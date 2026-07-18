Test de Trails in the Sky 1st Chapter
Scénario
Ici on ne commence pas avec le classique "le méchant a brûlé mon village ou tué mon papa donc je vais voyager à travers le monde pour le tuer".
On suit un frère et une sœur, dont le frère a été adopté, et qui ont grandi 5 ans ensemble : Estelle et Joshua, tous les deux âgés de 16 ans.
Leur but est de devenir membres d’une guilde qui rend divers services à travers le monde : retrouver un objet perdu, sauver des gens, tuer des monstres dangereux sur les routes, etc.
Les membres de ces guildes s’appellent les Égides. Ils feront tout pour devenir des Égides Juniors.
Les Égides Seniors bénéficient de plus de privilèges et d’avantages.
Bien sûr, les Égides sont rémunérées pour leurs services.
Et évidemment, pour devenir Égide, il faut savoir se battre et passer un test de combat au préalable.
Ensuite, ils voyageront à travers tout le pays.
Estelle est du genre à foncer tête baissée et à tabasser les gens avec son bâton, tandis que Joshua est plus calme, réfléchi et posé. Les deux se complètent très bien.
Au fil de l’aventure, ils seront rejoints par 6 autres personnages avec chacun leur arme et leur personnalité : le dur au grand cœur, la fêtarde qui aime se bourrer la gueule, le barde narcissique qui fait tout et n’importe quoi mais qui est drôle, etc.
Je trouve qu’ils sont bien écrits, tout comme les autres PNJ (comme le journaliste qu’on croise souvent) et les différents méchants du jeu.
Le jeu met cependant un peu de temps à démarrer.
Le prologue dure par exemple une dizaine d’heures (peut-être moins si on trace en ligne droite).
Et le jeu comporte 5 villes différentes ainsi que des mini-villages, ce qui est plutôt cool.
Un fait important aussi est qu'il n'y a pas de censure.
Par exemple, le journaliste que l'on croise souvent fume sa clope tranquillement, ou un personnage dit à son amie que quand elle est bourrée elle se fout à poil, etc…
C'est vraiment pas grand chose, mais garder ce genre de détails dans un jeu clairement pas destiné "uniquement" aux adultes, ça fait toujours plaisir.
On note aussi beaucoup d’humour. Des fois ça fait mouche, d'autres fois moins, et "parfois" l’humour et le scénario restent assez enfantins, et d'autre fois, il est assez adulte.
Ça ne m’a pas empêché d’apprécier le jeu, mais ce sont des détails qu’il est bon de savoir avant de faire le jeu.
Sinon, Trails in the Sky 1st Chapter est un remake de la trilogie d’origine sortie en 2004, 2006 et 2007.
Je n’ai pas fait les originaux, mais j'ai quand même fait quelques comparaisons sur internet, et franchement, c'est très fidèle et très bien réalisé.
Même les décors et les emplacements ont été reproduits fidèlement.
Ils sont d’abord sortis sur PC, puis ensuite sur divers supports.
Le prochain volet, Trails in the Sky 2nd Chapter, sort le 17 septembre.
Sinon, j’ai trouvé l’histoire bonne et bien écrite.
Gameplay
Le système de combat propose deux styles : Le tour par tour (le plus intéressant) et l’Action RPG en combat rapide. Ce dernier est très basique et peu poussé, mais a néanmoins sont utilité.
Mais le vrai mode de jeu est celui au tour par tour.
Dans le mode tour par tour, on peut se déplacer dans une zone définie et choisir nos actions.
Les personnages débloquent plus tard des attaques ultimes vraiment bien réalisées.
Les Boss aussi ont d'ailleurs leur attaques ultimes et certains en on même plusieurs.
Les personnages disposent aussi d'une très grande variété de magies à débloquer : terre, feu, air, eau, ténèbres, etc.
On peut aussi acheter des armes ou alors les améliorer avec des matériaux. On peut faire de même avec l’équipement.
Les quartz qui permettent d’utiliser la magie peuvent également être améliorés afin d'avoir des magies plus puissante grâce à des cristaux appelés sephite.
Il est aussi possible d’acheter des quartz avec ces mêmes sephites.
Il est également possible de convertir les sephites contre de l'argent. Certains sephites servent d'ailleurs uniquement à cela.
On peut également faire plusieurs combinaisons, pour débloquer des magies plus puissantes et variées.
On passe par exemple d’une petite boule de feu ridicule à une tempête de flammes dévastatrice.
Avec les bonnes connexions, il est possible d'obtenir des trucs vraiment fous.
Mais ne vous attendez pas à un truc très poussé de ce côté-là, c’est sympa et très utile, et même indispensable, mais ça reste assez basique et un peu simpliste.
Un des défauts est que toutes les armes ont la même apparence, ce qui est plutôt regrettable, sauf les armes ultimes des deux perso principaux, mais même là, ils ne se sont pas trop fait chier.
Sinon, les menus et les différents onglets sont très bien réalisés.
On a aussi des portraits qui s’affichent pendant les conversations, ce qui est très cool (c’était déjà le cas dans l’original aussi).
Le bestiaire est malheureusement un peu recyclé par moments. Pas constamment, mais pas mal quand même.
L’exploration est assez bien récompensée. Par exemple, dans les coffres on trouve des fois des trucs de fou, mais il arrive aussi de tomber sur des trucs merdiques. Malgré cela, ça vaut largement le coup.
Il y a aussi un système de récompenses qui nous donne des objets selon nos exploits, genre tuer 10 monstres, ou faire tel nombre de fois telle attaque. Il y en a des centaines, et la plupart valent vraiment le coup.
La majorité des quêtes annexes se trouvent sur les tableaux de la guilde et sont toutes scénarisées. Certaines plus que d'autres.
Elles sont très utiles pour gagner de l’argent, et monter en rang dans la guilde, ce qui donne accès à des super objets rares et utiles. C’est aussi une excellente occasion de se faire pas mal d’XP.
Il y a aussi une limite de temps pour les accomplir avant qu’elles ne disparaissent définitivement.
Elles ne sont pas chronométrées, mais si on avance trop dans l’histoire, elles disparaissent pour de bon.
Il y a aussi une catégorie costumes, mais ils sont peu nombreux et pas très intéressants.
On peut cependant leur mettre divers accessoires comme des lunettes, changer la couleur de leur cheveux, etc...
Il est aussi possible d'acheter des accessoires et des couleurs de cheveux ou en gagner dans les récompenses.
Une option d’une très grande utilité est qu’il est possible d’accélérer la vitesse à n’importe quel moment du jeu et des combats jusqu’à x4.
C’est d’une très grande utilité et ça nous fait gagner un temps considérable lors des déplacements et des entraînements.
Selon moi, presque tous les RPG devraient bénéficier d’une telle option.
Bande son
En ce qui concerne les musiques, je les ai trouvées tout bonnement excellentes, que ce soit celles dans les donjons, les villes ou les combats.
Il y a plusieurs musiques de combat, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles ne m’ont saoulé à aucun moment.
Les voix japonaises sont encore une fois grandioses. On voit que les doubleurs mettent toute leur âme dedans.
Rien que les cris d’agonie des ennemis ou quand certains persos disent le cri de leur attaque ultime… bref, du pur talent.
Quant aux voix anglaises, elles font pâle figure. Quand j’ai fini le jeu, ils ont mis une bande-annonce du deuxième épisode qui sort en septembre. Ben putain, quand je les ai entendues, je me suis dit "c’est quoi ce bordel".
Il y a clairement deux mondes entre les deux.
Mais le choix entre les voix japonaise et anglaise est cependant possible.
D’ailleurs, il y a la possibilité dans les options de changer toutes les musiques du jeu et d’opter pour les standards, les arrangées ou celles de l’original. Je suis même surpris qu’ils aient mis ça gratuitement.
C’est vraiment génial d’entendre les différences entre les versions, et si ça nous saoule ou qu’on préfère une autre, il suffit de changer. Ça donne aussi un petit air de nouveauté.
Cet épisode est aussi le deuxième jeu de la saga The Legend of Heroes à avoir des textes en français.
À part quelques "très rares" coquilles (un mot ou un accord qui manque), la qualité de la traduction est plutôt bonne.
Je ne parle pas japonais, mais quand c’est merdique, ça se voit facilement de plusieurs manières différentes, et je reconnais aussi pas mal de mots en japonais.
Sa suite aura aussi droit à des textes en français et j’espère que ce sera aussi le cas pour le 3e et dernier épisode qui sortira probablement en fin 2027 si tout va bien.
Graphismes
Il n'y a pas grand-chose à dire, les images parlent d’elles-mêmes.
Mais moi le style me plaît beaucoup et je trouve le jeu assez joli (sauf quand on zoome sur certaines textures).
Durée de vie
J’ai mis un peu plus de 60 heures en mode Difficile, et le jeu propose 5 niveaux de difficulté différent.
Ce n’est pas très dur du moment qu’on améliore ses armes, son équipement et surtout ses quartz pour la magie.
Un New Game+ est également disponible à la fin du jeu avec la possibilité de choisir ce que l’on garde et d’ajouter 50 niveaux de plus pour les ennemis, histoire de ne pas rouler sur le jeu.
Le jeu comporte 5 chapitres en comptant le prologue, avec à peu près 10 heures minimum pour chacun si on fouille partout et qu’on fait toutes les quêtes annexes, le bestiaire, les coffres, etc.
Optimisation
Avec tout à fond, l’optimisation est parfaite.
60 FPS constant et aucun micro-freeze.
Conclusion
C’est pas le plus grand RPG de tous les temps et on en est même très loin, mais j’ai passé un moment suffisamment agréable pour avoir envie de me prendre la suite le 17 septembre, malgré "certains moments un peu enfantins".
Mais la priorité ira d’abord à The Blood of Dawnwalker.
J’ai bien aimé et je ne regrette pas de l’avoir fait, et j’ai hâte de connaître la suite de l’histoire.
Note finale :
7,5/10
posted the 07/18/2026 at 02:27 AM by adamjensen
Et il devrait faire un mode ou l'utilisation des objets est impossible ce qui créerait une vrai difficulté pour le jeu
hyoga57 je ne me rappelle même plus qui c'est dans daybreak (en même temps l'arc calvard est une catastrophe de bout en bout (je dis ca mais j'ai même pas fini le 2), des perso, a l'histoire), je ne sais pas a quoi c'est du mais c'est un tel gâchis surtout après cold steel