Je peux confirmer qu'Xbox n'a pas l'intention de renoncer à revenir aux exclusivités sur console suite à la restructuration. La direction d'Xbox estime pouvoir atteindre ses objectifs en réinvestissant dans ses franchises majeures, et considère que les exclusivités console joueront un rôle clé pour restaurer la confiance envers la marque. « Il faut une raison pour que les gens achètent une Xbox », déclare Matt Booty, directeur des contenus chez Xbox.
Booty pense que les exclusivités peuvent constituer une forme de « récompense », tant pour les joueurs fidèles depuis les 25 ans d'existence d'Xbox que pour ceux qui cherchent encore une motivation pour investir jusqu'à 800 dollars dans le nouveau matériel Xbox. « Nous voulons proposer quelque chose à ces joueurs. C'est ce principe qui a guidé notre décision. »
Matthew Ball, directeur de la stratégie, m'indique que Gears of War : E-Day et Clockwork « ne sont pas des exclusivités temporaires, mais définitives » et qu'Xbox ne compte pas changer de cap à ce sujet. Il faut également s'attendre à ce que davantage de jeux « first-party » (issus des studios internes) adoptent l'exclusivité à l'avenir.
« Je peux vous assurer que Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution ne sont pas les seuls titres que nous prévoyons », affirme Ball. « Pour développer une plateforme comme la nôtre, il faut proposer des jeux et des services exclusifs. Ce ne seront pas les deux seuls titres. »
La nature de la troisième exclusivité reste incertaine, tout comme son origine (Activision Blizzard, Bethesda ou Xbox Game Studios). Ball précise que les « grands titres de type service en ligne » seront désormais multiplateformes, mais cela ne signifie pas pour autant que tous les jeux solo d'Xbox seront des exclusivités console. Booty ajoute : « Je ne me focaliserais pas outre mesure sur le jeu solo. C'est une bonne règle générale, certes, mais ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. »
Source : https://www.resetera.com/threads/gamesradar-xboxs-return-to-console-exclusivity-isnt-a-temporary-pivot-its-a-permanent-strategy.1581223/
tags :
posted the 07/18/2026 at 04:38 PM by link49
Vous êtes à présent le NOKIA du jeu vidéo, personne reviendra, à moins d'un retournement de situation du niveau des Apple iMAC de 2000 avec l'Ipod ou d'Aston Martin sortant la DB7 !
Ah non j'oubliais, ils sont assez stupide pour rater l'opportunité et creuser encore et toujours leur tombe (qui en passant est déjà bien avancé).
Ça + le manque de lecteur blueray sur ps + leur mépris à ignorer les fans de la marque, ya beaucoup de raisons qui feront que des joueurs changent de camp.
Ça peux etre un tournant.
Perso je change de camp si lecteur blueray sur Xbox + si ya les stores pc en plus, c'est un grand oui.
Je prendrai meme la xbox portable en plus de la xbox salon ^^
Surtout si la version blueray tu peux l'enregistrer et l'avoir en meme temps en numerique sur la portable et celle de salon
le physique
les exclus
les prix les plus bas
la possession des jeux au joueurs et la fin des service
pas de dlc et de microtransaction sur leur jeu
une communication claire, transparante y compris sur leur chiffres
et une garantie de continuer comme ca pendant 40 ans
quand ils auront résolu tous ca, peut être que les gens trouveront une raison.... mais avant ca....
ah et vu le nombre de retournement de veste de xbox même avec ca ca risque d'être compliquer...
Tout est question d'écosystème et ludothèque. Tu forces pas les gens à changer de navire, alors que tout tes amis, jeux achetés, accessoire, figurent sur une et même plateforme. Tu penses que Marc qui a dépensé 2500 euros dans des jeux démats sur ses consoles PS4-PS5, 500 en accessoire, lui dire de lâcher tout ça pour 2-3 jeux, va mettre tout ça derrière lui ? Et demander à sa liste de 250 amis de le suivre ? Ou le Youtubeur, Streameur, à plus de 3000 *ami(e)s* de tout raccrocher et embrasser COD ?
Jamais de la vie.
tout va bien alors s'il existe des raisons... leur base de joueurs devrait donc augmenter naturellement... rendez vous donc au prochain rapport financier...
Autant dire… ça va être compliqué.
Les joueurs qui veulent jouer dans le salon sans prise de tête achètent une console, que les 2/3 exclusivité soient sur Steam ou non.
link49 : Petite erreur sur la traduction de la 1ere partie, dans la version originale il est dit : "I can confirm that Xbox has no plans to back away from a return to console exclusivity following the restructure.".
En français cela donne : ...pas l’intention de renoncer à son retour à l'exclusivité sur console à la suite de cette restructuration., ce qui n’est pas tout à fait pareil que ta traduction, car ici on comprend qu’ils parlent des jeux qui ne sortiront pas sur les autres consoles et non pas qu’ils seront exclusivement sur leur console et nulle part ailleurs.
Honnêtement ça pourrait faire mal à Sony un tel scénario, où du moins les embêter fortement.
tripy73 si Sony renonce au physique, les éditeurs suivront et donc les versions Xbox, déjà peu visibles et peu achetées le seront encore moins.
shambala93 la migration se fera sur PC mais pas sur Xbox car peu de gens sont intéressés par cette marque et le temps n'a fait qu'aggraver les choses. Ils ont perdu la génération où les gens se constituaient un compte avec leurs jeux et leurs amis, à savoir la PS4, bien que c'était déjà entamé avec la geb précédente. Et s'il y a migration, ce serait plutôt vers Steam.
Merci sony
Je ne reviendrai jamais chez Sony du coup avec ce qui se passe.
Ça sera soit une xbox soit Nintendo en complément à l'avenir.
Cela dit l’image de Microsoft est tellement à la ramasse qu’il y a peu de chances qu’un tel scénario voit le jour.
Lui vu la merde qu'il a foutu qu'il ferme sa gueule.
Par contre guiguif a raison sur un truc c'est que BEAUCOUP de monde sont parti sur PC ces dernières années.
Meme les plus consoleux des consoleux Cc alucardhellsing
Et pourtant quand tu m'as connu j'etais la muraille anti PC
La cible ne sont pas les fanboys ou ceux qui jouent a 2 jeux par an majoritaire chez playstation.
Non vu que xbox est aussi sur pc ils veulent faire la passerelle entre les 2 mondes et le pc gagne plus d'argent que sony et xbox reuni...lui est en croissance.Donc des gens qui sont pret a mettre du pognon plus que la moyenne, alors c'est sur que sa representera moins de millions de consoles vendues mais en même temps ils vont pas continuer la même soupe gen apres gen, se qui n'arrange que sony dans l'histoire.
Clairement oublié de toute facon les consoles bons marché a l'avenir et donc les parcs vont diminuer tout comme cette gen qui a diminué aussi.
guiguif je savais pas ça.
Tu rêves, le grand public et l’écrasante majorité des gamers qui aiment le salon avec 4/5 jeux par an se fichent de jouer sur PC.
C’est un fantasme aberrant !
Ils s'en ficheront de moins en moins si Sony continuent de monter les prix pour la PS6 et enchaine les bonnes nouvelles type vous ne pourrez plus jouer à vos jeux PS4/PS5 physiques sur PS6.
Ils iront où ? PC ? Une partie surement, mais le danger c'est que la PS5 soit leur dernière console et qu'ils arrêtent le JV de salon, si tu joues à une poignée de jeux par an, c'est que, de base, t'es pas vraiment très attaché au hobby en question.
Par contre rien n'est écrit, on va déjà espéré que la crise des composants se calme parce que c'est un train de faire beaucoup de mal au secteur...puis si les composants sont chers ce sera le cas sur PC aussi
Lecteur physique
C’est day one !
Cela dit avec Sony dans un mauvais tournant, il y a moyen de négocier un grand virage, mais va falloir être sacrément bon.