Pour le moment on sait juste que Sony veut stop le physique. Et j'ose pas croire qu'ils ont pas de chiffres solides pour faire un tel magré ce que pense les détracteurs.
Même si tu me dis qu'un jeu Switch est plus cher à produire qu'un jeu BD (ce qui je le répète reste à prouver), je reste persuader que Sony, a dû voir que produire un BD pour une minorité les impactent plus que perdre une partie de ces mêmes joueurs minoritaires.
Ils ne s'embarassent pas de savoir si ca tient sur une cartouche ou pas, c'est GKC direct sans se poser de question.
Alors j'ai trouvé des chiffres :
PS4/5 coût d'un BD: 1.5€ à 3€
cartouche Switch 2: 15 à 16€
GKC: 2 à 4€
ça va de 5 à 10 fois plus cher pour une cartouche, mais Nintendo ayant un public encore plus grand public que PlayStation qui achète plus en masse que sur PlayStation du physique (quand c'est dispo chez Nintendo aussi d'ailleurs)au vu de ce même public.
Pour ma part je continue de penser que Sony perd plus à fabriquer du BD que Nintendo produire une cartouche. Y'a qu'à voir les charts des jeux Nintendo.
GKC: 2 à 4€
Ah ouais quand meme, enorme difference
Je comprend les tiers qui proposent que des GKC, a leurs place je ferai pareil. Et ceux qui sortent leurs jeux en cartouche font un gros sacrifice, c'est louable mais sans doute pas tres rentable
Surtout que 30% de royalties sur 2 ou 4€ c'est pas pareil que 30% sur 15 à 16
pour une gkc, d'est 2 a 4 euro + 4.5 a 6 euro de cout de téléchargement donc entre 6.5 et 10.5 euro le cout total
Bah je sais pas mais je dirais même que pour une GKC je pense.
La plupart des personnes savent que le blu-ray, les coûts de production sont ridicules, face à GKC (qui reste tout de même à un prix très contenu , en raison de la faible capacité mémoire mais cela reste un composant électronique)) ou une cartouche de 64 GO. Et encore, nous ne ramenons pas le prix au Go car là, c'est encore pire.
C'est quoi le rapport avec les charts? Tout produit vendu, ne peut être vendu à perte donc que Sony vends 10 ou 100 exemplaires de ses jeux ou ceux d'éditeurs-tiers dans tout les cas ils rentrent dans ses frais. Par contre, Nintendo dans la situation actuelle, c'est très tendu avec la crise des composants électroniques : en particulier sur la mémoire et le stockage. Au cas tu ne le savais pas, les cartouches font parties de la famille des composants électroniques.
Surtout que 30% de royalties sur 2 ou 4€ c'est pas pareil que 30% sur 15 à 16
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
masharu Combien le cout d'un blueray key disc comme les jeux Ubisoft, Crimson Desert, Doom The Dark Ages ou encore le prochain Halo ?
Réponse facile : Ca dépendra de la taille du jeux s'il faut un BR-50 ou un BR-100. Est-ce que Sony propose c'est deux tailles de BR ? La différence de prix doit être ridicule entre BR-50 et un BR-100.
Sinon, le coût est identique que tu mettes 1 Go de données (GKD) ou 48 Go de données (Full Version)
Un compromis. Mais 15€ la cartouche switch2...je pensais que c'était 10 balle....
PS4/5 coût d'un BD: 1.5€ à 3€
cartouche Switch 2: 15 à 16€
GKC: 2 à 4€
Ce n'est pas Nintendo le problème. Ce sont les éditeurs tiers.
Lorsque Bandai Namco sort Elden Ring sur PS5 en physique, le BD leur revient à 3€ (allez, mettons le prix le plus élevé).
Lorsqu'ils sortent Elden Ring sur Nintendo Switch 2, la cartouche leur revient à 16€.
Ils gagnent donc 13€ de moins sur un jeu sortant sur NS2 que sur un jeu sortant sur PS5 s'il le sorte en cartouche.
S'ils sortent le jeu en GKC, il gagnent (allez prenons la encore le cas le pire) 1€ de moins que sur la version PS5.
Et cela n'a juste rien à voir avec Nintendo et le nombre de jeux que Nintendo sort, sachant qu'a l'exception de Pokopia tout les jeux Nintendo sont en cartouche.
La GKC est sortie afin de permettre aux éditeurs tiers d'avoir la même rentabilité sur NS2 que sur PS5.
Bah je sais pas mais je dirais même que pour une GKC je pense.
Bah non. Le prix d'un BD dépend de sa capacité. Plus il peut contenir de données, plus il est chère.
Donc le prix d'un BR Key Disc, c'est le prix le plus bas d'un BR, soit 1,5€ dans ce que Gemini t'as donnée. Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
Les jeux en physique moins cher que le démat, c'est spécifique en France. Va chez Micromania, le prix sera identique à la version démat. Et si le jeu était sur une cartouche de 64 Go, il aurait été surement plus cher sauf si l'éditeur est prêt à rogner sa marge comme CD Projekt l'a fait).
Non!
C'est la politique tarifaire depuis le lancement de la machine.
https://mcetv.ouest-france.fr/2026/nintendo-baisse-le-prix-de-ses-jeux-switch-2-en-version-numerique-des-mai-2026/
Tu trouves moins cher en physique dans les grandes surfaces mais ça c'est une exception française.
C'est quoi le rapport avec les charts? Tout produit vendu, ne peut être vendu à perte donc que Sony vends 10 ou 100 exemplaires de ses jeux ou ceux d'éditeurs-tiers dans tout les cas ils rentrent dans ses frais. Par contre, Nintendo dans la situation actuelle, c'est très tendu avec la crise des composants électroniques : en particulier sur la mémoire et le stockage. Au cas tu ne le savais pas, les cartouches font parties de la famille des composants électroniques.
Le rapport est que:
Nintendo vend 10 millions de jeux avec un coût de 16€ en le vendant 70€ en moyenne (hors mario vendu 90€): on a donc 54 *10 millions
Sony vend 2-3 millions dans le meilleur des cas avec un coût de production de 3€ en le vendant 70€ en moyenne: on a donc 67 * 3 millions
Tu vois le différentiel?
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
J'étais même trop gentil car les royalties c'est sur le pri final et non pas le format (même si suivant le format c'est pas pareil)
[url=https://gamemarket.pt/fr/content/royalties-desenvolvimento-jogos#:~:text=Le%20royalty%20est%20un%20facteur%20critique%20qui,ligne%20et%20l'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20base%20d'utilisateurs]Royalties de Plateforme: La taxe la plus courante est celle facturée par des distributeurs comme Steam, PlayStation, Xbox ou Nintendo (généralement 30% du prix net de vente). Cette taxe couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs.[/url]
Bah non. Le prix d'un BD dépend de sa capacité. Plus il peut contenir de données, plus il est chère.
Donc le prix d'un BR Key Disc, c'est le prix le plus bas d'un BR, soit 1,5€ dans ce que Gemini t'as donnée. Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
Bah techniquement une GKC ou BR key disc ne contiennent rien en data.
Donc quand je dis même prix qu'une GKC, je pense qu'effectivement on peut prendre la fourchette basse du prix des 2
nyseko Ils ont du mal à comprendre que les éditeurs veulent rentrer dans leur frais. S'ils adoptent la solution 'full cartouche' sans vouloir rogner leur marge donc conserver la même marge qu'avec une GKC, c'est le tarif de base + 15 € et là les gens gueuleraient car le jeu est trop cher.
Peut-être certains souhaitent connaître l'ère Neo.Geo où le prix des cartouches étaient inaccessibles ? Car ce n'est pas le jeu qui coutaît cher mais bien le support. Lorsque les même jeux furent transposés sur CD, les tarifs étaient nettement plus accessibles.
Dire "au même prix qu'une GKC" n'est absolument pas synonyme de "au prix le plus bas de la fourchette de BR".
Je croyais que tu reconnaissais quand tu te trompais ?
Je présume que tu peux aussi lui poser la question.
Résultat:
1. Blu-ray "Clé" (PlayStation / Xbox)Coût de fabrication :
~0,50 € à 1 € par disque.
Packaging complet (Boîte + Disque + Impression) : ~2 € à 3 € au total.
Pourquoi c'est si peu cher ?Le coût du disque Blu-ray est fixe, qu'il contienne 100 Go de données ou seulement 10 Mo avec un fichier d'installation qui déclenche un téléchargement.
2. Cartouche "Game Key Card" (Nintendo Switch)Coût de fabrication :
~1,50 € à 3 € par carte.
Packaging complet (Boîte + Cartouche clé) : ~3 € à 5 € au total.
Pourquoi ce coût reste faible ?Une carte clé (Game Key Card) ne contient pas le jeu complet mais uniquement une toute petite mémoire flash (quelques mégaoctets) avec un certificat d'activation. Elle n'a pas besoin de puces haute vitesse de grande capacité (comme les cartouches de 64 Go qui coûtent environ 15 € à 16 € l'unité aux éditeurs).
Et toi vas tu reconnaitre ton erreur ?
Car au final c'est même plus cher sur GKC
Mais comme sur l'autre Thread:
Passe une bonne soirée quand même (j'ai pas envie d'avoir une boucle infini avec l'omniscient qui sait tout (enfin crois tout savoir sur la vie mais bref...) )
Mais le point important est que tu te base sur le prix de la GKC pour donner le prix du BRKC hors il faut se baser sur le prix des BR pour donner le prix d'un BRKC (et donc tu prix le plus bas).
Toi, tu fais une erreur de raisonnement. Moi j'ai repris ta fourchette et j'ai fait l'erreur de ne pas la vérifier
Mais bon nintendo a pas eu le choix d'écouter les tiers sur le choix de la memoire sinon pas se jeux
Tu peux pas mettre une commission sur un produit que tu vends ou tu fournis toi-même. Dans ce cas là, Nintendo a tout intérêt de faire la promotion auprès des éditeurs de carte de jeux ayant une mémoire flash à 128 Go qui coûte quasi 2 fois plus cher que la 64 Go. Je me demande même quel intérêt d'avoir pendu la GKC?
Dans 2 secondes, tu vas me dire aussi qu'ils mettent les 30% sur la TVA, Vu que tu te bases sur le prix final?
Par contre Sony ou Nintendo, peuvent proposer un package ou une solution clef-en main qui inclus la commission, le coût de production et la logistique. Et ceux sont bien 3 choses distinctes et qui doivent être reprises distinctement sur la facture. La commission ne s'applique que sur la valeur du jeu en lui-même, c'est pour cela que cette même commission grimpe à 30% chez Playstation pour les jeux en version démat.
Mais bon nintendo a pas eu le choix d'écouter les tiers sur le choix de la memoire sinon pas de jeux de la part des tiers.....
Je crois surtout que tu es ignorant : les coûts de fabrications sont facturés à part de la commission, sans quoi il se ferait rattraper par la répression de la fraude. Puis chez Sony, la commission est estimé autour des 15% sur la vente physique. Donc la logique, comme c'est le cas sur d'autres secteurs d'activités (Musique, livre, vidéo) : prix démat + couts de fabrication = prix de physique. Je fais abstraction de la logistique qui compense les coûts des serveurs.
J'étais même trop gentil car les royalties c'est sur le pri final et non pas le format (même si suivant le format c'est pas pareil)
[url=https://gamemarket.pt/fr/content/royalties-desenvolvimento-jogos#:~:text=Le%20royalty%20est%20un%20facteur%20critique%20qui,ligne%20et%20l'acc%C3%A8s%20%C3%A0%20la%20base%20d'utilisateurs]Royalties de Plateforme: La taxe la plus courante est celle facturée par des distributeurs comme Steam, PlayStation, Xbox ou Nintendo (généralement 30% du prix net de vente). Cette taxe couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs.[/url]
Au passage, il faudra aussi que tu apprennes à lire deux fois.
Royalties de Plateforme, ce qui se traduit par le store. Ce qui explique pourquoi, Steam apparaît dans la liste. Mais peut-être que celui-ci produit également du physique ?
Cette taxe couvre la distribution, la gestion des services en ligne et l'accès à la base d'utilisateurs. Taxe qui peut-être assimilée à une commission ou des royalties et qui englobe tout soit un package.
Ca n'a strictement aucun sens ce que tu dis.
Ça aurait au moins justifié le full price