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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[Switch 2] Splatoon Raiders sort ce jeudi. Allez-vous le prendre?


La date de sortie du très attendu Splatoon Raiders approche à grands pas, et nous connaissons désormais la taille exacte du fichier. Ceux qui souhaitent acheter une version numérique de Splatoon Raiders sur le Nintendo eShop constateront qu'elle ne pèse que 13,1 Go.



Allez-vous le prendre?

Source : https://mynintendonews.com/2026/07/17/splatoon-raiders-is-13-1gb/
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    Who likes this ?
    aeris201, rocan
    posted the 07/19/2026 at 03:28 AM by link49
    comments (11)
    suzukube posted the 07/19/2026 at 04:24 AM
    ui
    jf17 posted the 07/19/2026 at 04:35 AM
    Non pas fan de cette licence
    sonilka posted the 07/19/2026 at 06:13 AM
    J'attendrai les retours. Notamment sur le contenu. En l'état j'y vois une extension solo à S3 qui ne dit pas son nom que Nintendo a transformé en jeu unique pour meubler son calendrier.
    aeris201 posted the 07/19/2026 at 06:42 AM
    Naturellement

    Et son Direct dédié m’a encore plus convaincu. Un Splatoon qui croise Monster Hunter c’est day one
    badeuh posted the 07/19/2026 at 06:44 AM
    Oui
    fdestroyer posted the 07/19/2026 at 07:17 AM
    J'attend de voir les retours sur le co-op. Ca pourrait m'intéresser de faire le jeu avec Madame.
    dooku posted the 07/19/2026 at 07:22 AM
    Si
    link49 posted the 07/19/2026 at 08:23 AM
    Personnellement j'attends vraiment cet opus qui va me changer des opus multi.
    cyr posted the 07/19/2026 at 08:55 AM
    Non. Va falloir que le contenu m'intéresse.


    Dire que j'attends alien isolation 2, kingdom heart 4, et quelque autre titre tiers, c'est qu'il y a un malaises chez Nintendo.....

    J'en profite pour finir des titres switch 1 pendant cette attente...


    Mais je pense que pokemon vent sera mon prochain titre sur switch2....
    david20 posted the 07/19/2026 at 05:01 PM
    Ce jeu ça sera sans moi, il ne m'attire pas du tout. Je suis pas surpris qu'il fasse que 13go, on dirait pas trop un jeu switch 2.
    burningcrimson posted the 07/20/2026 at 01:34 AM
    Nope, je préfère encore jouer à Splatoon 3
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