Après plus de 35 ans passés dans l'industrie du jeu vidéo, Glen Schofield a annoncé qu'il se retirait du développement au quotidien. Le créateur de Dead Space précise qu'il ne quitte pas totalement le milieu, mais qu'il est temps pour lui de mettre un terme à cette cadence après une longue carrière passée à diriger des équipes et à donner vie à de nombreux projets.L'annonce a été faite dans une courte vidéo en pleine nature publiée sur LinkedIn, où le développeur revient avec émotion sur son parcours. Débuté au début des années 1990, celui-ci l'a conduit à travailler sur des productions aussi diverses que Disney World Racing, plusieurs épisodes de Call of Duty, avant de signer Dead Space pour Electronic Arts, puis de fonder Striking Distance Studios afin de développer The Callisto Protocol.Glen Schofield en a profité pour remercier les joueurs qui l'ont accompagné tout au long de ces décennies, estimant que leurs encouragements comme leurs critiques ont contribué à faire évoluer son travail et celui de ses équipes.Il a également adressé un message à l'industrie, soulignant avoir eu la chance d'assister à une période particulièrement riche en créativité. Conscient que le secteur traverse actuellement une passe compliquée, marquée par de nombreux licenciements et restructurations, il reste toutefois convaincu que l'avenir du jeu vidéo est prometteur.Enfin, Glen Schofield a souhaité encourager la relève, invitant les futurs développeurs à oser expérimenter et à ne jamais perdre de vue l'importance d'une bonne idée, qu'il considère comme le véritable point de départ de tout grand jeu.Avec cette annonce, une page se tourne pour l'un des noms les plus connus du survival-horror moderne, dont l'héritage restera étroitement lié à Dead Space.