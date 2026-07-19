

La première ligue mondiale de combats de robots humanoïdes a été lancée le 16 juillet à Shenzhen, pôle technologique de la Chine, et a attiré plus de 200 équipes venues notamment de Chine, des États-Unis et de Singapour ; toutes utilisaient le robot humanoïde grandeur nature d’EngineAI, l’EngineAI T800, comme plateforme de combat standardisée.

Le match d’ouverture en intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=k2ty5NR2vQc

Les robots n’étaient pas contrôlés par des humains : ils étaient entièrement pilotés par leurs propres systèmes d’IA, sans joystick, sans télécommande, sans motion controller, d'où cette impression de voir des combattants bourrés. On verra peut‑être un jour des compétitions dérivées de l’esport où des robots, commandés au stick arcade, exécuteront des combos de jeux de combat.

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"Netflix avoue avoir déjà utilisé l'IA générative dans près de 300 films et séries cette année"



Autre info que je balance là car j'ai la flemme d'en faire un article :

Que se passe-t-il lorsque l'IA entre dans l'arène ? Découvrez en détail le premier match d'exhibition de la Ligue URKL à Shenzhen, où des robots humanoïdes conçus sur mesure mettent à l'épreuve leur équilibre, leur agilité et leur intelligence.