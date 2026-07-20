Le projet de rachat d'Electronic Arts par un consortium d'investisseurs mené par le fonds souverain d'Arabie saoudite franchit une nouvelle étape importante. Selon plusieurs sources proches du dossier, la Commission européenne s'apprêterait à approuver l'opération, estimée à 55 milliards de dollars, aussi bien au regard des règles sur les concentrations que de celles encadrant les subventions étrangères.Annoncée en septembre dernier, cette acquisition réunit le Public Investment Fund (PIF), le fonds Affinity Partners de Jared Kushner ainsi que le fonds d'investissement Silver Lake. Il s'agit de la plus importante opération de rachat par effet de levier (LBO) jamais réalisée.L'Union européenne aurait conclu que cette transaction ne pose pas de problème particulier, malgré l'examen mené dans le cadre du Foreign Subsidies Regulation (FSR), un dispositif destiné à empêcher que des entreprises bénéficiant d'aides publiques étrangères ne profitent d'un avantage déloyal lors d'acquisitions au sein des 27 États membres. Une décision officielle est attendue à la fin du mois, tandis que le feu vert au titre des règles classiques sur les fusions devrait également intervenir sans condition.Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de diversification de l'Arabie saoudite, qui multiplie les investissements en dehors du secteur pétrolier. Après avoir renforcé sa présence dans le sport et le tourisme, le royaume ambitionne désormais de devenir un acteur incontournable de l'industrie du jeu vidéo, en misant notamment sur la valeur à long terme des grandes licences d'Electronic Arts.À noter que d'autres opérations impliquant des groupes du Moyen-Orient avaient récemment fait l'objet d'enquêtes approfondies de la part de Bruxelles avant d'être validées. Dans le cas d'Electronic Arts, les autorités européennes semblent en revanche considérer que le dossier ne nécessite pas de mesures correctives supplémentaires.