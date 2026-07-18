Le jeu d'extraction de Tencent, Arena Breakout: Infinite s'offre une collaboration avec Capcom. Cette collaboration surprise mettra à l'honneur Resident Evil 4 Remake, et plus particulièrement Ada Wong.
S'il est facile de comprendre que cette opération vise à faire grimper un peu plus les ventes de Resident Evil 4 Remake pour Capcom, qui totalise actuellement plus de 13,5 millions d'exemplaires vendus, la présence très marquée d'Ada Wong n'a pas manqué de relancer les spéculations des fans concernant son éventuelle apparition dans le futur DLC de Resident Evil Requiem, qui se fait toujours terriblement attendre...
Lien direct du teaser, attention c'est très très court :
A ce qu'il paraît ils vont continuer avec Claire malgré le chantier de RE0 & RE1 Remake. On a eu la trilogie Leon (RE2R, RE4R et Requiem) et selon des bruits de couloir, Claire aura le même traitement (RE2R, RE R Vero, RE10). Il y avait un leak qui parlait du projet Redlife, qui fait très Claire Redfield comme nom de code pour RE10.
Après ce ne sont que des rumeurs, mais l'idée n'est vraiment pas bête pour le coup, a voir si Jill aura le même traitement si tout ça est vrai (RE3R, RE1R, RE11), donc deux remake puis un nouveau volet pour les perso, mais d'ici là on aura le temps de dormir...
....bon va y avoir un backlash de fou sur X par contre avec des rumeurs de SweetBaby Inc alors que c'est juste Capcom en manque
Ça reste une série où les personnages féminins sont régulièrement mis en avant. Même de manière plus générale, les survival horror mettent statistiquement et historiquement davantage en avant des personnages féminins que la plupart des autres genres, non par "girl power", mais au contraire parce que ces personnages renforcent le sentiment de vulnérabilité propre au genre.
aerithlazyqueen Billy a grandit en moi en faisant le jeu