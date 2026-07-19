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kikoo31
> blog
Lamine Yamal et Messi
tags :
4
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jackfrost
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22
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kujiraldine
,
malroth
posted the 07/19/2026 at 10:30 PM by
kikoo31
comments (
29
)
yurius
posted
the 07/19/2026 at 10:33 PM
Il s'est fait lavé
51love
posted
the 07/19/2026 at 10:37 PM
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 10:38 PM
L’Argentine a été épouvantable, je sais pas ce qu’ils espéraient mais heureusement qu’ils n’ont pas gagné.
Bravo à la ROJA qui prouve qu’elle est la meilleure équipe au monde depuis minimum 2 ans et puis…merci MESSI, tu es le GOAT à jamais
nakata
posted
the 07/19/2026 at 10:43 PM
Le week-end se termine bien. Les Argentins chialent
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 10:47 PM
jackfrost
posted
the 07/19/2026 at 10:56 PM
Imbattable cette équipe d'Espagne
. Elle a dominé le terrain, les attaquants ont été noyés dans la marais rouge
.
2 buts nous ont été refusés, l'un pour un hors jeu du bras (normalement ce n'est pas pris en compte) et l'autre je ne sais pas ???
walterwhite
l'Argentine est comme ça à chaque match.
nakata
kikoo31
posted
the 07/19/2026 at 10:57 PM
Bravo aux espagnols
Et putain l'argentine, dommage pour le carton rouge...
yanssou
posted
the 07/19/2026 at 10:58 PM
Le vrai football a gagné ce soir, j'y ai vu une équipe d'Espagne mature, et techniquement très bon, son collectif à fait la différence, ils méritent amplement leur victoire.
Et à l'inverse l'Argentine était en mode touriste qui vraiment n'avait aucunement sa place en final, entre les simulations, les fautes à outrance, leur jeu était épouvantable à regarder. Je sais pas vraiment ce qui c'est tramé durant cette cdm mais voir cette équipe dégueulasse favorisé me rend perplexe sur l'avenir des prochaines compétition.
Une cdm assez naze dans l'ensemble avec des nouvelles règles inutile tirant trop vers le divertissement pur, sérieux entre les hors jeu hors sol, les cartons non distribué ou des buts refusé pour rien c'etais le cirque.
Messi chiale et c'est mérité fallait pas jouer comme des manche et provoquer ou donner des coup bas à l'équipe adverse, en toute équité il devrait y a voir 3-0.
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 11:01 PM
jackfrost
Non, ce soir c’était pire que tout, j’ai vu l’Albiceleste aussi guez. 0 tir, 0 XG jusqu’aux prolongations.
D’habitude y’a Messi qui donne une impulsion, là c’était le néant total, mais faut dire que le milieu de la ROJA c’est trop fort.
J’espère voir OLMO à ce niveau en championnat.
jackfrost
posted
the 07/19/2026 at 11:06 PM
walterwhite
Olmo, il a été magnifique
spartan1985
posted
the 07/19/2026 at 11:26 PM
L'Argentine a eut de la chatte tout le long de la compét', ça aurait du sauté bien plus tôt.
ravyxxs
posted
the 07/19/2026 at 11:27 PM
Supporter l'Argentine....mdrrr bordel !! Bien content que l'Espagne les ont corrigé !!
Une équipe de facho supporter par un ou des fachos, quelle surprise
VAMOS !! On boit les larmes du capitaine toc toc rat qu'est Messi ! Ta dernière coupe gringo, allez retourne à Miami dans la ligue des débutants brasser tes millions
Et le match France Angleterre hier
Mes anglais Mes français !!! Ma double nationalité
VAMOOOOOOOOS !!!!
22
posted
the 07/19/2026 at 11:36 PM
Grand bravo aux Espagnols
1000 fois mérité.
micheljackson
posted
the 07/20/2026 at 12:00 AM
kikoo31
Bah les Argentins ont eu un comportement de racailles, Paredes aurait mérité un carton rouge aussi
Je suis content que ce soit l'Espagne qui ait gagné, une équipe qui est à l'image de son pays, elle.
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 12:06 AM
Ça atténue un peu les frustrations françaises je trouve. L'Argentine a déjoué tout comme la France. La France a perdu contre le gagnant. Les deux finalistes ont fait un match de m... quand la France a joué un match à 10 buts. La France gagne les deux trophées individuels. Messi ne gagne pas. La France est vengée de 2022 et entre deux équipes un peu trop sauvées à la dernière minute par le jeu où l'arbitrage, c'est la pire qui est éliminée (l'Argentine a mis les deux tiers de ses buts dans le money time ou en prolongations).
On pourra également ajouter que pour une fois les cogneurs ont eu des cartons, c'était pas l'arbitre du Paraguay ce soir. Ça aussi ça fait plaisir.
magneto860
posted
the 07/20/2026 at 12:10 AM
Prochaine étape : trouver les 42 millions détournés suite à la dernière victoire de l'Argentine (enquête de Molina), et faire tomber la FIFA pour corruption ? (C'est soir de finale on a le droit de rêver)
cidkageno
posted
the 07/20/2026 at 12:28 AM
C'est la que tu vois que meme le niveau du football il a baissé.
L'Espagne est incontestablement la meilleur equipe du tournoi mais c'est pas incroyable non plus surtout comparé a 2010 mais sa suffit quand meme tant le niveau technique global des autres equipes est lamentable.
dalbog
posted
the 07/20/2026 at 12:31 AM
Yamal c'est 1 seul but en poule durant toute la compétition
Décevant sur ce tournoi, le montage n'a aucun sens.
ravyxxs
posted
the 07/20/2026 at 02:12 AM
dalbog
C'est sa première coupe du monde, il a aucune expérience, et fait face à des vétérans, tu t'attends à ce qu'il ai le niveau de Thierry henry ?
Arrêtez de regarder le foot les gars....
La Coupe du monde c'est la plus difficile des compétitions de football avec la Premier League ! Et tu demandes à un jeune, de devenir Ronaldo du jour au lendemain
syst59
posted
the 07/20/2026 at 02:55 AM
Tellement deg pour l'argentine, elle me représente en tout point
jf17
posted
the 07/20/2026 at 04:05 AM
ravyxxs
ah bon et Mbappe en 2018 ?
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 04:28 AM
CHEH l’Argentine, l'escroquerie à pris fin
shido
posted
the 07/20/2026 at 04:31 AM
et pourtant qu'est ce qu'il a été nul durant cette finale waouh..... a l'image de sa coupe du monde quoi
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 04:40 AM
shido
oui grave
shinz0
posted
the 07/20/2026 at 05:17 AM
Et cette finale était dégueulasse
Le pire dans tout cela certains sont capables d'élire Messi ou Yamal ballon d'or
walterwhite
posted
the 07/20/2026 at 05:25 AM
shido
Blessé 2 mois avant la CDM ça aide pas non plus.
thelastone
posted
the 07/20/2026 at 07:29 AM
Je dis pas qu'ils ont touchés ou quoi les argentins mais faut être aveugle pour ne pas voir le favoritisme qu'ils ont eu tout le long de la compèt, bien fait et vive l'Espagne.
malroth
posted
the 07/20/2026 at 08:16 AM
Humiliation
evasnake
posted
the 07/20/2026 at 08:16 AM
shinz0
pcq toi tu veux qui comme ballon d'or? Y a personne qui se démarque cette année, donc ca va certainement encore tomber sur Messi
jackfrost
1e but annulé car hors jeu de l'épaule (partie du corps avec laquelle tu peux marquer, donc obligatoirement prise en compte)
2e but annulé car semelle de l'attaquant sur le défenseur.
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2 buts nous ont été refusés, l'un pour un hors jeu du bras (normalement ce n'est pas pris en compte) et l'autre je ne sais pas ???
walterwhite l'Argentine est comme ça à chaque match.
nakata
Et putain l'argentine, dommage pour le carton rouge...
Et à l'inverse l'Argentine était en mode touriste qui vraiment n'avait aucunement sa place en final, entre les simulations, les fautes à outrance, leur jeu était épouvantable à regarder. Je sais pas vraiment ce qui c'est tramé durant cette cdm mais voir cette équipe dégueulasse favorisé me rend perplexe sur l'avenir des prochaines compétition.
Une cdm assez naze dans l'ensemble avec des nouvelles règles inutile tirant trop vers le divertissement pur, sérieux entre les hors jeu hors sol, les cartons non distribué ou des buts refusé pour rien c'etais le cirque.
Messi chiale et c'est mérité fallait pas jouer comme des manche et provoquer ou donner des coup bas à l'équipe adverse, en toute équité il devrait y a voir 3-0.
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Et le match France Angleterre hier Mes anglais Mes français !!! Ma double nationalité
VAMOOOOOOOOS !!!!
Grand bravo aux Espagnols 1000 fois mérité.
Bah les Argentins ont eu un comportement de racailles, Paredes aurait mérité un carton rouge aussi
Je suis content que ce soit l'Espagne qui ait gagné, une équipe qui est à l'image de son pays, elle.
On pourra également ajouter que pour une fois les cogneurs ont eu des cartons, c'était pas l'arbitre du Paraguay ce soir. Ça aussi ça fait plaisir.
L'Espagne est incontestablement la meilleur equipe du tournoi mais c'est pas incroyable non plus surtout comparé a 2010 mais sa suffit quand meme tant le niveau technique global des autres equipes est lamentable.
Décevant sur ce tournoi, le montage n'a aucun sens.
Arrêtez de regarder le foot les gars....
La Coupe du monde c'est la plus difficile des compétitions de football avec la Premier League ! Et tu demandes à un jeune, de devenir Ronaldo du jour au lendemain
Le pire dans tout cela certains sont capables d'élire Messi ou Yamal ballon d'or
jackfrost 1e but annulé car hors jeu de l'épaule (partie du corps avec laquelle tu peux marquer, donc obligatoirement prise en compte)
2e but annulé car semelle de l'attaquant sur le défenseur.