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Le Laserdisc, le format physique oublié.
Avant les DVD, il y a eu les Laserdiscs !



Avec son format massif, le Laserdisc permettait de contenir des films entiers, 45 min par face. Il pourrait aussi être une réponse aux jeux qui prennent de plus en plus de place, car un Blu-Ray de 30cm de diamètre pourrait probablement contenir des To de données (bon par contre, au revoir les PS6 Slim)...

Personnellement, dans un autre domaine, j'ai une bibliothèque de fils au format HD-DVD (avec le boitier rouge) mais comme mon lecteur HD-DVD de ma Xbox 360 ne fonctionne plus, baaaah.... wala quoi. Je ne sais même pas combien valent mes films actuellement ^^ !
Wikipedia - https://fr.wikipedia.org/wiki/LaserDisc
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    micheljackson, lak3, dooku
    posted the 07/19/2026 at 04:55 PM by suzukube
    comments (10)
    nyseko posted the 07/19/2026 at 05:14 PM
    Ah oui mais non, le LD, s'pas Sony donc pas possible pour une PlayStation
    vyse posted the 07/19/2026 at 06:08 PM
    Quel ratage le Laser Disc ! Comme si les gens allaient se lever tous les 45 min pour continuer un film... la mort était annoncé des l'arrivée du DVD
    tokito posted the 07/19/2026 at 06:20 PM
    vyse : mon lecteur de LD retourne les disques automatiquement

    Le LaserDisc avait bien des defauts mais pour beaucoup de films, c'est de loin le meilleur audio que l'on puisse trouver, principalement pour les films tournés initialement en Dolby Stereo
    jaeg01 posted the 07/19/2026 at 06:22 PM
    vyse les lecteurs très vite étaient double face et la qualité des Laserdisc étaient tout sauf du ratage. Certaines éditions sont même supérieures aux éditions DVD. J'ai pu voir des Ghibli en Laserdisc jap avant les sorties cinéma fr dont Mononoke Hime et c'était une dinguerie. Le futur avant l'heure à une époque on c'était les vhs ou les vcd.
    sussudio posted the 07/19/2026 at 06:46 PM
    J'ai deux potes au travail qui en sont fans
    zboubi480 posted the 07/19/2026 at 07:41 PM
    tokito Pioneer...
    Et cest la tête de lecture qui passe en dessous, pas le LD qui tourne
    starship posted the 07/19/2026 at 07:48 PM
    Un support HDG qui faisait passer les vhs/betamax pour des trucs fisherprice
    Et qui mettait une petite claque à pas mal de DVD de première génération....

    Sans parler de sa déclinaison Hi-vision Muse qui a apporté la hd (1080i) dans les salons des plus chançeux au japon dès le milieu de 90's.
    bennj posted the 07/19/2026 at 09:41 PM
    starship zboubi480 jaeg01 tokito si vous êtes fan de supports physique ca devrait vous intéresser : https://youtu.be/-x3Zvd28udE?si=wC6-IHPjlLf98gp0
    kraken posted the 07/20/2026 at 04:37 AM
    vyse
    Le format a vécu plus de 10 ans auprès du grand public mec. Bien plus chez les pro.
    C'est pas plus un ratage que le bluray.
    Et en fait, même face au DVD, le laserdisc est souvent meilleur pour ce qui est son.( pour ce qui est concert, avant le bluray, le laserdisc restait LA référence).
    Perso, j'ai toujours mon lecteur et ma collection de disque ( et cellede mon père qui était un gros fan de concert et tech), notamment pour les Disney dont certains ont changé de doublage fr
    pharrell posted the 07/20/2026 at 07:40 AM
    Le format revient un peu "à la mode" auprès des nostalgiques avec des côtes assez élevées pour certains LD.

    L'objet est magnifique, ça fait une vraie belle pochette. Mais la qualité reste proche de la VHS. On n'est pas sur une qualité DVD du tout...
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