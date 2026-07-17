Joueur de longue date, fan d'animés, manga & cie. Le truc habituel etc blablabla
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Son nom ne vous dira rien mais elle aussi nous a quitté.....
Son nom, ne vous dira peut être rien : Brenda Fricker.

Pourtant, vous l'avez tous vu et son visage vous reviendra immédiatement après avoir vu sa photo.



Et oui la dame aux pigeons de maman j'ai encore raté l'avion (home alone 2) vient de nous quitter. Qqs mois après la maman de kevin, la dame aux pigeons qui avait sauvé la vie de kevin est allé rejoindre la maman de kevin. Elle rejoint également l'homme qui avait sauvé la vie de kevin, Roberts Blossom, qui nous avait quitté en 2011.

Après Sam neill en début de semaine , une autre personne de notre enfance nous a quitté en fin de semaine

Edit : les messages hs seront supprimés. Un peu de respect svp.
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    loreislife, greggy
    posted the 07/17/2026 at 08:39 PM by yani
    comments (12)
    alucardhellsing posted the 07/17/2026 at 08:44 PM
    rip dame aux pigeons
    onimusha posted the 07/17/2026 at 08:44 PM
    rip
    jenicris posted the 07/17/2026 at 09:01 PM
    Rip
    22 posted the 07/17/2026 at 09:03 PM
    j'étais en primaire quand ils nous ont montré le film, l'effet était réussi...

    RIP
    walterwhite posted the 07/17/2026 at 09:07 PM
    Kéviiiiin

    RIP à elle, encore une figure de mon enfance qui nous quitte
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 09:34 PM
    Hooooo nooooon! Elle était super dans Home Alone 2!

    Rip
    burningcrimson posted the 07/17/2026 at 09:43 PM
    Rest in Peace
    altendorf posted the 07/17/2026 at 10:16 PM
    Oh non... :/
    greggy posted the 07/18/2026 at 07:40 AM
    Quelle tristesse... Seulement quelques mois après Catherine O'Hara
    kevinmccallisterrr posted the 07/18/2026 at 10:11 AM
    mrvince posted the 07/18/2026 at 11:45 AM
    Tellement longtemps que je me dis qu'il faut que je revois les deux premiers films... toute mon enfance. RIP.
    cyr posted the 07/18/2026 at 02:59 PM
    La maman de Kévin est partie? Merde alors , je savais pas.

    Elle avait fait aussi une bonne performance dans beetlejiuice (l'original).

    Et maintenant la dame au pigeon..... triste. Bon ceci dit elle avait sûrement un âge avancé. Déjà dans le film elle est pas toute jeune.

    Donald Trump a fait un hommage ou non? Vu qu'il a joué un petit rôle dans le second film?
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