L'anniversaire Zelda arrive pour les 40 ans comme Mario.
Et donc au Comic con, Hasbro vienda présenter les fruits d'un contrat signé avec NINTENDO:
HASBRO X ZELDA
au programme des figurines qui seront présentées le 23 juillet qui arrive au Comic Con de San Diego... mais on se doute qu'on risque d'avoir un cortège d'autres produits puisque le contrat semble porter sur plusieurs années.
Et je m'imagine ce type de collaboration pour changer du monopoly ou cluedo brandé Zelda:
un Risk Zelda
mais surtout je kifferais bien un Zelda X HEROQUEST
Bon dans tous les cas cet accord est une excellente nouvelle pour HASBRO... car en fait HASBRO va très mal depuis quelques temps.
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posted the 07/16/2026 at 09:08 PM by newtechnix