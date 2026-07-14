1996 - 2026
profile
Resident Evil Veronica
2
Likers
name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
read the reviews
add a review
add a press review
profile
marchand2sable
53
Likes
Likers
marchand2sable
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 611
visites since opening : 2949451
marchand2sable > blog
Resident Evil : Capcom miserait sur des DLC ambitieux à l'avenir plutôt que sur des spin-offs


Selon Dusk Golem, Capcom envisagerait actuellement de se détourner des spin-offs de plus petite envergure afin de privilégier des DLC scénaristiques plus ambitieux entre deux épisodes majeurs de la série.

Cette stratégie permettrait aux différentes équipes de respecter le calendrier de développement des futurs jeux tout en relançant les ventes de l'épisode concerné.

Toujours selon lui, il ne s'agirait toutefois pas d'un changement définitif de stratégie. Capcom pourrait de nouveau développer des spin-offs dans un futur plus lointain, mais la priorité serait actuellement donnée aux DLC narratifs.

Dusk Golem affirme également que ses sources lui ont une nouvelle fois confirmé que le DLC scénaristique de Resident Evil Requiem sortirait après Resident Evil Veronica, soit après le premier trimestre 2027.

Toujours d'après ses informations, Capcom viserait une sortie de Veronica pour le premier trimestre 2027, ou au plus tard au début du second trimestre.

Quant au DLC scénaristique de Requiem, son développement plus long s'expliquerait avant tout par son envergure. Celui-ci serait particulièrement ambitieux et proposerait une expérience bien plus conséquente qu'un simple contenu additionnel.

L'attente pourrait être très longue avant de pouvoir découvrir la conclusion de Resident Evil Requiem. D'ici là, on peut espérer que Capcom proposera quelques contenus additionnels plus modestes, à l'image de ceux sortis pour Resident Evil 7: Biohazard, afin de faire patienter les joueurs jusqu'à ce DLC scénaristique et de susciter à nouveau un certain intérêt pour le jeu.
Dusk Golem - https://x.com/AestheticGamer1/status/2076822571413381589
    tags : resident evil capcom biohazard resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil leaks resident evil requiem dlc leaks resident evil veronica resident evil veronica leaks resident evil veronica date re games 2027
    1
    Like
    Who likes this ?
    link49
    posted the 07/14/2026 at 11:44 AM by marchand2sable
    comments (9)
    malroth posted the 07/14/2026 at 11:56 AM
    Cette strategie peux etre contre productive.

    Je fais partie de ces joueurs maintenant qui dés qu'ils savent qu'il yaura un gros dlc qui continue l'histoire bah j'attends, je ne prends pas day one le jeu de base.

    Car sinon apres j'ai énormément de mal à reprendre un jeu un an ou 2ans plus tard. J'oublie comment on joue, et parfois meme le scenario
    malroth posted the 07/14/2026 at 11:58 AM
    Et si beaucoup font comme moi, bah c'est dramatique pour le studio car le day one c'est le plus important. C'est ce qui impulse la dynamique ou non.
    giru posted the 07/14/2026 at 12:05 PM
    J'aime pas trop l'idée de sortir le DLC de Requiem après Veronica.

    Je préférais en avoir totalement "terminé" avec Requiem avant la sortie du prochain...
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 12:14 PM
    malroth

    Hors RE2 et RE3 ils ont toujours fait ça pourtant. Ils savent que le day one marchera quoi qu'il arrive donc ils peuvent se le permettre mais je comprends l'idée d'attendre. Au passage je suis sur que Requiem aura droit a une Gold Edition en 2027...

    giru

    Un peu déçu aussi. Je n'aime pas le principe de nous laisser une grosse suite, puis revenir à un remake, puis repartir sur le bordel de la fin de Requiem. Ça fait bizarre mais Dusk Golem se trompe peut-être, ce n'est pas toujours exact ce qu'il dit. a voir donc.
    akiru posted the 07/14/2026 at 12:31 PM
    malroth sauf que les vrais fans n'atteindront pas. Et la base de fan de Capcom et de Resident evil est immense. Ils ont vraiment fidélisé leur public. Maintenant ta remarque reste vrai mais ça sera a petite envergure pour Capcom je pense.
    cail2 posted the 07/14/2026 at 12:34 PM
    malroth
    Pareil, je préfère attendre une GOTY même 2 ans après mais tout avoir sur la galette (même si bientôt ça changera plus grand chose) et que l'histoire soit bouclée. Sinon c'est mort j'y retourne plus.
    Donc je comprends la stratégie de Capcom pour à la fois relancer les ventes du jeu et limiter les coûts de dev mais c'est à double tranchant cette approche...
    sonilka posted the 07/14/2026 at 12:41 PM
    L'intérêt de sortir une extension à Requiem près de 18 mois après sa sortie n'a aucun sens. Outre le fait que bon nombre de joueurs aujourd'hui passent rapidement à autre chose, l'engouement sera d'autant plus affecté qu'on sortira de Veronica. Je ne comprends vraiment pas ce choix. Il fallait boucler Requiem avant de sortir RE:V.
    marchand2sable posted the 07/14/2026 at 12:54 PM
    sonilka

    A ce niveau je pense que c'est un stand-alone, c'est beaucoup trop long et vraiment bizarre ce switch Requiem/Veronica. Pas fan de ce choix aussi en espérant que Dusk se trompe.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo