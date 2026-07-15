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Comment les USA deviennent silencieusement le Japon
Les États-Unis viennent d’enregistrer leur taux de natalité le plus bas de leur histoire, et le gouvernement est en pleine panique. Crédits d’impôt, primes à la naissance, discours « en faveur de la famille » : rien de tout cela ne change la donne. La plupart des gens accusent les téléphones, les prix de l’immobilier ou « les jeunes d’aujourd’hui ». Ils ont tort.

La vérité est plus simple, et presque personne n’ose la dire à voix haute : les États-Unis suivent exactement le même scénario que le Japon en 1990. Le même piège immobilier. Le même effondrement du mariage. La même richesse immobilisée. Le même désengagement générationnel. Trente ans d’écart, point par point.

Dans cette vidéo, nous analysons les quatre signaux spécifiques que le Japon a franchis dans les années 1990 et que les États-Unis viennent de franchir dans les années 2020, et nous expliquons pourquoi toutes les mesures prises par Tokyo pour y remédier ont échoué.

Le Japon a été le premier. La Corée est la deuxième. Les États-Unis sont les prochains.

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    posted the 07/15/2026 at 02:03 PM by sussudio
    comments (17)
    darkxehanort94 posted the 07/15/2026 at 02:06 PM
    C'est le cas dans tout les pays occidentaux, ils comprennent que pour faire des enfants, il faut une vision dans l'avenir (qui est ultra pourrie) l'argent pour ça (la classe au dessus garde tout) et le tissu sociale pour garder les mioches si tu veux que les 2 parents travaillent.

    Comme ils reglerons rien de tout ça, ils forcerons juste les pauvres a faire des gosses. Ou ils mettrons des Robots
    kikoo31 posted the 07/15/2026 at 02:11 PM
    La faute aux préservatifs
    Vil instrument du diable
    abookhouseboy posted the 07/15/2026 at 02:17 PM
    Le dogme de la nécessité de la croissance démographique, à l'heure où la robotisation massive et efficace est possible !
    darkxehanort94 posted the 07/15/2026 at 02:18 PM
    kikoo31 Tu crois qu'on a attendu de les inventer pour faire de la contraception ?
    rasalgul posted the 07/15/2026 at 02:20 PM
    C'est pas plus mal, d'ailleurs son pays allié devrait en faire de même
    rogeraf posted the 07/15/2026 at 02:25 PM
    Triste réalité, l Europe aussi suivra. Ce modele capitaliste et débile atteint deja sa fin
    grospich posted the 07/15/2026 at 03:05 PM
    "Vous vous rendez compte du niveau de stress qu'il faut faire subir à un mammifère pour qu'il n'ait plus envie de se reproduire ?"

    Petite citation que j'aie entendue dans un débat sur la dénatalité qui tape dans le mille.

    Je regarderai ta vidéo ce soir.
    khazawi posted the 07/15/2026 at 03:05 PM
    Spoiler : aucune mesure ne fonctionne nul part. Une population qui décroît progressivement est condamnée
    derno posted the 07/15/2026 at 03:12 PM
    On a surtout plus besoins de 12 enfants pour aider aux champs le tout avec un taux de perte de 1 pour 4.
    Ajoutez à ça que les parents ambitionnent d'apporter toute la porté vers des études supérieurs et de leur offrir des loisirs, c'est tout de suite un arbitrage qui rentre en ligne de compte, il y a aussi que les parents aujourd'hui veulent aussi vivre une vie que ne serait pas celle d'un parent à temps plein et avoir une part de loisir et on arrive à une société qui se contentera d'un ou deux enfants.

    Et bien sur la contraception qui nous autorise maintenant à nous faire plaisir avec maman sans risquer de la mettre enceinte tous les 9 mois.
    keiku posted the 07/15/2026 at 03:15 PM
    Ils suffit de regarder les pays ou ils font le plus d'enfant et les recopier...

    Sinon une meilleurs solution c'est justement de laisser réduire la population, moins de chomage, moins de polution, les habitation moins cher, mais pour ca faudrait commencer par stopper totalement l'immigration ce qui risque d'être un point plus compliquer a résoudre que le réchauffement climatique...
    hypermario posted the 07/15/2026 at 03:18 PM
    le travail des femmes, la contraception, le peu de temps libre, la société pronant l'indiidualisme, la securité, ect ect...
    mishinho posted the 07/15/2026 at 03:18 PM
    darkxehanort94 quand tu dis l'argent, développe…parce que mes parents étaient 13 enfants, je suis une famille de 4 et pourtant on était mais alors très loin de rouler sur l’or et pourtant on faisaient des gosses…Certes la vie était plus « simple » quoi que…
    J’ai plutôt l’impression que c’est l’égoïsme des gens, le nombrilisme de beaucoup et  facilité et la volonté de vivre seul(e) car l’autre est devenu insupportable et la moindre contrariété c’est « je me barre » la vision du futur est catastrophique aussi ( guerres, climat, pandémie etc )
    hypermario posted the 07/15/2026 at 03:20 PM
    mishinho vivre seul permet de profiter sans contrainte des joies de notre société de consomations
    xylander posted the 07/15/2026 at 03:20 PM
    En même temps, vu la gueule du futur, faire des gosses est quelque peu un acte hostile.
    mishinho posted the 07/15/2026 at 03:21 PM
    hypermario exactement ça
    5120x2880 posted the 07/15/2026 at 03:23 PM
    Quand ça deviendra très problématique, ils vont pas se faire prier pour utiliser les uterus artificiels (prototype déjà testé sur des agneaux et embryons humains), sûrement couplé à CRISPR-Cas9 pour choisir le skin du bébé.
    hypermario posted the 07/15/2026 at 03:23 PM
    xylander laisse moi deviner... tu n'as pas de gosse ?
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