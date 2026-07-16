profile
negan
56
Likes
Likers
negan
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19
visites since opening : 1510259
negan > blog
Site de torrent en 2026 ?
Pour la faire courte j'ai un gros problème avec internet en ce moment ( et qui risque de durée) .

Vous auriez des sites sur lesquels je pourrais dl des series ? en attendant de récupérer une connexion.

Je fais du partage de co avec mon forfait pour avoir une connexion donc le streaming c'est mort, j'ai besoin de dl

Je suis totalement largué sur le piratage
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/16/2026 at 07:52 PM by negan
    comments (7)
    skuldleif posted the 07/16/2026 at 07:53 PM
    j'avoue que depuis l'arret de yggtorrent je fais que du streaming sur https://flemmix.voto/ ou https://ikromi.com/7x2bv1y/home/ikromi
    skuldleif posted the 07/16/2026 at 07:55 PM
    donc ca m'interesse aussi pour le dl
    ya bien piratebay mais pas toujours le matos en fr ou vostfr et flemme daller chercher les soustitres pour ensuite les incruster et faire la synchro
    losz posted the 07/16/2026 at 07:55 PM
    c411 / torr9
    sussudio posted the 07/16/2026 at 08:01 PM
    https://fmhy.net/torrenting
    guiguif posted the 07/16/2026 at 08:05 PM
    DDL: Loadix, Zone-Telechargement.org et Hydracker
    ravyxxs posted the 07/16/2026 at 08:06 PM
    guiguif Ils sont encore là ? Zone-Telechargement.org
    guiguif posted the 07/16/2026 at 08:07 PM
    ravyxxs yep, mais les liens meurent assez vite.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo