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Splatoon Raiders
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name : Splatoon Raiders
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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aeris201 > blog
[Switch 2] Splatoon Riders : J-6


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    hypermario, olimar59, link49
    posted the 07/17/2026 at 09:12 AM by aeris201
    comments (10)
    fiveagainstone posted the 07/17/2026 at 09:14 AM
    Dommage de ne pas avoir fait une édition collector comme la switch 1 Splatoon 3 qui déchire.
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 09:29 AM
    Ils auraient au moin pu mettre les joycons thématique du jeu qui sortent en mêm temps, quelle occasion manquée!
    cyr posted the 07/17/2026 at 09:55 AM
    Je reste dubitatif. Il aurai dut faire un splattoon 4 et y inclure la partie solo de splatoon raiders......
    sonilka posted the 07/17/2026 at 10:23 AM
    fdestroyer en meme temps Switch 2 et occasion manquée ca commence à devenir récurrent depuis 1 an. T'as vraiment l'impression que Nintendo n'en a strictement plus rien à faire, qu'ils considèrent le public comme acquis suite au succès de la Switch et qu'ils vont se contenter de faire le strict minimum tant que les voyants ne vireront pas au rouge.
    cyr posted the 07/17/2026 at 10:27 AM
    sonilka fdestroyer ben peut-être aussi que le demande reste assez élevé. Donc un peu compliqué de proposer des modèles collector ou Joy con assorti pour le moment.
    fdestroyer posted the 07/17/2026 at 10:31 AM
    cyr La demande de joycon de couleur splatoon est trop élevé pour les inclure dans le pack?! Alors si c'est ça leur raison, bonjour la crédibilité
    rocan posted the 07/17/2026 at 10:47 AM
    cyr C'est un "spin-off" le temps d'attendre l'épisode principal qui sera bien plus gros que ce spin-off et que les précédents je suppose. La licence est tellement populaire au Japon... ils n'allaient pas s'en priver
    rendan posted the 07/17/2026 at 11:53 AM
    Il va cartonner
    rogeraf posted the 07/17/2026 at 02:32 PM
    cyr j'ai la meme impression. Un 4 aura mieux fait le buzz. Mais on sait jamais ca peut etre une bonne surprise ce Splatoon, ou non.

    J'avoue qu'au lancement du premier sur wii u, j'avais pris une petite claque a l'epoque !
    suikoden posted the 07/17/2026 at 02:45 PM
    Depuis le temps qje j'attends un coop pour Splatoon ! J'ai hate !
    Et Ninjala 2 qui a aussi fait un mode solo
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