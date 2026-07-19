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walterwhite
> blog
[SONY] Seul 13% des jeux du STORE sont disponibles en physique
Conkerax vient de poster des chiffres et le moins que l’on puisse dire c’est que SONY a manipulé ses chiffres, que la raison du passage au full démat’ est largement discutable.
https://x.com/conkerax/status/2078746436280139793?s=46&t=FkftiGWDaE4Gl0ddZujyGQ
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posted the 07/19/2026 at 03:22 PM by
walterwhite
comments (
118
)
zekk
posted
the 07/19/2026 at 03:26 PM
C’est pour ça que je dis toujours que les chiffres demat/physique ne valent rien sans un minimum de contexte
light
posted
the 07/19/2026 at 03:32 PM
Et puis y’a 60% de petits poubellewares aussi
Défiler les sections Promos entre les extensions, les DLC, les petits jeux poubelle à l’IA. Faut faire un sacré tri
maxx
posted
the 07/19/2026 at 03:34 PM
Mais oui, tout le monde sait que les chiffres qu'ils communiquent ne disent pas tout. Le leak Insomniac a bien montré que les jeux Sony se vendaient plus en physique que demat donc on sait très bien que leur choix n'est pas suite au choix des consommateurs mais une volonté de forcer la transition pour augmenter les revenus. Mais bon, y en a qui sont là a les défendre, dire que c'est normal etc. Alors même que critiquer ce choix ne pourrait qu'améliorer les choses, au moins pour la situation du demat sur console qui est a chier.
rickles
posted
the 07/19/2026 at 03:36 PM
Si 93% des jeux sont démat, mais que leurs ventes représentent selon eux 85% de digital,
alors, si ventes unitaires, les jeux en physique sont plus cotés, donc le physique est un vecteur de distribution plus que viable
alors, si chiffre d'affaire, les gens préfèrent quand même le physique, même si le ratio est difficilement calculable.
Bref, on voit bien que très peu la ramènent en disant owi moi jém leu dijital han (il y en a).
magneto860
posted
the 07/19/2026 at 03:37 PM
Et en France un peu plus d'un jeu Sony sur deux (Uncharted, Horizon, Spiderman, Astrobot...) est acheté en boîte. Entre 50 et 65% de memoire selon le jeu.
bourbon
posted
the 07/19/2026 at 03:39 PM
light
Je confirme qu'il y a beaucoup de merde sur les différents stores. Beaucoup de "jeux" qui ne devraient pas être sur les stores. Mais bon ça doit rapporter un peu pour qu'ils soient là...
momotaros
posted
the 07/19/2026 at 03:43 PM
Beaucoup de jeux indé sont dispo qu'en démat, beaucoup de jeux tiers aussi et la rétro PS3 via ps premium.
Dire que sur la gen PS360, c'était l'inverse, il y avait vla les jeux dispo qu'en physique
liquidus
posted
the 07/19/2026 at 03:51 PM
Ca va être sans fin je pense en répondant à des chiffres biaisés avec d’autres chiffres biaisés, il n'y a pas de vérité propre qui sortira de tout ça et chacun va juste garder la version qui l’arrange et chercher les données qui la confirment.
tripy73
posted
the 07/19/2026 at 03:56 PM
Yep j'ai vu son poste en début d'après-midi, par contre il indique plus bas que ce serait plutôt 1700 à 2000 jeux qui sont en physique (je sais pas d'où provient la source), donc plus de 13%, mais en l'état ça reste minoritaire par rapport à tous les jeux full déma et fausse obligatoirement les stats biaisées de Sony.
skuldleif
posted
the 07/19/2026 at 03:57 PM
c'est vraiment le demat a marche forcée
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 03:59 PM
C'est forcément plus nuancer oui, et pas que pour cela
keiku
posted
the 07/19/2026 at 04:00 PM
Et les store étant zoné c'est donc bien plus qui ne sont pas dispo en physique (on parle de 15000 jeux sur les store tous store confondu)
mais bon je pense que ca ne change rien, c'est juste un justificatif... le point est que sony a décidé de se débarrasser du démat, les raisons du pourquoi on s'en fou un peu d'ailleurs...
la dépossession c'est juste non, même si c'était 0.0001% de leur vente... ca ne changerais rien... moi j'inclu aussi dans le démat tous les jeux qui ne sont pas a 100% sur le disque... donc en vrai 99% des jeux sortent uniquement en démat...
donc il est temps que quitter l’environnement console et leur écosystème fermer pour allez sur pc et profiter de la possession (via gog) et de l'internet gratuit, en plus des prix plus bas, et de la possibilité de pouvoir faire autre chose...
les gens sont déja habitué a leur smartphone, ca ne devrait pas leur être trop dure de s'habituer a un pc...
levieuxjoueur
posted
the 07/19/2026 at 04:07 PM
Passez à autre chose sérieux.
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
Au pire vous achetez pas la prochaine console, ni GTA6 (ah non ça ça compte parait
), ni les jeux Sony à partir d'aujourd'hui.
Qu'est ce-qui vous fais si peur à pas lâcher le steak?
Voir que vous êtes effectivement minoritaire?
D'ailleurs, Capcom mythonne aussi sur ses résultats, quand ils disent que worldwide les jeux demat représentent 93% de leur chiffre?
https://www.capcom.co.jp/ir/english/data/pdf/explanation/2025/full/explanation_2025_full_01.pdf
Page 6 du PDF
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 04:12 PM
levieuxjoueur
On passera pas à autre chose
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
keiku
posted
the 07/19/2026 at 04:13 PM
levieuxjoueur
si ca ne t'interesse pas ne vient pas...
D'ailleurs, Capcom mythonne aussi sur ses résultats, quand ils disent que worldwide les jeux demat représentent 93% de leur chiffre?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% digital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
levieuxjoueur
posted
the 07/19/2026 at 04:13 PM
Il faudra attendre une class action ou la saisie de la FTC (on va compter que sur les américains hélas
) pour qu'au moins si ça se fait à marche forcer on est des droits genre:
1- Possibilité via blockchain de revendre comme on veut son jeu ou en racheter
2- Une protection renforcée du consommateur sur les droits concernant le demat
Mais en l’état chouiner H24 sur les réseaux sociaux ne changera rien. Si ils ont déjà reconvertis et fermer des usines de production de BR pour le jeu ils vont pas revenir en arrière.
fdestroyer
posted
the 07/19/2026 at 04:14 PM
Va falloir arrêter de se torturer. Ils ont interprété les chiffres comme ça les arrangent et c'est tout.
C'est plié
guiguif
posted
the 07/19/2026 at 04:14 PM
levieuxjoueur
Si ils ont déjà reconvertis et fermer des usines de production de BR pour le jeu ils vont pas revenir en arrière.
Bof, ça ne doit pas etre si compliqué de revenir en arriere
https://www.videogameschronicle.com/news/sony-has-set-up-a-production-line-in-brazil-to-make-physical-ps5-discs-for-latin-america/
justx
posted
the 07/19/2026 at 04:16 PM
Qu'est-ce que ça prouve ? Au contraire, ces chiffres donnent raison à Sony.
La transition du physique vers le dématérialisé ne s'est pas faite du jour au lendemain. Si le marché a basculé, c'est parce que de plus en plus de jeux sortent exclusivement en digital, notamment les indépendants qui n'ont pas le budget pour des éditions physiques. Sans compter la multiplication des Free-to-Play et des jeux 100 % en ligne ces dernières années.
Le catalogue s'est transformé et l'offre purement numérique est devenue massive : logique que les ventes suivent, surtout après des raz-de-marée comme Fortnite.
C'est une vérité difficile à admettre, mais les habitudes de consommation ont changé. Le monde a évolué, et vous êtes simplement devenus des nostalgiques attachés à vos vieux vinyles.
keiku
les gens sont déja habitué a leur smartphone, ca ne devrait pas leur être trop dure de s'habituer a un pc...
Ce raccourci.... C'est avec ce genre de raccourci qu'un type chez Sony a justifié la fin du support physique, sous les applaudissements unanimes de la réunion, j'en suis certain.
sonilka
posted
the 07/19/2026 at 04:17 PM
levieuxjoueur
qu'est ce que peut faire que certains continuent de critiquer cette décision ? Pourquoi devraient ils passer à autre chose ? Parce que toi tu l'as fait ou que ca ne t'affectes pas, les autres devraient faire de meme ? C'est ubuesque de voir des gens venir se plaindre que d'autres puissent vouloir défendre une certaine manière de jouer/consommer.
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 04:19 PM
guiguif
elle n'aura pas durée longtemps cette usine pour les Blue Ray
guiguif
posted
the 07/19/2026 at 04:21 PM
jenicris
?
keiku
posted
the 07/19/2026 at 04:22 PM
justx
c'est pas un raccourcis, c'est juste que les gens qui n'ont jamais eu de pc ont de l'appréhension, mais comme on dit nécessité fait loi...
Donc ca va migrer dans ce sens, c'est aussi logique que dire que la fin du physique est inévitable...
Et puis le dicton chez sony actuellement ca doit être : on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, comme on ne fait pas de profits sans presser les gueux...
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 04:24 PM
guiguif
une chaine de production de disques PS5 en 2024 au Brésil mise en place.
Et ça se terminera fin 2027
nyseko
posted
the 07/19/2026 at 04:24 PM
Le vrai chiffre important serait de savoir pendant le premier mois de commercialisation de Wolverine combien de version physique et dématérialisé sont vendu.
C'est ça le vrai chiffre.
Après c'est sûr que lorsqu'il est à 20€ en dématérialisé, la tendance s'inverse.
Mais bon, de toute façon comme je l'ai déjà dit, même si 5% des joueurs achetait en physique, ils pourraient en continuer la commercialisation, cela ne poserait absolument aucun problème.
Ils souhaitent arrêter le physique afin d'augmenter leur marge sur la vente de jeu, rien de plus, on sait que le reste n'est que manipulation de chiffres afin de convaincre les simples d'esprits que c'est pour le plus grand bien.
guiguif
posted
the 07/19/2026 at 04:25 PM
jenicris
Pour l'heure on na à ma connaissance aucun info sur le destin de celle-ci contrairement à l'autrichienne, notamment sur la baisse de volume de jeux produits.
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 04:27 PM
guiguif
bin hormi pour des disques d'anciens jeux, elle va pas servir à grand chose malheureusement
newtechnix
posted
the 07/19/2026 at 04:29 PM
bah oui, on l'a déjà pointé, Spony fait dans la fumisterie.
Et encore sur les 1200 jeux dits physiques beaucoup ne sont plus disponible en rayons...le chiffre 1200 est un absolu qui ne reflète même pas la réalité... dès lors qu'il n'y a plus de réassort...et dans un rayon carrefour si il y a 100 jeux c'est déjà le bout du monde.
comparer les résultats demat vs Physique est une arnaque.
La seule chose à faire malheureusement c'est passer son chemin avec Sony et ses productions
levieuxjoueur
posted
the 07/19/2026 at 04:29 PM
walterwhite
On passera pas à autre chose
A ton age c'est juste lamentable.
Par contre rappelle moi GTA6 du coup tu le boycott ou tu vas faire ton bon petit pigeon de base qui râle sur Sony mais pour GTA6 va écarter les fesses bien grandes?
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
Ouais le retour à la réalité va vous faire mal.
C'est comme tous les appels aux boycott etc..
keiku
si ca ne t'interesse pas ne vient pas...
Si je viens c'est justement que ce sujet m'intéresse.
Que je sache on est encore en démocratie ou pas?
J'ai le droit de dire ce que je pense encore?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% d
walterwhite
[g]On passera pas à autre chose
A ton age c'est juste lamentable.
Par contre rappelle moi GTA6 du coup tu le boycott ou tu vas faire ton bon petit pigeon de base qui râle sur Sony mais pour GTA6 va écarter les fesses bien grandes?
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
Ouais le retour à la réalité va vous faire mal.
C'est comme tous les appels aux boycott etc..
keiku
si ca ne t'interesse pas ne vient pas...
Si je viens c'est justement que ce sujet m'intéresse.
Que je sache on est encore en démocratie ou pas?
J'ai le droit de dire ce que je pense encore?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% digital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
J'insiste sur rien.
Lis mon deuxième comm.
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
guiguif
2024
Et on sait combien de temps ça leur a prit?
Non dans l'article y a rien!
sonilka
qu'est ce que peut faire que certains continuent de critiquer cette décision ?
C'est pas la critique que je remets en question.
C'est l'acharnement ou le harcèlement auquel ça vire, de vrais hystériques les types.
Comme j'ai dit ceux qui chouinent ont dés à présent un levier, lequel?:
Vendre leur console, arrêter d'acheter du Sony et aller chez la concurrence.
Pourquoi devraient ils passer à autre chose ?
Raison évoquée au dessus
Parce que toi tu l'as fait ou que ca ne t'affectes pas, les autres devraient faire de meme
Non mais solution donné au premier comm
C'est ubuesque de voir des gens venir se plaindre que d'autres puissent vouloir défendre une certaine manière de jouer/consommer.
même raison qu'au dessus.
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
igital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...[/g]
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
J'insiste sur rien.
Lis mon deuxième comm.
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
guiguif
2024
Et on sait combien de temps ça leur a prit?
Non dans l'article y a rien!
sonilka
qu'est ce que peut faire que certains continuent de critiquer cette décision ?
C'est pas la critique que je remets en question.
C'est l'acharnement ou le harcèlement auquel ça vire, de vrais hystériques les types.
Comme j'ai dit ceux qui chouinent ont dés à présent un levier, lequel?:
Vendre leur console, arrêter d'acheter du Sony et aller chez la concurrence.
Pourquoi devraient ils passer à autre chose ?
Raison évoquée au dessus
Parce que toi tu l'as fait ou que ca ne t'affectes pas, les autres devraient faire de meme
Non mais solution donné au premier comm
C'est ubuesque de voir des gens venir se plaindre que d'autres puissent vouloir défendre une certaine manière de jouer/consommer.
même raison qu'au dessus.
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
guiguif
posted
the 07/19/2026 at 04:30 PM
jenicris
A moins d'un retour en arrière.
levieuxjoueur
Nop, mais generalement un an et demi/2 ans, ils ont encore le temps surtout si celle-ci continue de marcher.
jenicris
posted
the 07/19/2026 at 04:32 PM
guiguif
ouais mais autant au début je pensais cela possible, autant maintenant je n'y crois plus trop. Tu y crois encore ?
keiku
posted
the 07/19/2026 at 04:34 PM
levieuxjoueur
Que je sache on est encore en démocratie ou pas?
bah c'est justement la question que je me pose quand je lis ca :
Passez à autre chose sérieux.
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
d'ou ma réponse...
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
c'est pas ce qu'on dit, ont dire que le physique représente une minorité des sortie, et que sur cette minorité de sortie le physique fait la majorité des ventes face au démat... donc s'il sortait plus de jeux en physique ils les ventes physique augmenterait , et si tous les jeux qui existe en démat sortait en physique les ventes physique dépasserait les ventes démat...
donc ce qu'on dit ce n'est pas que le démat se vend moins, mais que la marché va a l'encontre du publique qui voudrait plus de physique et moins de démat...
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
en effet, c'est la même discutions qu'on a eu avec les fanboy xbox, a l'époque de l'annonce de la one... et le clan du physique a gagner alors que le démat était soit disant déja majoritaire a l'époque...
guiguif
posted
the 07/19/2026 at 04:34 PM
jenicris
Tant que la PS6 n'est pas encore sorti, tout peut arriver.
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 04:38 PM
levieuxjoueur
Et à ton âge t’as pas honte d’être un aspirateur sur pattes ?
Oui j’ai préco GTA VI, je suis pro physique, j’ai déjà acheté des jeux démat’ car dispo uniquement comme ça (Marathon, ARC Raiders, extensions de Destiny 2…) c’est quoi le rapport ?
On peut être pro physique sans être arcbouté contre le démat’ du moment que t’as le choix de pouvoir jouer sur ta console en physique/demat.
jenicris
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the 07/19/2026 at 04:38 PM
guiguif
faudrait que Sony d'ici fin 2027 perde une tonne d'argent suite a cela. Là oui ils pourraient faire machine arrière
tripy73
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the 07/19/2026 at 04:40 PM
levieuxjoueur
: oui Capcom ment quand on sait qu'ils
intègrent les Game-Key Cards comme vente déma
et vu que tous leurs jeux Switch 2 sont dans ce format, ça biaise forcément les comptes (même légèrement).
Après autant je peux accepter que tu t'en tape la fin du physique (même si je le comprends pas vu les conséquences que ça entraîne), mais alors autant passer ton chemin sur genre d'article vu que ça ne te concerne pas et laisser faire ceux qui veulent continuer à se faire entendre vu que ça change rien pour toi, non ?
walterwhite
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the 07/19/2026 at 04:42 PM
tripy73
Ces fumiers de CAPCOM ne produisent quasiment plus de disques, j’ai galéré comme pas possible avant de trouver RE9 sur leboncoin.
tripy73
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the 07/19/2026 at 04:43 PM
walterwhite
: yep eux et SE ça devient vite difficile d'en choper si tu précommandes pas dès l'annonce de la date...
guiguif
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the 07/19/2026 at 04:44 PM
jenicris
Pas besoin, le bad buzz peut leur faire très mal, surtout s'ils continuent de ne pas communiquer.
Ils vont devoir encore tenir un an et demi a avoir sur chaque tweet, chaque video youtube etc... une horde de mec pour les pourrir à chaque fois.
Au prochain SOP yaura que ça dans les chats en direct
shambala93
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the 07/19/2026 at 04:44 PM
Le chiffre le plus intéressant pour Sony c’est celui des revenus. Et y’a pas match, le physique ne pèse rien.
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 04:46 PM
guiguif
Mais askip c’est inutile, ça sert à rien d’après certains alors que ça devient viral et plus ils font la sourde oreille plus ça va devenir violent.
jenicris
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the 07/19/2026 at 04:46 PM
guiguif
ouais ça va être drole au prochain SOP
De toute façon tant que les financiers tiendront les rênes, je suis pas certains qu'ils tiendront comptent de ce bad buzz. Et encore plus tant que l'autre Totoki sera aux commandes
Sinon ils auraient déjà réagis
tripy73
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the 07/19/2026 at 04:48 PM
guiguif
: sauf s'ils bloquent la possibilité de poster certains mots dans le chat, mais je ne me fait de soucis pour que les joueurs trouvent un moyen détourner de se faire entendre, comme par exemple des émoticônes ou des mots différents
Ils vont être contraint de désactiver le chat comme ils l'ont fait avec les commentaires sur certaines vidéos de leurs chaînes
levieuxjoueur
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the 07/19/2026 at 04:50 PM
keiku
Passez à autre chose sérieux.
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
Oui et??
Je faisais juste un constat et donner un conseil.
Après libre aux gens de faire ce qu'ils veulent.
c'est pas ce qu'on dit, ont dire que le physique représente une minorité des sortie,
et que sur cette minorité de sortie le physique fait la majorité des ventes face au démat...
donc s'il sortait plus de jeux en physique ils les ventes physique augmenterait , et si tous les jeux qui existe en démat sortait en physique les ventes physique dépasserait les ventes démat...
prouve moi ce que tu avances sur ce qui est souligné stp.
Sur la France peut-être et encore maintenant le ratio est largement en faveur du demat. Mais la France hélas représente rien à l'échelle du marché mondial.
en effet, c'est la même discutions qu'on a eu avec les fanboy xbox, a l'époque de l'annonce de la one... et le clan du physique a gagner alors que le démat était soit disant déja majoritaire a l'époque...
Non tu n'y es pas!
Ce qui a fait reculer Xbox c'est surtout:
1- les précommandes de la console
2- le prix plus bas de la PS4 (vu qu'ils voulaient refourguer leur Kinect à tout prix)
walterwhite
Et à ton âge t’as pas honte d’être un aspirateur sur pattes ?
Ça confirme bien ce que je dis cette répartie d'un gosse de 4 ans et encore c'est une insulte pour les gosses de 4 ans.
Oui j’ai préco GTA VI, je suis pro physique, j’ai déjà acheté des jeux démat’ car dispo uniquement comme ça (Marathon, ARC Raiders, extensions de Destiny 2…) c’est quoi le rapport ?
Bah du coup aucune crédibilité de ta part.
T'es juste un pigeon qui râle que qaudn ça l'arrange.
Si t'étais aussi anti demat que tu le dis tu boycotterais tout.
On peut être pro physique sans être arcbouté contre le démat’ du moment que t’as le choix de pouvoir jouer sur ta console en physique/demat.
Justement on veut plus te donner le choix!
Donc tu devrais dire, bon ben je prendrais en demat ou j’achèterais pas.
Je suis curieux de voir comment tu vas faire en 2028, avec une énième pirouette de pigeon
tripy73
Après autant je peux accepter que tu t'en tape la fin du physique (même si je le comprends pas vu les conséquences que ça entraîne), mais alors autant passer ton chemin sur genre d'article vu que ça ne te concerne pas et laisser faire ceux qui veulent continuer à se faire entendre vu que ça change rien pour toi, non ?
Non car je suis pragmatique.
Et si tu lisais le deuxième comm juste après celui sur lequel tout le monde me saute dessus, tu verrais que j'émets quand même quelques réserves.
D'ailleurs moi rien ne dit que je prendrais la PS6. J'attends de voir les tarifs.
C'est surtout le prix de la machine qui me faire décider.
osiris67
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the 07/19/2026 at 04:51 PM
En meme temps sur le store t’as 8000 daube issue du monde su smartphone + dlc
levieuxjoueur
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the 07/19/2026 at 04:53 PM
Ah d'ailleurs je réitére un comm posté ailleurs.
Il est étonnant de remarquer qu'on voit toujours les mêmes 10-15 gus du site tourner en boucle.
Su un site qui compte je ne sais combien de membres actifs (à moins que le site ne tourne que sur ces 10-15 membres ce qui m'étonnerait), on voit que ça touche quasi personnes cette histoire.
A part les sempiternels même 10-15 gus
sonilka
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the 07/19/2026 at 04:55 PM
levieuxjoueur
le harcèlement
Je sais bien qu'aujourd'hui employer un mot pour tout et n'importe quoi est devenu banal mais quand meme les mots ont un sens. Du harcèlement alors que TU as fais le choix de cliquer sur l'article, de le lire puis de le commenter. Franchement ...
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
Ce comportement que tu dénonces est il moins pathétique que celui que tu adoptes ? Plus haut tu évoques la sacro sainte démocratie donc en somme ta liberté à t'exprimer. Aucun problème mais dans ce cas, pourquoi est ce que les autres devraient cesser de s'exprimer sous prétexte que ca te ne plaise pas ? Paradoxal non ?
keiku
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the 07/19/2026 at 04:56 PM
levieuxjoueur
Oui et??
Je faisais juste un constat et donner un conseil.
Après libre aux gens de faire ce qu'ils veulent.
exactement, et j'ai fais la même chose en te donnant un conseil... après tu fais ce que tu veux...
prouve moi ce que tu avances sur ce qui est souligné stp.
Sur la France peut-être et encore maintenant le ratio est largement en faveur du demat. Mais la France hélas représente rien à l'échelle du marché mondial.
les preuve sont les leak d'insomniac... et ce n'était pas limité a la france, d'ailleurs ou ca gronde le plus actuellement ce n'est pas en france mais au japon et au USA (oui, au USA ou ils ont un taux de vente démat de 99%)
Non tu n'y es pas!
Ce qui a fait reculer Xbox c'est surtout:
1- les précommandes de la console
2- le prix plus bas de la PS4 (vu qu'ils voulaient refourguer leur Kinect à tout prix)
non pas du tout ce qui a tout fais basculer et qui a creer la même situation qu'aujourd'hui, c'est le DRM sur le physique (devoir avoir une conexion obligatoire pour jouer et donc mettant le physique au même niveau que le démat)... ca a fait scandale pendant des mois, creer des même sur le net , et une perte brut de 30 millions de joueurs sur la gen , suivi de 30 millions de plus quand ils ont annoncé et mis en avant leur console sans lecteur a savoir la séries S
supasaiyajin
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the 07/19/2026 at 04:58 PM
Cela ne m'étonne pas. Comme les éditeurs qui produisent les versions physiques en petite quantité. On est pas dupe.
cyr
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the 07/19/2026 at 04:58 PM
Sony a dit sur quoi il se baser?
Un jeix indépendant, combien fait il de ventes par rapport a un jeux boite?
Quand je regarde le top eshop, c'est majoritairement des jeux boites qui sont présents. Les jeix indépendant on beau être moins chère, les ventes ne sont pas mirobolante.
brook1
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the 07/19/2026 at 04:59 PM
Il profite bien de son buzz Conkerax GG à lui.
suzukube
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the 07/19/2026 at 04:59 PM
magneto860
C'est pas beaucoup 1 jeu sur 2 en France malgré vos prix à Leclerc, je suis surpris
tripy73
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the 07/19/2026 at 05:02 PM
levieuxjoueur
: si je suis pragmatique, je dirais plutôt que je ne vois pas pourquoi on ne devrait avoir le choix comme dans tous les autres médias où le déma, abonnement et physique se côtoient sans problème. Après avoir des droits supplémentaires sur le déma serait le bienvenu, mais pas au détriment du choix du format
keiku
posted
the 07/19/2026 at 05:08 PM
cyr
Quand je regarde le top eshop, c'est majoritairement des jeux boites qui sont présents. Les jeix indépendant on beau être moins chère, les ventes ne sont pas mirobolante.
mais 10 000 jeux qui vende a 50 000 exemplaire ca rapporte 20 fois plus que 5 jeux qui vend a 5 000 000, les top ce n'est pas représentatif de la globalité des ventes, et c'est justement pour ca que l'impression est faussée
levieuxjoueur
posted
the 07/19/2026 at 05:12 PM
sonilka
Pour le harcèlement je parlais pas d'ici spécifiquement et de moi.
Mais surtout des chaine YT de PlayStation ou de développeurs de jeux indé.
Ce comportement que tu dénonces est il moins pathétique que celui que tu adoptes ? Plus haut tu évoques la sacro sainte démocratie donc en somme ta liberté à t'exprimer. Aucun problème mais dans ce cas, pourquoi est ce que les autres devraient cesser de s'exprimer sous prétexte que ca te ne plaise pas ? Paradoxal non ?
Y'a une différence entre commenter 1 ou deux fois le sujet et passer toutes ses journées sur les RS à pleurnicher sur ça non?
Donc non pas de paradoxe.
Comme j'ai dit, ils ont dit qu'ils étaient pas d'accord soit, mais maintenant le jour de vérité sera en Janvier 2028 ou dés maintenant,quand ces mêmes pleurnichards auront le pouvoir avec leur portefeuille de dire non§
Sony ne comprendra que ça. Donc si vraiment le physique pèse tant que vous le croyez, ben c'est maintenant qu'il faut agir en achetant plus.
C'est tout aussi simple que ça!
keiku
exactement, et j'ai fais la même chose en te donnant un conseil... après tu fais ce que tu veux...
Oui tkt.
Par contre j'aime ce débat car il permet de voir qui sera au clair avec sa conscience.
les preuve sont les leak d'insomniac... et ce n'était pas limité a la france, d'ailleurs ou ca gronde le plus actuellement ce n'est pas en france mais au japon et au USA (oui, au USA ou ils ont un taux de vente démat de 99%)
Je me répète pour la 50éme fois, mais si vous voulez que ça fasse effet la solution est simple n'achetez plus dés maintenant!
non pas du tout ce qui a tout fais basculer et qui a creer la même situation qu'aujourd'hui, c'est le DRM sur le physique (devoir avoir une conexion obligatoire pour jouer et donc mettant le physique au même niveau que le démat)... ca a fait scandale pendant des mois, creer des même sur le net , et une perte brut de 30 millions de joueurs sur la gen , suivi de 30 millions de plus quand ils ont annoncé et mis en avant leur console sans lecteur a savoir la séries S
C'est ce que je dis ce qui fait reculer (rétropédaler) Xbox c'est les chiffres de précommandes et rien d'autres.
Les revendeurs faisaient état de précommandes aux US avec ratio 2:1 en faveur de la PS4
tripy73
si je suis pragmatique, je dirais plutôt que je ne vois pas pourquoi on ne devrait avoir le choix comme dans tous les autres médias où le déma, abonnement et physique se côtoient sans problème. Après avoir des droits supplémentaires sur le déma serait le bienvenu, mais pas au détriment du choix du format
Bah le truc c'est que tout le monde râle, alors que ce sera effectif en 2028.
On a encore le temps de voir. Peut-être que Sony a prévu quelque chose, mais ne veut rien dire car ils attendent la sortie ou une période proche (à l’annonce et présentation de celle-ci) de la PS6.
Pour le moment rien ne change et le choix est là!
Et si Sony a prévu quelque chose, mais qu'il ne veut pas le divulguer aux concurrents ce serait logique.
liekiino
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the 07/19/2026 at 05:19 PM
shambala93
Ya encore des gens qui ne comprennent pas que sur cette génération :
Les indés = démat.
Les AA = démat.
Les jeux service = démat.
Les petits éditeurs = démat.
Les ports PC/mobiles = démat.
Les jeux VR = démat.
Les expériences courtes = démat.Donc oui, le démat pèse plus lourd.
Pas parce que Sony “oriente”, mais parce que le marché produit du démat en masse.
Les chiffres sont audités et certifiés, donc pas truquables.
Et même en retirant indés / VR / F2P, il reste une tonne de jeux connus uniquement en démat chez nous : Square Enix (Voice of Cards, Foamstars, Babylon’s Fall…), Bandai/Cygames (Granblue Rising), Sega/Atlus, Koei Tecmo, Capcom, Ubisoft, EA, ArcSys, Spike Chunsoft…Quand les éditeurs eux‑mêmes basculent leurs jeux en démat‑only, les stats physiques s’effondrent mécaniquement.
Ce n’est pas “la faute d’un constructeur”.
C’est juste la réalité du marché.
Le reste, c’est du complotisme de comptoir ????
Et oui, leurs pourcentages se basent là‑dessus…
et donc ?
Le constructeur met un flingue sur la tempe des éditeurs pour qu’ils ne sortent que du démat ?
Sérieusement.
Les éditeurs choisissent le démat parce que c’est moins cher, plus simple, et plus rentable.
Point.
losz
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the 07/19/2026 at 05:27 PM
liekiino
Connus puis tu sort Foamstars/Voice of Cards...
, Babylon's fall et Grand Blue Rising existe en boite en plus...
keiku
posted
the 07/19/2026 at 05:34 PM
levieuxjoueur
Oui tkt.
Par contre j'aime ce débat car il permet de voir qui sera au clair avec sa conscience.
tout a fais
Je me répète pour la 50éme fois, mais si vous voulez que ça fasse effet la solution est simple n'achetez plus dés maintenant!
ah mais c'est déja fais, j'ai pas attendu que sony annonce la fin du démat, quand ils ont annoncé la ps5 pro sans lecteur disque, j'ai commencer a me monter mon pc... sony c'était déja sur sa fin dès l'annonce de la ps5 (je l'avais dis en plus que ce serait la pire gen) car je sentais déja comment ca allait se passer...
C'est ce que je dis ce qui fait reculer (rétropédaler) Xbox c'est les chiffres de précommandes et rien d'autres.
Les revendeurs faisaient état de précommandes aux US avec ratio 2:1 en faveur de la PS4
bah oui, mais c'est bien la conséquence de leur présentation a l'E3 et de l'annonce des drm sur le physique qui a donner ce résultat, je rappelle que microsoft la gen d'avant avait dominer sony sur presque toute la gen... il n'a suffit que de cette annonce pour tout faire basculer
Bah le truc c'est que tout le monde râle, alors que ce sera effectif en 2028.
justement, vu que c'est acté, il faut commencer déja maintenant a pourrir sony et pas attendre 2028...
liekiino
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the 07/19/2026 at 05:38 PM
losz
Granblue Fantasy Versus Rising en boîte uniquement au Japon.
Foamstars / Voice of Cards, c’est Square Enix, donc oui : des jeux connus, pas des obscurités.Je me suis trompé sur Babylon’s Fall, ok.
Mais ça ne change rien au fond : la majorité des sorties PS5 récentes arrivent en démat chez nous parce que les éditeurs font ce choix, pas le constructeur.
tripy73
posted
the 07/19/2026 at 05:45 PM
levieuxjoueur
: il faut battre le faire tant qu’il est chaud comme on dit.
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 05:48 PM
Sa fait deux semaines que tout le monde dit que sony manipule les chiffres. C’est bon on a compris maintenant. Les 15 articles par jour sur le sujet ca fatigue.
Apres ca viens critiquer comme quoi
Link49
flood le site.
On a l’impression de voir les gilets jaunes la. Ca combat les choses de la mauvaise facon…
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 05:49 PM
https://x.com/pirat_nation/status/2078873727677132908?s=46&t=FkftiGWDaE4Gl0ddZujyGQ
zekk
posted
the 07/19/2026 at 06:08 PM
ghouledheleter
ben oui il flood, il arrive à lui tout seul de faire plus d'articles qu’il y a d'article sur sujet
deathegg
posted
the 07/19/2026 at 06:14 PM
ghouledheleter
Sauf que Link49 spamme pour raconter sa vie ou sa branlette quotidien sur sa switch 2 dont tout le monde se fout sauf ces 4-5 larbins de la switch 2. Là, prouvez par A+B que Sony force à mort la transition démat est plus important.
Moi un truc qui me fascine : On a prouvé plus d'une fois que les chiffres étaient truquées, que Sony ment, manipule, escroque, censure et donc veut faire forcer le tout dématérialisé pour sa gueule uniquement...
Mais t'as tout les tocards de ce site qui sont complétement soumis quand y a une autorité supérieure au dessus d'eux (même quand y ont jamais touché une Playstation de leur vie hein? Juste c'est dans leur habitude de victime) qui te sortent "Nan mais c'est le futur, on peut rien faire" "non mais faut arrêter, c'est chiant".
Ces gens dans 5 ans, quand y aura des jeux à 100 € minimum, des studios fermé par manque de revenus vu qu'on saura pas tout acheté, que le jeu vidéo ce sera F2Pland, que les consoles seront hors de prix, les abos hors de prix, ect.... Bha comme d'habitude, y te diront "NON MAIS L AVENIR C EST....."
Alors, ouais, j'harcele Playstation sur les réseaux perso en plus de plus acheter aucun de leurs produits en démat. Moi je reste pas sur mon cul comme un demeuré à faire "L'avenir on y peut rien".
liekiino
posted
the 07/19/2026 at 06:15 PM
Et dans la capture d'écran le mec qui dit :
Si déjà tu ne calcules pas les parts du demat/ physique sur une base équitable au depart à chiffre égal, alors comment tu veux être crédible sur les fameux chiffres avancés de "préférence du consommateur " pour faire une comparaison ?
Il prend littéralement le problème à l'envers. Un constructeur, que ce soit Sony ou autre on s'en branle, ne va pas inventer des jeux en physique qui n'existent pas "juste pour partir sur une base équitable". C'est vraiment du ni fait ni à faire.
Le marché depuis quelques années :
les éditeurs sortent massivement en démat,les joueurs achètent massivement en démat,les ventes physiques chutent chaque année,les jeux indés, AA, VR, service, expériences courtes → quasi 100 % démat,les gros AAA eux-mêmes commencent à réduire le physique.
Une base équitable n’existe pas quand les éditeurs ne produisent pas les mêmes volumes dans les deux formats. Tu compares la réalité, pas un tableau imaginaire.
C’est paradoxal de reprocher à Sony de ‘truquer les chiffres’ tout en demandant une base artificielle qui n’existe pas dans le marché réel. Ça revient à vouloir que les données soient ajustées pour correspondre à une vision personnelle
bennj
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the 07/19/2026 at 06:16 PM
ghouledheleter
"On a l’impression de voir les gilets jaunes la. Ca combat les choses de la mauvaise facon…"
T'es gentil avec ta comparaison de merde mais tu laisses les gilets jaunes ou ils sont. Ils ont combattu un système juste pour pouvoir vivre dignement et sur les chaines tv mainstream on les a fait passer pour des débiles. C'est sur c'est plus simple de critiquer quand tu fais partie de la bourgeoisie et que tu galères pas à terminer le mois.
malroth
posted
the 07/19/2026 at 06:18 PM
ça n'arrange pas trop Julien Chieze cette histoire
lui qui aime dire que les gens preferent à 80% le demat ^^
alors que le vrai comparo c'est avec un jeu qui existe dans les deux categories. Par exemple Saros, je suis curieux de connaitre le ratio. Une exclue PS5
la ça serait vraiment parlant pour le coup
cidkageno
posted
the 07/19/2026 at 06:45 PM
A part quelques naifs ou de mauvaise foi on etait au courant des chiffres bidonés de Sony. De veritables menteurs.
Mais c'est quand meme hallucinant de voir des gars critiquer ceux qui defendent le physique avec l'excuse du flood de la defilante.... c'est tellement ridicule.
Au moins ce genre d'article permet de reperer les soumis aux multinationales.
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:03 PM
deathegg
il y a que une chose a faire cest boycotter completement sony. Cest pas en chialant ici h24 que les choses changeront. Alors degager votre putain de playstation , arretez vos putain d’abonnements, et n'achetez plus de produit playstation la ca pesera contre eux.
Lever le bras ici et raler ici constamment gnagnagna blablabla ca ne sert a rien. Je le répète mais on dirait un comportement de gillet jaunes qui pensaient que de se mettre au milieu des ronds pont avec leurs grande gueule allaient changer les choses.
Rien ne changera, absolument rien tant que vous ne degagerez pas cette marque de merde de votre vie.
Tu peux chialer, gueuler autant que tu veux, faire douze milles sujets, tout ca n’a aucun poids si tu continu d’acheter playstation meme si c’est du physique.
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 07:05 PM
ghouledheleter
Ta gueule.
maxx
posted
the 07/19/2026 at 07:07 PM
On peut d'ailleurs aussi parler des mail d'achat que l'on reçoit quand on télécharge un jeu gratuit sur le PSN? Ce sont des ventes ça aussi?
nicolasgourry
posted
the 07/19/2026 at 07:13 PM
malroth
Julien Chieze, le porte-parole d'une politique de l'offre qui s'ignore (ou pas).
cidkageno
posted
the 07/19/2026 at 07:17 PM
ghouledheleter
Perso c'est ce que je fais. Je degage ma ps5 dans la semaine et je n'acheterai plus aucun produit de chez eux. Et je dois pas etre le seul.
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:17 PM
bennj
Je ne suis absolument pas de la bourgoisi mon gars. Tout ce que j’ai je ne le doit que a moi meme et a mon travail, mes investissements, a me bouger le cul.
Les gilets jaunes c’est des gens qui gueulent qui n’ont rien mais qui n’ont jamais rien fait dans leurs vie poir se sortir les doigts du derche. Non le profil des gilet jaunes a 90 our cent c’est des mec au milieu des rond point la biere a la main « pour les binouses ils ont des sous les branleurs ».
Faut pas venir plaindre les gens qui achetent des smartphones tous les deux ans, qui se piffre de biere et d’alcool et de clope et qui viennent chialer a la fîn du moi qu’ils n’ont plus de thune pour bouffer alors qu’ils font 110 kilos, qui ne sont pas capables dinvestir leurs pognons intelligement plutot que le mettre dans des connerie que je viens de citer.
Là cest la meme avec Sony. Ca prend le ps plus ca les sucent dans tous les sens, sa écarte le fion devant tous les fist qu’ils mettent depuis qq années.
Ce genre de joueurs sont les responsables de leurs propre déboires.
Maintenant vous voulez faire changer les choses ba pas de demi mesure dégager playstation de chez vous, boycotte total. Vous pouvez chialer toutes les larmes de de votre corps, gueuler de tte vos force, sony s’en branle completement.
Faites les choses quils faut faire et faite le a fond ou alors arretez de chialler
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:22 PM
cidkageno
ok l'article permet de repérer les suceurs sony.
Et après? Ca va faire changer les choses? Vous compter faire quoi avec cette connaissance?
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:25 PM
cidkageno
et ba tu es une personnne qui agit au lieu de parler et je te felicite meme si ca peu etre a contre coeur que tu la revends.
Au moin toi tu met tes forces dans des actions plutot que la parlotte. Et si tous le monde en faisait de meme les choses changerai. Mais comme les gens ont pas couille et preferent gueuler que d’agir ….
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:27 PM
walterwhite
cidkageno
posted
the 07/19/2026 at 07:34 PM
ghouledheleter
C'est sur que beaucoup se plaignent mais vont craquer a la sortie de la ps6 malheureusement.
magneto860
posted
the 07/19/2026 at 07:37 PM
suzukube
Les départements français ne sont pas desservis de manière égale en terme d'hypermarchés.
Pour ma part je n'ai pas d'Auchan dans mon département et mon Leclerc n'a pas de rayon JV (donc pas de petits prix en magasin). La préco internet peut fonctionner toutefois (je l'ai fait une fois).
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 07:37 PM
cidkageno
mais pas besoin d’attendre la ps6 lol.
C’est maintenant qu’il peuvent agir mais ils n’ont pas de couille ils préfèrent blablater et se plaindre sur les réseaux
liekiino
posted
the 07/19/2026 at 07:59 PM
ghouledheleter
On s'en branle de ta vie. Si t'es pas capable de débattre sans te la ramener et prendre les gens de haut tu ferais mieux de la fermer. Je suis d'accord sur l'aspect du " y'a qu'en n'achetant plus leur produit" qu'il POURRAIT y avoir une conséquence que de faire des dizaines d'articles la dessus n'importe comment, c'est pas pour autant que tu dois prendre les gens de haut et ramener ta science avec une pseudo supériorité.
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 08:07 PM
liekiino
miaou
liekiino
posted
the 07/19/2026 at 08:11 PM
ghouledheleter
Ouaf Ouaf
ghouledheleter
posted
the 07/19/2026 at 08:17 PM
liekiino
prout
aerithlazyqueen
posted
the 07/19/2026 at 08:20 PM
Normal Sony est un Constructeur Malhonnéte qui ne cherche juste que à s'enrichir plus sur le dos des Joueurs en justifiiant cela avec des stats Bullshit mais c'est Fini Sony tu t'enfonce de jour en jour !
deathegg
posted
the 07/19/2026 at 08:44 PM
ghouledheleter
Alors, déjà ta définition des gillets jaunes est à vomir et sort vraiment de l'esprit d'un extreme-droitard avec 2 QI donc déjà, je sais que ton avis vaut que dalle.
Ensuite, la plupart des gens qui protestent (et je parle avec beaucoup d'entre eux ces derniers jours) préparent déjà leur stratégie si rien n'évolue. Passage sur switch 2, Passage sur PC, Backlog à gogo ou autre. Contrairement à tes idées clichés, ceux qui protestent agissent aussi. Le seul avec qui j'ai des soucis, c'est les gens qui revendent leur PS5 et qui blame ceux qui le font. Sincérement, qu'est que Sony en a foutre que vous vendiez votre PS5 ou pas ? Au pire, vous avez fait échouer une vente....Mouais.....
Et enfin, le truc c'est qu'il s'interroge plus profondément : acheter les prochains jeux en physique qui sortent en 2026 et 2027, c'est soutenir Sony ou le physique ? Et je parle des jeux hors exclu Sony (de toute facon, il y a que Marvel Tokon et Wolverine en exclu cette année, et Laufey qui est prévu), parce que c'est mignon de dire "vous devez agir" mais si au final, personne n'achete plus en physique et sur PS5 pour "soutenir plutot que parler", au final, Sony utilisera ça comme "bha vous voyez les ventes physique chutent encore, donc on a raison!".
Bref, moi ma position est claire : Je gueule, je fais tout les actions possibles, j'ai plus de PSN+, je vais pas acheter GTA VI, je n'acheterai pas la PS6, j'acheterai le max de physique tant qu'il en aura en 2026 et 2027. Et si rien ne bouge, bha je shift sur PC et je pirate un max. Mon plan est là depuis des années.
Ha et j'en ai rien à foutre de ce que pense les autres, j'ai pas de compte à rendre (encore moins ici).
ghouledheleter
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the 07/19/2026 at 08:52 PM
deathegg
je suis pour le RN et j’assume.
en neuf faut plus acheter de physique. Faut prendre en occasion
Et je dirai même que si tous les joueurs ps5 ne branchaient plus leurs consoles sur le net déjà ça les feraient chier.
Faut être combien à agir ici contre ceux qui gueulent dans le vent ?
Moi je donne mon avis que d’agiter les bras dans tous les sens en s’égosillant c’est inutile pour quoi que ce soit et encore plus pour Sony
ghouledheleter
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the 07/19/2026 at 08:53 PM
deathegg
qui t’as demander de rendre des comptes?
bennj
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the 07/19/2026 at 09:07 PM
ghouledheleter
cest fou d'être aussi inculte en fait. Tas vraiment le QI d'une moule bordel. Pas étonnant que tu votes RN. Va te renseigner sur le profil des personnes qui étaient sur les ronds point et qui faisaient grèves tu passeras moins pour un débile. Meme un journal de droite comme Le Point te montre que tes complètement largué :
https://www.lepoint.fr/societe/qui-sont-les-gilets-jaunes-21-03-2019-2302992_23.php
"Des actifs – majoritairement ouvriers ou employés – vivant plutôt dans des communes rurales, avec un niveau de vie inférieur à la moyenne, un sentiment de déclassement et une très faible confiance dans la politique. Tel est le portrait-robot des Gilets jaunes, dressé par dévoilée ce jeudi 21 mars.
L'enquête a été menée entre le 14 décembre et le 8 janvier, et reflète donc la composition du mouvement à ce moment-là. Sur les 10 010 personnes interrogées, 21 % se disaient Gilets jaunes – elles n'étaient plus que 13 % début février selon un sondage Elabe pour BFM TV. L'étude confirme , « un phénomène plutôt rare dans les grands mouvements sociaux ».
Les Gilets jaunes sont majoritairement en situation d'emploi (57 % d'entre eux), en retraite ou préretraite (21 %), chômeurs (11 %) ou étudiants (3 %). Parmi les actifs, les ouvriers et les employés sont surreprésentés par rapport à l'ensemble des personnes interrogées (respectivement + 9 et + 4 points). Ils vivent majoritairement dans des communes rurales (28 %, + 5 points par rapport à la moyenne), mais aussi dans des villes de plus de 100 000 habitants (26 %, - 3 points), et sont surreprésentés le long de la « diagonale du vide »."
hyoga57
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the 07/19/2026 at 09:15 PM
Comme prévu, Sony ce sont juste des menteurs qui donnent des chiffres bidons pour nous pousser vers le full démat.
walterwhite
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the 07/19/2026 at 09:18 PM
ghouledheleter
Les merdes du RN ne sont pas les bienvenues sur mes topics. Merci de foutre le camp.
shanks
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the 07/19/2026 at 09:37 PM
On va lever le pied sur les propos svp.
Pour le reste, on ne va pas passer 1000 ans à retourner des chiffres et données dans tous les sens pour dire que untel ou untel a raison.
Contentez vous de la finalité :
PlayStation va passer au tout démat car c'est ce qui rapporte le plus.
Point.
Et le bad buzz ne fonctionnera que si le grand public suit.
Hors le grand public consomme déjà (en bonne partie) full démat.
Et pas que le grand public d'ailleurs.
N'oubliez jamais qu'un des GOTY incontestables fut Baldur's Gate III qui n'a pas eu besoin d'une version physique tardive pour être un énorme succès critique ET commercial, même sur consoles où il s'est affiché au sommet du classement numérique Xbox comme PS5.
Alors évidemment ça fait mal au cul pour les concernés mais c'est le prix de devenir une minorité d'ailleurs de plus en plus minoritaire.
Les Micromania sont vides. Les petites boutiques sont vides.
Même les putains de rayons JV Carrefour & Auchan, y a quasiment plus personne. Ils servent car avoir un Day One en promo, une spécialité loin d'être d'ordre mondial.
C'est moche.
Mais de là à vous embrouiller entre vous pour ça...
liekiino
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the 07/19/2026 at 09:52 PM
shanks
Enfin quelqu’un qui parle du marché réel et pas juste de ses préférences perso.
Rien à voir avec le fait que t’es modo, je m’en fous : tu décris juste la réalité économique actuelle, point.
hyoga57
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the 07/19/2026 at 10:11 PM
walterwhite
Pas que le jeu vidéo du coup, ces fdp de Sony n’arrêtent pas.
https://www.jeuxvideo.com/news/2094296/apres-avoir-detruit-le-jeu-sur-disques-sony-sabote-maintenant-les-versions-physiques-des-animes.htm
51love
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the 07/19/2026 at 10:35 PM
Je serai curieux de connaître la vraie part demat vs physique parmi les rares jeux qui sont encore vendus sous ces 2 formats sur PlayStation.
Les anciens leaks PlayStation donnaient encore une belle part au physique, sinon même supérieur au demat.
Bref, mettez votre PlayStation au placard
on le sait depuis l'annonce que c'est du gros bullshit...
Ya que ça qu'ils comprendront, car le bruit sur internet, s'il est accompagné de bons chiffres financiers ils se torcheront le cul avec
bigsnake
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the 07/19/2026 at 10:44 PM
levieuxjoueur
Merci beaucoup et tu as raison un debat sans fin et inutile à mes yeux. Sony vont rien changer.
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 10:46 PM
hyoga57
De vrais fils de catins, faut tellement qu’ils se ramassent.
hyoga57
posted
the 07/19/2026 at 11:07 PM
walterwhite
Encore pire, regarde.
https://x.com/Pirat_Nation/status/2078873727677132908?s=20
walterwhite
posted
the 07/19/2026 at 11:30 PM
hyoga57
Posté plus haut l’ami
hyoga57
posted
the 07/20/2026 at 01:30 AM
walterwhite
Il y a tellement de pollution sur l’article que j’avais pas vu. Vraiment des chiens Sony, jusqu’au bout. Même Nintendo qui sont de vraies crevures ne sont pas allés jusque là.
liekiino
posted
the 07/20/2026 at 01:52 AM
hyoga57
Tu pars en vrille sur Sony alors que même dans l’anime le démat est ultra‑majoritaire.
Le physique est une niche, et tous les gros acteurs suivent le marché, Nintendo compris.
Là tu compares des trucs qui n’ont rien à voir avec la réalité.
burningcrimson
posted
the 07/20/2026 at 02:34 AM
shanks
Bizarre que tu sois pas intervenu sur l'article de Bladagun intitulé : "À dans 4 ans..." concernant la coupe du monde. Il y avait pas mal de racisme sous-jacent dans les commentaire + insultes mais là sur un article comme celui-çi tu demandes de modérer les propos ?
hyoga57
posted
the 07/20/2026 at 03:41 AM
liekiino
Non, le physique n’est pas minoritaire pour les animes. C’est surtout en France qu’ils en sortent peu. Mais les ventes se portent bien.
Et bien bien évidemment qu’il y a un rapport, vu que Crunchyroll appartient à Sony.
Et le démat est tellement incroyable qu’ils suppriment des jeux et des animes sans prévenir.
La réalité on la connaît. Les chiffres ont été bidouillées car Sony prend de plus grosses commissions avec le démat. Mais les chiffres en physique sont loin d’être catastrophiques. C’est Sony qui s’est emmêlé les pinceaux en donnant des stats, alors qu’ils n’ont pas tous les chiffres des ventes de jeux tiers.
triplewater
posted
the 07/20/2026 at 05:08 AM
liekiino
Ça sors plus à rien à force les mec se moque de Ouroboros4 mais la c'est pire
Ils ont tellement convaincu qu'il écoute plus rien même le modo du site même quand il sors des bonne info
hyoga57
Donc les 3% de CA sont faux ? Alors que justement c'est ce type de chiffre qui peut pas être bidouille
Quand les magasins physique vont mal c'est aussi un move de Sony ?
maxx
posted
the 07/20/2026 at 05:19 AM
51love
Justement, les chiffres de Sony montraient que la part de physique était supérieure pour leurs AAA. Donc on peut sortir des exemples comme BG3 ou bientôt GTA VI dispo exclusivement en demat et ayant un statut particulier car succès exceptionnel, ça reste des exceptions et ne représentent pas la plupart des jeux. D'où l'importance d'être clair sur les chiffres. C'est trop facile de dire "regardez le succès du demat" sans challenger un minimum les chiffres et pas juste les boire bêtement.
Ca montre que Sony essaie de forcer ce changement et ça me tue que certains soient juste la a dire faite vous une raison c'est les joueurs qui l'ont voulu. Surtout que débattre de ça, c'est aussi parler de l'état du demat sur PS qui mériterait d'être un peu bousculé. Les pro demat devraient au minimum être pour ça.
Bref, toutes ces discussions sur les réseaux sont là pour montrer qu'une partie des 60% qui achetaient leurs AAA en physique ne seront plus présents en 2028. Est-ce que ce sera assez pour faire faire demi tour a Sony? Peut être pas... Mais si les joueurs ne s'expriment même pas, c'est sur que ça ne bougera pas. Heureusement que les joueurs se sont pas fait une raison pour la Xbox One lors de sa première présentation hein. Est-ce que d'ailleurs c'était le grand public qui a fait faire demi tour à MS? Je ne crois pas...
cyr
posted
the 07/20/2026 at 05:23 AM
keiku
je pense pas que sony se soit basé sur l'intégralité du catalogue pour prendre ce genre de décision.
Il on certainement regardé les jeux qui étai vendu en boite et demat et voir le ratio.
Les jeux full demat ne sont pas rentrés dans la ligne de prise de décision
Déjà a la génération dernière le nombre de jeux dispo en full démat etais plus important que les sortie en boîte.....
shanks
tu a presque tous dit. La pilule est juste dur a avaler pour certains.
Je peux comprendre le mec qui achète un jeux, le fini, le revend, puis en achète un autre, etc.
Mais il y a des jeux qui on peut se demander l'intérêt d'une sortie en boite, comme fifa...enfin fc bidule. Les gens le garde , le jeux se prends une décote violente quand le nouveau va sortir, donc au final.
Même pour gta, les gens ne le revendent pas....
ghouledheleter
posted
the 07/20/2026 at 05:43 AM
walterwhite
moi aussi je t’aime
keiku
posted
the 07/20/2026 at 05:59 AM
cyr
je pense pas que sony se soit basé sur l'intégralité du catalogue pour prendre ce genre de décision.
Il on certainement regardé les jeux qui étai vendu en boite et demat et voir le ratio.
Les jeux full demat ne sont pas rentrés dans la ligne de prise de décision
Déjà a la génération dernière le nombre de jeux dispo en full démat etais plus important que les sortie en boîte.....
bah si il se sont basé sur tous le catalogue tu crois qu'ils vont payer des gens pour s'amuser a décortiquer chaque jeux ?
ils ont juste pris le bilan comptable, vu les revenu et tirer une conclusion simpliste qui allait dans leur sens rien de plus rien de moins
walterwhite
posted
the 07/20/2026 at 05:59 AM
shanks
Les magasins sont vides mais les boutiques indépendantes fonctionnent bien, les ventes en ligne fonctionnent plus que bien avec souvent des ruptures day one sur les plus gros jeux.
Les applications comme ChocoBonPlan et Dealabs font leur beurre avec la partie JV, il y a leboncoin, Vinted.
Non, tu ne peux pas résumer l’attrait du physique à l’influence des magasins micromania et des rayons JV dans les grandes surfaces.
cyr
posted
the 07/20/2026 at 06:20 AM
walterwhite
si il y a rupture, c'est peut-être qu'il y a peu d'exemplaire aussi non?
hyoga57
si sony donne des chiffres bidon, comment on peut être sur que les 160 millions de ps2 annoncé par un ancien de chez sony ne soit pas bidon?
walterwhite
posted
the 07/20/2026 at 06:23 AM
cyr
Ou une grosse demande.
shanks
posted
the 07/20/2026 at 06:38 AM
walterwhite
Je n'ai pas dit que c'était inexistant hein.
Mais la part est déjà minime et en plus, elle va encore plus se réduire.
Parce que le Cloud fait son chemin petit à petit.
Parce que même chez Nintendo, la part du démat augmente.
Parce que le tabou de sorties AAA sans physique (dans un premier temps) a été brisé avec Baldur's Gate III, Alan Wake 2, etc.
Et enfin, pour une dernière raison :
Admettons que PlayStation n'aurait jamais fait cette annonce. On sait toi et moi que dans tous les cas, la PlayStation 6 aurait été vendu nativement sans lecteur (en simple accessoire hors de prix, façon PS5 Pro donc). Et avec ça, un autre morceau du public aurait définitivement abandonné le physique par flemme d'acheter un lecteur en complément.
Alors oui, ce qui est dégueulasse, c'est que Sony ne laisse pas le choix d'une certaine façon. Ils auraient même pu sous-traiter à LRG & co l'intégralité des demandes uniquement par réservation, au moins pour les collectionneurs.
Ce qui, note, peut encore arriver.
jenicris
posted
the 07/20/2026 at 06:56 AM
shanks
Et le bad buzz ne fonctionnera que si le grand public suit.
Hors le grand public consomme déjà (en bonne partie) full démat.
Et pas que le grand public d'ailleurs.
C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est faux selon certains!
supasaiyajin
posted
the 07/20/2026 at 07:11 AM
J'arriverai jamais à comprendre ceux qui viennent dire que c'est comme ça et puis c'est tout, faut accepter. Comment vous faites pour courber l'échine aussi facilement ?
shanks
posted
the 07/20/2026 at 07:15 AM
supasaiyajin
Comment vous faites pour courber l'échine aussi facilement ?
Parce qu'on est dans un monde où les gens ont accepté de se laisser enfermer chez eux pour ne sortir qu'avec un masque et une attestation pour aller chercher une baguette sous peine d'amende, que le prix de l'essence est à 2€/L, qu'on est bouffé de part et d'autres d'impots et de taxe pour avoir des services publics dont les hopitaux en chute libre et une insécurité qui place le pays à la 99e place mondial.
Et que tout le monde ferme sa gueule pour tout ça, donc c'est pas l'absence de petites boîtes avec le logo PS6 qui va soulever les foules.
hyoga57
posted
the 07/20/2026 at 07:25 AM
cyr
Tout le monde fait ça genius, même Nintendo balance des mythos. T’as cru que c’était réservé à Sony ?
hyoga57
posted
the 07/20/2026 at 07:34 AM
shanks
Pas con pour Limited Run. C’est ce qu’ils avaient fait après l’arrêt du physique sur PS Vita.
Et je pense à d’autres sociétés qui sortent encore des jeux en 2028, voire au-delà.
walterwhite
posted
the 07/20/2026 at 07:38 AM
shanks
Je ne dis pas le contraire, le démat est majoritaire, personne le nie, mais faire comme si le physique ne représente plus rien est d'une malhonnêteté sans nom de la part de SONY.
L'arbitrage d'une PS6 avec lecteur comme la PS5 PRO, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que j'ai et c'est parfait.
jenicris
Le Bad Buzz agira comme un virus, comme ça l'a été avec la ONE. C'est le but, y'a qu'à voir comment toutes leurs publications sont pourries par ça et c'est bien fait pour leur gueule.
Le grand public aura vent de tout ça, l'image de marque Playstation prendra un sacré coup.
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alors, si ventes unitaires, les jeux en physique sont plus cotés, donc le physique est un vecteur de distribution plus que viable
alors, si chiffre d'affaire, les gens préfèrent quand même le physique, même si le ratio est difficilement calculable.
Bref, on voit bien que très peu la ramènent en disant owi moi jém leu dijital han (il y en a).
Dire que sur la gen PS360, c'était l'inverse, il y avait vla les jeux dispo qu'en physique
mais bon je pense que ca ne change rien, c'est juste un justificatif... le point est que sony a décidé de se débarrasser du démat, les raisons du pourquoi on s'en fou un peu d'ailleurs...
la dépossession c'est juste non, même si c'était 0.0001% de leur vente... ca ne changerais rien... moi j'inclu aussi dans le démat tous les jeux qui ne sont pas a 100% sur le disque... donc en vrai 99% des jeux sortent uniquement en démat...
donc il est temps que quitter l’environnement console et leur écosystème fermer pour allez sur pc et profiter de la possession (via gog) et de l'internet gratuit, en plus des prix plus bas, et de la possibilité de pouvoir faire autre chose...
les gens sont déja habitué a leur smartphone, ca ne devrait pas leur être trop dure de s'habituer a un pc...
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
Au pire vous achetez pas la prochaine console, ni GTA6 (ah non ça ça compte parait ), ni les jeux Sony à partir d'aujourd'hui.
Qu'est ce-qui vous fais si peur à pas lâcher le steak?
Voir que vous êtes effectivement minoritaire?
D'ailleurs, Capcom mythonne aussi sur ses résultats, quand ils disent que worldwide les jeux demat représentent 93% de leur chiffre?
https://www.capcom.co.jp/ir/english/data/pdf/explanation/2025/full/explanation_2025_full_01.pdf
Page 6 du PDF
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
D'ailleurs, Capcom mythonne aussi sur ses résultats, quand ils disent que worldwide les jeux demat représentent 93% de leur chiffre?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% digital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
1- Possibilité via blockchain de revendre comme on veut son jeu ou en racheter
2- Une protection renforcée du consommateur sur les droits concernant le demat
Mais en l’état chouiner H24 sur les réseaux sociaux ne changera rien. Si ils ont déjà reconvertis et fermer des usines de production de BR pour le jeu ils vont pas revenir en arrière.
C'est plié
Bof, ça ne doit pas etre si compliqué de revenir en arriere
https://www.videogameschronicle.com/news/sony-has-set-up-a-production-line-in-brazil-to-make-physical-ps5-discs-for-latin-america/
La transition du physique vers le dématérialisé ne s'est pas faite du jour au lendemain. Si le marché a basculé, c'est parce que de plus en plus de jeux sortent exclusivement en digital, notamment les indépendants qui n'ont pas le budget pour des éditions physiques. Sans compter la multiplication des Free-to-Play et des jeux 100 % en ligne ces dernières années.
Le catalogue s'est transformé et l'offre purement numérique est devenue massive : logique que les ventes suivent, surtout après des raz-de-marée comme Fortnite.
C'est une vérité difficile à admettre, mais les habitudes de consommation ont changé. Le monde a évolué, et vous êtes simplement devenus des nostalgiques attachés à vos vieux vinyles.
keiku
les gens sont déja habitué a leur smartphone, ca ne devrait pas leur être trop dure de s'habituer a un pc...
Ce raccourci.... C'est avec ce genre de raccourci qu'un type chez Sony a justifié la fin du support physique, sous les applaudissements unanimes de la réunion, j'en suis certain.
Donc ca va migrer dans ce sens, c'est aussi logique que dire que la fin du physique est inévitable...
Et puis le dicton chez sony actuellement ca doit être : on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs, comme on ne fait pas de profits sans presser les gueux...
Et ça se terminera fin 2027
C'est ça le vrai chiffre.
Après c'est sûr que lorsqu'il est à 20€ en dématérialisé, la tendance s'inverse.
Mais bon, de toute façon comme je l'ai déjà dit, même si 5% des joueurs achetait en physique, ils pourraient en continuer la commercialisation, cela ne poserait absolument aucun problème.
Ils souhaitent arrêter le physique afin d'augmenter leur marge sur la vente de jeu, rien de plus, on sait que le reste n'est que manipulation de chiffres afin de convaincre les simples d'esprits que c'est pour le plus grand bien.
Et encore sur les 1200 jeux dits physiques beaucoup ne sont plus disponible en rayons...le chiffre 1200 est un absolu qui ne reflète même pas la réalité... dès lors qu'il n'y a plus de réassort...et dans un rayon carrefour si il y a 100 jeux c'est déjà le bout du monde.
comparer les résultats demat vs Physique est une arnaque.
La seule chose à faire malheureusement c'est passer son chemin avec Sony et ses productions
On passera pas à autre chose
A ton age c'est juste lamentable.
Par contre rappelle moi GTA6 du coup tu le boycott ou tu vas faire ton bon petit pigeon de base qui râle sur Sony mais pour GTA6 va écarter les fesses bien grandes?
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
Ouais le retour à la réalité va vous faire mal.
C'est comme tous les appels aux boycott etc..
keiku
si ca ne t'interesse pas ne vient pas...
Si je viens c'est justement que ce sujet m'intéresse.
Que je sache on est encore en démocratie ou pas?
J'ai le droit de dire ce que je pense encore?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% dwalterwhite
[g]On passera pas à autre chose
A ton age c'est juste lamentable.
Par contre rappelle moi GTA6 du coup tu le boycott ou tu vas faire ton bon petit pigeon de base qui râle sur Sony mais pour GTA6 va écarter les fesses bien grandes?
On est une minorité, laisse nous faire du bruit inutilement et évite de gaspiller du CO2 pour le rappeler.
Ouais le retour à la réalité va vous faire mal.
C'est comme tous les appels aux boycott etc..
keiku
si ca ne t'interesse pas ne vient pas...
Si je viens c'est justement que ce sujet m'intéresse.
Que je sache on est encore en démocratie ou pas?
J'ai le droit de dire ce que je pense encore?
moins que sony en tous cas, vu qu'ils ont annoncé que la plupart de leur vente se faisait sur pc (100% digital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
J'insiste sur rien.
Lis mon deuxième comm.
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
guiguif
2024
Et on sait combien de temps ça leur a prit?
Non dans l'article y a rien!
sonilka
qu'est ce que peut faire que certains continuent de critiquer cette décision ?
C'est pas la critique que je remets en question.
C'est l'acharnement ou le harcèlement auquel ça vire, de vrais hystériques les types.
Comme j'ai dit ceux qui chouinent ont dés à présent un levier, lequel?:
Vendre leur console, arrêter d'acheter du Sony et aller chez la concurrence.
Pourquoi devraient ils passer à autre chose ?
Raison évoquée au dessus
Parce que toi tu l'as fait ou que ca ne t'affectes pas, les autres devraient faire de meme
Non mais solution donné au premier comm
C'est ubuesque de voir des gens venir se plaindre que d'autres puissent vouloir défendre une certaine manière de jouer/consommer.
même raison qu'au dessus.
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
igital donc) et que 2/3 de leur catalogue n'existe qu'en démat... mais c'est pareil, s'il devait compter uniquement les vente de jeux démat qui existe en physique le ratio serait bien plus faible également...[/g]
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
mais dis toi que plus tu insistes dans ce sens plus les gens vont insiter dans l'autre et vu que les joueurs physique sont plus nombreux, tu va perdre au ratio
J'insiste sur rien.
Lis mon deuxième comm.
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
guiguif
2024
Et on sait combien de temps ça leur a prit?
Non dans l'article y a rien!
sonilka
qu'est ce que peut faire que certains continuent de critiquer cette décision ?
C'est pas la critique que je remets en question.
C'est l'acharnement ou le harcèlement auquel ça vire, de vrais hystériques les types.
Comme j'ai dit ceux qui chouinent ont dés à présent un levier, lequel?:
Vendre leur console, arrêter d'acheter du Sony et aller chez la concurrence.
Pourquoi devraient ils passer à autre chose ?
Raison évoquée au dessus
Parce que toi tu l'as fait ou que ca ne t'affectes pas, les autres devraient faire de meme
Non mais solution donné au premier comm
C'est ubuesque de voir des gens venir se plaindre que d'autres puissent vouloir défendre une certaine manière de jouer/consommer.
même raison qu'au dessus.
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
levieuxjoueur Nop, mais generalement un an et demi/2 ans, ils ont encore le temps surtout si celle-ci continue de marcher.
bah c'est justement la question que je me pose quand je lis ca :
Passez à autre chose sérieux.
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
d'ou ma réponse...
J'adore comment on se tortille pour faire dire que le physique représente une large majorité des ventes quand c'est pas le cas.
c'est pas ce qu'on dit, ont dire que le physique représente une minorité des sortie, et que sur cette minorité de sortie le physique fait la majorité des ventes face au démat... donc s'il sortait plus de jeux en physique ils les ventes physique augmenterait , et si tous les jeux qui existe en démat sortait en physique les ventes physique dépasserait les ventes démat...
donc ce qu'on dit ce n'est pas que le démat se vend moins, mais que la marché va a l'encontre du publique qui voudrait plus de physique et moins de démat...
Par contre, je sais que moi ça me fait ni chaud ni froid le demat.
Seulement, on verra parmi la majorité de la minorité des chouineurs qui aura les balloches de pas acheter la PS6
en effet, c'est la même discutions qu'on a eu avec les fanboy xbox, a l'époque de l'annonce de la one... et le clan du physique a gagner alors que le démat était soit disant déja majoritaire a l'époque...
Oui j’ai préco GTA VI, je suis pro physique, j’ai déjà acheté des jeux démat’ car dispo uniquement comme ça (Marathon, ARC Raiders, extensions de Destiny 2…) c’est quoi le rapport ?
On peut être pro physique sans être arcbouté contre le démat’ du moment que t’as le choix de pouvoir jouer sur ta console en physique/demat.
Après autant je peux accepter que tu t'en tape la fin du physique (même si je le comprends pas vu les conséquences que ça entraîne), mais alors autant passer ton chemin sur genre d'article vu que ça ne te concerne pas et laisser faire ceux qui veulent continuer à se faire entendre vu que ça change rien pour toi, non ?
Ils vont devoir encore tenir un an et demi a avoir sur chaque tweet, chaque video youtube etc... une horde de mec pour les pourrir à chaque fois.
Au prochain SOP yaura que ça dans les chats en direct
De toute façon tant que les financiers tiendront les rênes, je suis pas certains qu'ils tiendront comptent de ce bad buzz. Et encore plus tant que l'autre Totoki sera aux commandes
Sinon ils auraient déjà réagis
Ils vont être contraint de désactiver le chat comme ils l'ont fait avec les commentaires sur certaines vidéos de leurs chaînes
Passez à autre chose sérieux.
On dirait des toxicos en manque vos réactions.
Oui et??
Je faisais juste un constat et donner un conseil.
Après libre aux gens de faire ce qu'ils veulent.
c'est pas ce qu'on dit, ont dire que le physique représente une minorité des sortie, et que sur cette minorité de sortie le physique fait la majorité des ventes face au démat... donc s'il sortait plus de jeux en physique ils les ventes physique augmenterait , et si tous les jeux qui existe en démat sortait en physique les ventes physique dépasserait les ventes démat...
prouve moi ce que tu avances sur ce qui est souligné stp.
Sur la France peut-être et encore maintenant le ratio est largement en faveur du demat. Mais la France hélas représente rien à l'échelle du marché mondial.
en effet, c'est la même discutions qu'on a eu avec les fanboy xbox, a l'époque de l'annonce de la one... et le clan du physique a gagner alors que le démat était soit disant déja majoritaire a l'époque...
Non tu n'y es pas!
Ce qui a fait reculer Xbox c'est surtout:
1- les précommandes de la console
2- le prix plus bas de la PS4 (vu qu'ils voulaient refourguer leur Kinect à tout prix)
walterwhite
Et à ton âge t’as pas honte d’être un aspirateur sur pattes ?
Ça confirme bien ce que je dis cette répartie d'un gosse de 4 ans et encore c'est une insulte pour les gosses de 4 ans.
Oui j’ai préco GTA VI, je suis pro physique, j’ai déjà acheté des jeux démat’ car dispo uniquement comme ça (Marathon, ARC Raiders, extensions de Destiny 2…) c’est quoi le rapport ?
Bah du coup aucune crédibilité de ta part.
T'es juste un pigeon qui râle que qaudn ça l'arrange.
Si t'étais aussi anti demat que tu le dis tu boycotterais tout.
On peut être pro physique sans être arcbouté contre le démat’ du moment que t’as le choix de pouvoir jouer sur ta console en physique/demat.
Justement on veut plus te donner le choix!
Donc tu devrais dire, bon ben je prendrais en demat ou j’achèterais pas.
Je suis curieux de voir comment tu vas faire en 2028, avec une énième pirouette de pigeon
tripy73
Après autant je peux accepter que tu t'en tape la fin du physique (même si je le comprends pas vu les conséquences que ça entraîne), mais alors autant passer ton chemin sur genre d'article vu que ça ne te concerne pas et laisser faire ceux qui veulent continuer à se faire entendre vu que ça change rien pour toi, non ?
Non car je suis pragmatique.
Et si tu lisais le deuxième comm juste après celui sur lequel tout le monde me saute dessus, tu verrais que j'émets quand même quelques réserves.
D'ailleurs moi rien ne dit que je prendrais la PS6. J'attends de voir les tarifs.
C'est surtout le prix de la machine qui me faire décider.
Il est étonnant de remarquer qu'on voit toujours les mêmes 10-15 gus du site tourner en boucle.
Su un site qui compte je ne sais combien de membres actifs (à moins que le site ne tourne que sur ces 10-15 membres ce qui m'étonnerait), on voit que ça touche quasi personnes cette histoire.
A part les sempiternels même 10-15 gus
Je sais bien qu'aujourd'hui employer un mot pour tout et n'importe quoi est devenu banal mais quand meme les mots ont un sens. Du harcèlement alors que TU as fais le choix de cliquer sur l'article, de le lire puis de le commenter. Franchement ...
Et c'est pathétique, de voir les gens pourrir leur journée et week-end, à les passer sur les réseaux sociaux et chaine YT à tourner en boucle.
Ce comportement que tu dénonces est il moins pathétique que celui que tu adoptes ? Plus haut tu évoques la sacro sainte démocratie donc en somme ta liberté à t'exprimer. Aucun problème mais dans ce cas, pourquoi est ce que les autres devraient cesser de s'exprimer sous prétexte que ca te ne plaise pas ? Paradoxal non ?
Je faisais juste un constat et donner un conseil.
Après libre aux gens de faire ce qu'ils veulent.
exactement, et j'ai fais la même chose en te donnant un conseil... après tu fais ce que tu veux...
prouve moi ce que tu avances sur ce qui est souligné stp.
Sur la France peut-être et encore maintenant le ratio est largement en faveur du demat. Mais la France hélas représente rien à l'échelle du marché mondial.
les preuve sont les leak d'insomniac... et ce n'était pas limité a la france, d'ailleurs ou ca gronde le plus actuellement ce n'est pas en france mais au japon et au USA (oui, au USA ou ils ont un taux de vente démat de 99%)
Non tu n'y es pas!
Ce qui a fait reculer Xbox c'est surtout:
1- les précommandes de la console
2- le prix plus bas de la PS4 (vu qu'ils voulaient refourguer leur Kinect à tout prix)
non pas du tout ce qui a tout fais basculer et qui a creer la même situation qu'aujourd'hui, c'est le DRM sur le physique (devoir avoir une conexion obligatoire pour jouer et donc mettant le physique au même niveau que le démat)... ca a fait scandale pendant des mois, creer des même sur le net , et une perte brut de 30 millions de joueurs sur la gen , suivi de 30 millions de plus quand ils ont annoncé et mis en avant leur console sans lecteur a savoir la séries S
Un jeix indépendant, combien fait il de ventes par rapport a un jeux boite?
Quand je regarde le top eshop, c'est majoritairement des jeux boites qui sont présents. Les jeix indépendant on beau être moins chère, les ventes ne sont pas mirobolante.
mais 10 000 jeux qui vende a 50 000 exemplaire ca rapporte 20 fois plus que 5 jeux qui vend a 5 000 000, les top ce n'est pas représentatif de la globalité des ventes, et c'est justement pour ca que l'impression est faussée
Pour le harcèlement je parlais pas d'ici spécifiquement et de moi.
Mais surtout des chaine YT de PlayStation ou de développeurs de jeux indé.
Ce comportement que tu dénonces est il moins pathétique que celui que tu adoptes ? Plus haut tu évoques la sacro sainte démocratie donc en somme ta liberté à t'exprimer. Aucun problème mais dans ce cas, pourquoi est ce que les autres devraient cesser de s'exprimer sous prétexte que ca te ne plaise pas ? Paradoxal non ?
Y'a une différence entre commenter 1 ou deux fois le sujet et passer toutes ses journées sur les RS à pleurnicher sur ça non?
Donc non pas de paradoxe.
Comme j'ai dit, ils ont dit qu'ils étaient pas d'accord soit, mais maintenant le jour de vérité sera en Janvier 2028 ou dés maintenant,quand ces mêmes pleurnichards auront le pouvoir avec leur portefeuille de dire non§
Sony ne comprendra que ça. Donc si vraiment le physique pèse tant que vous le croyez, ben c'est maintenant qu'il faut agir en achetant plus.
C'est tout aussi simple que ça!
keiku
exactement, et j'ai fais la même chose en te donnant un conseil... après tu fais ce que tu veux...
Oui tkt.
Par contre j'aime ce débat car il permet de voir qui sera au clair avec sa conscience.
les preuve sont les leak d'insomniac... et ce n'était pas limité a la france, d'ailleurs ou ca gronde le plus actuellement ce n'est pas en france mais au japon et au USA (oui, au USA ou ils ont un taux de vente démat de 99%)
Je me répète pour la 50éme fois, mais si vous voulez que ça fasse effet la solution est simple n'achetez plus dés maintenant!
non pas du tout ce qui a tout fais basculer et qui a creer la même situation qu'aujourd'hui, c'est le DRM sur le physique (devoir avoir une conexion obligatoire pour jouer et donc mettant le physique au même niveau que le démat)... ca a fait scandale pendant des mois, creer des même sur le net , et une perte brut de 30 millions de joueurs sur la gen , suivi de 30 millions de plus quand ils ont annoncé et mis en avant leur console sans lecteur a savoir la séries S
C'est ce que je dis ce qui fait reculer (rétropédaler) Xbox c'est les chiffres de précommandes et rien d'autres.
Les revendeurs faisaient état de précommandes aux US avec ratio 2:1 en faveur de la PS4
tripy73
si je suis pragmatique, je dirais plutôt que je ne vois pas pourquoi on ne devrait avoir le choix comme dans tous les autres médias où le déma, abonnement et physique se côtoient sans problème. Après avoir des droits supplémentaires sur le déma serait le bienvenu, mais pas au détriment du choix du format
Bah le truc c'est que tout le monde râle, alors que ce sera effectif en 2028.
On a encore le temps de voir. Peut-être que Sony a prévu quelque chose, mais ne veut rien dire car ils attendent la sortie ou une période proche (à l’annonce et présentation de celle-ci) de la PS6.
Pour le moment rien ne change et le choix est là!
Et si Sony a prévu quelque chose, mais qu'il ne veut pas le divulguer aux concurrents ce serait logique.
Ya encore des gens qui ne comprennent pas que sur cette génération :
Les indés = démat.
Les AA = démat.
Les jeux service = démat.
Les petits éditeurs = démat.
Les ports PC/mobiles = démat.
Les jeux VR = démat.
Les expériences courtes = démat.Donc oui, le démat pèse plus lourd.
Pas parce que Sony “oriente”, mais parce que le marché produit du démat en masse.
Les chiffres sont audités et certifiés, donc pas truquables.
Et même en retirant indés / VR / F2P, il reste une tonne de jeux connus uniquement en démat chez nous : Square Enix (Voice of Cards, Foamstars, Babylon’s Fall…), Bandai/Cygames (Granblue Rising), Sega/Atlus, Koei Tecmo, Capcom, Ubisoft, EA, ArcSys, Spike Chunsoft…Quand les éditeurs eux‑mêmes basculent leurs jeux en démat‑only, les stats physiques s’effondrent mécaniquement.
Ce n’est pas “la faute d’un constructeur”.
C’est juste la réalité du marché.
Le reste, c’est du complotisme de comptoir ????
Et oui, leurs pourcentages se basent là‑dessus…
et donc ?
Le constructeur met un flingue sur la tempe des éditeurs pour qu’ils ne sortent que du démat ?
Sérieusement.
Les éditeurs choisissent le démat parce que c’est moins cher, plus simple, et plus rentable.
Point.
Par contre j'aime ce débat car il permet de voir qui sera au clair avec sa conscience.
tout a fais
Je me répète pour la 50éme fois, mais si vous voulez que ça fasse effet la solution est simple n'achetez plus dés maintenant!
ah mais c'est déja fais, j'ai pas attendu que sony annonce la fin du démat, quand ils ont annoncé la ps5 pro sans lecteur disque, j'ai commencer a me monter mon pc... sony c'était déja sur sa fin dès l'annonce de la ps5 (je l'avais dis en plus que ce serait la pire gen) car je sentais déja comment ca allait se passer...
C'est ce que je dis ce qui fait reculer (rétropédaler) Xbox c'est les chiffres de précommandes et rien d'autres.
Les revendeurs faisaient état de précommandes aux US avec ratio 2:1 en faveur de la PS4
bah oui, mais c'est bien la conséquence de leur présentation a l'E3 et de l'annonce des drm sur le physique qui a donner ce résultat, je rappelle que microsoft la gen d'avant avait dominer sony sur presque toute la gen... il n'a suffit que de cette annonce pour tout faire basculer
Bah le truc c'est que tout le monde râle, alors que ce sera effectif en 2028.
justement, vu que c'est acté, il faut commencer déja maintenant a pourrir sony et pas attendre 2028...
Granblue Fantasy Versus Rising en boîte uniquement au Japon.
Foamstars / Voice of Cards, c’est Square Enix, donc oui : des jeux connus, pas des obscurités.Je me suis trompé sur Babylon’s Fall, ok.
Mais ça ne change rien au fond : la majorité des sorties PS5 récentes arrivent en démat chez nous parce que les éditeurs font ce choix, pas le constructeur.
Apres ca viens critiquer comme quoi Link49 flood le site.
On a l’impression de voir les gilets jaunes la. Ca combat les choses de la mauvaise facon…
Moi un truc qui me fascine : On a prouvé plus d'une fois que les chiffres étaient truquées, que Sony ment, manipule, escroque, censure et donc veut faire forcer le tout dématérialisé pour sa gueule uniquement...
Mais t'as tout les tocards de ce site qui sont complétement soumis quand y a une autorité supérieure au dessus d'eux (même quand y ont jamais touché une Playstation de leur vie hein? Juste c'est dans leur habitude de victime) qui te sortent "Nan mais c'est le futur, on peut rien faire" "non mais faut arrêter, c'est chiant".
Ces gens dans 5 ans, quand y aura des jeux à 100 € minimum, des studios fermé par manque de revenus vu qu'on saura pas tout acheté, que le jeu vidéo ce sera F2Pland, que les consoles seront hors de prix, les abos hors de prix, ect.... Bha comme d'habitude, y te diront "NON MAIS L AVENIR C EST....."
Alors, ouais, j'harcele Playstation sur les réseaux perso en plus de plus acheter aucun de leurs produits en démat. Moi je reste pas sur mon cul comme un demeuré à faire "L'avenir on y peut rien".
Si déjà tu ne calcules pas les parts du demat/ physique sur une base équitable au depart à chiffre égal, alors comment tu veux être crédible sur les fameux chiffres avancés de "préférence du consommateur " pour faire une comparaison ?
Il prend littéralement le problème à l'envers. Un constructeur, que ce soit Sony ou autre on s'en branle, ne va pas inventer des jeux en physique qui n'existent pas "juste pour partir sur une base équitable". C'est vraiment du ni fait ni à faire.
Le marché depuis quelques années :
les éditeurs sortent massivement en démat,les joueurs achètent massivement en démat,les ventes physiques chutent chaque année,les jeux indés, AA, VR, service, expériences courtes → quasi 100 % démat,les gros AAA eux-mêmes commencent à réduire le physique.
Une base équitable n’existe pas quand les éditeurs ne produisent pas les mêmes volumes dans les deux formats. Tu compares la réalité, pas un tableau imaginaire.
C’est paradoxal de reprocher à Sony de ‘truquer les chiffres’ tout en demandant une base artificielle qui n’existe pas dans le marché réel. Ça revient à vouloir que les données soient ajustées pour correspondre à une vision personnelle
T'es gentil avec ta comparaison de merde mais tu laisses les gilets jaunes ou ils sont. Ils ont combattu un système juste pour pouvoir vivre dignement et sur les chaines tv mainstream on les a fait passer pour des débiles. C'est sur c'est plus simple de critiquer quand tu fais partie de la bourgeoisie et que tu galères pas à terminer le mois.
lui qui aime dire que les gens preferent à 80% le demat ^^
alors que le vrai comparo c'est avec un jeu qui existe dans les deux categories. Par exemple Saros, je suis curieux de connaitre le ratio. Une exclue PS5
la ça serait vraiment parlant pour le coup
Mais c'est quand meme hallucinant de voir des gars critiquer ceux qui defendent le physique avec l'excuse du flood de la defilante.... c'est tellement ridicule.
Au moins ce genre d'article permet de reperer les soumis aux multinationales.
Lever le bras ici et raler ici constamment gnagnagna blablabla ca ne sert a rien. Je le répète mais on dirait un comportement de gillet jaunes qui pensaient que de se mettre au milieu des ronds pont avec leurs grande gueule allaient changer les choses.
Rien ne changera, absolument rien tant que vous ne degagerez pas cette marque de merde de votre vie.
Tu peux chialer, gueuler autant que tu veux, faire douze milles sujets, tout ca n’a aucun poids si tu continu d’acheter playstation meme si c’est du physique.
Je ne suis absolument pas de la bourgoisi mon gars. Tout ce que j’ai je ne le doit que a moi meme et a mon travail, mes investissements, a me bouger le cul.
Les gilets jaunes c’est des gens qui gueulent qui n’ont rien mais qui n’ont jamais rien fait dans leurs vie poir se sortir les doigts du derche. Non le profil des gilet jaunes a 90 our cent c’est des mec au milieu des rond point la biere a la main « pour les binouses ils ont des sous les branleurs ».
Faut pas venir plaindre les gens qui achetent des smartphones tous les deux ans, qui se piffre de biere et d’alcool et de clope et qui viennent chialer a la fîn du moi qu’ils n’ont plus de thune pour bouffer alors qu’ils font 110 kilos, qui ne sont pas capables dinvestir leurs pognons intelligement plutot que le mettre dans des connerie que je viens de citer.
Là cest la meme avec Sony. Ca prend le ps plus ca les sucent dans tous les sens, sa écarte le fion devant tous les fist qu’ils mettent depuis qq années.
Ce genre de joueurs sont les responsables de leurs propre déboires.
Maintenant vous voulez faire changer les choses ba pas de demi mesure dégager playstation de chez vous, boycotte total. Vous pouvez chialer toutes les larmes de de votre corps, gueuler de tte vos force, sony s’en branle completement.
Faites les choses quils faut faire et faite le a fond ou alors arretez de chialler
Et après? Ca va faire changer les choses? Vous compter faire quoi avec cette connaissance?
Au moin toi tu met tes forces dans des actions plutot que la parlotte. Et si tous le monde en faisait de meme les choses changerai. Mais comme les gens ont pas couille et preferent gueuler que d’agir ….
Pour ma part je n'ai pas d'Auchan dans mon département et mon Leclerc n'a pas de rayon JV (donc pas de petits prix en magasin). La préco internet peut fonctionner toutefois (je l'ai fait une fois).
C’est maintenant qu’il peuvent agir mais ils n’ont pas de couille ils préfèrent blablater et se plaindre sur les réseaux
On s'en branle de ta vie. Si t'es pas capable de débattre sans te la ramener et prendre les gens de haut tu ferais mieux de la fermer. Je suis d'accord sur l'aspect du " y'a qu'en n'achetant plus leur produit" qu'il POURRAIT y avoir une conséquence que de faire des dizaines d'articles la dessus n'importe comment, c'est pas pour autant que tu dois prendre les gens de haut et ramener ta science avec une pseudo supériorité.
Ouaf Ouaf
Ensuite, la plupart des gens qui protestent (et je parle avec beaucoup d'entre eux ces derniers jours) préparent déjà leur stratégie si rien n'évolue. Passage sur switch 2, Passage sur PC, Backlog à gogo ou autre. Contrairement à tes idées clichés, ceux qui protestent agissent aussi. Le seul avec qui j'ai des soucis, c'est les gens qui revendent leur PS5 et qui blame ceux qui le font. Sincérement, qu'est que Sony en a foutre que vous vendiez votre PS5 ou pas ? Au pire, vous avez fait échouer une vente....Mouais.....
Et enfin, le truc c'est qu'il s'interroge plus profondément : acheter les prochains jeux en physique qui sortent en 2026 et 2027, c'est soutenir Sony ou le physique ? Et je parle des jeux hors exclu Sony (de toute facon, il y a que Marvel Tokon et Wolverine en exclu cette année, et Laufey qui est prévu), parce que c'est mignon de dire "vous devez agir" mais si au final, personne n'achete plus en physique et sur PS5 pour "soutenir plutot que parler", au final, Sony utilisera ça comme "bha vous voyez les ventes physique chutent encore, donc on a raison!".
Bref, moi ma position est claire : Je gueule, je fais tout les actions possibles, j'ai plus de PSN+, je vais pas acheter GTA VI, je n'acheterai pas la PS6, j'acheterai le max de physique tant qu'il en aura en 2026 et 2027. Et si rien ne bouge, bha je shift sur PC et je pirate un max. Mon plan est là depuis des années.
Ha et j'en ai rien à foutre de ce que pense les autres, j'ai pas de compte à rendre (encore moins ici).
en neuf faut plus acheter de physique. Faut prendre en occasion
Et je dirai même que si tous les joueurs ps5 ne branchaient plus leurs consoles sur le net déjà ça les feraient chier.
Faut être combien à agir ici contre ceux qui gueulent dans le vent ?
Moi je donne mon avis que d’agiter les bras dans tous les sens en s’égosillant c’est inutile pour quoi que ce soit et encore plus pour Sony
https://www.lepoint.fr/societe/qui-sont-les-gilets-jaunes-21-03-2019-2302992_23.php
"Des actifs – majoritairement ouvriers ou employés – vivant plutôt dans des communes rurales, avec un niveau de vie inférieur à la moyenne, un sentiment de déclassement et une très faible confiance dans la politique. Tel est le portrait-robot des Gilets jaunes, dressé par dévoilée ce jeudi 21 mars.
L'enquête a été menée entre le 14 décembre et le 8 janvier, et reflète donc la composition du mouvement à ce moment-là. Sur les 10 010 personnes interrogées, 21 % se disaient Gilets jaunes – elles n'étaient plus que 13 % début février selon un sondage Elabe pour BFM TV. L'étude confirme , « un phénomène plutôt rare dans les grands mouvements sociaux ».
Les Gilets jaunes sont majoritairement en situation d'emploi (57 % d'entre eux), en retraite ou préretraite (21 %), chômeurs (11 %) ou étudiants (3 %). Parmi les actifs, les ouvriers et les employés sont surreprésentés par rapport à l'ensemble des personnes interrogées (respectivement + 9 et + 4 points). Ils vivent majoritairement dans des communes rurales (28 %, + 5 points par rapport à la moyenne), mais aussi dans des villes de plus de 100 000 habitants (26 %, - 3 points), et sont surreprésentés le long de la « diagonale du vide »."
Pour le reste, on ne va pas passer 1000 ans à retourner des chiffres et données dans tous les sens pour dire que untel ou untel a raison.
Contentez vous de la finalité :
PlayStation va passer au tout démat car c'est ce qui rapporte le plus.
Point.
Et le bad buzz ne fonctionnera que si le grand public suit.
Hors le grand public consomme déjà (en bonne partie) full démat.
Et pas que le grand public d'ailleurs.
N'oubliez jamais qu'un des GOTY incontestables fut Baldur's Gate III qui n'a pas eu besoin d'une version physique tardive pour être un énorme succès critique ET commercial, même sur consoles où il s'est affiché au sommet du classement numérique Xbox comme PS5.
Alors évidemment ça fait mal au cul pour les concernés mais c'est le prix de devenir une minorité d'ailleurs de plus en plus minoritaire.
Les Micromania sont vides. Les petites boutiques sont vides.
Même les putains de rayons JV Carrefour & Auchan, y a quasiment plus personne. Ils servent car avoir un Day One en promo, une spécialité loin d'être d'ordre mondial.
C'est moche.
Mais de là à vous embrouiller entre vous pour ça...
Enfin quelqu’un qui parle du marché réel et pas juste de ses préférences perso.
Rien à voir avec le fait que t’es modo, je m’en fous : tu décris juste la réalité économique actuelle, point.
https://www.jeuxvideo.com/news/2094296/apres-avoir-detruit-le-jeu-sur-disques-sony-sabote-maintenant-les-versions-physiques-des-animes.htm
Les anciens leaks PlayStation donnaient encore une belle part au physique, sinon même supérieur au demat.
Bref, mettez votre PlayStation au placard on le sait depuis l'annonce que c'est du gros bullshit...
Ya que ça qu'ils comprendront, car le bruit sur internet, s'il est accompagné de bons chiffres financiers ils se torcheront le cul avec
Merci beaucoup et tu as raison un debat sans fin et inutile à mes yeux. Sony vont rien changer.
https://x.com/Pirat_Nation/status/2078873727677132908?s=20
Le physique est une niche, et tous les gros acteurs suivent le marché, Nintendo compris.
Là tu compares des trucs qui n’ont rien à voir avec la réalité.
Et bien bien évidemment qu’il y a un rapport, vu que Crunchyroll appartient à Sony.
Et le démat est tellement incroyable qu’ils suppriment des jeux et des animes sans prévenir.
La réalité on la connaît. Les chiffres ont été bidouillées car Sony prend de plus grosses commissions avec le démat. Mais les chiffres en physique sont loin d’être catastrophiques. C’est Sony qui s’est emmêlé les pinceaux en donnant des stats, alors qu’ils n’ont pas tous les chiffres des ventes de jeux tiers.
Ça sors plus à rien à force les mec se moque de Ouroboros4 mais la c'est pire
Ils ont tellement convaincu qu'il écoute plus rien même le modo du site même quand il sors des bonne info
hyoga57
Donc les 3% de CA sont faux ? Alors que justement c'est ce type de chiffre qui peut pas être bidouille
Quand les magasins physique vont mal c'est aussi un move de Sony ?
Ca montre que Sony essaie de forcer ce changement et ça me tue que certains soient juste la a dire faite vous une raison c'est les joueurs qui l'ont voulu. Surtout que débattre de ça, c'est aussi parler de l'état du demat sur PS qui mériterait d'être un peu bousculé. Les pro demat devraient au minimum être pour ça.
Bref, toutes ces discussions sur les réseaux sont là pour montrer qu'une partie des 60% qui achetaient leurs AAA en physique ne seront plus présents en 2028. Est-ce que ce sera assez pour faire faire demi tour a Sony? Peut être pas... Mais si les joueurs ne s'expriment même pas, c'est sur que ça ne bougera pas. Heureusement que les joueurs se sont pas fait une raison pour la Xbox One lors de sa première présentation hein. Est-ce que d'ailleurs c'était le grand public qui a fait faire demi tour à MS? Je ne crois pas...
Il on certainement regardé les jeux qui étai vendu en boite et demat et voir le ratio.
Les jeux full demat ne sont pas rentrés dans la ligne de prise de décision
Déjà a la génération dernière le nombre de jeux dispo en full démat etais plus important que les sortie en boîte.....
shanks tu a presque tous dit. La pilule est juste dur a avaler pour certains.
Je peux comprendre le mec qui achète un jeux, le fini, le revend, puis en achète un autre, etc.
Mais il y a des jeux qui on peut se demander l'intérêt d'une sortie en boite, comme fifa...enfin fc bidule. Les gens le garde , le jeux se prends une décote violente quand le nouveau va sortir, donc au final.
Même pour gta, les gens ne le revendent pas....
Il on certainement regardé les jeux qui étai vendu en boite et demat et voir le ratio.
Les jeux full demat ne sont pas rentrés dans la ligne de prise de décision
Déjà a la génération dernière le nombre de jeux dispo en full démat etais plus important que les sortie en boîte.....
bah si il se sont basé sur tous le catalogue tu crois qu'ils vont payer des gens pour s'amuser a décortiquer chaque jeux ?
ils ont juste pris le bilan comptable, vu les revenu et tirer une conclusion simpliste qui allait dans leur sens rien de plus rien de moins
Les applications comme ChocoBonPlan et Dealabs font leur beurre avec la partie JV, il y a leboncoin, Vinted.
Non, tu ne peux pas résumer l’attrait du physique à l’influence des magasins micromania et des rayons JV dans les grandes surfaces.
hyoga57 si sony donne des chiffres bidon, comment on peut être sur que les 160 millions de ps2 annoncé par un ancien de chez sony ne soit pas bidon?
Je n'ai pas dit que c'était inexistant hein.
Mais la part est déjà minime et en plus, elle va encore plus se réduire.
Parce que le Cloud fait son chemin petit à petit.
Parce que même chez Nintendo, la part du démat augmente.
Parce que le tabou de sorties AAA sans physique (dans un premier temps) a été brisé avec Baldur's Gate III, Alan Wake 2, etc.
Et enfin, pour une dernière raison :
Admettons que PlayStation n'aurait jamais fait cette annonce. On sait toi et moi que dans tous les cas, la PlayStation 6 aurait été vendu nativement sans lecteur (en simple accessoire hors de prix, façon PS5 Pro donc). Et avec ça, un autre morceau du public aurait définitivement abandonné le physique par flemme d'acheter un lecteur en complément.
Alors oui, ce qui est dégueulasse, c'est que Sony ne laisse pas le choix d'une certaine façon. Ils auraient même pu sous-traiter à LRG & co l'intégralité des demandes uniquement par réservation, au moins pour les collectionneurs.
Ce qui, note, peut encore arriver.
Hors le grand public consomme déjà (en bonne partie) full démat.
Et pas que le grand public d'ailleurs.
C'est ce que j'ai dit plusieurs fois, mais c'est faux selon certains!
Comment vous faites pour courber l'échine aussi facilement ?
Parce qu'on est dans un monde où les gens ont accepté de se laisser enfermer chez eux pour ne sortir qu'avec un masque et une attestation pour aller chercher une baguette sous peine d'amende, que le prix de l'essence est à 2€/L, qu'on est bouffé de part et d'autres d'impots et de taxe pour avoir des services publics dont les hopitaux en chute libre et une insécurité qui place le pays à la 99e place mondial.
Et que tout le monde ferme sa gueule pour tout ça, donc c'est pas l'absence de petites boîtes avec le logo PS6 qui va soulever les foules.
Et je pense à d’autres sociétés qui sortent encore des jeux en 2028, voire au-delà.
L'arbitrage d'une PS6 avec lecteur comme la PS5 PRO, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que j'ai et c'est parfait.
jenicris Le Bad Buzz agira comme un virus, comme ça l'a été avec la ONE. C'est le but, y'a qu'à voir comment toutes leurs publications sont pourries par ça et c'est bien fait pour leur gueule.
Le grand public aura vent de tout ça, l'image de marque Playstation prendra un sacré coup.