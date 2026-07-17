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ksmworld59
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Fallout 3 + New Vegas Remaster (+ Fallout 5)
Voir source: [url=]http://xcancel.com/BethesdaStudios/status/2078117386935214101][/url]
(Dsl je suis sur téléphone)
https://xcancel.com/BethesdaStudios/status/2078117386935214101
tags :
fallout
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alucardhellsing
posted the 07/17/2026 at 02:25 PM by
ksmworld59
comments (
21
)
saram
posted
the 07/17/2026 at 02:26 PM
J'aimerais bien !
ksmworld59
posted
the 07/17/2026 at 02:26 PM
Source:
https://xcancel.com/BethesdaStudios/status/2078117386935214101
negan
posted
the 07/17/2026 at 02:33 PM
saram
C'est officiel Jcroi
zboubi480
posted
the 07/17/2026 at 02:38 PM
Et il y en a encore qui vont se ramener en disant que c’est du damage control, qu’ils sont tous virés et que chez Microsoft Game Studio c'est la grosse merde....
zboubi480
posted
the 07/17/2026 at 02:39 PM
Et bien sur, tout cela en exclusivité sur XBOX.....
beppop
posted
the 07/17/2026 at 02:45 PM
zboubi480
Quand tu en viens à annoncer des projets qui ne verront pas le jour
dans 10 ans
oui c'est du damage control.
Ce fallout 5 ne verra jamais le jour sur la Helix, ils veulent mettre les licenciement sous le tapis.
pharrell
posted
the 07/17/2026 at 02:50 PM
Remaster bof... jamais été fan. Un remake c'est ok, y a du taffe derrière mais les Remaster c'est bidon.
zboubi480
posted
the 07/17/2026 at 02:53 PM
Qu'est ce que je disais.............
magneto860
posted
the 07/17/2026 at 02:56 PM
Le jour où New Vegas sort sur Playstation, je pense que je me fais la série.
adamjensen
posted
the 07/17/2026 at 03:03 PM
Quand on est sur PC, le Remaster, ça fait longtemps qu’on l’a.
La dernière fois que j’ai fait New Vegas, c’était en 2024 avec des mods.
J’en avais installé plus de 150.
Deux semaines de recherche, de tests et de très nombreuses heures, mais ça valait le coup.
C’était clairement une autre expérience, et je ne parle pas que des graphismes.
Je doute que le Remaster soit à la hauteur.
oss137
posted
the 07/17/2026 at 03:10 PM
adamjensen
il faut arrêter de se regarder le nombril, tout le monde n'a pas de pc et ou l'envie de faire ça.
tokito
posted
the 07/17/2026 at 03:20 PM
New Vegas était exceptionnel, quand on pense que ce studio sort maintenant du Avowed, la déchéance du gaming.
zboubi480
posted
the 07/17/2026 at 03:20 PM
Résumé des annonces Bethesda (17 juillet 2026) :
-Bethesda veut investir plus dans ses mondes, donner plus de place aux créateurs et rapprocher ses équipes pour sortir les jeux plus vite.
-Starfield : Mises à jour continues + nouveau contenu
Starborn l’année prochaine. Plus de 40 % des joueurs utilisent les Creations.
-Outils de création : Déjà disponibles sur Fallout 4. Les créateurs ont gagné plus de 10 millions de dollars.
-Fallout (priorité majeure) :Expansion majeure « Raven Rock » sur Fallout 76 l’an prochain (préquel de Fallout 3).
-Fallout 4 : 10 ans et plus de 35 millions de copies vendues.
-Remasters de Fallout 3 et New Vegas en développement.
-Fallout Shelter : nouvelles saisons + projet série TV avec Amazon.
-Série TV Fallout : Saison 3 en production, 10 nominations Emmy pour la Saison 2.
-Célébration spéciale pour les 30 ans de Fallout en 2027 à Washington.
-Collaborations : Obsidian travaille sur un nouveau jeu Fallout. ZeniMax s’associe plus étroitement sur The Elder Scrolls.
-The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sont développés sur le Creation Engine 3. Fallout 5 est en préproduction.
The Elder Scrolls VI est le projet principal de l’équipe actuellement.
-Bethesda continue d’investir dans la tech, le support des jeux en cours et de nouveaux contenus.
xynot
posted
the 07/17/2026 at 03:23 PM
Enfin des bonnes nouvelles, ça manquait depuis un moment
alucardhellsing
posted
the 07/17/2026 at 03:29 PM
5120x2880
posted
the 07/17/2026 at 04:14 PM
oss137
Des gens n'ont pas envie de se nourrir et crèvent de faim, c'est pas pour ça que je vais m'abstenir de dire ce que j'ai mangé hier sur un site de recettes
grospich
posted
the 07/17/2026 at 05:04 PM
J'ai pas fait Fallout 3 et New Vegas, j'ai hâte de les faire.
Le 3 ça fait longtemps qu'il est en production, ça avait leak.
oss137
posted
the 07/17/2026 at 06:16 PM
5120x2880
oui mais pas besoin de prendre les gens de haut " moi j'ai mis 3000 mod, le jeu il est déjà en remaster depuis 10 ans sur mon pc master race, même le remake sera moins beau na na nere" (c'est moi qui à la plus grosse)
. Sous prétexte que certains ont mis 150 mods les autres n'aurait pas le droit d'avoir un remake ou remaster ?
5120x2880
posted
the 07/17/2026 at 06:35 PM
oss137
Tu fais beaucoup d'hommes de paille, à tel point que c'est inquiétant, tu lui fais dire que des trucs qu'il a pas dit.
Il ne parle pas des gens, ça va être difficile pour lui de les prendre de haut (surtout que les mods seront sûrement porté sur le remaster donc respire).
Il précise aussi qu'il ne parle pas de la beauté du jeu, donc il ne se vante pas de ça (et il existe des packs de mods, pas besoin de se faire chier, tu met juste Viva New Vegas).
Il n'a jamais dit que les autres n'ont pas le droit d'avoir un remaster, juste qu'il ne sera pas à la hauteur (ce qui est logique, remasteriser la base d'un jeu de 0 contre un jeu qui se fait remasteriser depuis 17 ans), à la limite, il défend ceux qui vont payer pour un remaster moyen justement.
bigb0ss
posted
the 07/17/2026 at 07:00 PM
On va se regaler
mibugishiden
posted
the 07/19/2026 at 10:16 AM
Betsheda savent plus faire un bon jeu qui fait l'unanimité, Obsidian non plus d'ailleurs, donc bon vous vous hypez juste sur des noms, vous avez pas encore compris c'est comme avec Bioware.
Starfield vous a pas suffit ni Fallout 76.
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Ce fallout 5 ne verra jamais le jour sur la Helix, ils veulent mettre les licenciement sous le tapis.
La dernière fois que j’ai fait New Vegas, c’était en 2024 avec des mods.
J’en avais installé plus de 150.
Deux semaines de recherche, de tests et de très nombreuses heures, mais ça valait le coup.
C’était clairement une autre expérience, et je ne parle pas que des graphismes.
Je doute que le Remaster soit à la hauteur.
-Bethesda veut investir plus dans ses mondes, donner plus de place aux créateurs et rapprocher ses équipes pour sortir les jeux plus vite.
-Starfield : Mises à jour continues + nouveau contenu
Starborn l’année prochaine. Plus de 40 % des joueurs utilisent les Creations.
-Outils de création : Déjà disponibles sur Fallout 4. Les créateurs ont gagné plus de 10 millions de dollars.
-Fallout (priorité majeure) :Expansion majeure « Raven Rock » sur Fallout 76 l’an prochain (préquel de Fallout 3).
-Fallout 4 : 10 ans et plus de 35 millions de copies vendues.
-Remasters de Fallout 3 et New Vegas en développement.
-Fallout Shelter : nouvelles saisons + projet série TV avec Amazon.
-Série TV Fallout : Saison 3 en production, 10 nominations Emmy pour la Saison 2.
-Célébration spéciale pour les 30 ans de Fallout en 2027 à Washington.
-Collaborations : Obsidian travaille sur un nouveau jeu Fallout. ZeniMax s’associe plus étroitement sur The Elder Scrolls.
-The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sont développés sur le Creation Engine 3. Fallout 5 est en préproduction.
The Elder Scrolls VI est le projet principal de l’équipe actuellement.
-Bethesda continue d’investir dans la tech, le support des jeux en cours et de nouveaux contenus.
Le 3 ça fait longtemps qu'il est en production, ça avait leak.
Il ne parle pas des gens, ça va être difficile pour lui de les prendre de haut (surtout que les mods seront sûrement porté sur le remaster donc respire).
Il précise aussi qu'il ne parle pas de la beauté du jeu, donc il ne se vante pas de ça (et il existe des packs de mods, pas besoin de se faire chier, tu met juste Viva New Vegas).
Il n'a jamais dit que les autres n'ont pas le droit d'avoir un remaster, juste qu'il ne sera pas à la hauteur (ce qui est logique, remasteriser la base d'un jeu de 0 contre un jeu qui se fait remasteriser depuis 17 ans), à la limite, il défend ceux qui vont payer pour un remaster moyen justement.
Starfield vous a pas suffit ni Fallout 76.