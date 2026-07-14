Can you hear it ?, drums, the drums of war. I have created the Devil HIMSELF.
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Des rumeurs pour Assassin's creed Hexe
- PS5, XBOX, PC | PEGI 18 | DENUVO ANTI-CHEAT

- Date de sortie : juin 2027 (peut-être un espace réservé)

- 69,99 $ Standard - 89,99 $ Deluxe - 119,99 $ Édition Collector

- La magie a été retirée du jeu.

- Carte à grande échelle avec un accent LINÉAIRE incluant plusieurs villages, forêts, et plus encore.

- La carte est divisée en trois zones : une région forestière et des villages/villes. Lieux avec des avant-postes en forêt profonde, villages, rivières reliant des villes et forêts passées, etc.

- Le système de peur du DLC Jack The Ripper de Syndicate fait son retour, amenant les PNJ à avoir peur plus fréquemment, à rater leurs tirs, ou à abandonner complètement la zone et fuir.

- Sur le plan graphique, le jeu est sombre et "beaucoup mieux que Shadows".

- L'audio a été repensé. Si une personne est derrière un mur, il est plus silencieux d'un certain pourcentage, rendant parfois imprévisible de savoir si quelqu'un est derrière un mur ou à proximité.

- Les PNJ deviennent suspicieux des étrangers comme Anika (la protagoniste), ce qui rend plus difficile de se déplacer sur la carte sans être remarqué.

Source: Rogue TX


Teasing de l'église Saint-Laurent de Nuremberg, en Allemagne dans Assassin's creed black flag resynced dans une faille.

En espérant pas que ce soit encore un light RPG dégueulasse comme les trois derniers Assassin's creed sans âme.
https://xcancel.com/AgaiinTx/status/2077091475830010045
    tags : rumeurs assassin's creed hexe rogue tx
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    posted the 07/14/2026 at 10:54 PM by totenteufel
    comments (1)
    kinectical posted the 07/14/2026 at 11:40 PM
    D’après Reddit la magie “réel” a été retirer MAIS elle sera présente d’une certaine façon quand même et je l’espère car ce AC est celui qui m’intéresse le plus après Black Flag Resynced et un AC centrée sur les sorcière ou tu n’as pas de magie ce serait un peu stupide même si ces simplement des petit tour abracadabra il faut que ce soit présent
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