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Lamine Yamal et Messi
En 2007, lors d'une séance photo caritative organisée par le journal Sport et l'UNICEF au Camp Nou, un jeune Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, a posé avec plusieurs bébés. L'un d'eux était Lamine Yamal, qui n'avait que quelques mois. Les parents de Lamine avaient été sélectionnés par tirage au sort pour participer à cette opération solidaire



Environ 19 ans plus tard, les deux joueurs doivent se retrouver en finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Ce qui était une simple photo de charité est devenu un symbole du passage de témoin entre deux générations du football

2007 : Messi donne le bain à un bébé nommé Lamine Yamal.
2026 : Messi et Yamal se disputent le trophée le plus prestigieux du football

C'est dingue !
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    posted the 07/16/2026 at 05:32 PM by liberty
    comments (9)
    khazawi posted the 07/16/2026 at 05:39 PM
    19 ans déjà...
    Y a 20 ans, ZZ a pris sa retraite et 20 ans après il va revenir avec les Bleus...

    Messi va gagner sa 2e coupe du monde et la 4e pour son pays.
    jenicris posted the 07/16/2026 at 05:49 PM
    Pour la légende ça serait bien que Messi la gagne. C'est déjà l'un des meilleurs (voir le meilleur) joueurs de l'histoire, donc une seconde...

    Et l'Espagne pour le meilleur Football

    Bref que le meilleur gagne!
    liberty posted the 07/16/2026 at 05:50 PM
    jenicris khazawi les Espagnols doivent avoir une pression de dingue. Lamine a le temps de toute manière j'espère pour en avoir une. Mais il va se déchirer. Et toujours se méfier de l'Argentine sur le dernier quart d'heure
    ratchet posted the 07/16/2026 at 05:52 PM
    Digne d’un manga
    khazawi posted the 07/16/2026 at 05:57 PM
    liberty avoir le temps oui et non. On ne sait jamais quand est ce qu'on rejouera une finale de coupe du monde. L'Espagne sera à domicile en 2030 avec une grosse pression pour la gagner et c'est dur...
    Mbappé aussi, on disait qu'il avait le temps en 2018 pour le ballon d'or, la LDC, l'euro...il a 27 ans et y a rien eu de tout cela. En 2022 il était proche d'un nouveau mondial mais peut-être que c'était sa dernière fois...

    jenicris oui quitte à finir encore plus dans la légende, autant qu'il aille au bout Messi
    toulia posted the 07/16/2026 at 06:04 PM
    Le bébé il a rien compris et pour la finale, Lamine Yamal il va rien comprendre encore.
    jenicris posted the 07/16/2026 at 06:06 PM
    liberty alors il doit se réveiller car pour l'instant il n'est que l'ombre de lui même

    khazawi oui, puis terminer les discussions inutiles ça serait sympa aussi
    thelastone posted the 07/16/2026 at 06:06 PM
    Ratchet Orewa best socca playa ni naru, meshiiiii !! (Voix de Eren Yamal)
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