L'anniversaire Zelda arrive pour les 40 ans comme Mario.



Et donc au Comic con, Hasbro vienda présenter les fruits d'un contrat signé avec NINTENDO:



HASBRO X ZELDA



au programme des figurines qui seront présentées le 23 juillet qui arrive au Comic Con de San Diego... mais on se doute qu'on risque d'avoir un cortège d'autres produits puisque le contrat semble porter sur plusieurs années.



Et je m'imagine ce type de collaboration pour changer du monopoly ou cluedo brandé Zelda:



un Risk Zelda



mais surtout je kifferais bien un Zelda X HEROQUEST



Bon dans tous les cas cet accord est une excellente nouvelle pour HASBRO... car en fait HASBRO va très mal depuis quelques temps.