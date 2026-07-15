Les États-Unis viennent d’enregistrer leur taux de natalité le plus bas de leur histoire, et le gouvernement est en pleine panique. Crédits d’impôt, primes à la naissance, discours « en faveur de la famille » : rien de tout cela ne change la donne. La plupart des gens accusent les téléphones, les prix de l’immobilier ou « les jeunes d’aujourd’hui ». Ils ont tort.
La vérité est plus simple, et presque personne n’ose la dire à voix haute : les États-Unis suivent exactement le même scénario que le Japon en 1990. Le même piège immobilier. Le même effondrement du mariage. La même richesse immobilisée. Le même désengagement générationnel. Trente ans d’écart, point par point.
Dans cette vidéo, nous analysons les quatre signaux spécifiques que le Japon a franchis dans les années 1990 et que les États-Unis viennent de franchir dans les années 2020, et nous expliquons pourquoi toutes les mesures prises par Tokyo pour y remédier ont échoué.
Le Japon a été le premier. La Corée est la deuxième. Les États-Unis sont les prochains.
Comme ils reglerons rien de tout ça, ils forcerons juste les pauvres a faire des gosses. Ou ils mettrons des Robots
Vil instrument du diable
Petite citation que j'aie entendue dans un débat sur la dénatalité qui tape dans le mille.
Je regarderai ta vidéo ce soir.
Ajoutez à ça que les parents ambitionnent d'apporter toute la porté vers des études supérieurs et de leur offrir des loisirs, c'est tout de suite un arbitrage qui rentre en ligne de compte, il y a aussi que les parents aujourd'hui veulent aussi vivre une vie que ne serait pas celle d'un parent à temps plein et avoir une part de loisir et on arrive à une société qui se contentera d'un ou deux enfants.
Et bien sur la contraception qui nous autorise maintenant à nous faire plaisir avec maman sans risquer de la mettre enceinte tous les 9 mois.
Sinon une meilleurs solution c'est justement de laisser réduire la population, moins de chomage, moins de polution, les habitation moins cher, mais pour ca faudrait commencer par stopper totalement l'immigration ce qui risque d'être un point plus compliquer a résoudre que le réchauffement climatique...
J’ai plutôt l’impression que c’est l’égoïsme des gens, le nombrilisme de beaucoup et facilité et la volonté de vivre seul(e) car l’autre est devenu insupportable et la moindre contrariété c’est « je me barre » la vision du futur est catastrophique aussi ( guerres, climat, pandémie etc )