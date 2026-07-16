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Virtua Fighter Crossroads
platform :
PC
editor :
Sega
developer :
Sega
genre :
combat
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yanssou
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Games Story
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Game Info
Virtua Fighter Crossroads : trailer de gameplay
Sega dévoile un nouvel aperçu des combats de Virtua Fighter Crossroads qui promet à la fois un mode solo à la hauteur et des versus réalistes et spectaculaires, sans pour autant dénaturer le charme de la série.
Le titre sortira prochainement en 2027.
https://m.youtube.com/watch?v=jUqVZ4BLLTs
tags :
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mercure7
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burningcrimson
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posted the 07/16/2026 at 10:50 PM by
yanssou
comments (
1
)
burningcrimson
posted
the 07/16/2026 at 11:05 PM
Merci pour la vidéo de gameplay, ce sera day 01
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