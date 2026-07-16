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Halo Campaign Evolved : le succès/trophées ultime à débloquer
Jeux Video


Halo Studios a dévoilé pour le fun les détails pour obtenir le succès le plus difficile du jeu, donc ce qu'on appelle le mode "Légendaire LASO" (difficulté ultime + activation obligatoire de certains crânes/modificateurs, précisément 17 sur les 42 à débloquer au préalable).

Pensée aux joueurs PS5 qui voudront la platine alors que ce sera leur premier épisode

Le topo :

- Difficulté Légendaire
- Pas de checkpoint en solo, ou retour au checkpoint à la première mort en coop
- Rechargement des boucliers uniquement en frappant l'ennemi
- Pas de radar
- Moitié moins de munitions sur les cadavres
- Boost de rang des ennemis dès le début
- Ennemis plus résistants
- Rayon d'explosion doublée
- Pas d'assistance à la visée
- Les grognards explosent après kill
- A chaque respawn dans un même niveau, un élément du HUD disparaît
- Vous êtes détectés plus facilement
- Pas de sprint
- Perte des munitions restantes en cas de rechargement
- Les PNJ vous attaquent plus rapidement en cas de friendly fire
- Explosion accrue des floods

(ça et 2 crânes délires comme les feux d'artifice après headshot)

Perso c'est non, mais bonne chance aux autres

(Rappel : un des crânes débloque la vue TPS)
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    raoh38
    posted the 07/16/2026 at 09:12 AM by shanks
    comments (9)
    negan posted the 07/16/2026 at 09:17 AM
    Quel enfer
    shanks posted the 07/16/2026 at 09:25 AM
    negan
    Parce que t'es nul.
    negan posted the 07/16/2026 at 09:46 AM
    shanks Va y screen le succès quand tu l'a unlock
    shincloud posted the 07/16/2026 at 09:48 AM
    Pas de checkpoint... ah...
    shanks posted the 07/16/2026 at 09:48 AM
    negan
    J'ai tenté à l'époque 360 le succès Légendaire Solo de Halo Reach.
    D'une difficulté innommable dans certaines séquences.

    Au dernier niveau, le disque dur crève, et j'ai perdu mon compte à cause d'une erreur d'adresse mail.

    Donc depuis qu'ils aillent tous se faire enculer avec les succès à défi
    Le trauma reste présent.
    mrvince posted the 07/16/2026 at 09:52 AM
    Comment ca va faire plaisir de retrouver cet univers. Les souvenirs qui vont ressortir. Vivement.
    negan posted the 07/16/2026 at 10:00 AM
    shanks Sur Gears 5 il y a aussi un succès du genre ( pas mourir) ...
    jasonduval posted the 07/16/2026 at 10:02 AM
    Encore un platine facile sur ps5 après le platine de gears
    temporell posted the 07/16/2026 at 10:38 AM
    comprend même pas l'intérêt d'une difficulté à ce niveau, j'ai fini Halo Reach en légendaire solo, l'épisode le plus facile de la série est pourtant t'avais quelque missions avec un bon challenge...

    et ta d'autre Halo où les snipers ennemis te One shot sans aucun crane activer, donc j'avais fait Halo 1 remaster, le 3 plus le spin off en duo ( le joueur P2 était juste une mule à checkpoint )
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