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[Xbox Helix/Ps6] "Des consoles plus chères ne garantissent pas de meilleurs jeux"


Alors que l'on craint que la prochaine génération de consoles de Sony et Microsoft ne s'avère très coûteuse — certains prédisant même un prix de 1 000 dollars —, un développeur s'est élevé contre cette perspective. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Del Walker, ancien artiste et directeur artistique chez Naughty Dog et Rocksteady, a affirmé que des consoles plus chères ne garantissaient pas nécessairement de meilleurs jeux. Il a évoqué divers problèmes auxquels l'industrie du jeu vidéo est confrontée aujourd'hui, notamment l'explosion des budgets due à la complexité accrue et aux temps de développement nécessaires pour exploiter le matériel moderne. Il s'est ensuite interrogé sur le point de savoir si ces récentes avancées technologiques avaient réellement rendu les jeux plus agréables.

« La prochaine génération de consoles va faire des dégâts. Le coût de développement d'un jeu n'a jamais baissé lors de l'arrivée d'une nouvelle console ; cela ne fait qu'ajouter de la complexité, des coûts et du temps de développement. Mais les jeux sont-ils vraiment plus plaisants ? C'est discutable », a-t-il écrit.

Walker a également souligné que les démarches artistiques, comme la création de jeux vidéo, ont tendance à prospérer lorsque les artistes doivent composer avec de nombreuses contraintes. Cela incite les équipes de développement à travailler plus efficacement afin de limiter le gaspillage d'efforts et de ressources matérielles. En l'état actuel des choses, les budgets de développement risquent d'augmenter encore davantage ; or, lorsqu'un jeu ne se vend pas assez bien pour justifier ses coûts, des licenciements deviennent inévitables.

« C'est dans les contraintes que naît la magie de la création d'un jeu ; leur absence entraîne du gaspillage. Lorsque les coûts augmentent, on compte moins de succès et davantage de licenciements. Je souhaite sincèrement, du fond du cœur, que la PS6 et la Xbox Project Helix ne voient jamais le jour au cours de cette décennie », a-t-il conclu.



Dans les commentaires, il a soulevé un point intéressant concernant la stagnation du game design ces derniers temps. Comme les jeux à gros budget doivent toucher un public aussi large que possible, Walker estime que cela a conduit à une simplification des énigmes, les compagnons d'aventure fournissant directement les solutions aux joueurs.Les propos de Walker interviennent quelques jours seulement après l'apparition de rumeurs indiquant que le coût des composants de la PS6 avait augmenté d'environ 200 dollars depuis le mois de mars. À l'époque, ce coût avoisinait déjà les 760 dollars. Cette nouvelle estimation pourrait contraindre Sony à vendre la console à plus de 1 000 dollars s'il souhaite réaliser des bénéfices. Les coûts précédents auraient permis à l'entreprise d'en absorber une partie et de fixer le prix de la console aux alentours de 699 $.Reste à savoir si Sony acceptera réellement d'absorber une partie des coûts pour proposer un tarif plus raisonnable. Plus tôt cette semaine, Hideaki Nishino, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, a déclaré qu'il n'était « pas réaliste » pour l'entreprise d'absorber les coûts face à la hausse du prix des composants.

« En ce qui concerne la tarification, il n'est pas réaliste pour nous d'absorber toutes les hausses de coûts des composants, et nous avons déjà procédé à certaines augmentations de prix en dehors du Japon », a-t-il déclaré. « Toutefois, pour l'instant, les ventes se déroulent comme prévu et nous ne pensons pas que cela ait entraîné une baisse de la demande des clients. »

Quant au projet Helix, Microsoft semble revoir son approche en matière de matériel de console en raison du prix de vente élevé qui était envisagé.

Source : https://gamingbolt.com/more-expensive-consoles-dont-result-in-better-games-says-former-rocksteady-naughty-dog-artist/
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    posted the 07/14/2026 at 12:00 PM by link49
    comments (11)
    suzukube posted the 07/14/2026 at 12:09 PM
    Donc la RTX 4090 ne garanti pas de meilleurs jeux non plus ? Ou GTA 6 en 60 fps ne sera pas un meilleur jeu ?
    churos45 posted the 07/14/2026 at 12:26 PM
    suzukube ne garanti pas =/= jamais
    altendorf posted the 07/14/2026 at 12:26 PM
    Non jure
    zerdow posted the 07/14/2026 at 12:30 PM
    Donc le mec découvre ce que Nintendo avait déjà compris y’a un peu plus de vingt ans. Non mais c’est bien , mieux vaux tard que jamais. De toutes façon qu’il ne s’inquiète pas plus que ça , après l’abandon du physique on vas passer au cloud gaming de toutes façons.
    azerty posted the 07/14/2026 at 12:39 PM
    Une console pas cher sans jeu c'est une console qui ne sert à rien...
    ducknsexe posted the 07/14/2026 at 12:58 PM
    Le cloud gaming, le concept le plus abject de l humanité.
    ratomuerto posted the 07/14/2026 at 01:00 PM
    Je vais rester sur ma PS5 pendant un loooong moment.
    malroth posted the 07/14/2026 at 01:03 PM
    « Toutefois, pour l'instant, les ventes se déroulent comme prévu et nous ne pensons pas que cela ait entraîné une baisse de la demande des clients. »


    Nous leur pissons dessus mais ils sont contents et redemandent

    C'est vraiment comme ça que je l'interprète et rien d'autre

    Seul le Japon leur a dis d'aller se faire foutre et bizarrement laba ils baissent les prix.

    On a le publique qu'on merite
    nicolasgourry posted the 07/14/2026 at 01:06 PM
    Comme le fait que des consoles plus puissantes ne signifie pas automatiquement de meilleures ventes.
    jenicris posted the 07/14/2026 at 01:12 PM
    Le bide que ça va être les next gen...
    romgamer6859 posted the 07/14/2026 at 01:16 PM
    jenicris pense pas, ils en vendront moins mais avec une meilleure marge donc ça s'équilibre
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