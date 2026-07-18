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Gears of War : E-Day
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[Xbox Series/Helix] « Il faut une raison pour que les gens achètent une Xbox »


Je peux confirmer qu'Xbox n'a pas l'intention de renoncer à revenir aux exclusivités sur console suite à la restructuration. La direction d'Xbox estime pouvoir atteindre ses objectifs en réinvestissant dans ses franchises majeures, et considère que les exclusivités console joueront un rôle clé pour restaurer la confiance envers la marque. « Il faut une raison pour que les gens achètent une Xbox », déclare Matt Booty, directeur des contenus chez Xbox.

Booty pense que les exclusivités peuvent constituer une forme de « récompense », tant pour les joueurs fidèles depuis les 25 ans d'existence d'Xbox que pour ceux qui cherchent encore une motivation pour investir jusqu'à 800 dollars dans le nouveau matériel Xbox. « Nous voulons proposer quelque chose à ces joueurs. C'est ce principe qui a guidé notre décision. »

Matthew Ball, directeur de la stratégie, m'indique que Gears of War : E-Day et Clockwork « ne sont pas des exclusivités temporaires, mais définitives » et qu'Xbox ne compte pas changer de cap à ce sujet. Il faut également s'attendre à ce que davantage de jeux « first-party » (issus des studios internes) adoptent l'exclusivité à l'avenir.

« Je peux vous assurer que Gears of War: E-Day et Clockwork Revolution ne sont pas les seuls titres que nous prévoyons », affirme Ball. « Pour développer une plateforme comme la nôtre, il faut proposer des jeux et des services exclusifs. Ce ne seront pas les deux seuls titres. »

La nature de la troisième exclusivité reste incertaine, tout comme son origine (Activision Blizzard, Bethesda ou Xbox Game Studios). Ball précise que les « grands titres de type service en ligne » seront désormais multiplateformes, mais cela ne signifie pas pour autant que tous les jeux solo d'Xbox seront des exclusivités console. Booty ajoute : « Je ne me focaliserais pas outre mesure sur le jeu solo. C'est une bonne règle générale, certes, mais ce n'est pas quelque chose de gravé dans le marbre. »

Source : https://www.resetera.com/threads/gamesradar-xboxs-return-to-console-exclusivity-isnt-a-temporary-pivot-its-a-permanent-strategy.1581223/
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    posted the 07/18/2026 at 04:38 PM by link49
    comments (50)
    supasaiyajin posted the 07/18/2026 at 04:43 PM
    Un lecteur ? Moi j'achète.
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 04:44 PM
    « Il faut une raison pour que les gens achètent une Xbox »

    Vous êtes à présent le NOKIA du jeu vidéo, personne reviendra, à moins d'un retournement de situation du niveau des Apple iMAC de 2000 avec l'Ipod ou d'Aston Martin sortant la DB7 !
    seb84 posted the 07/18/2026 at 04:51 PM
    Ils oublient que les exclus rapportent plus quand elles sont portées sur PS5 que celles qui restent sur XBOX...
    narphe1 posted the 07/18/2026 at 04:52 PM
    ajout d'un lecteur avec exclusivité des Call Of Duty , Fallout , Elders Scrolls déjà ça serait un bon début pour la mettre à Sony
    derno posted the 07/18/2026 at 04:55 PM
    un lecteur physique (pour tacler sony et caresser les primo acheteur dans le sens du poil), un prix bas (au moins 70 dollars moins chère qu'une ps6) et une ou deux exclus majeur et désirable pour le lancement (et non du cross gen)serait susceptible de créer une dynamique....mais je n'y crois pas vraiment vu comment ils raclent sur la moindre dépense.
    masharu posted the 07/18/2026 at 04:55 PM
    Les mecs qui découvrent comment vendre un produit, tous ces responsable chez Microsoft devraient être moqué là, ça n'est pas suffisant.
    sino posted the 07/18/2026 at 04:56 PM
    Le mieux serait de jouer sur la présence du lecteur, là ils ont un créneau + mieux contrôler les studios et la politique tarifaire des jeux (Doom TDA à 80€, quelle jolie bande de branquignole).


    Ah non j'oubliais, ils sont assez stupide pour rater l'opportunité et creuser encore et toujours leur tombe (qui en passant est déjà bien avancé).
    guiguif posted the 07/18/2026 at 04:56 PM
    Qu'ils rendent COD exclue et pouf
    hatwa posted the 07/18/2026 at 04:57 PM
    De toute ma vie, je n'ai pris qu'une fois 1 Xbox (la One S), uniquement pour quelques exclus mais au final...
    malroth posted the 07/18/2026 at 05:02 PM
    guiguif oui, pour moi ça peux clairement faire mal à Sony et c'est une raison de plus pour que des joueurs changent de console à la prochaine Gen.

    Ça + le manque de lecteur blueray sur ps + leur mépris à ignorer les fans de la marque, ya beaucoup de raisons qui feront que des joueurs changent de camp.

    Ça peux etre un tournant.

    Perso je change de camp si lecteur blueray sur Xbox + si ya les stores pc en plus, c'est un grand oui.

    Je prendrai meme la xbox portable en plus de la xbox salon ^^

    Surtout si la version blueray tu peux l'enregistrer et l'avoir en meme temps en numerique sur la portable et celle de salon
    keiku posted the 07/18/2026 at 05:02 PM
    Il faut une raison pour que les gens achètent une Xbox

    le physique
    les exclus
    les prix les plus bas
    la possession des jeux au joueurs et la fin des service
    pas de dlc et de microtransaction sur leur jeu
    une communication claire, transparante y compris sur leur chiffres
    et une garantie de continuer comme ca pendant 40 ans

    quand ils auront résolu tous ca, peut être que les gens trouveront une raison.... mais avant ca....

    ah et vu le nombre de retournement de veste de xbox même avec ca ca risque d'être compliquer...
    negan posted the 07/18/2026 at 05:07 PM
    guiguif Impossible
    skuldleif posted the 07/18/2026 at 05:10 PM
    il en existe des raisons surtout dans un environnement full demat mais c'est pas grave continuez de les occulter sony va prendre soin de vous
    khazawi posted the 07/18/2026 at 05:13 PM
    Il faudrait arrêter de vendre sur Steam sinon la console ne servira à rien mais ça n'arrivera jamais donc ils sont condamnés à laisser le marché de la console à terme
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 05:16 PM
    guiguif narphe1 Impossible, Spencer l'a déjà expliqué, et très bien même.

    Tout est question d'écosystème et ludothèque. Tu forces pas les gens à changer de navire, alors que tout tes amis, jeux achetés, accessoire, figurent sur une et même plateforme. Tu penses que Marc qui a dépensé 2500 euros dans des jeux démats sur ses consoles PS4-PS5, 500 en accessoire, lui dire de lâcher tout ça pour 2-3 jeux, va mettre tout ça derrière lui ? Et demander à sa liste de 250 amis de le suivre ? Ou le Youtubeur, Streameur, à plus de 3000 *ami(e)s* de tout raccrocher et embrasser COD ?

    Jamais de la vie.
    keiku posted the 07/18/2026 at 05:21 PM
    skuldleif il en existe des raisons surtout dans un environnement full demat

    tout va bien alors s'il existe des raisons... leur base de joueurs devrait donc augmenter naturellement... rendez vous donc au prochain rapport financier...
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 05:33 PM
    Ils n’ont pas les licences qui vendent malheureusement. Je ne vois pas un succès de leur prochaine machine sauf si elle serait moins chère que la PS6, qu’elle posséderait un lecteur et que Steam soit accessible.

    Autant dire… ça va être compliqué.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 05:34 PM
    khazawi
    Les joueurs qui veulent jouer dans le salon sans prise de tête achètent une console, que les 2/3 exclusivité soient sur Steam ou non.
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 05:40 PM
    Reste à voir si ça portera ses fruits, les exclusivités étant loin d'être le seul facteur pour acheter telle ou telle machine de nos jours, ils auraient beaucoup plus de chance d’en vendre s'ils choisissent de mettre un lecteur si en face Sony ne le fait pas

    link49 : Petite erreur sur la traduction de la 1ere partie, dans la version originale il est dit : "I can confirm that Xbox has no plans to back away from a return to console exclusivity following the restructure.".

    En français cela donne : ...pas l’intention de renoncer à son retour à l'exclusivité sur console à la suite de cette restructuration., ce qui n’est pas tout à fait pareil que ta traduction, car ici on comprend qu’ils parlent des jeux qui ne sortiront pas sur les autres consoles et non pas qu’ils seront exclusivement sur leur console et nulle part ailleurs.
    edgar posted the 07/18/2026 at 05:42 PM
    Guiguif 200€ moins chère que la PS6 + lecteur Blu-ray + COD exclusif = dernière chance pour Microsoft de sauver les meubles, autrement ils peuvent d’ores et déjà aller se rhabiller.

    Honnêtement ça pourrait faire mal à Sony un tel scénario, où du moins les embêter fortement.
    raoh38 posted the 07/18/2026 at 05:42 PM
    Bordel les mecs ne verraient pas un elephant dans une piscine... la helix ser l'hybride du salon ou steam, pc, xbox , gamepass seront disponible en mode plug and play , c'est pas suffisant ?
    heracles posted the 07/18/2026 at 05:55 PM
    ça me parait compliqué de donner envie d'acheter une xbox quand elle coûtera 1000 boules
    khazawi posted the 07/18/2026 at 05:58 PM
    edgar raoh38 ça n'a pas marché avant avec les exclues consoles. Y'a aucune raison que cela change car comme l'a dit ravyxxs, les gens ont leur liste de jeux et leur liste d'amis majoritairement sur PS.

    tripy73 si Sony renonce au physique, les éditeurs suivront et donc les versions Xbox, déjà peu visibles et peu achetées le seront encore moins.

    shambala93 la migration se fera sur PC mais pas sur Xbox car peu de gens sont intéressés par cette marque et le temps n'a fait qu'aggraver les choses. Ils ont perdu la génération où les gens se constituaient un compte avec leurs jeux et leurs amis, à savoir la PS4, bien que c'était déjà entamé avec la geb précédente. Et s'il y a migration, ce serait plutôt vers Steam.
    skuldleif posted the 07/18/2026 at 06:01 PM
    keiku tout va bien pour Sony donc c'est perfect
    Merci sony
    amario posted the 07/18/2026 at 06:10 PM
    Jeux physique et Xbox gagne la guerre
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 06:20 PM
    khazawi : yep, comme je l’ai déjà dit, c’est un move voulut par les grands acteurs de l'industrie, mais des petits éditeurs pourront toujours proposer des jeux en physique, ce qui ne sera pas le cas sur PS6.
    khazawi posted the 07/18/2026 at 06:34 PM
    tripy73 a part Nintendo, je vois mal des petits éditeurs se lancer dans le physique uniquement sur Xbox vu que le démat est à 90% au moins de part sur Xbox.
    tripy73 posted the 07/18/2026 at 06:38 PM
    khazawi : oui et je ne vois pas non plus MS proposer un lecteur, donc la question est vite réglée
    guiguif posted the 07/18/2026 at 06:39 PM
    ravyxxs Pourtant beaucoup rien que sur ce site se sont barré sur PC a partir de la fin gen PS4.
    olex posted the 07/18/2026 at 06:45 PM
    Oui, mais ça, on l'a déjà dit... L'impression qu'on nous ressort toujours la même justification.
    malroth posted the 07/18/2026 at 06:46 PM
    guiguif moi c'est fin 2023 ou debut 2024 j'ai vendu ma ps5 et monté un pc.

    Je ne reviendrai jamais chez Sony du coup avec ce qui se passe.

    Ça sera soit une xbox soit Nintendo en complément à l'avenir.
    rider288 posted the 07/18/2026 at 06:54 PM
    Avec les fauxcul de la communauté, non à la suppréssion du Physique, mais ca consomme le GamePass à Gogo qui était déjà le cheval de troie du Physique...
    edgar posted the 07/18/2026 at 07:01 PM
    khazawi Rien n’est gravé dans le marbre, tout peut basculer du jour au lendemain.

    Cela dit l’image de Microsoft est tellement à la ramasse qu’il y a peu de chances qu’un tel scénario voit le jour.
    negan posted the 07/18/2026 at 07:04 PM
    ravyxxs Spencer l'a déjà expliqué, et très bien même.

    Lui vu la merde qu'il a foutu qu'il ferme sa gueule.

    Par contre guiguif a raison sur un truc c'est que BEAUCOUP de monde sont parti sur PC ces dernières années.

    Meme les plus consoleux des consoleux Cc alucardhellsing
    alucardhellsing posted the 07/18/2026 at 07:23 PM
    negan c'est clair j'etais devenu un putain de pro S bien gras anti et transpirant mais depuis 2021 c'est terminé j'ai été sur Gkyo avec quelques autres un des premiers a deserter et d'en finir avec sony et MS

    Et pourtant quand tu m'as connu j'etais la muraille anti PC
    thelastone posted the 07/18/2026 at 07:36 PM
    Mais c'est qui les breles qui viennent de comprendre ça après tant d'années ?
    negan posted the 07/18/2026 at 07:37 PM
    alucardhellsing
    supasaiyajin posted the 07/18/2026 at 07:54 PM
    De toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des exclusivités et de bonnes exclusivités. La prochaine console doit être moins chère que la PS6, comme avec la X360. Faire de COD une exclusivité console, même temporaire. Et un lecteur, bien sûr.
    nobleswan posted the 07/18/2026 at 07:57 PM
    Ils ont enfin compris, qu'ils continuent dans ce sens + Un lecteur disque pour la Helix et la on est bon pour le début du comeback.
    raoh38 posted the 07/18/2026 at 07:58 PM
    khazawi justement ils font un pari audacieux (bien plus que quelques exclus vu les temps développement ultra long).
    La cible ne sont pas les fanboys ou ceux qui jouent a 2 jeux par an majoritaire chez playstation.
    Non vu que xbox est aussi sur pc ils veulent faire la passerelle entre les 2 mondes et le pc gagne plus d'argent que sony et xbox reuni...lui est en croissance.Donc des gens qui sont pret a mettre du pognon plus que la moyenne, alors c'est sur que sa representera moins de millions de consoles vendues mais en même temps ils vont pas continuer la même soupe gen apres gen, se qui n'arrange que sony dans l'histoire.
    Clairement oublié de toute facon les consoles bons marché a l'avenir et donc les parcs vont diminuer tout comme cette gen qui a diminué aussi.
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 08:03 PM
    negan ouaip...En fait il avait dit ça, un an après que le rachat de Actibli il me semble. Au final, il, lui et son équipe, on jouer les mauvaises cartes, aujourd'hui Asha est obligé de faire le ménage....et XBOX prend cher du coup. Le GP n'aurait jamais dû exister si tu réfléchis bien...imagine sans ça, et sans la folie des rachats que lui et son équipe n'ont pas pu gérer au final, et juste bien gérer les studios avec l'argent que Microsoft fourni ? On en serait pas là mec...

    guiguif je savais pas ça.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 08:09 PM
    khazawi
    Tu rêves, le grand public et l’écrasante majorité des gamers qui aiment le salon avec 4/5 jeux par an se fichent de jouer sur PC.
    C’est un fantasme aberrant !
    wickette posted the 07/18/2026 at 08:28 PM
    shambala93
    Ils s'en ficheront de moins en moins si Sony continuent de monter les prix pour la PS6 et enchaine les bonnes nouvelles type vous ne pourrez plus jouer à vos jeux PS4/PS5 physiques sur PS6.

    Ils iront où ? PC ? Une partie surement, mais le danger c'est que la PS5 soit leur dernière console et qu'ils arrêtent le JV de salon, si tu joues à une poignée de jeux par an, c'est que, de base, t'es pas vraiment très attaché au hobby en question.

    Par contre rien n'est écrit, on va déjà espéré que la crise des composants se calme parce que c'est un train de faire beaucoup de mal au secteur...puis si les composants sont chers ce sera le cas sur PC aussi
    walterwhite posted the 07/18/2026 at 08:54 PM
    Exclu
    Lecteur physique

    C’est day one !
    jenicris posted the 07/18/2026 at 10:28 PM
    supasaiyajin COD c'est verrouillé jusqu'en 2033, avec les divers contrats.
    pimoody posted the 07/19/2026 at 12:54 AM
    Franchement, hormis peut être faire une combinaison d’exclus dont COD et compagnie avec une console très abordable et attractive, la marque Xbox couplé à Microsoft est quand même loin d’être synonyme d’attractivité (je parle même pas de la gestion des studios rachetés, mais ça le grand public n’est même pas au courant).
    Cela dit avec Sony dans un mauvais tournant, il y a moyen de négocier un grand virage, mais va falloir être sacrément bon.
    supasaiyajin posted the 07/19/2026 at 06:07 AM
    jenicris Même temporaire ? Du genre 6 mois ou un an sur Xbox puis après sur PlayStation.
    supasaiyajin posted the 07/19/2026 at 06:12 AM
    D'ailleurs, sur le site xbox player voice, le lecteur de disque fait partie des demandes les plus votées. Il faut voter en masse
    sonilka posted the 07/19/2026 at 06:37 AM
    Je ne crois pas une seule seconde au lecteur pour les jeux blu-ray sur leur console. Deja comment vous faites pour lire un disque sur une machine si elle est hybride ? Sauf à faire un gros dock avec un lecteur amovible. Mais dans ce cas, pour jouer en nomade il faudra obligatoirement que le jeu soit installé sur la console (comme c'est deja le cas aujourd'hui) mais qu'en plus il puisse etre lu à distance sans etre présent physiquement dans la console. Qui croit à ca ? Autre problème, d'ou viennent les blu-ray des jeux Xbox ? Probablement de l'usine ou Sony a décidé de stopper la fabrication de disque (du moins pour l'Europe). Vous voyez MS, chantre du demat avec son GP depuis 2020, se casser autant la tête pour proposer un lecteur ? Sans avoir la certitude que cela aura un impact majeur sur les ventes hardware ?
    jenicris posted the 07/19/2026 at 07:13 AM
    supasaiyajin oui même temporaire. Y aura aucune possibilité avant 2033
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