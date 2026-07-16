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Grand Theft Auto VI
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[GTA6] Rockstar aurait-il du vendre son jeu encore plus cher, style 200 euros?


Lors d'une émission, un analyste a affirmé que le prix de 80 $ prévu pour *Grand Theft Auto 6* n'était pas assez élevé, soutenant que Rockstar Games devrait facturer 200 $ pour ce qu'il a qualifié de « dernier grand jeu ». Cette déclaration intervient à peine quatre mois avant la sortie prévue de GTA 6 sur les consoles PS5 et Xbox Series X/S.

Alors que GTA 6 figure parmi les titres les plus attendus de 2026, Rockstar a suscité la controverse en décidant de ne pas commercialiser le jeu sur disque Blu-ray, optant plutôt pour un code de téléchargement numérique échangeable sur les boutiques en ligne de PlayStation ou de Microsoft. Cette décision a provoqué la colère des joueurs et des développeurs, notamment celle de Marek Tyminski, PDG de CI Games. Le responsable de Lords of the Fallen 2 a déclaré que ce virage numérique de Rockstar était injuste envers les studios qui continuent de distribuer des copies physiques.

Bien que l'édition standard de GTA 6 ait déjà fait sourciller avec son prix de vente conseillé de 80 $, un analyste pense que Rockstar Games aurait pu facturer davantage. Lors d'une interview accordée à TBPN le 8 juillet, Ben Thompson, analyste financier et fondateur de Stratechery, a déclaré que Rockstar Games demandait « bien trop peu » pour GTA 6. Selon lui, les développeurs devraient vendre le titre à venir 200 $, qualifiant GTA 6 de « dernier grand jeu » avant l'avènement de l'IA dans le développement de jeux vidéo. Il a ajouté qu'il se sentait obligé d'acheter GTA 6, même s'il ignorait s'il y jouerait lui-même. John Coogan, l'animateur de l'émission TBPN, a qualifié l'analyse de Thompson concernant le prix de GTA 6 d'opinion « explosive » (ou « nucléaire »).

Thompson a affirmé que GTA 6 représentait le « sommet du savoir-faire AAA », un résultat probablement rendu possible grâce au « crunch » (périodes de travail intensif) imposé aux développeurs. Début juillet, des membres du syndicat Rockstar Games Workers Union (RGWU) ont accusé le studio de problèmes de rémunération, de mauvaise gestion et d'une culture du « crunch » (heures supplémentaires intensives) visant à préparer Grand Theft Auto 6 pour sa sortie du 19 novembre. Cette pratique du « crunch » serait inscrite dans les contrats de certains employés de Rockstar basés au Royaume-Uni, bien que le syndicat ait reconnu que certaines équipes du studio ne sont pas soumises à ce rythme de travail effréné. Les efforts de syndicalisation en cours au Royaume-Uni ont déjà permis aux employés de Rockstar d'obtenir des augmentations de salaire depuis octobre dernier.

Toutefois, le prix de 80 dollars fixé pour GTA 6 reste élevé pour les consommateurs. À titre de comparaison, GTA 5 (sorti en 2013) coûtait 60 dollars, soit environ 86 dollars en 2026 après ajustement à l'inflation. Sachant que GTA 6 coûte 10 dollars de plus que la plupart des titres AAA disponibles sur PS5 et Xbox Series X/S, ce tarif pourrait générer un revenu supplémentaire de 450 millions de dollars pour Rockstar Games.

Source : https://gamerant.com/gta-6-price-200-dollars/
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    aeris201
    posted the 07/16/2026 at 05:23 PM by link49
    comments (11)
    korou posted the 07/16/2026 at 05:28 PM
    C’est quoi ces articles sans déconner ??…
    zekk posted the 07/16/2026 at 05:31 PM
    jenicris posted the 07/16/2026 at 05:32 PM
    Non 500
    liberty posted the 07/16/2026 at 05:35 PM
    J'EN PRENDRAI POUR UN DOLLAR !
    ratchet posted the 07/16/2026 at 05:42 PM
    korou de la merde…
    gamerdome posted the 07/16/2026 at 05:44 PM
    Ben Thompson, analyste financier et fondateur de Stratechery

    Oulà, ça ça doit être quelqu'un d'intelligent.

    Il a ajouté qu'il se sentait obligé d'acheter GTA 6, même s'il ignorait s'il y jouerait

    Ah non...
    heracles posted the 07/16/2026 at 05:44 PM
    Oui, pour que les pigeons montrent mieux leur plein potentiel
    xynot posted the 07/16/2026 at 05:45 PM
    Bah...non ?
    masharu posted the 07/16/2026 at 05:52 PM
    Bienvenue dans l'ère où les consommateurs débiles sont sacralisés.
    korou posted the 07/16/2026 at 05:57 PM
    ratchet et toujours le même boulet pour liker
    nigel posted the 07/16/2026 at 06:03 PM
    Sinon s'ils le vendent pour 5 milliards, y aurais que Elon Musk qui aurait pu y jouer, il aurait pigeonné le jeu pour se venter d'être le seul à pouvoir y jouer.
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