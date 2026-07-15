Rebel Wolves a annoncé
que son jeu de rôle en monde ouvert The Blood of Dawnwalker est passé gold, c’est-à-dire que son développement initial est terminé et qu’il est prêt à la commercialisation. Les quelques semaines à venir d’ici sa sortie prévue le 3 septembre sur PC (Steam
), PlayStation 5 et Xbox Series X|S serviront à peaufiner l’expérience globale.
L’équipe de développement compte sur plusieurs vétérans qui ont travaillé sur The Witcher 3: Wild Hunt avec une influence évidente sur le gameplay. Toutefois, le protagoniste Cohen est bien différent de Geralt, à commencer par sa malédiction de vampirisme qui lui confère des pouvoirs surnaturels comme la capacité de grimper sur les murs ou se téléporter sur de courtes distances, entre autres.
posted the 07/15/2026 at 02:59 PM by tefnut
Clair qu’il va souffrir de la comparaison