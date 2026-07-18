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Grand Theft Auto VI
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suzukube
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GTA 6 ne serait pas vendu assez cher, selon un analyste
Gros débat autour de GTA 6 ! L’analyste Ben Thompson affirme que le jeu vaut largement 200 $ US, estimant qu'il s'agit du « dernier grand jeu » développé sans IA générative, par pur effort humain. Une pilule dure à avaler pour les joueurs, alors que l'édition de base culmine déjà à 99 €.



Personnellement, je pense qu'ils ont pu maintenir le prix classique en éliminant le marché de l'occasion et en maximisant la marge, mais peut être que la solution de Nintendo avec un jeu vendu (en version base) à 89 voire 99 € en physique avec disque était jouable, mais passer un jeu à 199 USD sans faire une édition collector digne de ce nom, c'est du "racket".
Pèse sur Start ! - https://www.pesesurstart.com/2026/07/14/gta-6-ne-coute-pas-assez-cher-selon-un-analyste
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    posted the 07/18/2026 at 12:28 AM by suzukube
    comments (19)
    alozius posted the 07/18/2026 at 01:40 AM
    Le prix doit être aligné sur les prix habituels. C’est un principe juridique qui protègent justement les consommateurs. Mais bon, j’ai limite l’impression que les joueurs râlent que le jeu ne fasse pas 200€ et qu’ils ne se fassent pas pigeonner. J’en peux plus de cette génération de gamer…

    D’autant plus que le coût de production mirobolant n’est en rien un argument justifiant d’un prix plus élevé que la moyenne. Principalement car c’est le développeur qui a volontairement choisis d’autant investir dedans. Si le jeu s’avère être le banger attendu ils en récolteront les fruits. Mais cela ne doit en rien justifier que les joueurs paient les décisions des dev qui jouiront du fruit de leur production de surcroît.
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 03:09 AM
    alozius Les joueurs n'ont rien à voir pour le coup faut bien lire et comprendre ce qu'il se passe.
    toulia posted the 07/18/2026 at 04:03 AM
    Bah tiens ils n'ont qu'à le vendre à 150€, pourquoi pas. Il s'en vendra juste 150 millions au lieu de 250.
    ravyxxs posted the 07/18/2026 at 04:05 AM
    alozius Un GTA à 30-40-50 dollars serait tout simplement mal vu, dans le sens où ça ne s'alligne pas avec les gros blockbusters, ça mettrait le client en question, c'est tout bonnement logique. Demain Apple sort des nouveaux phones Haut de Gamme à 300 dollars max, quelle message tu envois ? Nous ne vivons pas en 1960, donc il est tout à faire normal, que de nos jours, un GTA fasse 80-100 dollars !

    Les joueurs n'y sont pour rien, mais n'irait pas courir pour GTA à 30 euros...ça voudrait dire que le jeu n'est pas fini ou que la qualité est moindre...on parle d'un jeu de plus de 10 ans de dev...

    Enfin, ce sont les investisseurs qui l'ont mauvaise face au CEO de Take Two, ces derniers voulaient pas du tout le jeu à 80...et encore moins 100 dollars ! Ca parlait de 110 dollars prix de base pour eux !!!! Du coup, à la surprise général la bourse a prix un coup dur.



    Les investisseurs ont et seront toujours les FDP de l'industrie.

    toulia
    keiku posted the 07/18/2026 at 05:15 AM
    doublon avec le post de link , hier... http://www.gamekyo.com/blog_article486924.html
    nyseko posted the 07/18/2026 at 06:14 AM
    Il y a un plafond psychologique et augmenter le prix du jeu n'est pas possible.

    Cependant, ils auraient pu rajouter d'avantage de contenu payant comme des voitures, avions etc payants.

    Mais la principale manne financière viendra du online de toute façon qui pour beaucoup de joueurs dépassera les 200€.
    kikoo31 posted the 07/18/2026 at 07:44 AM
    Rohh mais qu'il l'a fermé lui sa gueule
    jasonduval posted the 07/18/2026 at 07:54 AM
    Encore un article osef tier avec des sources pakistanaise pour faire des cliks
    ouroboros4 posted the 07/18/2026 at 07:59 AM
    Ils l'ont déjà pas vendu 90 euros
    shadowmarshal posted the 07/18/2026 at 08:35 AM
    70e ou 200e, peut importe le prix, les gens vont se jetteront dessus !
    aerithlazyqueen posted the 07/18/2026 at 11:06 AM
    Encore un obsédée par l'argent que il ferme bien ça gueule !
    suzukube posted the 07/18/2026 at 11:41 AM
    keiku effectivement je l'avais raté :/ le truc c’est que maintenant qu'il y a eu des commentaires intéressant, notamment ceux de ravyxxs nyseko. Je vais laisser l'article et aller lire celui de link49
    kambei312 posted the 07/18/2026 at 12:28 PM
    Moi je dis qu'il n'est pas assez dématérialisé non plus ! Pas dur d'être analyste...
    Le bon futur que vous vous construisez où vous louez du vent pour 130€ !
    Amusez vous bien!!
    nyseko posted the 07/18/2026 at 12:51 PM
    Après, il est quand même à 80€ en dématérialisé et sans le contenu complet, à 100€ toujours en dématérialisé et avec le contenu complet et les éditions collectors sont entre 130 et 150€.

    Cela reste aujourd'hui le jeu en boîte le plus chère.
    suzukube posted the 07/18/2026 at 01:18 PM
    nyseko En théorie, les jeux ont, chez Sony, un seul prix (demat' ou physique) à 79,99 €. Du coup j'essaye de comprendre pourquoi ça en fait le jeu boîte le plus cher ? Je veux dire il a le prix classique d'un jeu, si tu fais abstraction du support (c'est mon cas, je suis support-agnostique donc de mon point de vue il coûte le même prix que n'importe quel AAA) ?

    A titre de comparaison, pour moi, Mario Kart World est vendu plus cher (89,99€) que GTA 6 ( et ne me parlez pas par pitié des offres à Carrefour avec Mario Kart World à 20€ via 70€ de remise sur le compte de fidélité pour l'achat de 3 articles dont un saucisson Justin Bridou )
    nyseko posted the 07/18/2026 at 04:17 PM
    suzukube Le jeu en boîte le plus cher (pour l'instant du moins) car à 80 €, il n'y a pas le support physique que l'on peut revendre ou non, mais qui a une valeur latente pour le joueur. Je veux dire qu'au bout du compte, tu payes le même prix pour moins de choses.

    En dématérialisé, ça ne change rien, il est au même prix classique que les jeux dématérialisés, mis à part qu'il n'est pas complet, mais ce n'est pas le seul jeu dans ce cas de figure.

    MKW n'est pas nécessairement plus cher. En dématérialisé, il est à 80 € lui aussi. Mais en plus, il est complet avec tous les skins (alors peut-être que ça changera certes, mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de payer davantage pour avoir des skins en plus).

    En physique à 90 € pour MKW, il y a le jeu + la cartouche, donc il y a quelque chose en plus dans la boîte que juste la possibilité de jouer au jeu, qui a une valeur (déjà un coût) et surtout, ben du coup, tu peux la revendre. Et encore une fois, tous les skins donc.

    C'est un peu comme si tu avais le choix entre deux Twingo, chacune à 15 000 €, mais sur l'une d'elles, il y a en plus la boule d'attelage (alors bon, pas sûr qu'on puisse en faire grand-chose certes).

    Finalement, la seconde Twingo sans boule d'attelage, si tu dois installer la boule d'attelage, te reviendrait à 15 000 € + genre 1 000 €, donc 16 000 € pour avoir la même chose que l'autre.

    Donc MKW à 90 € en boîte MAIS complet (donc limite à comparer avec la version à 100 € de GTA 6) et surtout, tu en as davantage dans la boîte puisqu'il y a la cartouche qui a une valeur certaine.

    En fait, plutôt que de dire "le plus cher", ce qui n'est pas exactement vrai si l'on se base juste sur le chiffre de vente, je devrais dire "avec le moins de valeur totale physique (parce que la valeur du jeu dépend de chacun)".

    Disons qu'acheter la version boîte de GTA 6 permettra au moins de rajouter la boîte dans son étagère pour les collectionneurs, puis peut-être que la boîte vide se revendra une blinde sur Vinted dans 30 ans.

    Autre exemple, tu as deux paquets de pâtes à 2€ chacun. Tu vas me dire "c'est pareil c'est le même prix", sauf que si l'un fait 1 kilo et l'autre 1 kilo 5, certes les deux boîtes sont au même prix mais quels pâtes sont les plus chère au final ?

    Bref, plus chère mais pour en avoir plus ne veut pas nécessairement dire que c'est strictement plus chère.
    suzukube posted the 07/19/2026 at 06:39 PM
    nyseko Je comprends rien J'vais demander un résumé à Gemini
    suzukube posted the 07/19/2026 at 06:42 PM
    Nyseko veut te dire que tu ne devrais pas juger le prix d'un jeu uniquement par son étiquette. Il t'invite à regarder le "ratio contenu/prix" :

    Un jeu physique à 90 € qui est complet a, selon lui, plus de valeur qu'un jeu dématérialisé à 80 € qui est "vide" ou nécessite des achats annexes.

    Il préfère payer 90 € pour avoir "tout le package" que 80 € pour une expérience incomplète où il devra rajouter de l'argent plus tard.

    Il essaie donc de déconstruire l'idée que le "jeu le plus cher" est forcément celui qui affiche le prix le plus élevé sur le ticket de caisse. Pour lui, c'est souvent le jeu numérique "incomplet" qui est le plus cher, parce qu'il offre le moins de valeur ajoutée.
    nyseko posted the 07/19/2026 at 06:48 PM
    suzukube Oui en gros il y en a plus pour 90€ avec MKW qu'il n'y en a pour 80€ avec GTA6.
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