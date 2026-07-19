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Combats de robots humanoïdes dans un octogone

La première ligue mondiale de combats de robots humanoïdes a été lancée le 16 juillet à Shenzhen, pôle technologique de la Chine, et a attiré plus de 200 équipes venues notamment de Chine, des États-Unis et de Singapour ; toutes utilisaient le robot humanoïde grandeur nature d’EngineAI, l’EngineAI T800, comme plateforme de combat standardisée.



source : https://youtu.be/BzvWvEa_AKc


Que se passe-t-il lorsque l'IA entre dans l'arène ? Découvrez en détail le premier match d'exhibition de la Ligue URKL à Shenzhen, où des robots humanoïdes conçus sur mesure mettent à l'épreuve leur équilibre, leur agilité et leur intelligence.


Le match d’ouverture en intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=k2ty5NR2vQc

Les robots n’étaient pas contrôlés par des humains : ils étaient entièrement pilotés par leurs propres systèmes d’IA, sans joystick, sans télécommande, sans motion controller, d'où cette impression de voir des combattants bourrés. On verra peut‑être un jour des compétitions dérivées de l’esport où des robots, commandés au stick arcade, exécuteront des combos de jeux de combat.

✱✱✱

Autre info que je balance là car j'ai la flemme d'en faire un article : "Netflix avoue avoir déjà utilisé l'IA générative dans près de 300 films et séries cette année"

globaltimes.cn - https://www.globaltimes.cn/page/202607/1366175.shtml
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    posted the 07/19/2026 at 12:12 PM by lumpid
    comments (33)
    ratchet posted the 07/19/2026 at 12:29 PM
    Real Steel
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 12:35 PM
    a dans 2 ans,ça sera drole quand on verra un pays l'utiliser en guerre
    heracles posted the 07/19/2026 at 12:40 PM
    Purée on y est ça y est
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 01:02 PM
    kikoo31 Ce serait une régression vis à vis des drones
    keiku posted the 07/19/2026 at 01:39 PM
    les kickboxer vienne de perdre leur emplois
    ghouledheleter posted the 07/19/2026 at 01:52 PM
    keiku a la vitesse ou ca va dans 10 ans ils auront tellement evoluer que des metiers vont sauter.
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 02:11 PM
    5120x2880 au jour d'aujourd'hui en 2026 oui,ç'est une grosse regression....

    ...mais attends que les années passent et qu'ils apprenent à tirer a balles réel ça fera drole dans les combats
    pour toucher au maximum les civils surtout si ceux ci se refugent dans les sous sols ,metro,pour éviter les attak aérien

    et tu peux les transformer en android avec le caméra embarqué pour que la populace les confondent avec les humains

    c'est une question de temps en année ...

    rappelle toi des video IA de WIll SMith mangeant des spaghetti au début et maintenant ...
    keiku posted the 07/19/2026 at 02:13 PM
    ghouledheleter c'est l'évolution , le but de la technologie est de réduire voir faire disparaitre la notion de travail... (bon il semblerait, qu'elle soit aussi destinée a faire du sport a notre place également :lol
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 02:26 PM
    kikoo31
    Exactement, pour faire le ménage dans des sous terrains, dans des cités etc, ça sera le top.
    cyr posted the 07/19/2026 at 02:32 PM
    kikoo31 ou pour mater les manif....


    Par contre personne n'a tiqué ? T800. Terminator?
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 02:42 PM
    cyr "dans les manifs", arrête de me faire rêver
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 03:10 PM
    kikoo31 Les drones tirent déjà à balle réelle, ça se glisse partout, c'est bon marché, ça peut se sacrifier, se réparer facilement sur le terrain, c'est l'arme ultime, le robot humanoïde vaut 1000 fois plus cher qu'un humain fait de chair (80K minimum), ce serait un immense gachi de l'utiliser pour qu'il se fasse fumer par un drone, au combat cette forme est inutile et trop contraignante.
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 03:39 PM
    5120x2880
    Oui mais, si tu ne veux pas tuer, mais juste pacifier des manifestants de la CGT (au hasard ) avec des matraques et des gazeuses, c'est mieux que des drônes, non ?
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 04:01 PM
    micheljackson Même pour ça je pense que les drones sont objectivement meilleurs, après les robots seront plus doux que des drones inatteignables qui rafalent et font pleuvoir du gaz toxique sur la foule, mais plus coûteux que de la chair à canon espagnol, ça pourrait être intéressant pour skip la légitime défense mais vu la loi qui vient de passer, il y en a plus trop besoin
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 04:17 PM
    5120x2880 les drones ne vont pas au métro,sous sol

    Et surtout les drones se font facilement repérer

    Mais je répète que je suis d'accord que le drone est largement meilleur au jour J
    leboulangerbanette posted the 07/19/2026 at 04:19 PM
    Keiku OK donc l'évolution d'une espèce c'est de se rendre inutile au monde dans lequel elle évolue ? Pas sur que ce soit la définition du terme originel en tout cas si on l'applique à l'écosystème animal et végétal de la terre depuis l'apparition de la vie. Pas sur aussi d'avoir 9 milliard de personnes oisives soit une société viable non plus.

    Ça n'est évidemment que mon avis mais les seuls et uniques (vrais) buts de l'explosion de l'IA sont les mêmes que depuis les débuts de l'humanité : le profit et le pouvoir. Comble de l'ironie, beaucoup de personnes y compris les primo-concepteurs de ces IA craignent de pseudos scénarios à la Skynet, et qu'est ce qu'on fait en rapidement : apprentissage du combat et mise au service de l'évolution des systèmes de "défense" (bon oui mise au service de la consommation de masse aussi c'est vrai )

    Alors oui dans les effets collatéraux "positifs" on va supprimer des emplois difficiles et ingrats, faire des avancés importantes dans la médecine de pointe mais je mets mon billet qu'une fois en plein dedans il y aura des regrets et des larmes.

    (je précise que je ne suis pas anti utilisation de l'IA, j'y suis même grandement contraint dans mon travail c'est juste que j'ai peur de deviner la trajectoire de tout ça tout en espérant me tromper)
    mibugishiden posted the 07/19/2026 at 04:22 PM
    5120x2880 dans le futur les drones seront depassés, on aura probablement des soldats robots humanoides capables de se deplacer vite, viser avec precision et vu qu'ils seront informatisés ils seront surement capables de detecter les drones et les brouiller.

    Certes un drone ca vaut pas cher mais les robots humanoides dans le futur ne seront pas chers non plus avec les avancées technologiques etc comme d'hab, les drones au depart coutaient extremement chers à leur debuts.
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 04:26 PM
    mibugishiden
    Black Mirror épisode "Metalhead" saison 4 épisode 5
    mibugishiden posted the 07/19/2026 at 04:27 PM
    micheljackson expliques, connait de nom mais jamais vu.
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 04:58 PM
    mibugishiden
    Un épisode où des "chiens" robots sont utilisés pour traquer et éliminer des humains, à voir absolument.
    keiku posted the 07/19/2026 at 05:25 PM
    leboulangerbanette OK donc l'évolution d'une espèce c'est de se rendre inutile au monde dans lequel elle évolue ? Pas sur que ce soit la définition du terme originel en tout cas si on l'applique à l'écosystème animal et végétal de la terre depuis l'apparition de la vie. Pas sur aussi d'avoir 9 milliard de personnes oisives soit une société viable non plus.

    tu sais le travail, c'est une notion humaine née de l'esclavage... on est d'ailleurs la seul espèce de mammifère a travailler et la seul espèce avec une pensée libre a le faire si on prend toute les formes de vie existante...

    Et ne pas travaillé ne veut pas être oisif, rien ne t’empêche de continuer a creer des choses, mais ce n'est plus une obligation pour la survie, juste un choix de vie...

    Ça n'est évidemment que mon avis mais les seuls et uniques (vrais) buts de l'explosion de l'IA sont les mêmes que depuis les débuts de l'humanité : le profit et le pouvoir. Comble de l'ironie, beaucoup de personnes y compris les primo-concepteurs de ces IA craignent de pseudos scénarios à la Skynet, et qu'est ce qu'on fait en rapidement : apprentissage du combat et mise au service de l'évolution des systèmes de "défense" (bon oui mise au service de la consommation de masse aussi c'est vrai )

    mais si le but premier des entreprise, est en effet le profit et le pouvoir, l'application derrière elle risque de leur faire perdre le pouvoir, c'est d'ailleurs pour ca qu'aujourd'hui la plupart des gouvernement sont en train de restreindre les IA, car ils sont en train de comprendre la puissance qu'elle peuvent avoir et la menace pour leur pouvoir justement...

    mais de la même manière que le tracteurs a permis de réduire le nombre de travailleurs dans les champs et que l'ordinateur a réduit le nombre d'employé de bureau et de banque... la technologie réduit la charge de travail, c'est une réalité.. après faire disparaitre la notion de travail et d'argent risque de prendre encore du temps j'en conviens, surtout que les mentalité on le voit tous les jours ont difficile a évoluer, mais elle change quand même au fil des siècle, ils suffit de voir les différence entre il y a 400 ans, 100 ans et 20 ans pour s'en rendre compte...


    Alors oui dans les effets collatéraux "positifs" on va supprimer des emplois difficiles et ingrats, faire des avancés importantes dans la médecine de pointe mais je mets mon billet qu'une fois en plein dedans il y aura des regrets et des larmes.

    aucune transition ne se fait pas sans douleurs..., mais ca aussi c'est l'évolution, il y a ceux qui s’adapte et ceux qui n'y arrive pas (souvent les vieux)


    (je précise que je ne suis pas anti utilisation de l'IA, j'y suis même grandement contraint dans mon travail c'est juste que j'ai peur de deviner la trajectoire de tout ça tout en espérant me tromper)

    j'ai envie de dire en 10 000 ans d'histoire on s'en est toujours sortit, l'ia n'est qu'une étape logique dans l'évolution, de la même manière que l'ordinateur l'a été, l'électricité, la vapeur, la roue et les outils...

    l'homme a survécu a pire, les armes, la bombe atomique... pourtant d'après les gens a l'époque on aurait du finir tous comme des mutants et la fin du monde devait se produire a l'an 2000
    ghouledheleter posted the 07/19/2026 at 05:44 PM
    keiku apres si j’ai les moyen dacheter un robot pour faire mon taf a ma place pourquoi pas mdr
    mibugishiden posted the 07/19/2026 at 06:32 PM
    micheljackson c'est une serie genre facon 4 eme dimension avec à chaque episode une histoire bizarre c'est ca ?
    keiku posted the 07/19/2026 at 06:42 PM
    ghouledheleter c'est sur , en chine ils s'occupent déja de ton intérieurs... http://www.youtube.com/watch?v=fsHBGvXc-Js
    micheljackson posted the 07/19/2026 at 06:44 PM
    mibugishiden
    Pas tout à fait, comme la 4ème dimension chaque épisode a une histoire et des personnages différents, mais là ça tourne toujours autour de l'impact de la technologie sur nos vies, avec ses dérives, ses dangers etc
    Rien de surnaturel, mais il y a des épisodes de tarés quand même
    ghouledheleter posted the 07/19/2026 at 07:32 PM
    keiku putain la dinguerie lol
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 07:41 PM
    mibugishiden C'est de la merde la forme humanoïde pour le combat, pourquoi s'encombrer avec ça ? C'est comme ceux qui voudraient remplacer les tanks par des Gundam, ils ont eu 0/20. « informatiser » mais avec qui j'échange là putain ? Les drones sont pas informatisé ? C'est quoi ce terme de boomer, ça fait bien longtemps qu'on a dépassé ce stade. Et non les drones ça valait pas 80 000 balles au début, t'as une idée du nombre de pièces, d'articulation dans un robot humanoïde ? La loi de KISS ?

    kikoo31 Les drones vont dans les métros, les sous-sol et se font difficilement repérer, c'est pas les vidéos qui manquent aujourd'hui, t'as des milliers d'ukrainiens ou russes qui se font dépecer par des drones dans des espaces confinés ou non
    leboulangerbanette posted the 07/19/2026 at 08:11 PM
    Keiku "tu sais le travail, c'est une notion humaine née de l'esclavage" c'est une vision assez limitée et plutôt fausse car les humains travaillaient bien avant les premières sociétés esclavagiste, c'est juste ta conception du travail qui part forcément du principe que certains ont une activité assignée et forcée pendant que d'autres sont libérés pour diriger / administrer. En fait tout dépend de ce qu'on entend par travail.

    "aucune transition ne se fait pas sans douleurs..., mais ca aussi c'est l'évolution, il y a ceux qui s’adapte et ceux qui n'y arrive pas (souvent les vieux)"
    Bravo pour le cliché qui reviendrait à dire que la seule voie est celle de la soumission au progrès technologique, les autres ne seraient que des espèces en voie de disparition. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui sont tellement confiant dans le projet magnifique que tu décris qu'ils ne veulent plus faire de gosses !! Mais là encore tu vas dire que c'est l'évolution ?

    "j'ai envie de dire en 10 000 ans d'histoire on s'en est toujours sortit, l'ia n'est qu'une étape logique dans l'évolution, de la même manière que l'ordinateur l'a été, l'électricité, la vapeur, la roue et les outils...

    "l'homme a survécu a pire, les armes, la bombe atomique... pourtant d'après les gens a l'époque on aurait du finir tous comme des mutants et la fin du monde devait se produire a l'an 2000" Confiance aveugle en la technologie encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'on doit s'inspirer des réussites et erreurs du passé mais la frontière entre optimiste/positivisme et aveuglement/déni peut parfois être ténue.

    Enfin bref, pas le même point de vue
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 09:20 PM
    5120x2880 ah bon ?
    bon je te fais confiance
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 09:48 PM
    kikoo31 https://youtu.be/f_A440qj3SE
    kikoo31 posted the 07/19/2026 at 10:31 PM
    5120x2880 en admettant que c'est pas un IA

    faut un skill de ouff,pas sur qu'il y en ait énormément
    5120x2880 posted the 07/19/2026 at 10:41 PM
    kikoo31 C'est un peu tard pour découvrir les drones, mais t'as des milliers de randoms qui font des vidéos comme ça, même en France, alors des personnes dont c'est le métier... Et de base on parlait d'autonomie, et ça viendra sans doute, à ce moment ce type de vidéos paraîtront ridicule quand ce sera une IA qui pilote.
    keiku posted the 07/20/2026 at 05:20 AM
    leboulangerbanette c'est une vision assez limitée et plutôt fausse car les humains travaillaient bien avant les premières sociétés esclavagiste, c'est juste ta conception du travail qui part forcément du principe que certains ont une activité assignée et forcée pendant que d'autres sont libérés pour diriger / administrer. En fait tout dépend de ce qu'on entend par travail.

    le travail dans le sens ou on le connait (avec donc rémunération pour l'effort fourni) est arriver avec l'égypte et donc avec l'esclavage, a -3500 ans avant jc... avant ca, les gens font des activés mais ne sont pas rémunéré pour...


    Bravo pour le cliché qui reviendrait à dire que la seule voie est celle de la soumission au progrès technologique, les autres ne seraient que des espèces en voie de disparition. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui sont tellement confiant dans le projet magnifique que tu décris qu'ils ne veulent plus faire de gosses !! Mais là encore tu vas dire que c'est l'évolution ?

    c'est en effet la seul voie, l'histoire la prouvée... et ce n'est pas un cliché...
    Par contre si les gens ne font plus des gosse ce n'est en rien a cause de la technologie, mais bien a cause des gouvernement qui veulent tellement protéger les gens, que pour faire des gosses, faut passé un audit pour vérifier la disponibilité financière , le casier judiciaire, les antécédent familiaux, l'espace logement... et limité dans une période d'age comprise entre 20 et 30 ans... mais le gouvernement a déja trouver de toute facon une réponse a ce problème l’immigration...

    l'évolution est technologie, la régression est sociétale... c'est un peu l'équilibre que le monde a trouvé

    Confiance aveugle en la technologie encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'on doit s'inspirer des réussites et erreurs du passé mais la frontière entre optimiste/positivisme et aveuglement/déni peut parfois être ténue.

    c'est pas une confiance aveugle, c'est juste un constat... maintenant, le choix est a chacun, tu as le droit de vivre dans une grotte, sans électricité ni eaux potable a tailler tes outil au silex...

    mais attention car même si technologiquement tu n'as rien, l'état te demandera quand même de payer tes impots et ton terrain, même si tu vis sans aucune technologie...

    Enfin bref, pas le même point de vue

    en effet, mais ce qui compte c'est que chacun soit heureux a sa manière
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