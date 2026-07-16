Pour la faire courte j'ai un gros problème avec internet en ce moment ( et qui risque de durée) .



Vous auriez des sites sur lesquels je pourrais dl des series ? en attendant de récupérer une connexion.



Je fais du partage de co avec mon forfait pour avoir une connexion donc le streaming c'est mort, j'ai besoin de dl



Je suis totalement largué sur le piratage