Pour la faire courte j'ai un gros problème avec internet en ce moment ( et qui risque de durée) .
Vous auriez des sites sur lesquels je pourrais dl des series ? en attendant de récupérer une connexion.
Je fais du partage de co avec mon forfait pour avoir une connexion donc le streaming c'est mort, j'ai besoin de dl
Je suis totalement largué sur le piratage
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posted the 07/16/2026 at 07:52 PM by negan
ya bien piratebay mais pas toujours le matos en fr ou vostfr et flemme daller chercher les soustitres pour ensuite les incruster et faire la synchro