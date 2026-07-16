En 2007, lors d'une séance photo caritative organisée par le journal Sport et l'UNICEF au Camp Nou, un jeune Lionel Messi, alors âgé de 20 ans, a posé avec plusieurs bébés. L'un d'eux était Lamine Yamal, qui n'avait que quelques mois. Les parents de Lamine avaient été sélectionnés par tirage au sort pour participer à cette opération solidaireEnviron 19 ans plus tard, les deux joueurs doivent se retrouver en finale de la Coupe du monde 2026 entre l'Espagne et l'Argentine. Ce qui était une simple photo de charité est devenu un symbole du passage de témoin entre deux générations du football2007 : Messi donne le bain à un bébé nommé Lamine Yamal.2026 : Messi et Yamal se disputent le trophée le plus prestigieux du footballC'est dingue !