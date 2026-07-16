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Halo Studios a dévoilé pour le fun les détails pour obtenir le succès le plus difficile du jeu, donc ce qu'on appelle le mode "Légendaire LASO" (difficulté ultime + activation obligatoire de certains crânes/modificateurs, précisément 17 sur les 42 à débloquer au préalable).Pensée aux joueurs PS5 qui voudront la platine alors que ce sera leur premier épisodeLe topo :- Difficulté Légendaire- Pas de checkpoint en solo, ou retour au checkpoint à la première mort en coop- Rechargement des boucliers uniquement en frappant l'ennemi- Pas de radar- Moitié moins de munitions sur les cadavres- Boost de rang des ennemis dès le début- Ennemis plus résistants- Rayon d'explosion doublée- Pas d'assistance à la visée- Les grognards explosent après kill- A chaque respawn dans un même niveau, un élément du HUD disparaît- Vous êtes détectés plus facilement- Pas de sprint- Perte des munitions restantes en cas de rechargement- Les PNJ vous attaquent plus rapidement en cas de friendly fire- Explosion accrue des floods(ça et 2 crânes délires comme les feux d'artifice après headshot)Perso c'est non, mais bonne chance aux autres(Rappel : un des crânes débloque la vue TPS)