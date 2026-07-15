Encore une fausse version physique de la part de Microsoft sur PS5 (et sur Xbox), seulement 37go. Le jeu ferait plus de 100go si on en croit la boite arrière. Nécessite un téléchargement pour démarrer et ne vous permet pas de jouer sans une connexion supplémentaire même après.
Il faut croire que Gears of War Reloaded était une erreur de leur part.
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posted the 07/15/2026 at 02:31 PM by guiguif
Au point où on en est.
Regarde le site Doesitplay pour savoir quels jeux peuvent être lancés a partir d'une version 1.0.
C'est hyper interessant