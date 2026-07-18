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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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kev73
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GTA 6 : Standard, Deluxe ou Collector — faut-il précommander maintenant ?
À un peu moins de quatre mois du 19 novembre, la question revient partout : est-ce qu'on précommande GTA 6 tout de suite, ou est-ce qu'on attend ? Je suis le dossier de près depuis l'info dump de Rockstar de juin, et honnêtement, la réponse dépend surtout du type de joueur que tu es. Je fais le point calmement, sans hype.

Ce qui est confirmé. Sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Pas de version PC annoncée au lancement (comme d'habitude chez Rockstar, elle viendra sûrement plus tard). La map, c'est bien Leonida / Vice City, avec Jason et Lucia en duo de protagonistes. Pour le reste — armes, activités, braquages — on est encore sur du confirmé au compte-gouttes, et beaucoup de "listes de missions" qui traînent sur le net sont inventées. Méfiance.

Le vrai débat, c'est les éditions. Sur le papier, une édition standard suffit à 90 % des joueurs : tu as le jeu complet, point. Les éditions supérieures (Deluxe, puis une Collector physique) ajoutent surtout du contenu cosmétique, des bonus in-game et, pour la Collector, des goodies physiques. Mon avis : si tu joues pour l'histoire et le monde ouvert, la standard est le meilleur rapport contenu-prix. Si tu es collectionneur et que tu veux l'objet sur l'étagère, là oui, la Collector se défend — mais uniquement si tu la précommandes tôt, parce que les tirages physiques Rockstar partent vite et se revendent une fortune ensuite.

Précommander maintenant ou attendre ? L'intérêt de précommander tôt, ce n'est pas le prix (Rockstar ne casse pas ses tarifs), c'est la disponibilité sur les éditions physiques limitées et la tranquillité le jour J (préchargement, pas de rupture). Si tu vises la standard en dématérialisé, tu peux tout à fait attendre : elle sera dispo au lancement sans stress. Si tu vises la Collector, ne traîne pas.

Pour ne pas m'y perdre, j'ai regroupé le détail de chaque édition et les liens de précommande officiels par plateforme dans un comparatif ici : le point complet sur les éditions et précommandes de GTA 6. Ça m'a évité de tomber sur des revendeurs de clés douteux, qui pullulent en ce moment.

Et vous, vous partez sur quelle édition ? Collector day one ou standard tranquille au lancement ? Je suis curieux de voir comment la commu se positionne à J-4 mois.
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    posted the 07/18/2026 at 05:49 AM by kev73
    comments (31)
    burningcrimson posted the 07/18/2026 at 06:12 AM
    On a rien vu du jeu et ça parle déjà de préco. Perso, tant que j'ai pas un bon aperçu du jeu (performance, durée de vie, humour à la GTA etc.) , j'investis 0 euros.
    psxbox posted the 07/18/2026 at 06:21 AM
    Je l ai précommandé a 60€ sur auchan donc ca va
    jobiwan posted the 07/18/2026 at 06:23 AM
    Dès l'instant, que tu ajoutes du contenu supplémentaires, désolé le jeu n'est pas complet. Dire le contraire, c'est un abus de langage. Jeu standard = jeu de base à l'image d'une voiture que tu achètes le modèle de base et que tu viens lui greffer des options supplémentaires.
    Idem pour les sorties anticipées payantes pour profiter le jeu de quelques jours avant la sortie dite 'officielle' vulgairement appelé 'Day One'. Abus de langage également. Si l’éditeur sait faire profiter le titre quelques jours avant, c'est que le titre est prêt donc pourquoi retardé la sortie.
    Non intéressé par le jeu, et les précommandes pour moi c'est synonyme de faire confiance aveugle aux produits. Toujours attendre des retours et le meilleur pour juger la qualité d'un jeu : une démo.
    kev73 posted the 07/18/2026 at 06:39 AM
    Complètement légitime comme approche, et honnêtement c'est ce que je dis dans l'article : pour la standard en démat, rien ne presse, elle sera dispo au lancement sans stress. La préco n'a de vrai intérêt que sur la Collector physique (tirage limité qui part vite). Donc sur ton cas précis, attendre = zéro risque.burningcrimson
    ratchet posted the 07/18/2026 at 06:44 AM
    J’attends octobre trop de jeu a prendre avant.
    shinz0 posted the 07/18/2026 at 07:19 AM
    J'attendrais après la sortie si y un collector goodies avec jeu en demat ou pas
    sino posted the 07/18/2026 at 07:28 AM
    Jamais compris l'intérêt de pré-commander un jeu en dématérialisé.
    judebox posted the 07/18/2026 at 08:02 AM
    sino C'est clair, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de réduction.
    djfab posted the 07/18/2026 at 08:07 AM
    burningcrimson : tu fais si peu confiance en Rockstar Games !? Si t'aimes GTA, tu achètes GTA 6, je pense que c'est simple !
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 08:26 AM
    le prendre en preco à 60 euros puis payer les 20 ball pour l'upgrade deluxe de cette façon ta le jeu en complet à 80 au lieu de 100 !
    gasmok2 posted the 07/18/2026 at 08:44 AM
    Preço des jeux demat, je comprends vraiment pas le principe.
    ducknsexe posted the 07/18/2026 at 09:08 AM
    Préco des jeux en demat, ont aura tout vu ici
    sino posted the 07/18/2026 at 09:52 AM
    djfab Il est prudent (et il a raison), pourquoi lui jeter la pierre ?
    djfab posted the 07/18/2026 at 10:07 AM
    sino : être prudent sur un nouveau jeu Ubisoft, ça se comprend ! Mais là, y a pas d'inquiétude à avoir ! Il parle de la durée de vie, un monde ouvert de cette ampleur ne peut pas avoir un pb de durée de vie ! Et comme je l'ai dit, un fan de GTA ne peut pas ne pas acheter GTA 6. Il ne pourra pas être mauvais, on connaît rockstar.
    wanda posted the 07/18/2026 at 10:15 AM
    Pour ma part, pas trop le choix puisque PC. Je vous laisse beta tester le jeu un an, j'espère que vous ferez du bon travail !
    niflheim posted the 07/18/2026 at 11:12 AM
    Il NE FAUT PAS PRECOMMANDER GTA VI pour montrer que ce n'est pas l'avenir que nous voulons avec des codes in the box imposés à partir de janvier 2028 !

    C'EST CA QUE VOUS VOULEZ ?

    ROCKSTAR ET SONY SONT COMPLICES DANS LE CRIME DU DISQUE !

    SI VOUS NE BOYCOTTEZ PAS, vous serez en quelque sorte tenu pour responsables du dernier clou dans le cercueil du physique, pour le restant de votre vie !

    AVEZ VOUS ENVIE D'AVOIR CELA SUR LA CONSCIENCE ?

    ALORS QUE SI VOUS BOYCOTTEZ, vous vous serez battu jusqu'au bout ! contre DEUX TIRANS, main dans la main, QUI VOUS OPPRIMENT !

    Si vous voulez reprendre VOTRE LIBERTE !

    IL FAUT VOUS BATTRE !

    Alors soyez des nôtres ! avec Conkerax et tous les autres défenseurs du physique qui se battent chaque jour, de tous leurs efforts, en postant sans relâche !

    QUI BOYCOTTERONT GTA VI !

    ET QUI SE MOBILISERONT POUR ACHETER TOUS LES AUTRES JEUX EN FORMAT PHYSIQUE !

    POUR QUE CE MESSAGE SE FASSE ENTENDRE ET LES FASSE PLIER !

    A GENOUX !



    PHYSICAL NEVER DIES.
    amario posted the 07/18/2026 at 11:41 AM
    Ça sert a quoi de preço du demat sérieux
    mwaka971 posted the 07/18/2026 at 11:49 AM
    niflheim
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 11:58 AM
    Aucun intérêt de préco un GTA. Tu le prendras day one si tu le souhaites. L’achat compulsif qui se retrouvera partout jusqu’à l’overdose est absurde.
    oss137 posted the 07/18/2026 at 12:04 PM
    niflheim tu as tout dis
    vers0 posted the 07/18/2026 at 12:06 PM
    J'hésite a le prendre day one sur pro ou attendre la version pc avec tout ce qui sort en fin d'année .
    oreillesal posted the 07/18/2026 at 12:07 PM
    niflheim le combat d'une vie

    Pendant ce temps Chat Control est passé en force et l'Euro numérique pour être certain de ne rien posséder.
    keiku posted the 07/18/2026 at 12:56 PM
    précommander ? jamais et encore moins avec de démat...

    pour le physique je peux comprendre vu que les stock sont limité (et parfois pour l'avoir moins cher) mais ca ne se limite qu'au physique, mais avec le démat ca ne sert strictement a rien a part montrer son degré de servitude face au système...
    fritesmayo76 posted the 07/18/2026 at 02:15 PM
    Je vois pas l'intérêt de préco un jeu qu'on a pas vu tourner.
    (d'autant que d'après certains sites il a du mal a tenir le 30 fps sur ps5 pro)
    cyr posted the 07/18/2026 at 02:48 PM
    Mais pourquoi preco un jeux démat en définitif ?

    Tu te connecte le jour j, et tu telecharge le jeux. Preco un code......
    ioop posted the 07/18/2026 at 06:34 PM
    moi je le prends des que le prechargement est dispo donc 1 semaine avant
    olex posted the 07/18/2026 at 06:48 PM
    Précommander du numérique n'a strictement aucun intérêt. Et concernant GTA, ce n'est pas pressé. Il y aura toujours de la disponibilité.
    burningcrimson posted the 07/18/2026 at 08:04 PM
    djfab Je fais confiance à personne. Encore moins aux grosses corpos qui veulent m'entuber en en retirant du contenu de leurs jeux pour le revendre 20 euros plus cher.
    burningcrimson posted the 07/18/2026 at 08:06 PM
    Djfab ce sont les mêmes qui comme toi ont fait confiance à CD Projekt pour la première sortie de Cyber Punk 2077 et on a vu le résultat
    djfab posted the 07/18/2026 at 09:46 PM
    burningcrimson : sauf que cette fois il n'y a pas de version pc ! Après tu as sans doute raison, vaut mieux être trop prudent !
    justx posted the 07/19/2026 at 04:22 PM
    niflheim
    Sauf que GTA 6 est deja la campagne de precommande la plus reussi de tout les temps. c'est juste tres tres tres mal partie

    Apres moi je precommande jamais perso surtout pas en numerique je comprend pas a quoi ca sert
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