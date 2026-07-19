Avec son format massif, le Laserdisc permettait de contenir des films entiers, 45 min par face. Il pourrait aussi être une réponse aux jeux qui prennent de plus en plus de place, car un Blu-Ray de 30cm de diamètre pourrait probablement contenir des To de données (bon par contre, au revoir les PS6 Slim)...
Personnellement, dans un autre domaine, j'ai une bibliothèque de fils au format HD-DVD (avec le boitier rouge) mais comme mon lecteur HD-DVD de ma Xbox 360 ne fonctionne plus, baaaah.... wala quoi. Je ne sais même pas combien valent mes films actuellement ^^ !
Le LaserDisc avait bien des defauts mais pour beaucoup de films, c'est de loin le meilleur audio que l'on puisse trouver, principalement pour les films tournés initialement en Dolby Stereo
Et cest la tête de lecture qui passe en dessous, pas le LD qui tourne
Et qui mettait une petite claque à pas mal de DVD de première génération....
Sans parler de sa déclinaison Hi-vision Muse qui a apporté la hd (1080i) dans les salons des plus chançeux au japon dès le milieu de 90's.
Le format a vécu plus de 10 ans auprès du grand public mec. Bien plus chez les pro.
C'est pas plus un ratage que le bluray.
Et en fait, même face au DVD, le laserdisc est souvent meilleur pour ce qui est son.( pour ce qui est concert, avant le bluray, le laserdisc restait LA référence).
Perso, j'ai toujours mon lecteur et ma collection de disque ( et cellede mon père qui était un gros fan de concert et tech), notamment pour les Disney dont certains ont changé de doublage fr
L'objet est magnifique, ça fait une vraie belle pochette. Mais la qualité reste proche de la VHS. On n'est pas sur une qualité DVD du tout...