accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
1
❤
Likers
Who likes this ?
link49
name :
Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform :
Xbox Series X
editor :
Ubisoft
developer :
Ubisoft
genre :
action-aventure
other versions :
PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
12
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
118
visites since opening :
183328
aeris201
> blog
[Charts France] Tomodachi Life cède la première place
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2079134264482832565?s=20
tags :
4
Likes
Who likes this ?
rogeraf
,
aerithlazyqueen
,
kevinmccallisterrr
,
link49
posted the 07/20/2026 at 09:27 AM by
aeris201
comments (
6
)
nicolasgourry
posted
the 07/20/2026 at 09:32 AM
Pour Mouse, c'est cool
rogeraf
posted
the 07/20/2026 at 09:32 AM
J'ai ma petite idée sur le top espagnol prochainement
Viva Espana
aerithlazyqueen
posted
the 07/20/2026 at 09:39 AM
Awe AC qui prend le top 1 carrément !
cyr
posted
the 07/20/2026 at 10:01 AM
aerithlazyqueen
3 million de vente a ce qu'il paraît.
icebergbrulant
posted
the 07/20/2026 at 10:15 AM
Tomodachi Life: Une Vie de Cauchemar s’est faite éperonner méchamment
Le navire Nintendo est en train de sombrer dans les profondeurs de l’oubli
aerithlazyqueen
posted
the 07/20/2026 at 10:31 AM
cyr
Je vois aprés c'est un bonne épisode donc m'étonne pas^^
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Viva Espana
Le navire Nintendo est en train de sombrer dans les profondeurs de l’oubli