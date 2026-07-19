Avant les DVD, il y a eu les Laserdiscs !Avec son format massif, le Laserdisc permettait de contenir des films entiers, 45 min par face. Il pourrait aussi être une réponse aux jeux qui prennent de plus en plus de place, car un Blu-Ray de 30cm de diamètre pourrait probablement contenir des To de données (bon par contre, au revoir les PS6 Slim)...Personnellement, dans un autre domaine, j'ai une bibliothèque de fils au format HD-DVD (avec le boitier rouge) mais comme mon lecteur HD-DVD de ma Xbox 360 ne fonctionne plus, baaaah.... wala quoi. Je ne sais même pas combien valent mes films actuellement ^^ !