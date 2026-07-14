- PS5, XBOX, PC | PEGI 18 | DENUVO ANTI-CHEAT- Date de sortie : juin 2027 (peut-être un espace réservé)- 69,99 $ Standard - 89,99 $ Deluxe - 119,99 $ Édition Collector- La magie a été retirée du jeu.- Carte à grande échelle avec un accent LINÉAIRE incluant plusieurs villages, forêts, et plus encore.- La carte est divisée en trois zones : une région forestière et des villages/villes. Lieux avec des avant-postes en forêt profonde, villages, rivières reliant des villes et forêts passées, etc.- Le système de peur du DLC Jack The Ripper de Syndicate fait son retour, amenant les PNJ à avoir peur plus fréquemment, à rater leurs tirs, ou à abandonner complètement la zone et fuir.- Sur le plan graphique, le jeu est sombre et "beaucoup mieux que Shadows".- L'audio a été repensé. Si une personne est derrière un mur, il est plus silencieux d'un certain pourcentage, rendant parfois imprévisible de savoir si quelqu'un est derrière un mur ou à proximité.- Les PNJ deviennent suspicieux des étrangers comme Anika (la protagoniste), ce qui rend plus difficile de se déplacer sur la carte sans être remarqué.Source: Rogue TXTeasing de l'église Saint-Laurent de Nuremberg, en Allemagne dans Assassin's creed black flag resynced dans une faille.En espérant pas que ce soit encore un light RPG dégueulasse comme les trois derniers Assassin's creed sans âme.