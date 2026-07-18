Gordon Thornton, ancien cadre de PlayStation, a expliqué pourquoi les jeux numériques ne sont pas moins chers que les versions physiques, alors même que l'on ne reçoit plus de boîte ni de disque.
Pendant des années, se rendre en magasin pour acheter la version physique d'un nouveau jeu a constitué un véritable rite de passage pour les joueurs. Qu'il ait fallu patienter pour se le procurer ou que l'on ait assisté à une vente de minuit, ouvrir la boîte d'un nouveau jeu procurait une sensation particulière et agréable.
Avec le temps, le marché des versions physiques a commencé à ralentir ; Rockstar Games a notamment annoncé qu'il n'y aurait pas de disque pour GTA 6. À la place, les boîtes contiendront un code numérique permettant de télécharger le jeu. Cette décision a suscité un tollé chez les fans désireux de posséder un disque physique pour leur collection.
Sony a également annoncé qu'à partir de janvier 2028, la production de disques physiques pour les jeux PlayStation cesserait. Et bien que l'on puisse s'attendre à une baisse des prix en conséquence, il est peu probable que cela se produise.
Dans un entretien accordé à Insider Gaming, Gordon Thornton, ancien vice-président senior chargé des activités mondiales de vente directe aux consommateurs chez PlayStation, a expliqué pourquoi les versions numériques affichent le même prix que les disques physiques, alors même qu'elles n'offrent aucun objet tangible à conserver.
« Les éditeurs n'ont jamais souhaité adopter une tarification dépendante du canal de distribution. Aux États-Unis, les prix sont harmonisés, ce qui permet de fixer les tarifs mondiaux en tenant compte des taux de change et des conditions du marché », a déclaré M. Thornton.
Il a souligné que l'industrie du jeu vidéo « préfère maximiser ses revenus par tous les moyens possibles » et que ces recettes supplémentaires « peuvent servir à couvrir les coûts croissants de développement, permettant ainsi de maintenir un prix fixe pour le jeu, qu'il soit physique ou numérique ».
Source : https://www.dexerto.com/gaming/ex-playstation-boss-explains-why-digital-games-wont-be-cheaper-even-when-discs-end-3387685/
Finito les disques à 50 balles chez Leclerc, Auchan and co.
Go payer plein pot sur le store les cocos !!!
Si Sony ne font rien pour être plus flexible comme Steam et GOG, bon courage les gens
À la place d’une PS6, je partirais plutôt sur une Switch 2. PC + Switch 2, c’est ça le vrai combo gagnant.
par contre le nombre d'acheteur va diminuer de manière doublement proportionnellement au prix donc plus les jeux vont devenir cher moins ils feront d'argent
Ceux qui vont souffrir le plus seront les éditeurs qui seront obliger de passer par des store et donc au caprice des constructeurs... (zonage, promo, visibilité) , les prix pour mettre en avant les jeux sur les store vont exploser... et les indé vont être les premier affecter...
Bref tous les simplets qui pense que le digital est une bonne chose, je les classe au meme niveau que ceux qui ont fait la promotion des microtransaction, et qui participe activement a la dégradation du jv (personne qui en plus s'en foute complétement du jv, c'est un peu comme les casseur lors des tournois de foot, qui aime juste foutre la merde par plaisir)
Qu'ils donnent toutes les justifications qu'ils veulent, le marché finira par s’essouffler et s'éroder. Et ceci est surtout vrai pour le marché 'occidental' et ses productions 'occidentalisées'. Le top japonais des ventes me conforte dans ce ressenti.
Sony a l'air de penser l'inverse; moins de vente mais plus de marge.
Comme toi, il y a de forte chance que je reste full PC sur la prochaine Gen du moins au début.
Un jeu qui prend 6/7 ans à être développé, par une équipe de 400 personnes payés entre 8 et 20 k par mois, ça devient vite intenable.
C’est à l’industrie de se remettre en question, joueurs compris !
Pour moi limite si Xbox revient aux exclu console, ça voudrait plus le coup que la ps6 je pense. Avec The elder scroll 6 et d'autres.
Sony ya vraiment une grosse cassure depuis la PS5, Ils ont tout foiré (jeux, com, tarif...) c'est fou en vrai. Je suis fan PS à la base mais ils ont reussi à me dégouter de Playstation, c'est dire
Go payer plein pot sur le store les cocos !!!"
-> Non, il y aura toujours des boites avec un code chez Leclerc et cie, comme pour GTA 6, donc jeux à 60 € au lieu de 80 € !
La pour le prochain GOW on apprends qu'il ya eu de la motion capture pour un CUBE. UN CUUUUUBE
Et apres on viens nous dire "mais vous comprenez, les jeux coutent cher, et prennent du temps"
Donc desolé mais c'est pas un argument ça.
Cette course à la technique et graphismes c'est ça qui tue vos JV.
Je suis + hypé par Beast of Reincarnation que les futurs exclu Sony annoncé.
Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul
De Toute Façon la PS6 va faire un flop comme la Wii U qui elle le mériter pas !
Vous n'aurez rien et en plus ce sera plus cher
Mais c'est le tufur qu'on vous dit
Au moins, j’espère que ceux qui ont dit boycotter Sony ne changeront pas d’avis entre-temps.
Moi j’arrête le physique sur PlayStation en décembre 2027.
Bientôt 99,99 euros, vous verrez…
Mais les neuneus habituels du full demat continueront à nous emmerder malgré tout.
Réflexion absurde ! On parle de salaires…
C’est l’explosion des salaires outre atlantique qui a fait exploser les coûts de production ! Le même jeu coûterait moins cher au Japon ou en Chine.
tu arrête le jv dans ce cas ?
Et des exclus consoles il y'en a de moins en moins,
sur PS5, je connais AstroBot, Demon's Souls et Saros, il y a quoi d'autre ?
Est-ce vraiment nécessaire d'acheter une console pour moins de 5 jeux alors qu'on peut s'acheter une meilleure CG pour son PC avec cette somme ?
Les boutiques de jeux vidéo n'existant plus ou pratiquement plus, sony vont virer cette concurrence déloyale qui a juste minimiser le vrai prix d'un jeux....en day one en tous cas.....
Il y a la tva, il y a la marge du revendeur, et ensuite il y a la part pour l'éditeur.
Acheter un jeux 50€, y a pas la marge du revendeurs.
Link49
" Sony a également annoncé qu'à partir de janvier 2026, la "
C'est pas plutôt en 2028?
Microsoft va suivre qui pour le coup, Nintendo ou Sony ??? (Surement Sony)
Les ventes seraient largement plus basses si tous les jeux etaient achetés à 79,99 euros...
Au final cela reviendrai à la meme situation qu'aujourd'hui.
Maintenant les joueurs vont attendre les periodes de promos sur le Store.
Bordel...après j'ai pas de PS5 donc j'imagine que vous êtes tous bien placé pour en parler...au pire je prendrais une console en occasion et pas plein pot....à moins que là, SONY annonce que CHAQUE console ne peut être revendu
Et pour les livres, comics, mangas ? Et que fais-tu des let's play ou d'autres chaines qui compilent les scènes cinématiques d'un jeu pour en faire 'un long métrage'?
"Et que fais-tu des let's play ou d'autres chaines qui compilent les scènes cinématiques d'un jeu pour en faire 'un long métrage'?"
les let's play ou walktrough ou etc sont un truc assez récent... je vais très méchant mais cela va de paire avec la baisse du QI des individus...qui ne jouent plus et préfèrent regarder les autres jouer.
La génération Tiktok qui n'arrive plus à se concentrer donc lire ou même jouer à un JV devient compliqué dès lors qu'il faut pouvoir se concentrer un minimum.
Ce que tu penses être du JV, n'en est pas d'une certaine manière indirecte par contre on peut penser cela fait partie de l'industrie du divertissement...pas en tant que passion mais en tant que passe-temps... c'est du même ressort que les supporters de foot dans un stade. (sauf que là les gens paient réellement leur place et n'hésitent pas à acheter un maillot alors que la majorité sont nuls en sport )... les gens qui regardent des let's play etc ne paient pas de leur poche mais dans leur temps... quand c'est gratuit c'est toi le produit.
Ce que tu penses être faire partie du JV n'en est pas vraiment.
Quelqu'un avait posé la question à un développeur Japonais (Kamiya ou le responsable de Monster Hunter je ne sais plus) à savoir ce qu'il pensait des Let's play, walktrough...car en gros les gens qui regardent des mecs jouer et/ou terminer un jeu ,hé bien n'achèteraient plus le jeu!
en fait faut voir le truc à l'envers, c'est un peu comme si Squezzie à sa chaine et qu'en fait ils regardent le contenu de Squezzie avant même de JV, si demain il fait un live sur j'ai été mangé une pizza où il passe sont temps à raconter sa soirée et bien c'est devenu la même chose.
Les gens ne regardent pas du JV mais en vérité la chaine de Squezzie...
Le dev en fait avait répondu, malgré qu'il est conscient qu'il y a un grave problème (bah tu crées des Jv pour qu'ils soient jouer par un max de personne) demain donc si Squezzie joue à un jeu devan tdes millions de followers...que se passe t-il si derrière plus personnes n'achètent de JV et se contentent juste de regarder Squezzie platiné un JV... ironiquement Squezzie a Squizzé le développeur du jeu!
Donc pour eux c'est préférable de voir des mecs jouer à leur jeu...c'est tordu mais ils se disent au moins on parle de mon jeu...cela fait de la pub, d'où les influenceurs qui se voient envoyé des jeux, des cadeaux,etc
Les let's play ce n'est pas si récent que cela sauf si tu ramènes l'échelle de temps depuis les premiers jeux vidéos. Il va de soi qu'en étant spectateur, cela vide de sens le terme de 'jeux vidéos' mais tu en profites tout de même au moins l'histoire qui est conté.