







Encore une fausse version physique de la part de Microsoft sur PS5 (et sur Xbox), seulement 37go. Le jeu ferait plus de 100go si on en croit la boite arrière. Nécessite un téléchargement pour démarrer et ne vous permet pas de jouer sans une connexion supplémentaire même après.Il faut croire que Gears of War Reloaded était une erreur de leur part.