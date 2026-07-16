En 2007, lors d'une séance photo caritative organisée par le journal Sport et l'UNICEF au Camp Nou, un jeune Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, a posé avec plusieurs bébés. L'un d'eux était Lamine Yamal, qui n'avait que quelques mois. Les parents de Lamine avaient été sélectionnés par tirage au sort pour participer à cette opération solidaire
Environ 19 ans plus tard, les deux joueurs doivent se retrouver en finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Ce qui était une simple photo de charité est devenu un symbole du passage de témoin entre deux générations du football
2007 : Messi donne le bain à un bébé nommé Lamine Yamal.
2026 : Messi et Yamal se disputent le trophée le plus prestigieux du football
C'est dingue !
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posted the 07/16/2026 at 05:32 PM by liberty
Y a 20 ans, ZZ a pris sa retraite et 20 ans après il va revenir avec les Bleus...
Messi va gagner sa 2e coupe du monde et la 4e pour son pays.
Et l'Espagne pour le meilleur Football
Bref que le meilleur gagne!
Mbappé aussi, on disait qu'il avait le temps en 2018 pour le ballon d'or, la LDC, l'euro...il a 27 ans et y a rien eu de tout cela. En 2022 il était proche d'un nouveau mondial mais peut-être que c'était sa dernière fois...
jenicris oui quitte à finir encore plus dans la légende, autant qu'il aille au bout Messi
khazawi oui, puis terminer les discussions inutiles ça serait sympa aussi