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Le rachat d'Electronic Arts bientôt validé par l'Union européenne


Le projet de rachat d'Electronic Arts par un consortium d'investisseurs mené par le fonds souverain d'Arabie saoudite franchit une nouvelle étape importante. Selon plusieurs sources proches du dossier, la Commission européenne s'apprêterait à approuver l'opération, estimée à 55 milliards de dollars, aussi bien au regard des règles sur les concentrations que de celles encadrant les subventions étrangères.

Annoncée en septembre dernier, cette acquisition réunit le Public Investment Fund (PIF), le fonds Affinity Partners de Jared Kushner ainsi que le fonds d'investissement Silver Lake. Il s'agit de la plus importante opération de rachat par effet de levier (LBO) jamais réalisée.

L'Union européenne aurait conclu que cette transaction ne pose pas de problème particulier, malgré l'examen mené dans le cadre du Foreign Subsidies Regulation (FSR), un dispositif destiné à empêcher que des entreprises bénéficiant d'aides publiques étrangères ne profitent d'un avantage déloyal lors d'acquisitions au sein des 27 États membres. Une décision officielle est attendue à la fin du mois, tandis que le feu vert au titre des règles classiques sur les fusions devrait également intervenir sans condition.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'Arabie saoudite, qui multiplie les investissements en dehors du secteur pétrolier. Après avoir renforcé sa présence dans le sport et le tourisme, le royaume ambitionne désormais de devenir un acteur incontournable de l'industrie du jeu vidéo, en misant notamment sur la valeur à long terme des grandes licences d'Electronic Arts.

À noter que d'autres opérations impliquant des groupes du Moyen-Orient avaient récemment fait l'objet d'enquêtes approfondies de la part de Bruxelles avant d'être validées. Dans le cas d'Electronic Arts, les autorités européennes semblent en revanche considérer que le dossier ne nécessite pas de mesures correctives supplémentaires.
Reuters - https://www.reuters.com/business/saudi-pif-set-win-eu-nod-electronic-arts-deal-under-subsidy-rules-sources-say-2026-07-17/
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    posted the 07/20/2026 at 12:28 PM by altendorf
    comments (19)
    rogeraf posted the 07/20/2026 at 12:32 PM
    Electronic Arabia (Riyad)
    vyse posted the 07/20/2026 at 12:43 PM
    EA est une boite de morte depuis 10 ans , ils innovent plus et nous chient leurs meme saloperies en boucle. Si ca peut les forcer a trouver des nouvelles facons de nous sortir de belles proposition videoludique why not
    justx posted the 07/20/2026 at 12:57 PM
    jetais meme aps au courant mais bon pourquoi pas ils possedent deja le PSG
    sussudio posted the 07/20/2026 at 12:57 PM
    EA à part FC Football et Battlefield, c'est Walking Dead. Ils ont massacré d'innombrables licences (Dragon Age, Mass Effect) et studios (le plus gros scandale pour moi c'est sans conteste Bioware, Criterion et surtout Codemasters). Vraiment que cette boite sois maudite.
    adamjensen posted the 07/20/2026 at 12:58 PM
    Il n’y a plus qu’à faire le ménage dans les studios, annuler Mass Effect 4, fermer BioWare, puis tout reprendre de zéro et repartir sur de nouvelles bases saines, et ce sera parfait.
    kikoo31 posted the 07/20/2026 at 01:14 PM
    PSG Sport FC incoming
    rogeraf posted the 07/20/2026 at 01:28 PM
    kikoo31 Le PSG c'est le Qatar, l'Arabie saoudite c'est Manchester City & Newcastle
    altendorf posted the 07/20/2026 at 01:29 PM
    rogeraf L'AS c'est que Newcastle. Manchester City c'est les Émirats arabes unis
    bennj posted the 07/20/2026 at 01:36 PM
    adamjensen des bases saines
    rogeraf posted the 07/20/2026 at 02:30 PM
    altendorf je m'y perd
    keiku posted the 07/20/2026 at 02:35 PM
    je pensais que ca avait déja été validé et acté...
    altendorf posted the 07/20/2026 at 02:38 PM
    keiku Non, c'est comme le cas Activision, cela prend une bonne année pour que les régulateurs valident le dossier.
    tokito posted the 07/20/2026 at 02:54 PM
    Si les Saoudiens font de bons jeux à nouveau et purgent BioWare, pourquoi pas...

    Ils ne peuvent tomber plus bas de toute manière
    nyseko posted the 07/20/2026 at 03:11 PM
    Il y aurait de quoi faire en terme de licence, refaite un Sim City, un Ultima et un Syndicate par exemple.
    magneto860 posted the 07/20/2026 at 03:12 PM
    Si c'est supposé être une diversification financière, alors on peut s'attendre que Fifa 40 soit un copié collé de Fifa 27 haha. Seuls les pubs évolueront dans le jeu.
    altendorf posted the 07/20/2026 at 03:34 PM
    magneto860 Vu comme l'Arabie Saoudite est focalisé sur l'eSport avec deux compétitions officielles (Esports World Cup et Esports Nations Cup), ils vont vouloir des licences fortes dans chaque domaine. FIFA pour le foot, un jeu de voiture compétitif, un FPS compétitif, ect...
    roivas posted the 07/20/2026 at 03:54 PM
    Ca me fera une bonne raison pour ne plus toucher à aucun de leurs futurs titres vu le massacre qu'ils ont fait à Bioware ou Criterion, elle sert plus a rien cette marque. Les gens vont en bouffer des jeux à suites annuelles, bourrés de micro transactions, de pubs et de censure.
    liekiino posted the 07/20/2026 at 04:46 PM
    Rien à branler de EA.
    Mais s’ils pouvaient revendre BioWare au studio derrière Exodus, on aurait enfin un vrai Mass Effect 4.
    Comment ? Je rêve ? Ouais je sais.
    Le truc, c’est que si le consortium qui rachète EA est full axé sur les jeux de sport, BioWare ne leur servira strictement à rien.
    newtechnix posted the 07/20/2026 at 05:14 PM
    A ce rythme on va avoir un nouveau constructeur console
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