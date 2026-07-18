1996 - 2026
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Resident Evil 4 Remake
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name : Resident Evil 4 Remake
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X
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marchand2sable
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom met Ada Wong en avant dans une collaboration inattendue avec le jeu Arena Breakout: Infinite


Le jeu d'extraction de Tencent, Arena Breakout: Infinite s'offre une collaboration avec Capcom. Cette collaboration surprise mettra à l'honneur Resident Evil 4 Remake, et plus particulièrement Ada Wong.

S'il est facile de comprendre que cette opération vise à faire grimper un peu plus les ventes de Resident Evil 4 Remake pour Capcom, qui totalise actuellement plus de 13,5 millions d'exemplaires vendus, la présence très marquée d'Ada Wong n'a pas manqué de relancer les spéculations des fans concernant son éventuelle apparition dans le futur DLC de Resident Evil Requiem, qui se fait toujours terriblement attendre...


Lien direct du teaser, attention c'est très très court :


http://www.youtube.com/watch?v=biHVuzHzYbE


Tencent Games MoreFun Studios - https://www.youtube.com/watch?v=biHVuzHzYbE
    tags : resident evil resident evil 4 resident evil 4 remake tencent ada wong resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil requiem ada wong resident evil veronica resident evil new infos arena breakout: infinite
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    posted the 07/18/2026 at 10:47 PM by marchand2sable
    comments (6)
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 11:08 PM
    Je veux pas être méchant, mais j'ai eu ma dose d'Ada perso. Il est temps de voir plus Jill, Carlos, et de nouvelles têtes secondaire ou pas vu depuis longtemps.
    marchand2sable posted the 07/18/2026 at 11:19 PM
    ravyxxs

    A ce qu'il paraît ils vont continuer avec Claire malgré le chantier de RE0 & RE1 Remake. On a eu la trilogie Leon (RE2R, RE4R et Requiem) et selon des bruits de couloir, Claire aura le même traitement (RE2R, RE R Vero, RE10). Il y avait un leak qui parlait du projet Redlife, qui fait très Claire Redfield comme nom de code pour RE10.

    Après ce ne sont que des rumeurs, mais l'idée n'est vraiment pas bête pour le coup, a voir si Jill aura le même traitement si tout ça est vrai (RE3R, RE1R, RE11), donc deux remake puis un nouveau volet pour les perso, mais d'ici là on aura le temps de dormir...
    ravyxxs posted the 07/19/2026 at 01:14 AM
    marchand2sable Imagine un RE10 avec les femmes à l'honneur

    ....bon va y avoir un backlash de fou sur X par contre avec des rumeurs de SweetBaby Inc alors que c'est juste Capcom en manque
    aerithlazyqueen posted the 07/19/2026 at 01:20 AM
    ravyxxs Billy aussi
    guyllan posted the 07/19/2026 at 08:30 AM
    ravyxxs Il n’y a pas grand risque de backlash tant que, pour la modélisation de ses personnages principaux, Capcom continue de faire appel à des mannequins et modèles Instagram, sans chercher la subversion esthétique si chère aux développeurs occidentaux.
    Ça reste une série où les personnages féminins sont régulièrement mis en avant. Même de manière plus générale, les survival horror mettent statistiquement et historiquement davantage en avant des personnages féminins que la plupart des autres genres, non par "girl power", mais au contraire parce que ces personnages renforcent le sentiment de vulnérabilité propre au genre.
    ravyxxs posted the 07/20/2026 at 12:50 AM
    guyllan Ouais c'est vrai ce que tu dis, absolument

    aerithlazyqueen Billy a grandit en moi en faisant le jeu
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