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Virtua Fighter Crossroads
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name : Virtua Fighter Crossroads
platform : PC
editor : Sega
developer : Sega
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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Virtua Fighter Crossroads : trailer de gameplay


Sega dévoile un nouvel aperçu des combats de Virtua Fighter Crossroads qui promet à la fois un mode solo à la hauteur et des versus réalistes et spectaculaires, sans pour autant dénaturer le charme de la série.

Le titre sortira prochainement en 2027.
https://m.youtube.com/watch?v=jUqVZ4BLLTs
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    mercure7, burningcrimson, 22
    posted the 07/16/2026 at 10:50 PM by yanssou
    comments (1)
    burningcrimson posted the 07/16/2026 at 11:05 PM
    Merci pour la vidéo de gameplay, ce sera day 01
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