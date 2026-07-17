Son nom, ne vous dira peut être rien : Brenda Fricker.Pourtant, vous l'avez tous vu et son visage vous reviendra immédiatement après avoir vu sa photo.Et oui la dame aux pigeons de maman j'ai encore raté l'avion (home alone 2) vient de nous quitter. Qqs mois après la maman de kevin, la dame aux pigeons qui avait sauvé la vie de kevin est allé rejoindre la maman de kevin. Elle rejoint également l'homme qui avait sauvé la vie de kevin, Roberts Blossom, qui nous avait quitté en 2011.Après Sam neill en début de semaine , une autre personne de notre enfance nous a quitté en fin de semaineEdit : les messages hs seront supprimés. Un peu de respect svp.