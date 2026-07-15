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The Blood of Dawnwalker
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name : The Blood of Dawnwalker
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Rebel Wolves
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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tefnut
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tefnut
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The Blood of Dawnwalker est gold


Rebel Wolves a annoncé que son jeu de rôle en monde ouvert The Blood of Dawnwalker est passé gold, c’est-à-dire que son développement initial est terminé et qu’il est prêt à la commercialisation. Les quelques semaines à venir d’ici sa sortie prévue le 3 septembre sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series X|S serviront à peaufiner l’expérience globale.

L’équipe de développement compte sur plusieurs vétérans qui ont travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt avec une influence évidente sur le gameplay. Toutefois, le protagoniste Cohen est bien différent de Geralt, à commencer par sa malédiction de vampirisme qui lui confère des pouvoirs surnaturels comme la capacité de grimper sur les murs ou se téléporter sur de courtes distances, entre autres.
GJ - https://www.generationjeu.com/the-blood-of-dawnwalker-est-gold/
    tags : blood of dawnwalker rebel wolves
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    junaldinho, bogsnake
    posted the 07/15/2026 at 02:59 PM by tefnut
    comments (4)
    ghouledheleter posted the 07/15/2026 at 03:05 PM
    Ça sent le four ce jeu
    vyse posted the 07/15/2026 at 03:09 PM
    ghouledheleter nan mais de ouf ! il va se prendre contre lui de plein fouet la comparaison avec TW3 + aucun jeu avec des systeme a la lighting returns n'ont vraiment fonctionné...perso je recommence jamais mes jeux, je fais une run et basta, or ce jeu est construit autour de la frustation ou tu dois faire plusieurs run
    ghouledheleter posted the 07/15/2026 at 03:11 PM
    vyse Oue en plus de ça?
    Clair qu’il va souffrir de la comparaison
    ootaniisensei posted the 07/15/2026 at 03:13 PM
    J'avoue que j'ai aucune hype sur ce jeu, pour une fois je verrais les retours et je prendrai plus tard en fonction des retours/ajouts, trop de jeux en fin d'années
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