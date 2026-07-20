profile
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
1
Likers
name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : Xbox Series X
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
aeris201
12
Likes
Likers
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 118
visites since opening : 183328
aeris201 > blog
[Charts France] Tomodachi Life cède la première place
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2079134264482832565?s=20
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    rogeraf, aerithlazyqueen, kevinmccallisterrr, link49
    posted the 07/20/2026 at 09:27 AM by aeris201
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 07/20/2026 at 09:32 AM
    Pour Mouse, c'est cool
    rogeraf posted the 07/20/2026 at 09:32 AM
    J'ai ma petite idée sur le top espagnol prochainement
    Viva Espana
    aerithlazyqueen posted the 07/20/2026 at 09:39 AM
    Awe AC qui prend le top 1 carrément !
    cyr posted the 07/20/2026 at 10:01 AM
    aerithlazyqueen 3 million de vente a ce qu'il paraît.
    icebergbrulant posted the 07/20/2026 at 10:15 AM
    Tomodachi Life: Une Vie de Cauchemar s’est faite éperonner méchamment

    Le navire Nintendo est en train de sombrer dans les profondeurs de l’oubli
    aerithlazyqueen posted the 07/20/2026 at 10:31 AM
    cyr Je vois aprés c'est un bonne épisode donc m'étonne pas^^
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo