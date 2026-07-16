Halo Studios a dévoilé pour le fun les détails pour obtenir le succès le plus difficile du jeu, donc ce qu'on appelle le mode "Légendaire LASO" (difficulté ultime + activation obligatoire de certains crânes/modificateurs, précisément 17 sur les 42 à débloquer au préalable).
Pensée aux joueurs PS5 qui voudront la platine alors que ce sera leur premier épisode
Le topo :
- Difficulté Légendaire
- Pas de checkpoint en solo, ou retour au checkpoint à la première mort en coop
- Rechargement des boucliers uniquement en frappant l'ennemi
- Pas de radar
- Moitié moins de munitions sur les cadavres
- Boost de rang des ennemis dès le début
- Ennemis plus résistants
- Rayon d'explosion doublée
- Pas d'assistance à la visée
- Les grognards explosent après kill
- A chaque respawn dans un même niveau, un élément du HUD disparaît
- Vous êtes détectés plus facilement
- Pas de sprint
- Perte des munitions restantes en cas de rechargement
- Les PNJ vous attaquent plus rapidement en cas de friendly fire
- Explosion accrue des floods
(ça et 2 crânes délires comme les feux d'artifice après headshot)
Parce que t'es nul.
J'ai tenté à l'époque 360 le succès Légendaire Solo de Halo Reach.
D'une difficulté innommable dans certaines séquences.
Au dernier niveau, le disque dur crève, et j'ai perdu mon compte à cause d'une erreur d'adresse mail.
Donc depuis qu'ils aillent tous se faire enculer avec les succès à défi
Le trauma reste présent.
et ta d'autre Halo où les snipers ennemis te One shot sans aucun crane activer, donc j'avais fait Halo 1 remaster, le 3 plus le spin off en duo ( le joueur P2 était juste une mule à checkpoint )