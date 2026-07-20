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Gears of War : E-Day
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[Xbox Series/Helix] Le Game Pass aurait détruit la valeur des jeux?


Xbox pourrait finir par abandonner les sorties « day one » (dès le jour du lancement) sur le Game Pass pour adopter un modèle plus proche du PlayStation Plus ; en effet, selon Jason Schreier, les responsables des studios Xbox détestent le Game Pass, estimant qu'il dévalorise tous les jeux :

« Au sein de la direction des studios Xbox, beaucoup de gens détestent absolument le Game Pass et pensent qu'il a détruit la valeur de leurs jeux.

Ils estiment que le service a nui à la valeur des jeux en général et qu'il a été préjudiciable à l'industrie vidéoludique en raison de cette dévalorisation. »

« Je pense qu'ils vont maintenir le service, mais qu'à un moment donné, ils supprimeront les sorties "day one", car cela n'a plus aucun sens. »

Pensez-vous que le modèle du Game Pass devrait rester tel quel, ou est-il non viable, comme beaucoup le soupçonnent depuis des années ?

Source : https://gamingbolt.com/xbox-studio-leadership-has-a-lot-of-people-who-absolutely-detest-game-pass-rumor/
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    posted the 07/20/2026 at 04:34 AM by link49
    comments (13)
    keiku posted the 07/20/2026 at 04:51 AM
    Mais non tous le monde adore le gamepass,
    microsoft nous l'a dit,
    les dev nous l'on dit durant les interviews,
    le gamepass fait vendre plus de jeu

    je pense que microsoft c'est foutu de la gueule des joueurs suffisamment longtemps et que quoi qu'il puisse faire, personne ne reviendra chez eux en dehors peut être des tout jeune qui n'auront pas connu les déboire xbox, pendant 4 gen...

    Si xbox veut donc récupérer des clients, la seul chose qu'ils peuvent encore faire c'est attendre 4 gen de plus en disparaissant du marché, et revenir comme a l'époque de la 360, avec exclu first et tier, marché japonais prioritaire, physique, une console peu cher, des jeux dont le prix conseillé est de 60 euro max (pour bien faire 50 ) et ne plus changer de ligne de conduite pour tenter de récuperer plus d'argent...

    mais ce scénario est presque impossible tant l'évolution et la volonté de l'industrie diffère de ce que le publique veut...
    shinz0 posted the 07/20/2026 at 04:54 AM
    Maintenant que Xbox prend l'eau, les langues se délient
    sultano posted the 07/20/2026 at 05:42 AM
    Ben mince, qui aurait pu prédire ??
    taiko posted the 07/20/2026 at 05:57 AM
    Genre les joueurs le disent depuis le début du Gamepass.
    aros posted the 07/20/2026 at 06:01 AM
    Du point de vue de l'entreprise et de entrepreneuriat que représente la production de jeux vidéo, le [Xbox] Game Pass est une aberration en tout point de vue... et l'on ne devrait même pas avoir besoin de l'expliquer tant cette vérité est une évidence depuis le DÉBUT.

    keiku
    Xbox a raté une occasion de revenir dans le jeu après la Xbox One (bien qu'il y avait du mieux avec la Xbox One X) parce qu'ils ont été assez cons pour ne pas assez réfléchir le Xbox Game Pass, avant de le présenter ; et qui plus est comme le fer de lance de leur stratégie.
    Ils ont voulus tout avoir tout tout de suite parce que leur stratégie réclamait selon leur plan des investissements massifs, investissements qui, par ailleurs, n'ont jamais été considérés comme tels (comme des investissements), car un investissement c'est bien ce que c'est, hein... on consentie à un temps donné à une perte calculée qu'on appelle placement/investissement pour que cette perte calculée engendre du mieux - du mieux oui mais, à terme.
    Et là, maintenant, Xbox lâche du « leste » pour ne pas boire le bouillon parce que le Xbox Game Pass n'a pas été la stratégie gagnante qu'elle aurait dû être. Mais sauf eux, tout le monde qui a réfléchi un brin à ce que Xbox faisait le savait depuis le début que pensé comme tel, ça ne fonctionnerait pas ; et si ça a « fonctionné » aussi longtemps avant qu'on doit redresser la barre, c'est parce qu'ils avaient le pognon et qu'ils ne pouvaient pas avoir tort. Forcément, quand on engage des moyens colossaux, on fait pas demi-tour avant de VRAIMENT déchanter.
    Bref, Xbox (Spencer, entre autres) a eu les yeux plus gros que le ventre et ne s'est pas assez projeté en avant pour interroger la viabilité de leur projet qui, en plus, a fait perdre toute son agilité à l'entreprise.
    En définitive, Xbox a manqué d'être rationnel... trop de pognon dans les caisses de la maison-mère pour jugé du caractère précieux des moyens recherchés et qui leur ont été alloués pour faire ce qu'ils voulaient - mais n'importe comment, car si l'entreprise avait suivi le diction qui dit : chaque chose en son temps ; et : à toute chose bonne mesure, bah les choses auraient pu être bien différentes.

    Au reste, maintenant qu'il se sont encore planté après avoir donné des signes de mieux (de la Xbox One X jusqu'à avant le reveal de la Xbox Series S sans lecteur - et qui, finalement, n'est pas foutue de faire tourner les jeux comme la Xbox Series X mais en 1080p), bah en faite, là maintenant, l'entreprise n'a pas seulement perdu du temps et de l'argent, ils ont perdu cette agilité entrepreneuriale qui fait qu'Xbox, pour faire bien, ne peux plus se permettre de prendre le temps de bien faire les choses, car ils auraient dû commencé à faire bien les choses avec cette génération de Xbox.
    keiku posted the 07/20/2026 at 06:19 AM
    aros exactement... j'ajoute a ca qu'il ont perdu la confiance des joueurs, donc même s'il arrivait a faire quelque chose de bien, ca ne va pas leur donner un retour avant longtemps...

    et vu que dans ces boites, c'est les chiffres en fin d'année fiscale qui compte, jamais il n'arriveront a avoir un résultat sans planifier sur le très long terme... (parce que les investisseurs n'ont pas la patience non plus)

    Et le contexte économique de l'industrie (dont il en sont aussi en partie la cause) ne va certainement pas les aider pour la suite non plus

    mais bon j'avais déja décrite cette situation quand xbox a commencer a vouloir imposer leur gamepass... et expliquer pourquoi le jeu video a la netflix était totalement impossible sur le long terme... le résultat est la...
    jenicris posted the 07/20/2026 at 06:53 AM
    Comme toute les personnes lucides le disaient.
    cail2 posted the 07/20/2026 at 07:18 AM
    Ca pensait vendre du Gamepass comme ça vend du Office 365 et 2 Gen après le succès de la 360, ça réalise que c'est pas le cas.
    15 studios rachetés et 10 000 licenciements plus tard, son héritage restera une précarisation extrême de sa marque et de ses IP comme jamais observée dans l'industrie.
    Cette marque est morte et ses dirigeants espérons, bientôt de l'histoire ancienne...
    fdestroyer posted the 07/20/2026 at 07:18 AM
    Je suis d'accord, ça fait méthode Fast Food.
    syniphus posted the 07/20/2026 at 07:28 AM
    Xbox a raté sa communication vers le grand public pour le gamepass. Seul le communauté de joueurs qui suit l'actualité était au courant de ce qu'est le gamepass.

    Actuellement ce service reste la meilleure valeur pour qu'une famille puisse accéder a du contenu JV sans se ruiner.

    Faut bien comprendre que ce Jason schreier explique ici c'est dans l'intérêt de Microsoft et non celui des joueurs.
    romgamer6859 posted the 07/20/2026 at 07:29 AM
    Et c’est vrai.
    J’en ai profité un moment avant parce qu’à court terme t’es bien content de jouer à plein de trucs pour que dalle, mais à un moment cette façon de consommer ne me convenait plus, je suis revenu à des achats à l’unité.

    Une vente sera toujours supérieure à une personne qui s’abonne…mais comme je l’ai dit individuellement pour le consommateur (à court terme) c’est cool. Tu te prends un mois pour que dalle.
    zekk posted the 07/20/2026 at 07:29 AM
    jenicris quand je penses que certains nous ont bouffé la gueule bien méchamment à l'époque ( et pas que des pro-M) ils n'osent plus trop l'ouvrir maintenant
    nyseko posted the 07/20/2026 at 08:01 AM
    Le point de vue de l'éditeur/développeur qui souhaite augmenter la somme engrangé par son jeu n'est pas le même que celui du joueur qui a pour principal intérêt que son loisir lui revienne moins chère.

    C'est quelque chose qui pourra être martelé des centaines de fois que ce ne sera toujours pas compris.
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