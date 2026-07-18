Gros débat autour de GTA 6 ! L’analyste Ben Thompson affirme que le jeu vaut largement 200 $ US, estimant qu'il s'agit du « dernier grand jeu » développé sans IA générative, par pur effort humain. Une pilule dure à avaler pour les joueurs, alors que l'édition de base culmine déjà à 99 €.
Personnellement, je pense qu'ils ont pu maintenir le prix classique en éliminant le marché de l'occasion et en maximisant la marge, mais peut être que la solution de Nintendo avec un jeu vendu (en version base) à 89 voire 99 € en physique avec disque était jouable, mais passer un jeu à 199 USD sans faire une édition collector digne de ce nom, c'est du "racket".
D’autant plus que le coût de production mirobolant n’est en rien un argument justifiant d’un prix plus élevé que la moyenne. Principalement car c’est le développeur qui a volontairement choisis d’autant investir dedans. Si le jeu s’avère être le banger attendu ils en récolteront les fruits. Mais cela ne doit en rien justifier que les joueurs paient les décisions des dev qui jouiront du fruit de leur production de surcroît.
Les joueurs n'y sont pour rien, mais n'irait pas courir pour GTA à 30 euros...ça voudrait dire que le jeu n'est pas fini ou que la qualité est moindre...on parle d'un jeu de plus de 10 ans de dev...
Enfin, ce sont les investisseurs qui l'ont mauvaise face au CEO de Take Two, ces derniers voulaient pas du tout le jeu à 80...et encore moins 100 dollars ! Ca parlait de 110 dollars prix de base pour eux !!!! Du coup, à la surprise général la bourse a prix un coup dur.
Les investisseurs ont et seront toujours les FDP de l'industrie.
toulia
Cependant, ils auraient pu rajouter d'avantage de contenu payant comme des voitures, avions etc payants.
Mais la principale manne financière viendra du online de toute façon qui pour beaucoup de joueurs dépassera les 200€.
Le bon futur que vous vous construisez où vous louez du vent pour 130€ !
Amusez vous bien!!
Cela reste aujourd'hui le jeu en boîte le plus chère.
A titre de comparaison, pour moi, Mario Kart World est vendu plus cher (89,99€) que GTA 6 ( et ne me parlez pas par pitié des offres à Carrefour avec Mario Kart World à 20€ via 70€ de remise sur le compte de fidélité pour l'achat de 3 articles dont un saucisson Justin Bridou )
En dématérialisé, ça ne change rien, il est au même prix classique que les jeux dématérialisés, mis à part qu'il n'est pas complet, mais ce n'est pas le seul jeu dans ce cas de figure.
MKW n'est pas nécessairement plus cher. En dématérialisé, il est à 80 € lui aussi. Mais en plus, il est complet avec tous les skins (alors peut-être que ça changera certes, mais pour l'instant, tu n'as pas besoin de payer davantage pour avoir des skins en plus).
En physique à 90 € pour MKW, il y a le jeu + la cartouche, donc il y a quelque chose en plus dans la boîte que juste la possibilité de jouer au jeu, qui a une valeur (déjà un coût) et surtout, ben du coup, tu peux la revendre. Et encore une fois, tous les skins donc.
C'est un peu comme si tu avais le choix entre deux Twingo, chacune à 15 000 €, mais sur l'une d'elles, il y a en plus la boule d'attelage (alors bon, pas sûr qu'on puisse en faire grand-chose certes).
Finalement, la seconde Twingo sans boule d'attelage, si tu dois installer la boule d'attelage, te reviendrait à 15 000 € + genre 1 000 €, donc 16 000 € pour avoir la même chose que l'autre.
Donc MKW à 90 € en boîte MAIS complet (donc limite à comparer avec la version à 100 € de GTA 6) et surtout, tu en as davantage dans la boîte puisqu'il y a la cartouche qui a une valeur certaine.
En fait, plutôt que de dire "le plus cher", ce qui n'est pas exactement vrai si l'on se base juste sur le chiffre de vente, je devrais dire "avec le moins de valeur totale physique (parce que la valeur du jeu dépend de chacun)".
Disons qu'acheter la version boîte de GTA 6 permettra au moins de rajouter la boîte dans son étagère pour les collectionneurs, puis peut-être que la boîte vide se revendra une blinde sur Vinted dans 30 ans.
Autre exemple, tu as deux paquets de pâtes à 2€ chacun. Tu vas me dire "c'est pareil c'est le même prix", sauf que si l'un fait 1 kilo et l'autre 1 kilo 5, certes les deux boîtes sont au même prix mais quels pâtes sont les plus chère au final ?
Bref, plus chère mais pour en avoir plus ne veut pas nécessairement dire que c'est strictement plus chère.
Un jeu physique à 90 € qui est complet a, selon lui, plus de valeur qu'un jeu dématérialisé à 80 € qui est "vide" ou nécessite des achats annexes.
Il préfère payer 90 € pour avoir "tout le package" que 80 € pour une expérience incomplète où il devra rajouter de l'argent plus tard.
Il essaie donc de déconstruire l'idée que le "jeu le plus cher" est forcément celui qui affiche le prix le plus élevé sur le ticket de caisse. Pour lui, c'est souvent le jeu numérique "incomplet" qui est le plus cher, parce qu'il offre le moins de valeur ajoutée.