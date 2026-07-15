profile
Halo : Campaign Evolved
0
Likers
name : Halo : Campaign Evolved
platform : Playstation 5
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
guiguif
183
Likes
Likers
guiguif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6807
visites since opening : 13050312
guiguif > blog
all
Halo Campagn Evolved : Encore une fausse version physique
Encore une fausse version physique de la part de Microsoft sur PS5 (et sur Xbox), seulement 37go. Le jeu ferait plus de 100go si on en croit la boite arrière. Nécessite un téléchargement pour démarrer et ne vous permet pas de jouer sans une connexion supplémentaire même après.

Il faut croire que Gears of War Reloaded était une erreur de leur part.




https://x.com/DoesItPlay1/status/2077381427071508536
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/15/2026 at 02:31 PM by guiguif
    comments (9)
    negan posted the 07/15/2026 at 02:33 PM
    Apres c'est peu etre le dernier Halo sur Playstation, ça sert a rien de faire des efforts
    fiveagainstone posted the 07/15/2026 at 02:39 PM
    Le jv moderne, une plaie.
    51love posted the 07/15/2026 at 02:40 PM
    Qu'ils semmerdent même plus a mettre des données du jeu sur les disques dans ce cas là ...

    Au point où on en est.
    saram posted the 07/15/2026 at 02:41 PM
    C'est quoi un vrai jeu physique sur PS5 ? Un jeu entier sur le disque qui n'a pas de maj day one ni autres maj ?
    guiguif posted the 07/15/2026 at 02:46 PM
    saram Tu sais qu'en dehors de rares jeux comme les open world, la plupart des jeux sont finissables du début a la fin sans gros soucis.
    taiko posted the 07/15/2026 at 02:48 PM
    negan on est quand même sur des belles probabilités de dernier halo tout court
    saram posted the 07/15/2026 at 02:49 PM
    guiguif Okay, je m'amuserais pas à tester, j'ai encore un minimum d'exigence quand même.
    supasaiyajin posted the 07/15/2026 at 02:59 PM
    Pour ça, j'ai aucun espoir qu'ils mettent un lecteur sur la prochaine Xbox, mais bon, sait on jamais.
    gasmok2 posted the 07/15/2026 at 03:21 PM
    saram

    Regarde le site Doesitplay pour savoir quels jeux peuvent être lancés a partir d'une version 1.0.
    C'est hyper interessant
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo