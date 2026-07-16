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Mortal Shell II
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name : Mortal Shell II
platform : Playstation 5
editor : Playstack
developer : Cold Symmetry
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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guiguif
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Mortal Shell II : La demande pour l'édition physique a dépassé les attentes


Ptit tacle à Sony de la part du compte X de Mortal Shell 2.

"La demande pour l'édition physique Révérée de Mortal Shell II sur PS5 a dépassé les attentes et malheureusement les stocks chez plusieurs détaillants ont été entièrement réservés. Ce qui signifie qu'un nombre croissant de marchés ne permettent pas aux fans d'acheter à l'avance une copie du jeu. Nous présentons nos excuses pour le manque de disponibilité.
En raison de la date de sortie de Mortal Shell II le 20 août, et du temps de fabrication nécessaire pour reconstituer les stocks, il y a très peu de chances que des exemplaires physiques supplémentaires soient disponibles avant la sortie du jeu.
Nous travaillons avec notre partenaire de distribution pour examiner la demande en cours et nous mettrons à jour dès que nous recevrons leur décision concernant les prochaines étapes. Pour être clair, il n'y a aucune garantie d'un plan de réapprovisionnement en stock après le lancement, car cette décision ne nous appartient pas.

Playstack"
https://x.com/MortalShellGame/status/2077713025247613325
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    ootaniisensei, tripy73
    posted the 07/16/2026 at 01:34 PM by guiguif
    comments (2)
    deathegg posted the 07/16/2026 at 01:38 PM
    n'importe quoi ! le physique tout le monde s'en fout !
    Je l'ai lu sur gamekyo.
    tripy73 posted the 07/16/2026 at 01:45 PM
    Magnifique pied de nez à l'industrie qui veut nous imposer le full dema
    Physic Nevers die.
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