Le jeu d'extraction des'offre une collaboration avec. Cette collaboration surprise mettra à l'honneur, et plus particulièrementS'il est facile de comprendre que cette opération vise à faire grimper un peu plus les ventes depour, qui totalise actuellement plus de 13,5 millions d'exemplaires vendus, la présence très marquée d'n'a pas manqué de relancer les spéculations des fans concernant son éventuelle apparition dans le futur DLC de, qui se fait toujours terriblement attendre...