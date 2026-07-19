La première ligue mondiale de combats de robots humanoïdes a été lancée le 16 juillet à Shenzhen, pôle technologique de la Chine, et a attiré plus de 200 équipes venues notamment de Chine, des États-Unis et de Singapour ; toutes utilisaient le robot humanoïde grandeur nature d’EngineAI, l’EngineAI T800, comme plateforme de combat standardisée.
Que se passe-t-il lorsque l'IA entre dans l'arène ? Découvrez en détail le premier match d'exhibition de la Ligue URKL à Shenzhen, où des robots humanoïdes conçus sur mesure mettent à l'épreuve leur équilibre, leur agilité et leur intelligence.
Les robots n’étaient pas contrôlés par des humains : ils étaient entièrement pilotés par leurs propres systèmes d’IA, sans joystick, sans télécommande, sans motion controller, d'où cette impression de voir des combattants bourrés. On verra peut‑être un jour des compétitions dérivées de l’esport où des robots, commandés au stick arcade, exécuteront des combos de jeux de combat.
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...mais attends que les années passent et qu'ils apprenent à tirer a balles réel ça fera drole dans les combats
pour toucher au maximum les civils surtout si ceux ci se refugent dans les sous sols ,metro,pour éviter les attak aérien
et tu peux les transformer en android avec le caméra embarqué pour que la populace les confondent avec les humains
c'est une question de temps en année ...
rappelle toi des video IA de WIll SMith mangeant des spaghetti au début et maintenant ...
Exactement, pour faire le ménage dans des sous terrains, dans des cités etc, ça sera le top.
Par contre personne n'a tiqué ? T800. Terminator?
Oui mais, si tu ne veux pas tuer, mais juste pacifier des manifestants de la CGT (au hasard ) avec des matraques et des gazeuses, c'est mieux que des drônes, non ?
Et surtout les drones se font facilement repérer
Mais je répète que je suis d'accord que le drone est largement meilleur au jour J
Ça n'est évidemment que mon avis mais les seuls et uniques (vrais) buts de l'explosion de l'IA sont les mêmes que depuis les débuts de l'humanité : le profit et le pouvoir. Comble de l'ironie, beaucoup de personnes y compris les primo-concepteurs de ces IA craignent de pseudos scénarios à la Skynet, et qu'est ce qu'on fait en rapidement : apprentissage du combat et mise au service de l'évolution des systèmes de "défense" (bon oui mise au service de la consommation de masse aussi c'est vrai )
Alors oui dans les effets collatéraux "positifs" on va supprimer des emplois difficiles et ingrats, faire des avancés importantes dans la médecine de pointe mais je mets mon billet qu'une fois en plein dedans il y aura des regrets et des larmes.
(je précise que je ne suis pas anti utilisation de l'IA, j'y suis même grandement contraint dans mon travail c'est juste que j'ai peur de deviner la trajectoire de tout ça tout en espérant me tromper)
Certes un drone ca vaut pas cher mais les robots humanoides dans le futur ne seront pas chers non plus avec les avancées technologiques etc comme d'hab, les drones au depart coutaient extremement chers à leur debuts.
Black Mirror épisode "Metalhead" saison 4 épisode 5
Un épisode où des "chiens" robots sont utilisés pour traquer et éliminer des humains, à voir absolument.
tu sais le travail, c'est une notion humaine née de l'esclavage... on est d'ailleurs la seul espèce de mammifère a travailler et la seul espèce avec une pensée libre a le faire si on prend toute les formes de vie existante...
Et ne pas travaillé ne veut pas être oisif, rien ne t’empêche de continuer a creer des choses, mais ce n'est plus une obligation pour la survie, juste un choix de vie...
Ça n'est évidemment que mon avis mais les seuls et uniques (vrais) buts de l'explosion de l'IA sont les mêmes que depuis les débuts de l'humanité : le profit et le pouvoir. Comble de l'ironie, beaucoup de personnes y compris les primo-concepteurs de ces IA craignent de pseudos scénarios à la Skynet, et qu'est ce qu'on fait en rapidement : apprentissage du combat et mise au service de l'évolution des systèmes de "défense" (bon oui mise au service de la consommation de masse aussi c'est vrai )
mais si le but premier des entreprise, est en effet le profit et le pouvoir, l'application derrière elle risque de leur faire perdre le pouvoir, c'est d'ailleurs pour ca qu'aujourd'hui la plupart des gouvernement sont en train de restreindre les IA, car ils sont en train de comprendre la puissance qu'elle peuvent avoir et la menace pour leur pouvoir justement...
mais de la même manière que le tracteurs a permis de réduire le nombre de travailleurs dans les champs et que l'ordinateur a réduit le nombre d'employé de bureau et de banque... la technologie réduit la charge de travail, c'est une réalité.. après faire disparaitre la notion de travail et d'argent risque de prendre encore du temps j'en conviens, surtout que les mentalité on le voit tous les jours ont difficile a évoluer, mais elle change quand même au fil des siècle, ils suffit de voir les différence entre il y a 400 ans, 100 ans et 20 ans pour s'en rendre compte...
Alors oui dans les effets collatéraux "positifs" on va supprimer des emplois difficiles et ingrats, faire des avancés importantes dans la médecine de pointe mais je mets mon billet qu'une fois en plein dedans il y aura des regrets et des larmes.
aucune transition ne se fait pas sans douleurs..., mais ca aussi c'est l'évolution, il y a ceux qui s’adapte et ceux qui n'y arrive pas (souvent les vieux)
(je précise que je ne suis pas anti utilisation de l'IA, j'y suis même grandement contraint dans mon travail c'est juste que j'ai peur de deviner la trajectoire de tout ça tout en espérant me tromper)
j'ai envie de dire en 10 000 ans d'histoire on s'en est toujours sortit, l'ia n'est qu'une étape logique dans l'évolution, de la même manière que l'ordinateur l'a été, l'électricité, la vapeur, la roue et les outils...
l'homme a survécu a pire, les armes, la bombe atomique... pourtant d'après les gens a l'époque on aurait du finir tous comme des mutants et la fin du monde devait se produire a l'an 2000
Pas tout à fait, comme la 4ème dimension chaque épisode a une histoire et des personnages différents, mais là ça tourne toujours autour de l'impact de la technologie sur nos vies, avec ses dérives, ses dangers etc
Rien de surnaturel, mais il y a des épisodes de tarés quand même
kikoo31 Les drones vont dans les métros, les sous-sol et se font difficilement repérer, c'est pas les vidéos qui manquent aujourd'hui, t'as des milliers d'ukrainiens ou russes qui se font dépecer par des drones dans des espaces confinés ou non
"aucune transition ne se fait pas sans douleurs..., mais ca aussi c'est l'évolution, il y a ceux qui s’adapte et ceux qui n'y arrive pas (souvent les vieux)"
Bravo pour le cliché qui reviendrait à dire que la seule voie est celle de la soumission au progrès technologique, les autres ne seraient que des espèces en voie de disparition. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui sont tellement confiant dans le projet magnifique que tu décris qu'ils ne veulent plus faire de gosses !! Mais là encore tu vas dire que c'est l'évolution ?
"j'ai envie de dire en 10 000 ans d'histoire on s'en est toujours sortit, l'ia n'est qu'une étape logique dans l'évolution, de la même manière que l'ordinateur l'a été, l'électricité, la vapeur, la roue et les outils...
"l'homme a survécu a pire, les armes, la bombe atomique... pourtant d'après les gens a l'époque on aurait du finir tous comme des mutants et la fin du monde devait se produire a l'an 2000" Confiance aveugle en la technologie encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'on doit s'inspirer des réussites et erreurs du passé mais la frontière entre optimiste/positivisme et aveuglement/déni peut parfois être ténue.
Enfin bref, pas le même point de vue
bon je te fais confiance
faut un skill de ouff,pas sur qu'il y en ait énormément
le travail dans le sens ou on le connait (avec donc rémunération pour l'effort fourni) est arriver avec l'égypte et donc avec l'esclavage, a -3500 ans avant jc... avant ca, les gens font des activés mais ne sont pas rémunéré pour...
Bravo pour le cliché qui reviendrait à dire que la seule voie est celle de la soumission au progrès technologique, les autres ne seraient que des espèces en voie de disparition. Les jeunes dont tu parles aujourd'hui sont tellement confiant dans le projet magnifique que tu décris qu'ils ne veulent plus faire de gosses !! Mais là encore tu vas dire que c'est l'évolution ?
c'est en effet la seul voie, l'histoire la prouvée... et ce n'est pas un cliché...
Par contre si les gens ne font plus des gosse ce n'est en rien a cause de la technologie, mais bien a cause des gouvernement qui veulent tellement protéger les gens, que pour faire des gosses, faut passé un audit pour vérifier la disponibilité financière , le casier judiciaire, les antécédent familiaux, l'espace logement... et limité dans une période d'age comprise entre 20 et 30 ans... mais le gouvernement a déja trouver de toute facon une réponse a ce problème l’immigration...
l'évolution est technologie, la régression est sociétale... c'est un peu l'équilibre que le monde a trouvé
Confiance aveugle en la technologie encore une fois, je te rejoins sur le fait qu'on doit s'inspirer des réussites et erreurs du passé mais la frontière entre optimiste/positivisme et aveuglement/déni peut parfois être ténue.
c'est pas une confiance aveugle, c'est juste un constat... maintenant, le choix est a chacun, tu as le droit de vivre dans une grotte, sans électricité ni eaux potable a tailler tes outil au silex...
mais attention car même si technologiquement tu n'as rien, l'état te demandera quand même de payer tes impots et ton terrain, même si tu vis sans aucune technologie...
Enfin bref, pas le même point de vue
en effet, mais ce qui compte c'est que chacun soit heureux a sa manière