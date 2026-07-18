Gros débat autour de GTA 6 ! L’analyste Ben Thompson affirme que le jeu vaut largement 200 $ US, estimant qu'il s'agit du « dernier grand jeu » développé sans IA générative, par pur effort humain. Une pilule dure à avaler pour les joueurs, alors que l'édition de base culmine déjà à 99 €.Personnellement, je pense qu'ils ont pu maintenir le prix classique en éliminant le marché de l'occasion et en maximisant la marge, mais peut être que la solution de Nintendo avec un jeu vendu (en version base) à 89 voire 99 € en physique avec disque était jouable, mais passer un jeu à 199 USD sans faire une édition collector digne de ce nom, c'est du "racket".