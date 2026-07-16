« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Si vous avez la version Switch, la mise à niveau sera Gratuite le 8 octobre 2026 :
-Framerate amélioré
-Résolution amélioré
-Compatibilité avec les commandes à la souris des Joy-Con 2 (à la manière de Drag x Drive)
Attention, la mise à niveau, pas les DLC qui seront ayant pour tout les supports.