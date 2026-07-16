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[NS2] Once Upon A KATAMARI / Man Gratuit


Si vous avez la version Switch, la mise à niveau sera Gratuite le 8 octobre 2026 :
-Framerate amélioré
-Résolution amélioré
-Compatibilité avec les commandes à la souris des Joy-Con 2 (à la manière de Drag x Drive)

Attention, la mise à niveau, pas les DLC qui seront ayant pour tout les supports.
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    posted the 07/16/2026 at 09:25 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    5120x2880 posted the 07/16/2026 at 09:42 AM
    Je l'ai pas fait lui, encore trop cher, trop de DLC, et le créateur de la série n'est pas dessus, mais je veux bien le retour d'une personne qui connait les originaux, la vidéo ne m'envoie pas du rêve
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