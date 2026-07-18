À un peu moins de quatre mois du 19 novembre, la question revient partout : est-ce qu'on précommande GTA 6 tout de suite, ou est-ce qu'on attend ? Je suis le dossier de près depuis l'info dump de Rockstar de juin, et honnêtement, la réponse dépend surtout du type de joueur que tu es. Je fais le point calmement, sans hype.
Ce qui est confirmé. Sortie le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Pas de version PC annoncée au lancement (comme d'habitude chez Rockstar, elle viendra sûrement plus tard). La map, c'est bien Leonida / Vice City, avec Jason et Lucia en duo de protagonistes. Pour le reste — armes, activités, braquages — on est encore sur du confirmé au compte-gouttes, et beaucoup de "listes de missions" qui traînent sur le net sont inventées. Méfiance.
Le vrai débat, c'est les éditions. Sur le papier, une édition standard suffit à 90 % des joueurs : tu as le jeu complet, point. Les éditions supérieures (Deluxe, puis une Collector physique) ajoutent surtout du contenu cosmétique, des bonus in-game et, pour la Collector, des goodies physiques. Mon avis : si tu joues pour l'histoire et le monde ouvert, la standard est le meilleur rapport contenu-prix. Si tu es collectionneur et que tu veux l'objet sur l'étagère, là oui, la Collector se défend — mais uniquement si tu la précommandes tôt, parce que les tirages physiques Rockstar partent vite et se revendent une fortune ensuite.
Précommander maintenant ou attendre ? L'intérêt de précommander tôt, ce n'est pas le prix (Rockstar ne casse pas ses tarifs), c'est la disponibilité sur les éditions physiques limitées et la tranquillité le jour J (préchargement, pas de rupture). Si tu vises la standard en dématérialisé, tu peux tout à fait attendre : elle sera dispo au lancement sans stress. Si tu vises la Collector, ne traîne pas.
Pour ne pas m'y perdre, j'ai regroupé le détail de chaque édition et les liens de précommande officiels par plateforme dans un comparatif ici : le point complet sur les éditions et précommandes de GTA 6
. Ça m'a évité de tomber sur des revendeurs de clés douteux, qui pullulent en ce moment.
Et vous, vous partez sur quelle édition ? Collector day one ou standard tranquille au lancement ? Je suis curieux de voir comment la commu se positionne à J-4 mois.
Idem pour les sorties anticipées payantes pour profiter le jeu de quelques jours avant la sortie dite 'officielle' vulgairement appelé 'Day One'. Abus de langage également. Si l’éditeur sait faire profiter le titre quelques jours avant, c'est que le titre est prêt donc pourquoi retardé la sortie.
Non intéressé par le jeu, et les précommandes pour moi c'est synonyme de faire confiance aveugle aux produits. Toujours attendre des retours et le meilleur pour juger la qualité d'un jeu : une démo.
C'EST CA QUE VOUS VOULEZ ?
ROCKSTAR ET SONY SONT COMPLICES DANS LE CRIME DU DISQUE !
SI VOUS NE BOYCOTTEZ PAS, vous serez en quelque sorte tenu pour responsables du dernier clou dans le cercueil du physique, pour le restant de votre vie !
AVEZ VOUS ENVIE D'AVOIR CELA SUR LA CONSCIENCE ?
ALORS QUE SI VOUS BOYCOTTEZ, vous vous serez battu jusqu'au bout ! contre DEUX TIRANS, main dans la main, QUI VOUS OPPRIMENT !
Si vous voulez reprendre VOTRE LIBERTE !
IL FAUT VOUS BATTRE !
Alors soyez des nôtres ! avec Conkerax et tous les autres défenseurs du physique qui se battent chaque jour, de tous leurs efforts, en postant sans relâche !
QUI BOYCOTTERONT GTA VI !
ET QUI SE MOBILISERONT POUR ACHETER TOUS LES AUTRES JEUX EN FORMAT PHYSIQUE !
POUR QUE CE MESSAGE SE FASSE ENTENDRE ET LES FASSE PLIER !
A GENOUX !
PHYSICAL NEVER DIES.
Pendant ce temps Chat Control est passé en force et l'Euro numérique pour être certain de ne rien posséder.
pour le physique je peux comprendre vu que les stock sont limité (et parfois pour l'avoir moins cher) mais ca ne se limite qu'au physique, mais avec le démat ca ne sert strictement a rien a part montrer son degré de servitude face au système...
(d'autant que d'après certains sites il a du mal a tenir le 30 fps sur ps5 pro)
Tu te connecte le jour j, et tu telecharge le jeux. Preco un code......
Sauf que GTA 6 est deja la campagne de precommande la plus reussi de tout les temps. c'est juste tres tres tres mal partie
Apres moi je precommande jamais perso surtout pas en numerique je comprend pas a quoi ca sert