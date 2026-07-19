La date de sortie du très attendu Splatoon Raiders approche à grands pas, et nous connaissons désormais la taille exacte du fichier. Ceux qui souhaitent acheter une version numérique de Splatoon Raiders sur le Nintendo eShop constateront qu'elle ne pèse que 13,1 Go.
Allez-vous le prendre?
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/17/splatoon-raiders-is-13-1gb/
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posted the 07/19/2026 at 03:28 AM by link49
Et son Direct dédié m’a encore plus convaincu. Un Splatoon qui croise Monster Hunter c’est day one
Dire que j'attends alien isolation 2, kingdom heart 4, et quelque autre titre tiers, c'est qu'il y a un malaises chez Nintendo.....
J'en profite pour finir des titres switch 1 pendant cette attente...
Mais je pense que pokemon vent sera mon prochain titre sur switch2....