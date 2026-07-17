Ryan Cohen, PDG de GameStop, ne semble pas inquiet de la nouvelle selon laquelle PlayStation abandonne les disques physiques. Il affirme que la fin des jeux physiques est « totalement sans importance » pour l'avenir de GameStop. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, Cohen a été interrogé sur la disparition des disques de jeux vidéo physiques, suite à l'annonce par Sony de l'arrêt de la production de nouveaux jeux PlayStation physiques à partir de 2028. Mais selon le PDG, cela n'aura aucune incidence pour GameStop.
« Cela n'a aucune importance », a déclaré Cohen à Bloomberg. « C'est totalement, totalement sans importance. » Comme le souligne Bloomberg, si l'activité principale de GameStop reposait autrefois sur la vente de logiciels, l'entreprise s'est réorientée ces dernières années vers la vente d'objets de collection, de cartes à collectionner, de jouets et d'autres articles tels que les figurines Funko Pop. Plus tôt cette année, GameStop a annoncé que les ventes de jeux ne représentaient que 18 % de son chiffre d'affaires, tandis que les cartes à collectionner et les jouets en constituaient 41 %.
Selon Cohen, c'est ce virage stratégique qui l'a poussé à envisager le rachat du site d'enchères en ligne eBay pour environ 55 milliards de dollars. Sans surprise, eBay a rejeté cette offre non sollicitée en mai.
Lorsqu'on a interrogé Cohen sur l'immense engouement suscité par *Grand Theft Auto 6* de Take-Two — dont la sortie est prévue en novembre exclusivement en version numérique —, il a éludé la question pour répondre : « Je veux revenir sur le sujet d'eBay. » Cette décision signifie que GameStop ne pourra pas vendre d'exemplaires d'occasion de *GTA 6* après son lancement. De plus, selon certaines rumeurs, *GTA 6* pourrait ne jamais bénéficier d'une sortie physique autre qu'un simple code dans une boîte ; GameStop pourrait donc ne jamais avoir l'occasion de vendre des copies d'occasion du jeu.
Mais peu importe : Cohen est à fond sur le projet eBay. Selon lui — qui a récemment accordé à CNBC l'une des interviews les plus étranges de ces dernières années —, une alliance entre GameStop et eBay pourrait potentiellement créer une entreprise pesant « 1 000 milliards de dollars ». Cela explique pourquoi il ne renonce pas à son projet de rachat, évoquant à nouveau l'opération en juin.
Source : https://kotaku.com/gamestop-ceo-says-physical-games-dont-matter-2000716758/
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posted the 07/17/2026 at 03:17 AM by link49
Gamestop parle surtout pour eux vu qu'ils ont réorienté leur centre d'intérêt sur autre chose que les JV.
Du forcément pour eux l'arrêt du physique ne changera rien pour Gamestop
18% du chiffres d'affaires.
Et y en a qui pensent que le physique est pas mort
Tu m'étonne que sony arrête le physique, ça fait plus vivre personne.
Le physique ne représente plus rien.
18% alors que sony estime la part de physique a 20%, c'est cohérent non?
Ouvrez les yeux. Il est jamais trop tard.
Sinon jamais Sony n'aurait annoncé le full demat
Il y a toujours les gens perdu dans le déni pour croire le contraire
S'ils avaient acheté leur jeux chez micromania, game et autre, il y aurais sans doute plus de boutique ouverte aujourd'hui, et sony n'aurai pas pris la décision d'arrêter le physique...
Car sony il s'en fou que le jeux soit vendu a leclerc ou micromania. Il touche la même chose.
Mais quand on regarde de plus près, leclerc vend les jeux (en day one) a prix coûtant, donc il ne font aucune marge, donc ne font vivre personne contrairement a un micromania.
De ce faite tous les jeux vendu chez leclerc ne représente rien pour sony (sur la partie humain) et le pire il entrée en concurrence avec les store.
Ils essayent de récupérer plus d'argent car le jeux vidéo coute de plus en plus chère.
Et les gens disaient , ouai a micromania les jeux sont vendu 10€ plus chère.
Ouai ben les 10€ de plus servait a payer les employés, le loyer, l'électricité, les assurances etc etc.
C'etais ce que le magasin toucher par jeux vendu.
ça défend une Entreprise qui vous vois comme des chiffres et se fou de votre geule de plus en plus continuer