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[Ps5/Ps6] Les jeux numériques ne seront pas moins chers, même lorsque les disques auront disparus


Gordon Thornton, ancien cadre de PlayStation, a expliqué pourquoi les jeux numériques ne sont pas moins chers que les versions physiques, alors même que l'on ne reçoit plus de boîte ni de disque.

Pendant des années, se rendre en magasin pour acheter la version physique d'un nouveau jeu a constitué un véritable rite de passage pour les joueurs. Qu'il ait fallu patienter pour se le procurer ou que l'on ait assisté à une vente de minuit, ouvrir la boîte d'un nouveau jeu procurait une sensation particulière et agréable.

Avec le temps, le marché des versions physiques a commencé à ralentir ; Rockstar Games a notamment annoncé qu'il n'y aurait pas de disque pour GTA 6. À la place, les boîtes contiendront un code numérique permettant de télécharger le jeu. Cette décision a suscité un tollé chez les fans désireux de posséder un disque physique pour leur collection.

Sony a également annoncé qu'à partir de janvier 2028, la production de disques physiques pour les jeux PlayStation cesserait. Et bien que l'on puisse s'attendre à une baisse des prix en conséquence, il est peu probable que cela se produise.

Dans un entretien accordé à Insider Gaming, Gordon Thornton, ancien vice-président senior chargé des activités mondiales de vente directe aux consommateurs chez PlayStation, a expliqué pourquoi les versions numériques affichent le même prix que les disques physiques, alors même qu'elles n'offrent aucun objet tangible à conserver.

« Les éditeurs n'ont jamais souhaité adopter une tarification dépendante du canal de distribution. Aux États-Unis, les prix sont harmonisés, ce qui permet de fixer les tarifs mondiaux en tenant compte des taux de change et des conditions du marché », a déclaré M. Thornton.

Il a souligné que l'industrie du jeu vidéo « préfère maximiser ses revenus par tous les moyens possibles » et que ces recettes supplémentaires « peuvent servir à couvrir les coûts croissants de développement, permettant ainsi de maintenir un prix fixe pour le jeu, qu'il soit physique ou numérique ».

Source : https://www.dexerto.com/gaming/ex-playstation-boss-explains-why-digital-games-wont-be-cheaper-even-when-discs-end-3387685/
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    aeris201
    posted the 07/18/2026 at 03:33 AM by link49
    comments (52)
    toulia posted the 07/18/2026 at 03:55 AM
    Biensure que non, pourquoi croyez-vous qu'ils l'ont créer la taxe next-gen ?
    Finito les disques à 50 balles chez Leclerc, Auchan and co.
    Go payer plein pot sur le store les cocos !!!
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 04:08 AM
    PS6 que pour les exclus, le reste PC, voilà le combo qu'on vous dit d'avoir depuis des années.

    Si Sony ne font rien pour être plus flexible comme Steam et GOG, bon courage les gens
    apejy posted the 07/18/2026 at 04:16 AM
    ravyxxs Et encore, faut voir les exclusivités PlayStation… Perso, je préfère rester uniquement sur PC, +1000€ la PS6 pour 3/4 exclusivités non merci.

    À la place d’une PS6, je partirais plutôt sur une Switch 2. PC + Switch 2, c’est ça le vrai combo gagnant.
    jf17 posted the 07/18/2026 at 04:24 AM
    Pour ma part j'ai revendu ma série x et ma ps5, pour prendre un pc., jamais de la vie je reviendrai en arrière, il y a que la switch 1 et 2 pour leurs exclus et les partie en famille que je conserve.
    burningcrimson posted the 07/18/2026 at 04:54 AM
    Les jeux ne seront pas moins chers et Sony finira même par augmenter les prix...**
    keiku posted the 07/18/2026 at 05:01 AM
    Au contraire il seront de plus en plus cher , le digital coutant plus cher que le physique si on dépasse un certain nombre de giga, et le cout du digital tend a augmenter dans le temps (1 giga de donnée coute plus cher d'année en année)

    par contre le nombre d'acheteur va diminuer de manière doublement proportionnellement au prix donc plus les jeux vont devenir cher moins ils feront d'argent

    Ceux qui vont souffrir le plus seront les éditeurs qui seront obliger de passer par des store et donc au caprice des constructeurs... (zonage, promo, visibilité) , les prix pour mettre en avant les jeux sur les store vont exploser... et les indé vont être les premier affecter...

    Bref tous les simplets qui pense que le digital est une bonne chose, je les classe au meme niveau que ceux qui ont fait la promotion des microtransaction, et qui participe activement a la dégradation du jv (personne qui en plus s'en foute complétement du jv, c'est un peu comme les casseur lors des tournois de foot, qui aime juste foutre la merde par plaisir)
    zanpa posted the 07/18/2026 at 05:21 AM
    ravyxxs vu la déception des exclu Sony sur ps5, je suis pas prêt de prendre une ps6 et me contenterait des jeux sur mon pc
    jobiwan posted the 07/18/2026 at 06:40 AM
    Le Monsieur devrait nous expliquer pourquoi cette règle ne s'applique pas dans le milieu des films vidéos. Les films en démat sont beaucoup moins cher que leur équivalent en version physique or les coûts de productions sont de plus en plus chers et une rentabilité souvent décevante.

    Qu'ils donnent toutes les justifications qu'ils veulent, le marché finira par s’essouffler et s'éroder. Et ceci est surtout vrai pour le marché 'occidental' et ses productions 'occidentalisées'. Le top japonais des ventes me conforte dans ce ressenti.
    jaeg01 posted the 07/18/2026 at 06:45 AM
    Cette manie de toujours tout ramener à la GD française alors qu'on est le seul pays un minimum important à avoir cette pratique commerciale à la limite de l'illégalité . Certes c'est intéressant pour le client final mais absolument pas représentatif de la situation globale.
    gamerdome posted the 07/18/2026 at 06:48 AM
    keiku le nombre d'acheteur va diminuer de manière doublement proportionnellement au prix donc plus les jeux vont devenir cher moins ils feront d'argent

    Sony a l'air de penser l'inverse; moins de vente mais plus de marge.
    marcus62 posted the 07/18/2026 at 06:51 AM
    zanpa : J'avoue... autant j'ai adoré les exclues Playstation sur PS3 et PS4, autant; aucune - pour le moment - m'ont vraiment marquées sur PS5 (des suites ok mais globalement moins marquantes) cela dit la Gen n'est pas encore terminé. J'attends encore God of War Laufey et Intergalactic

    Comme toi, il y a de forte chance que je reste full PC sur la prochaine Gen du moins au début.
    jenicris posted the 07/18/2026 at 07:40 AM
    Quelle personne lucide pensait le contraire ?
    jasonduval posted the 07/18/2026 at 07:52 AM
    Et oui les pigeons demat vous allez la manger la quenelle on en reparle dans 5 ans quand les jeux seront tous a 130 balles et que vos promos claquée auront disparus vive le demat je peux acheter sans bouger mon cul de mon siège gamer
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 07:53 AM
    Après faut comprendre les problématiques de rentabilité.
    Un jeu qui prend 6/7 ans à être développé, par une équipe de 400 personnes payés entre 8 et 20 k par mois, ça devient vite intenable.

    C’est à l’industrie de se remettre en question, joueurs compris !
    cidkageno posted the 07/18/2026 at 07:57 AM
    ravyxxs Nan le meilleur combo ce sera pc et Switch 2.
    malroth posted the 07/18/2026 at 08:02 AM
    ravyxxs ça ne vaut absolument pas le coup d'acheter une ps6 qui coute un bras pour jouer à quelques exclu (et surtout vu la qualité des exclu sony sur cette gen comparé à la ps4...) ils ont perdu le savoir faire.

    Pour moi limite si Xbox revient aux exclu console, ça voudrait plus le coup que la ps6 je pense. Avec The elder scroll 6 et d'autres.

    Sony ya vraiment une grosse cassure depuis la PS5, Ils ont tout foiré (jeux, com, tarif...) c'est fou en vrai. Je suis fan PS à la base mais ils ont reussi à me dégouter de Playstation, c'est dire
    djfab posted the 07/18/2026 at 08:04 AM
    toulia : "Finito les disques à 50 balles chez Leclerc, Auchan and co.
    Go payer plein pot sur le store les cocos !!!"
    -> Non, il y aura toujours des boites avec un code chez Leclerc et cie, comme pour GTA 6, donc jeux à 60 € au lieu de 80 € !
    malroth posted the 07/18/2026 at 08:05 AM
    shambala93 personne ne leur a demander de prendre 7ans et 400 millions de budget pour un jeu en fait.

    La pour le prochain GOW on apprends qu'il ya eu de la motion capture pour un CUBE. UN CUUUUUBE

    Et apres on viens nous dire "mais vous comprenez, les jeux coutent cher, et prennent du temps"

    Donc desolé mais c'est pas un argument ça.

    Cette course à la technique et graphismes c'est ça qui tue vos JV.

    Je suis + hypé par Beast of Reincarnation que les futurs exclu Sony annoncé.

    Et je suis persuadé que je ne suis pas le seul
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 09:29 AM
    Quelle Surprise c'est une évidence que l'on à nettement remarquer depuis ces dernière année c'est mème parfois plus chère en démat surtout chez des voleurs comme Sony

    De Toute Façon la PS6 va faire un flop comme la Wii U qui elle le mériter pas !
    newtechnix posted the 07/18/2026 at 09:41 AM
    ils ont acté la fin de la guerre des prix.

    Vous n'aurez rien et en plus ce sera plus cher

    Mais c'est le tufur qu'on vous dit
    newtechnix posted the 07/18/2026 at 09:45 AM
    jobiwan C'est une particularité du JV contrairement à la musique ou au cinéma...pour le JV il n'existe pas un medium comme les diffusions télé ou radio ou d'une certaine manière on ne paie pas pour voir ou écouter.
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 09:46 AM
    aerithlazyqueen C’est partout pareil tu sais.

    Au moins, j’espère que ceux qui ont dit boycotter Sony ne changeront pas d’avis entre-temps.

    Moi j’arrête le physique sur PlayStation en décembre 2027.
    chreasy97 posted the 07/18/2026 at 09:55 AM
    Non seulement ils ne seront pas moins cher mais le prix des jeux va augmenter comme Netflix avec les abonnements.

    Bientôt 99,99 euros, vous verrez…
    kali posted the 07/18/2026 at 10:30 AM
    No shit.
    Mais les neuneus habituels du full demat continueront à nous emmerder malgré tout.
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 10:44 AM
    hyoga57 je m'en fiche pas mal de Sony ou Playstation j'achéte un GTA c'est méme pas une exclu Sony , mais ça sera le dernier jeu en démat que je prendrais sur cette console.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 10:50 AM
    toulia qui peut m'expliquer pourquoi gta 6 est vendu 60 balles a leclerc du coup ? Pkoi les autres jeux ne seront plus concernés ?
    sino posted the 07/18/2026 at 11:11 AM
    ravyxxs Il se pourrait bien, avec le prix de la console + le fait que beaucoup ne voudront pas acheter du démat, que les exclus PS6 fonctionnent moins et sortent sur PC pour compenser ; et là alors t'es encore mieux. Science fiction diront certains, mais on a vu bien plus invraisemblable comme évènement..
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 11:33 AM
    aerithlazyqueen De mon côté, plus jamais un jeu démat et ce qu’importe le support.
    shambala93 posted the 07/18/2026 at 12:03 PM
    malroth
    Réflexion absurde ! On parle de salaires…
    C’est l’explosion des salaires outre atlantique qui a fait exploser les coûts de production ! Le même jeu coûterait moins cher au Japon ou en Chine.
    kambei312 posted the 07/18/2026 at 12:24 PM
    Fini le deuil du physique, place à l'étape ou on se fout de la gueule de tout les bon pigeons qui gobent le dématérialisé comme il faut!!
    keiku posted the 07/18/2026 at 01:05 PM
    gamerdome mais sony pensais qu'une ps3 a 600 euro ca allait passer a une époque..., c'est pas comme si les prévisions de sony avait déja été une fois bonne depuis la ps3, sinon on en serait pas ou on en est aujourd'hui
    keiku posted the 07/18/2026 at 01:06 PM
    hyoga57 De mon côté, plus jamais un jeu démat et ce qu’importe le support.

    tu arrête le jv dans ce cas ?
    hyoga57 posted the 07/18/2026 at 01:27 PM
    keiku J’ai un backlog immense, donc non.
    keiku posted the 07/18/2026 at 01:33 PM
    hyoga57 quel chance... le mien est presque fini..., bon je suis beaucoup sur du rétro en ce moment mais c'est principalement des jeux que j'ai déja fini (toujours aussi bon, mais on a plus la surprise)
    micheljackson posted the 07/18/2026 at 02:47 PM
    ravyxxs
    Et des exclus consoles il y'en a de moins en moins,
    sur PS5, je connais AstroBot, Demon's Souls et Saros, il y a quoi d'autre ?

    Est-ce vraiment nécessaire d'acheter une console pour moins de 5 jeux alors qu'on peut s'acheter une meilleure CG pour son PC avec cette somme ?
    cyr posted the 07/18/2026 at 02:52 PM
    toulia c'est en achetant les disque a 50 balle chez leclerc que vous avez amener a cette situation.
    Les boutiques de jeux vidéo n'existant plus ou pratiquement plus, sony vont virer cette concurrence déloyale qui a juste minimiser le vrai prix d'un jeux....en day one en tous cas.....

    Il y a la tva, il y a la marge du revendeur, et ensuite il y a la part pour l'éditeur.

    Acheter un jeux 50€, y a pas la marge du revendeurs.



    Link49

    " Sony a également annoncé qu'à partir de janvier 2026, la "

    C'est pas plutôt en 2028?
    syoshu posted the 07/18/2026 at 04:08 PM
    Va y avoir une difference entre un jeu multiplateforme sur PS6 et Switch 2 du coup, vu que chez Nintendo les jeux demat coutent 10€ moins chere.

    Microsoft va suivre qui pour le coup, Nintendo ou Sony ??? (Surement Sony)
    chreasy97 posted the 07/18/2026 at 04:10 PM
    cyr tu racontes n'importe quoi, les joueurs achetent en fonction de leur budget.

    Les ventes seraient largement plus basses si tous les jeux etaient achetés à 79,99 euros...

    Au final cela reviendrai à la meme situation qu'aujourd'hui.

    Maintenant les joueurs vont attendre les periodes de promos sur le Store.
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 04:17 PM
    hyoga57 je comprend j'attend trop GTA 6 pour faire l'impasse ^^ le reste osef
    benichou posted the 07/18/2026 at 04:35 PM
    jf17 pareil
    link49 posted the 07/18/2026 at 04:40 PM
    cyr Effectivment, je corrige.
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 04:46 PM
    micheljackson sino malroth cidkageno zanpa apejy

    Bordel...après j'ai pas de PS5 donc j'imagine que vous êtes tous bien placé pour en parler...au pire je prendrais une console en occasion et pas plein pot....à moins que là, SONY annonce que CHAQUE console ne peut être revendu
    jobiwan posted the 07/18/2026 at 05:21 PM
    newtechnix C'est une particularité du JV contrairement à la musique ou au cinéma...pour le JV il n'existe pas un medium comme les diffusions télé ou radio ou d'une certaine manière on ne paie pas pour voir ou écouter.

    Et pour les livres, comics, mangas ? Et que fais-tu des let's play ou d'autres chaines qui compilent les scènes cinématiques d'un jeu pour en faire 'un long métrage'?
    newtechnix posted the 07/18/2026 at 05:58 PM
    jobiwan au jour d'aujourd'hui, lire un vrai manga, un vrai livre etc est 1000 fois plus easy pour un individu que de se taper des pdfs... le livre ne disparait pas car remplacer par autre chose mais simplement (et c'est peut-être pire ) parce que les gens lisent simplement de moins en moins.

    "Et que fais-tu des let's play ou d'autres chaines qui compilent les scènes cinématiques d'un jeu pour en faire 'un long métrage'?"

    les let's play ou walktrough ou etc sont un truc assez récent... je vais très méchant mais cela va de paire avec la baisse du QI des individus...qui ne jouent plus et préfèrent regarder les autres jouer.
    La génération Tiktok qui n'arrive plus à se concentrer donc lire ou même jouer à un JV devient compliqué dès lors qu'il faut pouvoir se concentrer un minimum.

    Ce que tu penses être du JV, n'en est pas d'une certaine manière indirecte par contre on peut penser cela fait partie de l'industrie du divertissement...pas en tant que passion mais en tant que passe-temps... c'est du même ressort que les supporters de foot dans un stade. (sauf que là les gens paient réellement leur place et n'hésitent pas à acheter un maillot alors que la majorité sont nuls en sport )... les gens qui regardent des let's play etc ne paient pas de leur poche mais dans leur temps... quand c'est gratuit c'est toi le produit.

    Ce que tu penses être faire partie du JV n'en est pas vraiment.

    Quelqu'un avait posé la question à un développeur Japonais (Kamiya ou le responsable de Monster Hunter je ne sais plus) à savoir ce qu'il pensait des Let's play, walktrough...car en gros les gens qui regardent des mecs jouer et/ou terminer un jeu ,hé bien n'achèteraient plus le jeu!

    en fait faut voir le truc à l'envers, c'est un peu comme si Squezzie à sa chaine et qu'en fait ils regardent le contenu de Squezzie avant même de JV, si demain il fait un live sur j'ai été mangé une pizza où il passe sont temps à raconter sa soirée et bien c'est devenu la même chose.
    Les gens ne regardent pas du JV mais en vérité la chaine de Squezzie...

    Le dev en fait avait répondu, malgré qu'il est conscient qu'il y a un grave problème (bah tu crées des Jv pour qu'ils soient jouer par un max de personne) demain donc si Squezzie joue à un jeu devan tdes millions de followers...que se passe t-il si derrière plus personnes n'achètent de JV et se contentent juste de regarder Squezzie platiné un JV... ironiquement Squezzie a Squizzé le développeur du jeu!

    Donc pour eux c'est préférable de voir des mecs jouer à leur jeu...c'est tordu mais ils se disent au moins on parle de mon jeu...cela fait de la pub, d'où les influenceurs qui se voient envoyé des jeux, des cadeaux,etc
    light posted the 07/18/2026 at 06:30 PM
    Oh mon dieu mais quelle surprise !!
    olex posted the 07/18/2026 at 06:46 PM
    Oui. C'est évident. Et ce sera pareil pour l'approvisionnement en mémoire, du moins pour le grand public.
    ducknsexe posted the 07/18/2026 at 06:46 PM
    Aucune surprise, que de l'enfilade !!
    jobiwan posted the 07/19/2026 at 07:39 AM
    newtechnix A priori, tu ne sembles pas comprendre mes propos ! Moi je ne te parles pas de la pertinence du mode de consommation qui n'est que ton ressenti ou ta vision des choses. Lorsqu'il y a des liseuses qui sont proposées ou encore des abonnements numériques pour des comics, c'est que le marché est là et qu'il y a de la demande. Moi je te parle d'un constat, en dehors des jeux vidéos, le démat est beaucoup moins cher que leur homologue physique.

    Les let's play ce n'est pas si récent que cela sauf si tu ramènes l'échelle de temps depuis les premiers jeux vidéos. Il va de soi qu'en étant spectateur, cela vide de sens le terme de 'jeux vidéos' mais tu en profites tout de même au moins l'histoire qui est conté.
    newtechnix posted the 07/19/2026 at 01:26 PM
    jobiwan oui tu as raison
    maxx posted the 07/19/2026 at 02:54 PM
    Bien sûr que non le prix ne baissera pas. Leur switch vers le full demat est là pour augmenter les revenus, la marge. Ils vont pas proposer des jeux moins chers leur live n'aurait pas de sens sinon. Ce changement n'est pas fait pour suivre la tendance initiée par les joueurs mais bien pour maîtriser toute la distribution et forcer le passage au tout demat pour maximiser les revenus donc bon, faut absolument pas s'attendre a un geste côté prix, sinon il aurait déjà eu lieu pour au moins donner envie à prendre du demat.
    jobiwan posted the 07/19/2026 at 04:55 PM
    maxx Sauf que tu as oublié que les jeux NS2 first-party sont majorés de 10€ pour les version full cartouche.
    maxx posted the 07/19/2026 at 05:00 PM
    maxx Oui mais on parle de Sony. Qui fait du demat depuis belle lurette et qui n'a jamais fait de différence entre le physique et le demat. Pourquoi commenceraient-ils maintenant, une fois passé full demat et ayant le monopole de la vente de jeu sur leur plateforme?
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